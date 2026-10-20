Roma’da, Topluluk Zeytin Hasadı İhtiyaç Sahibi Ailelere Zeytinyağı Sağlıyor

Roma’daki gönüllüler, bir kamu parkındaki 65 ağaçtan zeytin topluyor ve giderek yaygınlaşan bir topluluk girişiminin belediye desteğini almasıyla, ihtiyaç sahibi aileler için sızma zeytinyağı üretiyor.

Roma’nın Torre Spaccata semtindeki Parco dei Romanisti’de zeytin hasadı devam ediyor; parkta bulunan 65 ağaçtan yakında elde edilecek sızma zeytinyağı, ihtiyaç sahibi ailelere ve bireylere dağıtılacak.

Şu anda Roma Belediyesi’nin (Roma Capitale) himayesinde yürütülen Olio Bene Comune (Yağ, Ortak Yarar) projesi, 2012 yılına dayanıyor. O yıl, bir grup gönüllü, şehrin doğu kenar mahallelerindeki bu kamu parkına dağılmış zeytin ağaçlarının bakımını üstlenmişti.

Yıllar içinde, kamusal alanlarda gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin, vatandaşların toplumsal katılım eksikliğine nasıl karşı koyabileceğini ve insanları topluluklarında daha aktif bir rol üstlenmeye nasıl teşvik edebileceğini gördük.– Antonio Carosi, Gli Olivari

2024 yılında Olive Oil Times, büyümeye devam eden bu girişimi haber yaptı. Geçen yıl yeni ağaçlar eklediler ve Roma Capitale, bir işbirliği anlaşmasıyla projeyi resmen tanıdı. Charlemagne Vakfı’ndan sağlanan sonraki fonlar, zeytinliklerin daha da genişletilmesini ve yeni ekipmanların satın alınmasını mümkün kıldı.

Roma Çevre Koruma Departmanı, Gaspar8 APS dayanışma satın alma grubu ve girişimin ilk öncülerinden oluşan sivil katılım derneği Gli Olivari anlaşmayı imzaladı; projeye liderlik görevini ise Gli Olivari üstlenmeye devam ediyor.

Roma Capitale’nin tarım, çevre ve atık yönetimi danışmanı Sabrina Alfonsi, “Bu, kentsel tarımı son derece anlamlı bir dayanışma projesiyle birleştiren olağanüstü bir girişimdir,” dedi. “İşbirliği anlaşmaları, idare ile yerel topluluk grupları arasındaki yatay yetki paylaşımı için son derece etkili bir araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.”

Alfonsi, “Kentsel bahçelerin topluluk ruhunu ve kapsayıcılığı güçlendirmedeki olağanüstü rolünün ötesinde, Parco dei Romanisti zeytinlikteki deneyim kentsel tarımın değerini de ortaya koyuyor,” diye ekledi. “Bu proje, toprak ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi çevresel faydalar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir sosyal etki yaratıyor ve dayanışmayı güçlendiriyor.”

2025 yılında Roma Capitale, bir işbirliği anlaşmasıyla Olio Bene Comune projesini resmen tanıdı. (Fotoğraf: Alfredo Vittorio)

Roma Capitale’nin ortak malların ortak yönetimi hakkındaki yönetmeliği kapsamında, üç yıllık anlaşma parkın zeytin ağaçlarının restorasyonunu ve ortak yönetimini kapsıyor.

Anlaşma ayrıca, yerel okullarla işbirliği içinde çocuklar ve gençler için çevre eğitimini teşvik etmenin yanı sıra, yemek kültürü ve sağlıklı beslenme üzerine kamuoyu tartışmalarını da destekliyor.

“Bu anlaşma, çabalarımızı resmileştirmek için gerekli son adımdı. Topluluğun yeşil mirasını korumayı ve dezavantajlı sakinleri desteklemeyi amaçlayan bir taban hareketi olarak başlayan bu girişim, yıllar içinde toplumsal uyum, dayanışma ve çevre korumasını teşvik etmede en iyi uygulama olarak kabul görmeye başladı,” dedi Gli Olivari sözcüsü Antonio Carosi, Olive Oil Times’a.

Carosi, anlaşmanın imzalanmasından birkaç ay önce, Roma Belediyesi’nin parkta halihazırda yetişen 35 zeytin ağacına 13 zeytin ağacı daha eklemesiyle projenin yeni bir ivme kazandığını belirtti.

Ağaçlar, ağaçlıklı caddeyi mimar Raffaele De Vico’nun orijinal tasarımına kavuşturmak amacıyla bir yeniden geliştirme projesinin yürütüldüğü Roma’nın kuzeyindeki Viale Mazzini’den buraya taşındı.

Bu yılın başlarında, Periferia Capitale programı aracılığıyla projeye destek veren Charlemagne Vakfı, Leccino, Frantoio, Moraiolo ve Pendolino çeşitlerinden 17 zeytin ağacı daha dikti.

Carosi, “Charlemagne Vakfı, mevcut zeytinliklerin genişletilmesini, gerekli ekipmanların satın alınmasını ve önümüzdeki aylarda düzenlemeyi planladığımız çeşitli eğitim faaliyetlerine destek verilmesini içeren finansman talebimizi onayladı” dedi.

Dernek, geçen bahar yeni ağaçları dikmeden önce, belediye yönetmelikleri uyarınca bu ağaçları Roma Capitale’ye bağışlamak için gerekli idari işlemleri tamamlamak zorunda kaldı.

Hasat ve sıkma işlemlerinin ardından, Gli Olivari gönüllüleri zeytinyağını şişeleyip etiketledikten sonra, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için yerel Caritas merkezlerine teslim ediyor. (Fotoğraf: Alfredo Vittorio)

Gli Olivari, projenin çevresel ve sosyal faydalarını vurgulayan ve okullarda gösterilecek bir eğitim filmi için dikim çalışmalarını ve bahçede yıl boyunca yürütülen çalışmaları belgeliyor.

Geçen hafta sonu, yaklaşık iki düzine yerel sakin zeytin hasadı için parkta bir araya geldi. Etkinlik, katılımcıların ev yapımı yiyecekleri getirip diğer gönüllülerle paylaşmasıyla komşuların birbirleriyle kaynaşmasına da fırsat tanıdı.

Yeni ekipmanlar hasadın sorunsuz bir şekilde yapılmasına yardımcı oldu ve gönüllüler zeytinleri hemen yakındaki Monte Compatri kasabasındaki bir zeytin yağı fabrikasına teslim ettiler.

Gli Olivari gönüllüleri şu anda yağı şişeleyip etiketliyor; ardından San Bonaventura ve Santa Maria Regina Mundi cemaatlerindeki yerel Caritas merkezlerine teslim edecekler. Bu merkezler, yağın ihtiyaç sahiplerine dağıtımını üstlenecek.

Carosi, “Bu projenin bir diğer önemli yönünün gıda israfını önlemek ve zeytinlerin iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak olduğuna inanıyoruz,” dedi. “Yıllar boyunca, kamusal alanlarda gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, sivil katılım eksikliğine karşı nasıl bir çözüm olabileceğini ve insanları topluluklarında daha aktif bir rol almaya nasıl teşvik edebileceğini gördük.”

Carosi, bu tür girişimlerin aktif vatandaşlığı teşvik ettiğini ve sakinlerin mahalleleriyle olan bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Ağaçlara özen göstererek ve elde edilen yağı ihtiyaç sahibi sakinlere bağışlayarak gönüllüler, dayanışma döngüsü oluştururken ortak kamusal alanların değeri konusunda farkındalık da yaratıyorlar.

“Bu proje üç büyük temele dayanıyor,” dedi Carosi. “İlki bakım. Ortak bir alana özen göstererek, güvenli, temiz ve güzel bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyoruz. Güzelliğin, insanları onu değer vermeye ve korumaya teşvik ettiğine inanıyoruz; bu da girişime güçlü bir eğitimsel boyut kazandırıyor.”

Roma’daki Parco dei Romanisti’deki ağaçlardan üretilen sızma zeytinyağı, ihtiyaç sahibi topluluk üyelerine dağıtılıyor. (Fotoğraf: Alfredo Vittorio)

“İkinci temel unsur dayanışmadır; bu, projenin en anlamlı yönlerinden biri olan en savunmasız durumdaki kişilere zeytinyağı bağışlanmasıyla somutlaşmaktadır,” diye devam etti. “Üçüncüsü ise topluluk oluşturmaktır. Bu çalışma, çok farklı geçmişlere sahip insanlardan adanmışlık ve zaman gerektirir; ancak onları, girişimin kendisinin yarattığı olumlu etki dışında hiçbir karşılık beklemeden, tamamen özverili bir şekilde ortak bir iyiliğe özen gösterme hedefinde bir araya getirir.”

Gli Olivari, önümüzdeki aylarda parkta uzman eğitmenler tarafından verilecek zeytin ağacı budama ve bakımı kursu düzenliyor.

Parco dei Romanisti girişiminin başarısı, diğer topluluk gruplarının da ilgisini çekti. Önümüzdeki haftalarda, yerel dernekler yakınlardaki Parco Salvador Allende’de, Casal Brunori mahallesindeki Parco Sergio Albani’de ve Statuario bölgesinde zeytin hasadı etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.