Sardunya’da Kadınların Olağanüstü Uzun Bir Yaşam Sürdüğü Yeni Bir Mavi Bölge Tespit Edildi

Araştırmacılar, Sardunya’nın merkezinde yeni bir uzun ömür merkezi tespit ettiler; bu köy, kadınlar arasında görülen olağanüstü hayatta kalma oranları nedeniyle adanın orijinal Mavi Bölgesi’nden ayrılıyor.

Sardunya’nın merkezindeki Marghine bölgesinde yer alan Bolotana, Sardunya ortalamasının on katı ve Amerika Birleşik Devletleri ortalamasının on bir katı oranında, olağanüstü bir yüz yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahiptir. Uzun ömürlülük özellikle kadınlar arasında belirgindir; bu kadınların ileri yaşlarda hayatta kalma oranları, dünyanın en uzun ömürlü nüfuslarınınkilerle boy ölçüşmektedir.

Topluluğumuzdaki pek çok kişi hâlâ kırsal geleneklere ve kırsal yaşamın ritmine sıkı sıkıya bağlı bir yaşam tarzını sürdürüyor. – Giacomo Nieddu, Terracuza

Bu olağanüstü uzun ömürlülüğün ardındaki demografik faktörleri inceleyen bir araştırmaya katıldıktan sonra, araştırmacı Dan Buettner, Nuoro ilindeki bu küçük dağ köyünü yeni bir Mavi Bölge olarak tanımladı.

Mavi Bölgeler, olağanüstü uzun ömürlülüğüyle tanınan bölgelerdir; bu bölgelerde sakinlerin 100 yaşına ulaşma oranı ortalamadan önemli ölçüde yüksektir ve kronik hastalık oranları daha düşüktür; bu durum, muhtemelen sağlıklı beslenme ve yaşam tarzlarını yansıtmaktadır.

Bu terim, Sassari Üniversitesi’nden Gianni Pes ve Louvain Üniversitesi’nden Michel Poulain’in öncü demografik araştırmalarından kaynaklanmaktadır; bu araştırmacılar, çalışmalarının ilk aşamalarında Sardunya’daki uzun ömürlü toplulukları harita üzerinde mavi dairelerle işaretlemişlerdi. Buettner daha sonra, dünya çapındaki uzun ömür merkezlerini araştırmak üzere bu iki araştırmacı ve diğer bilim insanlarıyla işbirliği yaptı.

Araştırma ekibi, ilk olarak Sardunya’nın orta-doğusundaki Barbagia ve Ogliastra bölgelerinde, olağanüstü uzun ömürlülük ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları nedeniyle 14 belediyeden oluşan bir kümeyi belirledi ve 2004 yılında bu bölgeyi dünyanın ilk “Mavi Bölgesi” olarak ilan etti.

Buettner ile birlikte çalışmanın ortak yazarı olan Pes, “Bolotana’daki yeni Sardunya Mavi Bölgesi, 20 yıldan fazla bir süre önce belirlenen ilk bölgeden farklıdır ve ona yaklaşık 110 kilometre uzaklıktadır,” dedi.

Pes, “Araştırmamız için belediye nüfus kayıtlarından demografik bilgiler elde ederken, verilerin çapraz doğrulaması için bağımsız bir kaynak olarak tarihi kilise kayıtlarına da başvurdık,” diye açıkladı.

“Özellikle, nüfus kayıtlarındaki doğum kayıtları, anagrafik veriler, ebeveynlik, aile ilişkileri ve diğer tanımlayıcı bilgilerin karşılaştırılması yoluyla sonraki nüfus kayıtlarıyla ve mevcut olduğu durumlarda kilise kayıtlarıyla ilişkilendirildi. Kardeşler veya aynı isimdeki akrabalarla olan bağlantıları dışlamak için gerektiğinde soy ağacı zaman çizelgeleri de yeniden oluşturuldu.”

Yeni “Mavi Bölge” olarak belirlenen Bolotana, Sardunya’nın merkezindeki dağlık Marghine bölgesinde yer almaktadır. (Fotoğraf: Giacomo Nieddu, Terracuza)

Çalışma, esas olarak 2021 ile 2025 arasındaki döneme odaklandı; bu dönemde Bolotana’nın ortalama yerleşik nüfusu 2.266 idi ve bu sayının içinde 100 yaş ve üzeri on kişi bulunuyordu. Bu, 100.000 kişi başına yaklaşık 442 asırlık anlamına geliyordu ve en belirgin uzun ömür avantajı kadınlar arasında gözlemlendi.

Araştırmacılar ayrıca, Covid-19’un olası etkilerini hesaba katmak için 2020 yılı verilerini analiz ettiler ve 2015 ile 2019 yıllarını kapsayan, dönemlere göre eşleştirilmiş bir karşılaştırma yaptılar.

Araştırmacılar, 70 yaşına ulaşan kadınların 20,85 yıllık ek bir yaşam beklentisine sahip olduğunu, bu yaşa ulaşan kadınların ise yüzde 13,83’ünün 100 yaşına kadar yaşadığını tespit etti. Her iki rakam da, aynı dönemde Nuoro ilinde ve İtalya genelinde kaydedilen ortalamaları ve en yüksek yıllık değerleri aştı.

Bolotana’daki kadınların uzun ömür tahminleri, İnsan Ölüm Veritabanı’ndaki uluslararası karşılaştırmalarda da olağanüstü yüksek bir sıralamaya sahipti ve her iki ölçütte de Hong Kong’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

Genel olarak, Bolotana’daki kadınlar uluslararası düzeyde kaydedilen en olumlu ileri yaş hayatta kalma profillerinden birini sergiledi. 70 yaşından 100 yaşına kadar hayatta kalma olasılıkları, ABD’deki kadınlarınkinden üç katından fazlaydı.

Araştırmacılar, 2021’den 2025’e kadar Bolotana’da ağırlıklı olarak kadınlarda görülen uzun ömür avantajının, Sardunya’nın orijinal Mavi Bölgesi’nde tarihsel olarak gözlemlenen örüntüyle tezat oluşturduğunu belirtmiştir; bu bölgede olağanüstü uzun ömür özellikle erkekler arasında belirgindi ve cinsiyetler arasındaki fark nispeten küçüktü.

Bu zıtlık, Sardunya’daki olağanüstü ileri yaş hayatta kalma oranının, topluluklar ve zaman dilimleri arasında farklı demografik örüntüler izleyebileceğini düşündürüyor.

Pes, “Bu tür bir heterojenlik, kohort yapısındaki farklılıkları, çevresel, sosyal, davranışsal veya nüfusa özgü diğer özellikleri yansıtıyor olabilir” diye açıkladı.

“Genetik arka plan, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, aile desteği, sosyal uyum, ikamet sürekliliği ve sağlık hizmetlerine erişim dahil olmak üzere çeşitli mekanizmaların, gözlemlenen belirgin kadın hayatta kalma avantajına katkıda bulunması olasıdır.”

Araştırmacılar ayrıca, topluluğun uzun ömürlülüğüne katkıda bulunabilecek yaşam tarzı faktörlerini daha iyi anlamak için tarihsel beslenme anketlerini incelediler ve yerel doktorlarla görüşmeler yaptılar.

Bulguları, geleneksel beslenme düzeninin büyük ölçüde bitki bazlı olduğunu ve sakinlerin yaşamlarının büyük bir bölümünde etin ayda yalnızca yaklaşık beş kez tüketildiğini gösterdi. Zeytinyağı, zeytin, peynir ve sakinlerin kendileri tarafından üretilen buğday dahil olmak üzere gıdaların çoğu yerel kaynaklıydı.

Bu yaşam tarzı bulguları, çalışmanın temel analizinin bir parçası olmasa da, demografik sonuçların yorumlanmasına bir bağlam sağladı.

Pes, “Mevcut demografik analiz, beslenme ve yaşam tarzı faktörlerinden herhangi birinin gözlemlenen örüntüye katkıda bulunup bulunmadığını belirleyememekte veya bunların göreceli önemini değerlendirememektedir” dedi.

“Köydeki olağanüstü uzun ömürlülüğün potansiyel biyolojik, davranışsal ve sosyal belirleyicilerini değerlendirmek için karşılaştırmalı bireysel düzeyde çalışmalar gerekecektir. Şu anda bu araştırma alanına odaklanıyoruz.”

Yerel sakinler, Bolotana’nın yeni bir Mavi Bölge olarak ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı. Bu tanıma, belediye meclisi toplantısında tartışıldı; Pes, toplantıda belediyenin dünyanın Mavi Bölgeleri arasına dahil edildiğini belirten bir sertifikayı resmen sundu.

Zeytinyağı, beslenme alışkanlıkları ağırlıklı olarak bitki temelli olan Bolotana sakinleri için temel bir besin maddesidir. (Fotoğraf: Giacomo Nieddu, Terracuza)

Pes’e, bölgenin ve geleneklerinin tanıtımına adanmış bir kültür derneği olan Ormìnas’ın başkanı Salvatore Pedde ile Cagliari Devlet Arşivleri’ne bağlı Arşiv, Paleografi ve Diplomatik Çalışmalar Okulu’ndan Vittorio Romerio eşlik etti. Her ikisi de demografik araştırmaya katkıda bulundu.

Bolotana Belediye Başkanı Francesco Manconi, Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Bu takdir, kimliğimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi öne çıkardığı için topluluğumuz için önemlidir,” dedi.

“Topluluğumuzun dikkat çekici uzun ömürlülüğüne katkıda bulunan faktörler arasında sağlıklı beslenme şüphesiz kilit bir unsurdur. Tarım geleneğimizin en belirgin özelliklerinden biri zeytinyağıdır; zeytinyağı, beslenme düzenimizde her zaman merkezi bir yer tutmuştur ve günümüzde de çok çeşitli geleneksel yemeklerin hazırlanmasında bir malzeme olarak günlük olarak kullanılmaya devam etmektedir.”

Bolotana’nın zeytin yetiştiricileri arasında, köyü çevreleyen yamaçlardaki Terracuza arazisinde sızma zeytinyağı üreten Giacomo Nieddu da bulunuyor. Bu çiftlik, araştırmacıların geçen yıl yerel toplulukla etkileşim kurarken ziyaret ettikleri yerlerden biriydi.

Nieddu, Olive Oil Times’a yaptığı açıklamada, “Bu takdir, vizyonumuzu doğruluyor ve sağlık yararları yaygın olarak kabul gören yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üreticileri olarak taahhüdümüzü pekiştiriyor,” dedi.

Çoğu asırlık olan zeytinlikleri, zeytin yetiştiriciliğinin “kahramanca” bir tarım biçimi olarak kabul edildiği dik teraslara dağılmış durumda. Nieddu, Terracuza aracılığıyla bölgedeki terk edilmiş bahçeleri yeniden canlandırmak ve manzarayı korumak amacıyla bir restorasyon projesine öncülük ediyor.

Şirket ayrıca, geleneksel yöntemlerle işlenmiş sofralık zeytin üretiminde kullandığı Bosana, Majorca ve Cariasina gibi yerel zeytin çeşitlerini de tanıtmaktadır.

“Zeytinyağı ve dengeli beslenmenin ötesinde, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek çok önemlidir,” diye ekledi Nieddu. “Topluluğumuzdaki pek çok kişi hâlâ kırsal geleneklere ve kırsal yaşamın ritmine sıkı sıkıya bağlı bir yaşam tarzını sürdürüyor; bu da insanların refahına kesinlikle katkıda bulunuyor.”