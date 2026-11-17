Filistin Çiftçiler Birliği (PFU) Genel Müdürü Abbas Milhem, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “7 Ekim’den bu yana zeytinliğime adım atamadım” dedi.

Milhem’in arazisi, işgal altındaki Batı Şeria’nın B Bölgesi’nde yer alıyor. Oslo Anlaşmaları uyarınca, A Bölgesi Filistin’in sivil ve güvenlik kontrolü altında, B Bölgesi ise Filistin sivil idaresi altında olup güvenlik sorumlulukları İsrail’e aitken, C Bölgesi ise tamamen İsrail’in sivil ve güvenlik kontrolü altında kalıyor.

Milhem’e göre, Batı Şeria’daki Filistinli zeytin yetiştiricileri arasında onun gibi durumlar giderek yaygınlaşıyor.

PFU, yaklaşık 140.000 Filistinli ailenin tamamen veya kısmen zeytin sektörüne bağımlı olduğunu tahmin ediyor; bunların yaklaşık 100.000’i zeytinlik sahibi, diğer 40.000’i ise mevsimlik hasat işlerine güveniyor.

Milhem, “Yaklaşık 700.000 kişi, geçim kaynaklarının en azından bir kısmını zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretiminden sağlıyor” dedi.

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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, 1 Eylül ile 12 Ekim tarihleri arasında zeytin hasadıyla ilgili 199 yerleşimci saldırısı kaydedildi. Bu olaylar sonucunda bir Filistinli hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı ve 2.500’den fazla ağaç ve fidan zarar gördü.

PFU ise daha geniş bir tanım kullanarak, hırsızlık, fiziksel saldırılar ve vandalizm dahil olmak üzere Ekim ayı boyunca 1.910 saldırı ve ihlali belgelediğini açıkladı. Örgüt, dört Filistinlinin öldürüldüğünü, 140'tan fazlasının yaralandığını, 7.346 zeytin ağacının zarar gördüğünü ve 50 metrik tondan fazla zeytinin çalındığını bildirdi.

Olive Oil Times ile paylaşılan bir raporda PFU, sadece fiziksel saldırıları ve maddi hasarı ihlal olarak saymakla kalmadı, aynı zamanda çiftçilerin bahçelerine ulaşmalarının engellendiği olayları da ihlal olarak değerlendirdi.

Milhem, “Bir köydeki yerleşimciler yolu kapatarak çiftçilerin kendi bölgelerine, zeytinliklerine ulaşmalarını engellediğinde, bu bizim için belgelenmiş bir ihlaldir” dedi.

Sendika, rakamları zeytin hasadı öncesinde kurulan bir saha ağı aracılığıyla topladığını belirtti. PFU, Birleşmiş Milletler Gıda Güvenliği Sektörü ve diğer kuruluşlarla birlikte yüksek riskli alanlara sahip 178 köy belirledi, bunlardan 104’ünde yardım organize etti ve çiftçilere eşlik etmek, ekipman sağlamak ve olayları belgelemek üzere 208 saha çalışanı görevlendirdi.

Ekim ayı sonu itibarıyla PFU, zeytin mahsulünün yüzde 55’inin, özellikle yüksek riskli bölgelerde, hâlâ erişilemez durumda veya hasat edilmemiş olduğunu tahmin etti.

Hasat sırasındaki koşulların değerlendirilmesine dayanarak, sendika Filistin zeytinyağı üretimini 10.000 ila 11.000 ton olarak tahmin etti; bu rakam, 21.000 tonluk ilk tahmininin yaklaşık yarısıdır. PFU, hasadı aksatan faktörler arasında yerleşimcilerin saldırılarını ve tarım arazilerine yönelik İsrail ordusunun kısıtlamalarını gösterdi.

Bu tahmin ön niteliktedir ve kesinleşmiş bir üretim toplamından ziyade PFU’nun değerlendirmesini yansıtmaktadır.

İsrail makamları ise hasat koşulları ve tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmak için alınan önlemler konusunda farklı bir açıklama yaptı.

27 Ekim tarihli bir açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria’da yaklaşık 220.000 dunamlık alanda hasat yapıldığını ve güvenlik personelinin koruması altında yaklaşık 100 koordineli hasat sahasının faaliyet gösterdiğini belirtti.

IDF, hasadı kolaylaştırmak ve “sürtüşme, şiddet ve terör” olarak nitelendirdiği olayları önlemek için Batı Şeria’daki güçlerini takviye ettiğini belirterek, güvenlik personelinin herhangi bir tarafın şiddet ve suç faaliyetlerini ciddiye aldığını da ekledi.

Ancak, bahçelerine girmek için izin gerektiren çiftçiler için erişim, belirli dönemlerle sınırlı tutulabilir veya tamamen engellenebilir.

OCHA’nın aktardığı Peace Now verilerine göre, 2026 hasadı öncesinde çıkarılan İsrail askeri emirleri, Filistinli çiftçilerin önceden koordinasyon gerektiren arazi miktarını yaklaşık 88.300 dunama çıkardı; bu rakam 2025’e kıyasla neredeyse yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Bir dunam, 1.000 metrekareye eşittir.

Yeni belirlenen alanın yüzde 40’tan fazlası, geçen yıl boyunca yaklaşık 12 yerleşim ileri karakolunun kurulduğu Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin vilayetinde yer almaktadır.

OCHA, izin verilmesinin çiftçilere hasadı tamamlamak için yeterli zamanı veya uygun koşulları garanti etmediğini belirtti. PFU, Ekim ayı boyunca 54’ten fazla tarım alanında, hasadın engellenmesi, tarlalardan kovulma, buldozerle yıkım ve tarım arazilerinin el konulması gibi kısıtlamalar yaşandığını bildirdi.

Filistinliler Batı Şeria’nın Abu Falah köyünde zeytin toplarken, bir İsrail askeri zeytinlikte duruyor. (Fotoğraf: Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

OCHA ayrıca, Filistinlilere ait tarım arazileriyle ilgili olaylar sırasında İsrail güçlerinin yerleşimcilere eşlik ettiği yönündeki iddiaları da belgeledi.

Kudüs’ün kuzeyindeki Ramallah vilayetine bağlı Deir Abu Mash’al’da, yerleşimcilerin, arazi sahiplerinin bahçelerine yaklaşmasını engelleyen İsrail güçlerinin eşliğinde, B Bölgesi’ndeki Filistinlilere ait arazilerden defalarca zeytin topladıkları bildirildi.

OCHA, “Bu koşullar, doğrudan zarar ve ekonomik kayıpların ötesinde, çiftçilerin arazilerine erişme, arazilerini işleme ve koruma imkânlarını da zayıflatmaktadır” dedi.

PFU, Batı Şeria’daki çeşitli köylerde erişimin engellenmesi, zorla uzaklaştırma ve hasadın çalınmasıyla ilgili benzer olaylar bildirdi.

Hebron vilayetindeki Kharas’ta, çiftçilerin arazilerinden kovulduğu ve zeytin hasatlarının çalındığı bildirildi. Tulkarm vilayetindeki Ramin’de ise saldırı ve kovulma olayları, hasat ve ekipman hırsızlığı ile arazilere erişimin engellendiği kaydedildi.

Reuters, yerleşimcilerin Filistinlilere ait ağaçlardan zeytin toplayıp, bu mahsulü sıkılmak üzere yakındaki bir yerleşim karakoluna taşıdıkları vakalarını bağımsız olarak belgeledi. Ajans ayrıca, İsrailli yerleşimciler arasında, Filistinlilerin artık ulaşamadığı topraklardan zeytin toplanmasını teşvik eden çağrıların dolaştığını da bildirdi.

İsrail gazetesi Israel Hayom, Ekim ayında üst düzey bir İsrail güvenlik kaynağının bu tür hasadı “mahsul hırsızlığı” olarak nitelendirdiğini ve Filistinli çiftçilere uygulanan kısıtlamaların İsraillilere zeytinleri alma yetkisi vermediğini vurguladığını bildirdi.

Filistinli çiftçilerin erişemediği arazilerden hasat edilen zeytinlerin statüsü konusunda İsrailli yetkililer ve dini liderler arasında da görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

Yerleşimci hareketiyle bağlantılı önde gelen bir dini figür olan Haham Dov Lior, sahiplerinin mahsulden vazgeçtiği kabul edilebileceği için İsraillilerin Filistinlilerin ulaşmasının engellendiği zeytinliklerden zeytin toplayabileceğini savundu.

Reuters’ın aktardığı açıklamalarda bir İsrail hükümet sözcüsü de, yerleşimcilerin bu zeytin ağaçlarından hasat yapmasının başlı başına hırsızlık olarak nitelendirilmesine itiraz ederken, bireylerin kanunu kendi ellerine almamaları gerektiğini belirtti.

2026 hasat dönemi, Avrupa ve İsrail kuruluşları tarafından belgelenen İsrail yerleşim ileri karakollarının genişlemesi ve arazilere erişimdeki değişiklikler eşliğinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği’nin işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşim yerlerine ilişkin 2025 raporuna göre, yıl boyunca 86 yeni yerleşim noktası kuruldu; bu, tüm zamanların rekoru olup, 2023’te kurulan 26 yerleşim noktasından oluşan önceki rekorun üç katından fazlasına tekabül ediyor. Yeni yerleşim noktalarının 58’i “tarım çiftlikleri” olarak sınıflandırıldı.

AB, 2025 yılını İsrail yerleşim politikasında “niteliksel bir evrim”in yaşandığı bir yıl olarak nitelendirdi; planlama, altyapı geliştirme, arazi yönetimi ve yerleşim noktalarının yasallaştırılması, giderek daha geniş bir toprak stratejisi içinde birleştirildi.

AB tarafından alıntılanan İsrailli kuruluşlar Peace Now ve Kerem Navot’un araştırmalarına göre, çiftlik yerleşim birimlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla 1,07 milyon dunamdan fazlasını fiilen kontrol ettiği tahmin ediliyor; bu rakam Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 18’ine denk geliyor.

Sadece 2025 yılında, yerleşimcilerin tarım ileri karakolları aracılığıyla kontrol ettikleri topraklara yaklaşık 300.000 dunam eklendi. AB raporuna göre, bu ileri karakollar Filistinlilerin yerinden edilmesinde önemli bir faktör haline gelmiştir.

İsrailli yetkililer de tarımsal yerleşim karakollarının genişletilmesi ve yasallaştırılmasına destek verdiklerini ifade ettiler.

Şubat 2026’da Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in desteğiyle yaklaşık 140 izinsiz tarım yerleşim noktasını yasallaştırmak için çalıştığını duyurdu.

Katz, bu girişimin İsrail yerleşimlerini güçlendireceğini ve “Filistinlilerin bölgede yerleşme çabalarını zayıflatacağını” söyledi.

PFU, yalnızca Ekim ayı boyunca yedi yeni yerleşim karakolunun kurulduğunu bildirdi.

Bu arada, Peace Now ve Kerem Navot, yerleşimcilerin toprak sürme, ekim yapma ve Filistinlilerin arazilerine erişimini engelleme yoluyla tarımsal amaçlarla en az 11.520 dunamlık daha araziyi kontrol altına aldıklarını tespit etti. Batı Şeria genelinde yüzlerce kilometre uzunluğunda yeni toprak yol da açılmıştı.

Bu genişleme, C Bölgesi dışındaki alanları da etkiledi. AB raporu, 2025 yılı boyunca B Bölgesi’nde yerleşimci faaliyetlerinde ve şiddet olaylarında belirgin bir artış olduğunu belgeledi; Peace Now ve Kerem Navot ise, çobanlık karakolları yoluyla yerleşimcilerin kontrolü altına alınan arazinin yaklaşık yüzde 4,4’ünün halihazırda A ve B Bölgeleri içinde yer aldığını tahmin etti.

Çiftlik karakollarından etkilenen topraklar, farklı yasal sınıflandırmalara ve mülkiyet düzenlemelerine sahip arazileri içermektedir.

Peace Now ve Kerem Navot’a göre, çiftlik karakolları aracılığıyla kontrol altına alınan toprakların yalnızca yaklaşık yüzde 40’ı İsrail Sivil İdaresi tarafından devlet arazisi olarak tanımlanmaktadır. Geri kalan kısım ise özel mülkiyete ait Filistin toprakları, dini vakıf arazileri (vakıf) ve haritalanmamış arazilerden oluşmaktadır.

Aynı zamanda AB, İsrail’in 2023 ile 2025 yılları arasında Batı Şeria’da 25.959 dunamlık araziyi devlet arazisi ilan ettiğini bildirdi; bu, 1995’teki Batı Şeria ile ilgili Oslo Anlaşmaları’ndan bu yana bu sınıflandırmaya tabi tutulan arazilerin neredeyse yarısına denk geliyor. AB’ye göre, bu tür ilanlar yeni yerleşim yerlerinin kurulmasını kolaylaştırabilir.

İsrail Sivil İdaresi, devlet arazilerinin sınıflandırılması ve yönetimini C Bölgesi’nde uyguladığı yasal rejimin bir parçası olarak görmekte ve bu arazilerin hem İsrailli yerleşim yerleri hem de Filistinlilerin konut ve tarım amaçlı kullanımına tahsis edilmesine yönelik prosedürleri sürdürmektedir.

Arazi sınıflandırması, mülkiyet ve ekim ya da hasat izni birbirinden ayrı konulardır; ancak her biri çiftçilerin tarım arazilerini kullanma imkânlarını etkileyebilir.

İsrail basını, 2026 hasadı için Filistinlilerin, önceki yıllarda hasat yaptıkları alanlar da dahil olmak üzere, devlet arazisi olarak sınıflandırılan arazilerde ilk kez zeytin hasadı yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Tanınmış özel mülkiyetli Filistin topraklarında hasat, hassas bölgelerde önceden güvenlik koordinasyonu sağlanması şartıyla devam edecektir.

İsrail güvenlik yetkilileri, bu kısıtlamaların Filistinliler ile İsrailli yerleşimciler arasındaki gerginlik noktalarını azaltmayı amaçladığını belirtti.

Milhem, mevcut sınıflandırmaların Batı Şeria’daki tarımsal kullanım tarihini tam olarak yansıtmadığını söyledi.

Osmanlı, İngiliz ve Ürdün yönetimi altında tarihsel olarak kamu veya devlet mülkiyeti olarak yönetilen bazı arazilerin, yine de nesiller boyu Filistinli çiftçiler tarafından işlendiğini belirtti.

“Bu araziler, mülkiyetin düzenlenmesi açısından hükümet tarafından yönetiliyordu, ancak yüzyıllardır çiftçiler tarafından ekime, tarıma ve gıda üretimine ayrılmıştı,” dedi.

Milhem, İsrail’in sınıflandırmayı şu anda bu şekilde kullanmasının, Filistinliler tarafından ekilen arazilerin nihayetinde İsrailli yerleşimciler için tahsis edilmesine yol açabileceğini savunuyor. Açıklamaları, uzun süredir devam eden tarımsal kullanım ile resmi olarak tanınan mülkiyet arasındaki farkı vurguluyor; bu iki durum, idari sistem kapsamında farklı haklar doğurabilir.

Filistinli çiftçi aileler için en acil endişe, hasadın kesintiye uğramasının ekonomik etkisidir.

Milhem, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Filistinliler için geriye kalan tek gelir kaynağı neredeyse tarım sektörüydü ve bunun başında da zeytin hasadı geliyordu,” dedi.

Mahsulün önemli bir kısmına erişilememesi veya hasat edilememesi nedeniyle, “bu durum Filistin’deki yüz binlerce kişinin ve çiftçinin durumunu gerçekten zorlaştırabilir” diye ekledi.