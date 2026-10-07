Garda Gölü'nde, Terk Edilmiş Zeytinlikler Yeni Bir Hayata Kavuşuyor

Garda Gölü’nde, Videlle Bionatura, yerel çeşitleri koruyarak, araştırmaları destekleyerek ve genç işçilere eğitim vererek binlerce bakımsız zeytin ağacını yeniden üretime kazandırıyor.

Valtenesi’nin yumuşak morenik tepeleriyle çevrili Puegnago, Garda Gölü’nün güneybatı kıyılarından sadece birkaç kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İtalya’nın en büyük tatlı su gölünün ılıtıcı etkisinden yararlanan bu Lombardiya bölgesi, bin yıldan fazla bir süredir üzüm ve zeytin yetiştiriciliği için elverişli koşullar sunmaktadır.

Bu mirası korumak hâlâ motivasyon kaynağımızdır ve projenin başlangıcından beri bize ilham veren tutku ve kararlılıkla ilerlememizi sağlayan da budur. – Marco Penitenti, tarım uzmanı ve Videlle Bionatura’nın kurucusu

Burada, tarım uzmanı Marco Penitenti 15 yıl önce terk edilmiş zeytinlikleri restore etmeye başladı ve o günden bu yana 16.000 zeytin ağacına ulaşan bir projeyi hayata geçirdi.

“Her şey zeytin yetiştiriciliğine olan tutkumla başladı,” diye anlattı Olive Oil Times’a. “Bölgedeki şirketlere danışmanlık yapıyordum ve her gün birçok ekilmemiş ve bakımsız zeytin bahçesiyle karşılaşıyordum. Sonunda, 250 ağacın dikili olduğu bir arazinin sahibiyle iletişime geçmeye ve onu yönetmeyi teklif etmeye karar verdim. O da kabul etti ve ben de bahçeyi restore etmeye başladım.”

Bu ilk girişim daha sonra profesyonel bir işletmeye dönüştü ve Penitenti’nin şu anki şirketi olan Videlle Bionatura’nın temellerini attı.

Terk edilmiş zeytin ağaçlarının bakımı altına alınmasıyla girişim büyüdü. Projeye en son eklenen zeytinlik, 600 ağaçtan oluşuyor ve bu ağaçlar, iki ya da üç yıl içinde tekrar üretime geçmelerini amaçlayan bir iyileştirme planının parçası olarak yakında budama ve gübreleme işlemlerinden geçecek.

Penitenti, nesil değişiminin olmaması, zorlu arazi koşulları ve makineleşmenin önündeki engellerin maliyetleri artırdığı ve zeytin yetiştiriciliğini sürdürmeyi giderek zorlaştırdığı İtalya’da zeytin bahçelerinin terk edilmesinin hâlâ büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Marco Penitenti’nin Videlle Bionatura şirketi tarafından yürütülen kurtarma projesine en son eklenen zeytinlik, yakında budama ve gübreleme işlemlerinden geçirilecek ve ardından yeniden üretime alınacak 600 ağaçtan oluşuyor.

Penitenti, “Bunlar şüphesiz maliyetli işlemler, ancak bölgenin ve topluluğun gelişimi için hayati önem taşıyor” dedi. “Burada, Valtenesi’de de, başka yerlerde olduğu gibi, zeytin yetiştiriciliği sadece üretim değeriyle ilgili değildir. İnsan faaliyetleriyle şekillenen bir manzarada önemli bir çevresel rol de oynayarak toprak erozyonunu önlemeye yardımcı olur.”

“Ayrıca, zeytin ağaçları, ünlü bir turizm merkezi olan bu bölgenin belirleyici bir özelliği olarak korunmalıdır,” diye ekledi. “Son olarak, zeytin yetiştiriciliği, geçim kaynakları bu sektöre bağlı olan çiftçiler, teknisyenler, değirmenciler, tedarikçiler ve daha pek çok kişiden oluşan bir sosyal dokuyu desteklemektedir.”

Penitenti’ye kısa süre sonra eşi Maria Cristina Plodari de şirketin yönetiminde katıldı; Plodari şu anda müşteri ilişkileri ve iletişimi denetliyor.

Şu anda Daniele ve Sofia adında iki ergen çocuğun ebeveynleri olan çift, ekibinde iş tecrübesi çok az olan ya da hiç olmayan gençler için birkaç pozisyon ayırdı.

Videlle Bionatura’da yıl boyunca istihdam edilen 10 kişiden dördü 18 ya da 19 yaşında ve ilk mesleki deneyimlerini kazanıyor. Livia, şişeleme ve tedarik zinciri izlenebilirliğinden sorumluyken, Stefano ve Chris ise şu anda okul stajını tamamlamakta olan Paolo ile birlikte zeytinliklerde çalışıyor.

Penitenti, “Amacımız, onlara bağımsız olarak çalışabilmeleri ve kalite odaklı zeytin yetiştiriciliğinde bir kariyer inşa edebilmeleri için gerekli uzmanlığı kazandırmak,” dedi. “Bu, her iki taraf için de gerçekten öğretici bir deneyim. Biz onlara eğitim ve rehberlik sağlarken, onlar da şirkete yeni bir soluk getiriyor.”

Garda Gölü’ne özgü çeşitleri öne çıkarmak amacıyla Marco Penite, restore ettiği zeytinliklerinden Leccino’nun yanı sıra yerli Casaliva, Gargnà ve Trepp gibi çeşitlerden oluşan bir dizi tek çeşit zeytinyağı üretiyor.

“Onlar, çok daha açık bir zihniyet, olağanüstü dijital beceriler ve eşsiz bir canlılık, tazelik ve tutku duygusunun yanı sıra, iz bırakma ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda gerçek bir istek getiriyorlar,” diye ekledi. “Bu, karşılıklı olarak zenginleştirici bir alışveriş; biz onları desteklediğimiz kadar, onlar da bize motivasyon sağlıyor.”

Şirket, Brescia Üniversitesi’nin tarım bilimleri programlarıyla işbirliği yapıyor ve çevreye duyarlılık konusundaki taahhüdü sayesinde, tez araştırmalarının konusu olarak bu çiftliği seçen öğrencileri kendine çekiyor.

Şu ana kadar iki çalışma tamamlandı. İlki, farklı zeytin yetiştirme sistemlerinin karbon ayak izlerini inceledi ve karşılaştırdı. İkincisi ise analizi üretimin sonraki aşamalarına genişleterek, yağhanesi ve şişeleme faaliyetlerinin karbon ayak izini değerlendirdi.

Padua Üniversitesi ile işbirliği içinde üçüncü bir araştırma projesi de devam etmektedir. Bu proje, ağaç yetiştiriciliği uygulamalarıyla ilişkili olarak toprak sağlığını incelemekte ve bahçelerdeki besin maddeleri, mikrofauna, flora ve bakteri topluluklarına odaklanmaktadır.

Biyolojik çeşitliliği korumak, şirketin temel misyonlarından biridir. Yerel çeşitleri öne çıkarmak amacıyla, şirket, restore edilmiş zeytinliklerinden, yerli Casaliva çeşidinin yanı sıra, Leccino ile birlikte Yukarı Garda bölgesine özgü Gargnà ve Trepp çeşitlerini de içeren bir dizi tek çeşit zeytinyağı üretmektedir.

Hedef, Garda Gölü’nün tek çeşit zeytinyağlarının çeşitliliğini sergileyen özel bir “oleoteca” oluşturmaktır.

Penitenti, kapsamlı uzmanlığından yararlanarak, restorasyon çalışmaları sırasında göl yakınlarında, daha iyi bilinen yerel çeşitlerden farklı görünen birkaç ağaç tespit etti. Genetik testler için Ulusal Araştırma Konseyi’ne numuneler gönderdi ve testler, bu ağaçlardan ikisinin benzersiz genetik profillere sahip olduğunu ortaya koydu.

Videlle Bionatura, Brescia Üniversitesi ile işbirliği yapmaktadır ve çevreye duyarlılık konusundaki kararlılığı sayesinde, tez araştırma projeleri yürüten öğrenciler için bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Bir sonraki adım, yeni tespit edilen çeşitlerin çoğaltılması ve bunların performansı, verimliliği ile mevcut iklimsel baskılara karşı dayanıklılıklarının izlenmesi olacaktır.

6.000 ağaçlık ana blokun yanı sıra, şirket, iç kesimlerden Garda Gölü kıyılarına kadar uzanan ve beş belediyeyi kapsayan, 500 ila 1.500 ağaçlık daha küçük koruluklara yayılmış 10.000 ağacı daha yönetmektedir.

Bahçelerin çoğu, altı çarpı altı ve altı çarpı yedi metrelik geleneksel dikim düzenlerini takip etmektedir. 1990’larda dikilen daha küçük bir kısımda ise altı çarpı üç ve beş çarpı üç metre gibi daha sık aralıklar kullanılmaktadır. Şirket ayrıca, değerlendirme aşamasında olan farklı çeşitlerin bulunduğu birkaç yoğun bahçe kurmuştur; bu bahçeler araştırma için deneme arazisi görevi görmektedir.

Eski bahçelerde görülen tipik karma dikim düzeni, her bir tek çeşit zeytinyağını üretmek için işçilerin belirli ağaçları çeşidine göre ayırt etmesini ve hasat etmesini gerektirir. Arazinin parçalanmış olması, sık sık karşılaşılan dik yamaçlar ve eski teraslar da eklenince, bu durum personel, makine ve ekipmanı koordine etmek için dikkatli bir planlama ve ek çalışma gerektirir.

Yerel bir zeytin yetiştiricileri kooperatifinin üyesi olan şirket, şu anda zeytinlerini grubun değirmeninde işliyor. Bir sonraki adım, kendi değirmenini kurmak ve tüm üretim döngüsünü şirket bünyesinde tamamlamaktır.

Şirketin faaliyet gösterdiği bir diğer alan ise terk edilmiş bağları restore etmek ve buradan şarap ile balzamik sirke üretmektir. Zeytinyağlarının yanı sıra şirket, rehberli tadımlar, yürüyüşler ve zeytinlikler arasında piknikler dahil olmak üzere ziyaretçilere yönelik eğitim amaçlı deneyimlerde bu ürünleri de öne çıkarmaktadır.

Penitenti, “Şirketimizin temel misyonlarından biri, kaliteli zeytinyağı kültürünü ve bunun çevreye saygı ile olan bağlantısını teşvik etmektir,” dedi. “Bahçelerimiz hassas ve kırılgan bir ekosistemin parçasıdır ve bunu gelecek nesiller için korumak bizim sorumluluğumuzdur.”

Penitenti, “Garda Gölü bölgesinin dört bir yanından, yardımımızı isteyen ve zeytinliklerini kiralamak isteyen arazi sahiplerinden aramalar almaya devam ediyoruz,” dedi. “Şu anda, esas olarak arazinin özellikleri ve parçalanmış yapısı nedeniyle projenin daha da genişletilmesi giderek zorlaşsa da, bu tür bir girişimi destekleyecek kaynaklara ve iş gücüne sahibiz.”

“Örneğin, terk edilmiş 1.000 ağaçlık bir bahçeyi yeniden canlandırmak, önemli bir yatırım ve iki ila üç yıllık bir çalışma gerektirir,” diye ekledi. “Köklü bir şirket bu maliyetleri yıllık bütçesinin bir parçası olarak karşılayabilir, ancak sıfırdan başlayan genç bir çiftçi için engeller çok daha büyüktür.”

“Bu nedenle amacımız, ilk restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmek ve nihayetinde bu koruların bir kısmının yönetimini, değerlerini korumaya ve artırmaya istekli genç çiftçilere veya yeni işletmelere devretmektir,” dedi Penitenti. “Bu mirası korumak hâlâ motivasyonumuzdur ve bu, projenin başlangıcından beri bize ilham veren tutku ve kararlılıkla ilerlememizi sağlayan şeydir.”