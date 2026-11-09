İtalya’da Zeytinyağı ve Bira Üreten Trappist Topluluklarının İçinden

Roma’nın kentsel alanı içinde faaliyet gösteren az sayıdaki zeytin değirmeninden biri olan Tre Fontane Manastırı’ndaki değirmen, Ebedi Şehir’in tam kalbinde yer alan tek değirmendir. Manastırda yaşayan Trappist topluluğu tarafından işletilen değirmen, manastırın arazisinin bir parçasıdır. Bu arazide sızma zeytinyağı, bal ve İtalya’nın tek Trappist biraları üretilmektedir; bu biralardan biri, arazideki zeytin ağaçlarının yapraklarıyla tatlandırılmıştır.

Trappistler, adlarını Fransa’nın Soligny kentindeki Notre-Dame de la Trappe Manastırı’ndan almaktadır. Onlar, 1098 yılında Benedictine rahipleri tarafından kurulan Cistercian tarikatının bir koludur.

Günümüz, gece ve gündüz saatlerini belirleyen dua döngüsü olan İlahi Ayin ve el işçiliği dönemleri etrafında şekillenir. – Rahibe Daniela, Tre Fontane Manastırı

Yüzyıllardır Aziz Benedict’in Kuralı, Trappist topluluklarının günlük yaşamına yön vermiş; dua ile birlikte, geçimini sağlamak için eğitim ve el işlerini de zorunlu kılmıştır. 48. Bölüm’de şöyle denmektedir: “Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt.” (“Tembellik ruhun düşmanıdır; bu nedenle, kardeşler belirli zamanlarda el işleriyle, diğer belirli saatlerde ise kutsal metinlerin okunmasıyla meşgul olmalıdırlar […] kendi ellerinin emeğiyle geçimlerini sağlarlarsa, onlar gerçek anlamda keşişlerdir.”)

Tre Fontane Manastırı ve Valserena Manastırı’ndaki Trappist toplulukları tarafından üretilen ürünlerin satışı, manastırların ayakta kalmasına ve hayırsever girişimlerin desteklenmesine yardımcı olmaktadır. (Fotoğraf: Valserena Manastırı)

Yüzyıllar boyunca, çalışmaya ve kendi kendine yeterliliğe olan bu bağlılık, dünya çapındaki Trappist manastır topluluklarının yerel koşullara ve mahsullere uyum sağlayarak çok çeşitli tarımsal faaliyetlerde uzmanlaşmasına yol açtı. Elde edilen ürünlerin satışı, manastırların ayakta kalmasına ve hayırsever girişimlerin desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

İtalya’da, Lazio bölgesindeki Roma’da yer alan Tre Fontane Manastırı ile Toskana’nın Pisa yakınlarındaki Guardistallo’da bulunan Valserena Manastırı, arazilerindeki zeytinliklerden sızma zeytinyağı üretiyor.

Kapalı topluluğu ziyaret etme izni alan Olive Oil Times, Tre Fontane Manastırı’nın giriş avlusunda bizi karşılayan ve ardından bizi zeytin yağı değirmeni ile zeytinlikte gezdiren Rahibe Daniela ile görüştü.

“Günümüz, gece ve gündüz saatlerini belirleyen dua döngüsü olan İlahi Ayin’in yanı sıra el işçiliği dönemleri etrafında şekilleniyor,” dedi. “Budamadan hasada kadar zeytinyağı üretiminin her aşaması dahil olmak üzere yıl boyunca tarımsal çalışmalara katılıyoruz.”

Trappist rahip ve rahibelerinin günlük yaşamı, dua ile birlikte çalışma ve el emeğini de öngören Aziz Benedikt Kuralı’na göre şekillenir. (Fotoğraf: Valserena Manastırı)

Rahibe Daniela, günün sabah saat 3:30’da, gece boyunca kutlanan İlahi Ayin’in ilk duası olan Vigils ile başladığını açıkladı. Sabah 6:45’te Lauds duası yapılır; ardından topluluk, saat 8:30’daki Terce, öğlen saatindeki Sext, saat 15:00’teki None, saat 18:00’deki Vespers ve saat 20:00’deki Compline duaları için bir araya gelmeden önce Ayin’e katılır.

Her gün ayrıca, Kutsal Yazıları meditatif bir şekilde okumak ve üzerinde derinlemesine düşünmek olan “Lectio Divina” için de zaman ayrılıyor.

Rahibe Daniela, “Dua edenler biz olsak da, Tanrı’nın huzurunda tüm insanlığın sesi olarak hareket ediyoruz,” dedi. “Dualarımız sırasında, insan deneyimini tüm evrenselliğiyle kapsayan ve inançları ya da geçmişleri ne olursa olsun tüm insanlarla ilgili olan Mezmurları okuyoruz. Kişi bu sözleri okuduğunda, sanki sadece kendi insanlığını değil, yeryüzündeki tüm insanların paylaştığı insanlığı da yeniden keşfediyor gibi olur.”

Tefekkür ve çalışma dönemleri, Aziz Benedikt Kuralı’na uygun olarak her gün en az beş saatlik çalışma ile tamamlanmaktadır.

Değirmen ve zeytinlikler, manastır kompleksi ve üç kilisesi boyunca uzanıyor: Aziz Vincent ve Anastasius Manastırı, Santa Maria Scala Cœli ve Aziz Paul’un Şehitliği Kilisesi.

Ziyaretimiz sırasında değirmen tam kapasite çalışıyordu. Yan geçitten tesise yaklaşırken, manastırın avlularını saran sessizlik yavaş yavaş makinelerin ritmik vuruşlarına yerini bıraktı. İki teknisyen, o günün erken saatlerinde toplanmış zeytinleri işliyordu.

“Manastır ve zeytinliklerinin uzun bir tarihi olsa da, yağhanemiz yaklaşık 20 yıl önce kuruldu,” dedi yağhanenin işletmesinden sorumlu Stefano Bivone. “Değirmen, hedeflediğimiz kalite standardına ulaşmamızı sağlayan bir Pieralisi ekstraksiyon hattıyla donatılmıştır. Yağımıza en üst düzeyde özen göstermek için, üçüncü şahıslar adına zeytin işlemeyi yalnızca cumartesi ve pazar günleri yapıyoruz. Üstelik ürünümüz organik olduğundan, daha da fazla özen gerektiriyor.”

Trappist toplulukları, Aziz Benedikt Kuralı’na uygun olarak, her gün birkaç saatlik çalışmayla dua ve çalışmayı birleştirir. (Fotoğraf: Valserena Manastırı)

Rahibe Daniela daha sonra bizi, çoğunluğu Leccino ve Frantoio çeşitlerinden oluşan yaklaşık 4.000 zeytin ağacının yanı sıra Korsika gibi eski yerli çeşitlerin de bulunduğu zeytinliklere götürdü.

Ağaçlık, yüzyıllık dev okaliptüs ağaçlarıyla çevrilidir. Bu ağaçların yaprakları toplanarak bir laboratuvara gönderilir ve burada manastır tarafından korunan eski bir tarife göre likör üretimi için kullanılır.

“Bu likör, boğazı yatıştırıcı etkisiyle bilindiği için aslında tıbbi amaçlarla kullanılıyor,” diye açıkladı Rahibe Daniela. “Okaliptüs ağaçları, Tre Fontane Manastırı’nın ayırt edici bir özelliğidir. Yüzyıllar önce bu bölge, sıtma riskinin bulunduğu bir bataklıktı ve bölgenin sağlık koşullarını iyileştirmek amacıyla bu ağaçlar dikildi.”

Aynı dönemde, Valserena Manastırı’nda da zeytin hasadı yapılır; burada yaşayan rahibeler, çoğu manastırın inşasından önce dikilmiş olan yaklaşık 1.030 ağacın bulunduğu 6,5 hektarlık bir zeytinlik ile ilgilenir. En genç 200 ağaç ise 2021 yılında dikilmiştir.

Manastır, Leccino, Frantoio, Moraiolo ve Lazzero gibi geleneksel Toskana çeşitlerini kullanarak sızma zeytinyağı ve kozmetik ürünleri de dahil olmak üzere zeytinyağı bazlı çeşitli ürünler üretiyor.

Tre Fontane Manastırı’nda hasat, Kasım ayı boyunca devam edecek. Mülkte yakın zamanda toplanan yapraklar, manastır kompleksinin özel bir alanında Scala Coeli ve Tripel ile birlikte üretilen üç biradan biri olan Tertia’ya lezzet katıyor. Bu biralar, İtalya’nın tek Trappist biraları olup “Otantik Trappist Ürünü” mührünü taşıyor.

“Trappist biraları, Uluslararası Trappist Birliği tarafından belirlenen katı kriterlere göre üretilir,” dedi Kardeş Pietro, yılın son bira üretim partilerinden birini denetlerken. “Benim görevim, Trappist birasının karşılaması gereken üç temel şartın yerine getirildiğinden emin olarak süreci denetlemektir.”

Uluslararası Trappist Birliği tarafından belirlenen kriterlere göre, bira fabrikası manastırın içinde veya hemen yakınında bulunmalıdır; üretim, rahiplerin gözetimi altında gerçekleştirilmelidir; ve elde edilen gelir, hiçbir bireysel zenginleşme veya ticari kâr amacı gütmeden, manastır topluluğunu, Trappist Tarikatını, kalkınma projelerini ve hayır işlerini desteklemek için kullanılmalıdır.

“Üretimi denetlemenin yanı sıra, etiketleme, kutulama ve sevkiyat dahil olmak üzere sürecin son aşamalarında diğer kardeşlerle birlikte çalışıyorum,” diye açıkladı Kardeş Pietro.

Trappist, belirli bir bira türü değil, biranın menşei ve manastırda üretilmesiyle bağlantılı bir tanımlamadır. Trappist biraları geleneksel olarak dolgun gövdeli, nispeten yüksek alkol içeriğine sahip ve meyveli ya da baharatlı notalarla karakterize edilir. Birçoğu şişede ikincil fermantasyona tabi tutulur. Günümüzde dünya çapında bir düzineden az manastır, otantik Trappist birası üretmektedir.

Manastırın diğer biraları da kendine özgü bitkisel malzemeler içeriyor: Scala Coeli portakal kabuğuyla tatlandırılırken, Tripel ise manastır arazisinden elde edilen okaliptüs yapraklarıyla üretiliyor.

Roma’daki Tre Fontane Manastırı ve Guardistallo’daki Valserena Manastırı’ndaki Trappist toplulukları, budamadan hasada kadar zeytinyağı üretiminin her aşamasına katılmaktadır. (Fotoğraf: Valserena Manastırı)

“Zeytin yaprakları özenle seçilir ve üzerindeki küçük dallar temizlenir,” diye açıkladı, topluluğa bira üretiminde destek veren usta bira üreticisi Claudio Conti. “Her 1.400 litre mayşe için bir kilogram zeytin yaprağı kullanıyoruz; bunları kaynatmanın son 10 ila 15 dakikasında ekleyip demlenmeye bırakıyoruz, böylece aromatik bileşenleri biraya geçiyor. Tertia, Pilsner maltı, yüksek kaliteli bir Avrupa şerbetçiotu ve şişede ikincil fermantasyon için şeker kullanılarak üretilen, İngiliz tarzı, üst fermantasyonlu bir biradır.”

Ziyaretimiz sona erdiğinde ve manastırın sessizliğini geride bırakıp şehrin karmaşasına geri döndüğümüzde, Rahibe Daniela ve Kardeş Pietro’nun, bir günün daha iş ve tefekkürle sona ermesini sağlayacak dualar için manastır kilisesine dönmeden önce yerine getirmeleri gereken görevleri hâlâ vardı.