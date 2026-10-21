Das langjährige Streben eines brasilianischen Herstellers nach Spitzenqualität bei Olivenöl zahlt sich aus

Nach fast drei Jahrzehnten des Experimentierens wurde Tenuta do Bosque mit vier NYIOOC-Auszeichnungen geehrt, was einen Meilenstein für den Gründer und die aufstrebende brasilianische Olivenölindustrie darstellt.

Der brasilianische Hersteller Tenuta do Bosque gewann bei seinem Debüt beim NYIOOC-Weltolivenölwettbewerb 2026 mit drei sortenreinen Ölen und einer Mischung zwei Gold- und zwei Silberauszeichnungen.

Für Gründer Rogério Khmayis ist dieser Erfolg der Höhepunkt von fast drei Jahrzehnten landwirtschaftlicher Forschung, Experimenten, Reisen nach Europa und einer lebenslangen Leidenschaft für Olivenbäume.

„Ich wurde im Nahen Osten unter einem Olivenbaum geboren. Meine Mutter hatte während des Krieges Angst vor den Bombenangriffen und suchte Schutz unter einem tausendjährigen Olivenbaum“, erzählte Khmayis der Olive Oil Times. „Als ich nach Italien ging, um Veterinärmedizin zu studieren, sah ich überall Olivenbäume und träumte davon, einen eigenen Bauernhof zu besitzen. Als ich nach Brasilien kam, fragte ich mich, warum es hier fast keine Olivenbäume gab.“

Olivenhaine erstrecken sich über die sanften Hügel der Tenuta do Bosque in Guaíba, Rio Grande do Sul, wo fast drei Jahrzehnte des Experimentierens dazu beigetragen haben, einen preisgekrönten Olivenölbetrieb aufzubauen.

Khmayis verbrachte einen Teil seiner Jugend in Sizilien, studierte Tiermedizin in Messina und lebte in der Nähe von Milazzo, wo Olivenhaine, Weinberge und Zitrusplantagen die landwirtschaftliche Landschaft prägten.

„Es gab Sonnenschein, es gab Wasser, es gab alles. Es gab Weinberge, genau wie in Italien, aber es gab keine Olivenbäume“, erinnert er sich.

„Als ich die Leute fragte, warum sie keine Oliven anbauten, sagten sie mir, das sei nicht möglich. Aber ich fragte immer wieder: Wenn man in Uruguay, Chile und Argentinien, wo die Bedingungen ähnlich sind, Oliven anbauen kann, warum sollten wir das hier dann nicht auch können?“

Ende der 1990er Jahre begann Khmayis auf seinem Grundstück in Guaíba, Rio Grande do Sul, wo er auch Rinder und Ziegen züchtete, mit dem Olivenanbau zu experimentieren.

„Alle hielten mich für verrückt. Sie nannten mich ‚o louco da oliveira‘, den verrückten Olivenbaum-Mann“, sagte er. „Niemand glaubte, dass diese Bäume hier wachsen könnten. Ich hatte weder die Technik noch die Erfahrung, und als ich um Hilfe bat, nahmen mich die Leute nicht ernst.“

Reihen von Weinreben erstrecken sich über einen Hang auf der Tenuta do Bosque in Guaíba im Süden Brasiliens, wo der Olivenanbau Teil eines diversifizierten landwirtschaftlichen Betriebs ist, zu dem auch Weinberge und Viehzucht gehören.

Khmayis importierte junge Olivenbäume aus Italien und dem Nahen Osten und testete sie auf verschiedenen Böden. Einmal brachte er etwa 500 Setzlinge nach Brasilien und verlor fast die Hälfte davon.

„Ich habe zehn Jahre lang versucht, es hinzubekommen“, sagte er. „Ich bin herumgegangen und habe die Leute gefragt, ob ich ein paar Bäume in der Nähe ihrer Häuser pflanzen dürfte, damit ich verschiedene Böden testen und verstehen konnte, wie die Pflanzen darauf reagierten. Ich habe viele Bäume importiert und viele davon verschenkt.“

Frantoio gehörte zu den ersten Sorten, die er ausprobierte, doch ihre Anforderungen an die Kältedauer stellten sich als Herausforderung heraus. Auf Anraten eines italienischen Spezialisten begann er, mit der Sorte Arbequina zu experimentieren, und fügte schließlich Picual sowie die griechische Sorte Koroneiki hinzu.

Heute bewirtschaftet Tenuta do Bosque etwa 50 Hektar Olivenhaine, weitere 20 Hektar befinden sich im Anbau. Khmayis sagte, das Anwesen verfüge neben seinen Weinbergen und der Viehzucht über etwa 3.000 ausgewachsene, ertragreiche Olivenbäume.

Über die Hauptsorten hinaus experimentiert der Betrieb mit Nabali, einer traditionellen Olivensorte, die in der Levante, insbesondere in Palästina und Jordanien, angebaut wird.

„Ihre Eleganz und ihre hervorragenden Aromen sind außergewöhnlich“, sagte Khmayis. Die Produktion ist nach wie vor begrenzt, und das Anwesen verwendet den Großteil des gewonnenen Öls für seine Mischungen.

Die Olivenhaine werden ohne Bewässerung bewirtschaftet und sind auf die Niederschläge der Region sowie das natürlich abfallende Gelände angewiesen, das für die Entwässerung sorgt.

Jahrelang hinderte der Mangel an nahegelegenen Ölmühlen das Anwesen daran, seine Olivenölproduktion vollständig zu kontrollieren.

„Wir mussten unsere Oliven bis zu 200 Kilometer weit wegbringen, um sie verarbeiten zu lassen“, sagte Khmayis. „Das war ein enormer Arbeitsaufwand. Manchmal dachte ich, es wäre besser, die Oliven zu verkaufen und nur eine kleine Menge Olivenöl herzustellen. Bis zum letzten Jahr waren es die Leute, die meine Oliven kauften, die Preise gewannen“, fügte er hinzu.

Die Sonne geht über den Olivenhainen der Tenuta do Bosque in Guaíba im Süden Brasiliens unter, wo Gründer Rogério Khmayis fast drei Jahrzehnte damit verbracht hat, den Olivenanbau aufzubauen.

Ein Wendepunkt kam mit der Investition in eine moderne Olivenmühle auf dem Anwesen, die 2026 ihren Betrieb aufnahm. Die Anlage kann 1.500 Kilogramm Oliven pro Stunde verarbeiten, wodurch das Unternehmen die Ölgewinnung direkt kontrollieren und die Zeit zwischen Ernte und Verarbeitung drastisch verkürzen kann.

„Jetzt pflücken wir die Oliven und innerhalb von zwei Stunden stellen wir bereits Olivenöl her“, sagte Khmayis. „Das verändert die Qualität des Öls. Deshalb haben wir uns so sehr über den Gewinn der Gold Awards in New York gefreut. Das ist das Ergebnis unserer Arbeit.“

Andere Erzeuger haben Interesse daran bekundet, die Anlagen des Weinguts zu nutzen, und Tenuta do Bosque plant, ihnen seine Ölmühlen ab der nächsten Ernte zur Verfügung zu stellen.

Trotz der neuen Ölmühle stellen hohe Energiekosten, ein Mangel an Saisonarbeitern für den Baumschnitt und unvorhersehbares Wetter weiterhin erhebliche Herausforderungen dar.

„Das größte Problem sind, ehrlich gesagt, das Klima und das Wasser“, sagte er. „Wir hatten zu viel Regen. September und Oktober sind wegen der Blüte besonders wichtig, und übermäßige Niederschläge können die Ernte beeinträchtigen.“

Dennoch bezeichnete Khmayis die Saison 2026 als eine der besten Ernten der Region in der jüngeren Geschichte, was im Einklang mit der allgemeinen Erholung der brasilianischen Olivenölproduktion steht.

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert zudem Investitionen in Technologie und spezialisiertes Fachwissen. Khmayis erklärte, dass Erntemaschinen in Brasilien ein Vielfaches dessen kosten können, was sie in Europa kosten. Das Unternehmen hat zudem Drohnen für landwirtschaftliche Behandlungen eingeführt.

„Mit einem Traktor könnten manche Behandlungen zehn Tage dauern“, erklärte er. „Mit einer Drohne können wir sie in ein oder zwei Tagen erledigen.“

Er betonte zudem die Bedeutung von spezialisiertem agronomischem Wissen, das vor Ort zu Beginn seiner Versuche weitgehend fehlte.

„Oliven sind kein Mais und kein Reis. Man braucht Technologie, man braucht Erfahrung“, sagte Khmayis. „Es reicht nicht aus, einen Kurs zu belegen. Man muss dorthin gehen, wo seit Jahrhunderten Oliven angebaut werden, und direkt aus dieser Erfahrung lernen.“

Khmayis hat sich zudem mit der Geschichte des Olivenanbaus in Guaíba befasst.

Laut Khmayis pflanzten die Menschen in der Gegend bereits in den 1950er Jahren Olivenbäume, und mindestens einer davon ist noch erhalten. Recherchen, die er gemeinsam mit einem Freund in einem Museum in Porto Alegre durchführte, brachten historische Aufzeichnungen über frühere Versuche zutage, den Olivenanbau in der Gemeinde einzuführen.

In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden hat er ein Projekt vorangetrieben, bei dem 100 Olivenbäume auf öffentlichen Flächen in Guaíba gepflanzt werden sollen. Er sagte, 17 seien bereits gepflanzt worden, während andere an örtliche Schulen gespendet wurden.

„Ich möchte den Kindern beibringen, was ein Olivenbaum ist“, sagte er scherzhaft. „Vielleicht fangen ihre Eltern dann an, Olivenöl zu kaufen.“

Ein junger Besucher begutachtet frisch geerntete Oliven auf der Tenuta do Bosque im Süden Brasiliens. „Ich möchte Kindern beibringen, was ein Olivenbaum ist“, sagte Gründer Rogério Khmayis. „Vielleicht fangen ihre Eltern dann an, Olivenöl zu kaufen.“

Den Verbrauchern Olivenbäume und die Vorzüge von nativem Olivenöl extra näherzubringen, ist auch ein zentraler Bestandteil der Pläne des Anwesens zur Entwicklung des Öltourismus.

Khmayis’ Tochter Yasmin Sabioni, die die Entwicklung dieser Aktivitäten leitet, sagte, das Weingut habe bereits Erntetage organisiert, die bei den Besuchern aus der Region auf großes Interesse stießen.

„Ich glaube, die Menschen lernen dazu“, sagte sie gegenüber der Olive Oil Times. „Sie kennen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Olivenölen noch nicht genau, aber der Lernprozess hat begonnen.“

„Wenn wir auf Veranstaltungen gehen, bieten wir Verkostungen der einzelnen Olivenöle an, denn für viele Menschen ist das alles einfach nur Olivenöl“, fügte sie hinzu. „Aber wenn sie verschiedene Sorten probieren, sagen sie immer: ‚Ich mag dieses lieber, ich mag jenes lieber.‘ Manche bevorzugen fruchtige Öle, andere mögen etwas Würzigeres oder Pikantes. Dann beginnen sie, ihre eigenen Vorlieben zu entwickeln.“

Das Unternehmen plant weitere Veranstaltungen mit Olivenölverkostungen, Speisenbegleitung und Besichtigungen der Anwesen.

„So können Verbraucher hochwertiges natives Olivenöl extra entdecken und den Wert lokal hergestellter Premiumprodukte verstehen“, sagte Sabioni.

„Irgendwo muss man ja anfangen“, schloss sie.