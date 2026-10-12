Finlandiya, Hırvatistan’da Düzenlenen Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası’nı Kazandı

On ülkeden gelen yarışmacılar, geleneksel zeytin hasadı kutlamaları için Hırvatistan’ın Brač adasında bir araya geldi; birincilik ödülünü Finlandiya kazandı.

Finlandiya, Hırvatistan’ın Brač adasında düzenlenen dokuzuncu Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası’nın sürpriz galibi oldu; kendi zeytin yetiştirme geleneği olmamasına rağmen diğer dokuz ülkenin takımlarını geride bıraktı.

Geleneksel zeytin hasadını uluslararası turizm ve dostane rekabetle birleştiren bu yarışmada, Finlandiya takımı sadece 45 dakikada 55,4 kilogram zeytin hasat ederek Çek Cumhuriyeti ve Polonya'nın önünde birinci oldu.

Şampiyona, yaklaşık 1.500 nüfuslu pitoresk bir sahil kasabası olan Postira’da düzenlendi. Etkinlik, Perşembe günü Hotel Pastura’da takımların resmi tanıtımıyla başladı; ardından Cuma sabahı kasabaya bakan St. Joseph zeytinliklerinde yarışma gerçekleştirildi.

Postira Turizm Kurulu Direktörü Ivana Jelinčić, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Taklit etmeyen, ilham veren bir destinasyon markası yaratıyoruz,” dedi.

“Küçük kasabamızın, unutulmaz deneyimler ve yıllar boyunca burada kurulan birçok dostluk aracılığıyla zeytin ve zeytinyağı kültürünü kutlayan ve tanıtan böylesine harika bir etkinliğin merkezi haline gelmesinden gurur duyuyoruz,” diye ekledi.

Postira Turizm Kurulu, belediye, Postira Tarım Kooperatifi ve Aldura Sport’un desteğiyle düzenlenen şampiyonluk, bu küçük balıkçı ve çiftçi topluluğunu uluslararası turizm haritasına yerleştirmeye yardımcı oldu.

On Takım Şampiyonluk İçin Yarışıyor

Bu yılki yarışma, Finlandiya, İsveç, Sırbistan, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve dijital göçebelerden oluşan uluslararası bir takım olmak üzere on takımı temsil eden 40 katılımcıyı bir araya getirdi.

Her takımda iki kadın ve iki erkek olmak üzere dört yarışmacı yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Fransa’nın bu yıl yarışmaya katılmaması nedeniyle şampiyonluk için rekabet oldukça açıktı.

Hırvatistan, uzun mesafe yüzücüsü Dina Levačić, Hırvat televizyon muhabiri Ivana Šilović, Olimpik su topu oyuncusu Tomislav Paškvalin ve rapçi Ante Cash gibi tanınmış sporcular ve eğlence dünyasından isimlerden oluşan bir takımla yarışmaya katıldı.

On ülkeden gelen yarışmacılar, Hırvatistan’ın Postira kentinde düzenlenen dokuzuncu Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası’na katıldı; 40 katılımcı, dörder kişilik takımlar halinde yarıştı.

Levačić, ev sahibi olmanın avantajının takımın zeytin toplama konusundaki sınırlı deneyimini telafi edip edemeyeceği sorulduğunda, “İyi bir uyum içindeyiz ve rekabetçiyiz,” dedi.

Elinde taze toplanmış bir avuç zeytin tutan Paškvalin, etkinliğin Hırvat mirasıyla olan bağlantısını vurguladı.

“Bu, Hırvat zeytinimiz, mirasımız ve geleneğimizle ilgili harika bir hikaye,” dedi. “Böyle bir spor etkinliğine dönüştüğünde, bu gerçekten muhteşem. Bundan daha iyisi olamaz.”

Amerika Birleşik Devletleri’ni temsil eden Brendan O’Hara da aynı derecede heyecanlıydı.

“Bu deneyime bayıldık,” dedi. “İyi bir sonuç almayı da umuyoruz.”

Sırbistan’dan Nevena Marinovski, hava tahminlerinin aksine elverişli koşulları memnuniyetle karşıladı.

“Hazırız. Harika bir durum ve hava da lehimize,” dedi. “Kötü hava tahminlerine rağmen güzel ve güneşli bir gün.”

Baskı Altında Geleneksel Hasat

Yarışmacılar zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı: sadece ellerini kullanarak ve hiçbir mekanik ekipman olmadan tam olarak 45 dakika içinde mümkün olduğunca çok zeytin toplamak.

Yerel geleneğe uygun olarak, katılımcılar zeytinleri “sakete” adı verilen geleneksel çuval hasat önlüklerine topladıktan sonra takımlarının kasalarına aktardı.

Tamamen elle çalışan yarışmacılar, geleneksel çuval bezinden yapılmış önlüklerine zeytinleri toplayarak, mümkün olduğunca çok zeytin hasat etmek için sadece 45 dakikaya sahipti.

Süre dolduktan sonra, zeytinler Postira Tarım Kooperatifi’nden gelen baş denetçinin gözetiminde tartıldı.

Sonuçlar gizli tutuldu ve sadece denetçi ile takım kaptanları ağırlıkları görebildi. Nihai sıralama, Cumartesi akşamı Hotel Pastura’da düzenlenen ödül törenine kadar açıklanmadı.

Finlandiya’dan Sürpriz Bir Zafer

Sonuçlar açıklandığında, zeytin yetiştiriciliğinden çok ormanları, gölleri ve uzun kışlarıyla tanınan Finlandiya, dünya şampiyonu oldu.

Finlandiya takım kaptanı Petri Utriainen, “Çok heyecanlıyız ve Postira’yı, Brač’ı ve Hırvatistan’ı çok seviyoruz,” dedi.

“Bu yıl, geçen yılki dördüncü sıradaki yerimizi iyileştirmek istiyorduk, ancak kazanmayı ummaya bile cesaret edemiyorduk. Finlandiya’da tek bir zeytin ağacımız bile yok, ama şimdi dünya şampiyonuyuz. Bu gerçek olamaz!”

Çek Cumhuriyeti 48,4 kilogramla ikinci, Polonya ise 46,6 kilogramla üçüncü oldu. Madalya kazanan üç takımın da zeytin yetiştiriciliği geleneği pek olmayan ülkelerden geldiği görüldü.

Finlandiya, 55,4 kilogramlık hasadıyla, 48,4 kilogramla ikinci olan Çek Cumhuriyeti’nin yedi kilogram önünde yer aldı. Polonya ise 46,6 kilogramla üçüncü oldu.

Bosna-Hersek, 43,6 kilogramla dördüncü sırada yer alırken, 43,2 kilogramla Hırvatistan ve 43,0 kilogramla Litvanya’yı kıl payı geride bıraktı.

ABD, 42,4 kilogramla yedinci sırada yer alırken, onu 38,0 kilogramla Sırbistan, 34,4 kilogramla İsveç ve 31,6 kilogramla dijital göçebeler takımı izledi.

Podyumun ilk üç sırasını, zeytin yetiştiriciliği geleneği pek olmayan ülkeler aldı; bu da bu sıra dışı yarışmanın uluslararası çekiciliğini vurguladı.

Brač’ın Zeytin Yetiştiriciliği Mirasını Kutlamak

Yarışmanın ötesinde, organizatörler katılımcılara Brač’ın zeytinyağı kültürünü, tarım geleneklerini ve tarihi simge yapılarını tanıtan etkinlikler düzenledi.

Cumartesi günkü programda, Škrip’teki Zeytinyağı Müzesi’ne bir ziyaret ve kendine özgü mimarisi ve kırsal mirasıyla tanınan geleneksel bir köy olan Dol’da bir yürüyüş yer aldı.

Bu etkinlikler, etkinliğin daha geniş kapsamlı amacını yansıtıyordu: adanın tarımsal kimliğini tanıtmak, aynı zamanda tarım turizmini geliştirmek ve farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasındaki bağları güçlendirmek.

Çek Cumhuriyeti 48,4 kilogramla ikinci olurken, onu 46,6 kilogramla Polonya izledi. Madalya kazanan üç takımın tümü, önemli bir zeytin yetiştiriciliği geleneği olmayan ülkelerden geliyordu.

Ödül töreninin ardından Jelinčić, “Daha fazla gurur duyamazdım,” dedi. “Postira, sadece 1.500 nüfuslu küçük bir kasaba; ancak bu etkinlik sayesinde dünyanın her köşesine ulaşmayı başardık ve Postira’nın hikâyesini ve zeytin yetiştiriciliğini böylesine enerjik, ilginç ve neşeli bir şekilde paylaştık.”

İlk kez 2017’de düzenlenen Dünya Zeytin Toplama Şampiyonası, tanınmış bir uluslararası etkinlik haline geldi. 2019’da, Yaratıcı Turizm Ağı’ndan en iyi yaratıcı turizm deneyimi dalında bir ödül aldı.

Şampiyona, asırlık bir tarım geleneğinin nasıl benzersiz bir turizm deneyiminin temeli haline gelebileceğini göstererek, zeytin yetiştiriciliğiyle olan bağını korurken küçük bir Akdeniz kasabasına ziyaretçileri çekiyor.

Finlandiya için yarışma, beklenmedik bir dünya şampiyonluğu ile sona erdi. Postira için ise bu, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere adanın zeytin yetiştiriciliği mirasını tanıtmaya devam eden etkinliğin bir başka başarılı edisyonu oldu.