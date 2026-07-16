Italienische Forscher berichten über Fortschritte bei der Suche nach Xylella-resistenten Olivenbäumen

Im Rahmen neuer Züchtungsprogramme und Feldversuche werden Olivensorten ermittelt, die dazu beitragen könnten, den Anbau in den von Xylella heimgesuchten Gebieten Apuliens wiederherzustellen.

Neue Züchtungsprogramme, Genomforschung und Feldversuche in Italien geben Anlass zu neuer Hoffnung im Kampf gegen Xylella fastidiosa.

Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem das Bakterium begann, die Landschaft im Süden Apuliens zu verändern, vermeldet die italienische Wissenschaft Ergebnisse, die zu vorsichtigem Optimismus Anlass geben. Eine wachsende Zahl von Instrumenten könnte dazu beitragen, den Olivenanbau in der am stärksten betroffenen Region des Landes wieder aufzubauen.

Es gibt keine Abkürzungen oder Wunderlösungen gegen Xylella. Die Antwort liegt in einem multidisziplinären Ansatz, der Forschung, Innovation und wissenschaftliche Expertise vereint. – Andrea Rocchi, Präsident des Rates für Agrarforschung und Wirtschaft (CREA)

Trotz des Verlusts von mehr als 21 Millionen Olivenbäumen seit der ersten Identifizierung von Xylella fastidiosa in Apulien und der fortwährenden Feststellung neuer Infektionen bleibt Apulien Italiens größte Olivenöl-Produktionsregion.

In den letzten Wochen stellten italienische Forscher Fortschritte aus mehreren Projekten vor, die im Rahmen des nationalen Sonderplans zur Wiederbelebung des Olivenanbaus in Apulien finanziert wurden.

Zusammen mit der kürzlich erfolgten Ernennung eines nationalen Beauftragten zur Verbesserung der Koordinierung der italienischen Maßnahmen gegen Xylella fastidiosa signalisieren die Projekte einen allmählichen Übergang vom Notfallmanagement hin zur langfristigen Wiederbelebung des Olivenanbaus.

Ein Forschungsschwerpunkt verbindet die Olivenzüchtung mit nachhaltiger agronomischer Bewirtschaftung. Im Rahmen des vom Rat für Agrarforschung und -wirtschaft (CREA) koordinierten Genforagris-Projekts zielen die Forscher darauf ab, neues genetisches Material zu selektieren, das Resistenz gegen das Bakterium mit Produktivität, Olivenölqualität und Anpassung an zunehmend schwierige Umweltbedingungen verbindet.

Anstatt sich ausschließlich auf kontrollierte Versuchsbedingungen zu verlassen, bewerten die Forscher die in Frage kommenden Genotypen mitten im infizierten Gebiet des Salento.

„Das im Projekt verwendete genetische Material besteht aus geklonten Setzlingen, die aus verschiedenen sortenübergreifenden Kreuzungen gewonnen wurden“, erklärte Samanta Zelasco, die Projektkoordinatorin bei CREA, gegenüber der Olive Oil Times. „Seit mehr als neun Jahren wachsen diese Pflanzen in einem Versuchsgarten im Herzen des von Xylella fastidiosa befallenen Gebiets, wo sie einem hohen Infektionsdruck ausgesetzt sind.“

Die Pflanzen werden zweimal jährlich, im April und im November, mithilfe molekularer Tests überwacht, die gemäß international anerkannten Diagnoseprotokollen durchgeführt werden, die von der Europäischen und Mittelmeer-Pflanzenschutzorganisation entwickelt wurden.

Zelasco erklärte, dass die in Frage kommenden Genotypen auch hinsichtlich anderer Merkmale als ihrer Reaktion auf Xylella bewertet werden, darunter vegetatives Wachstum, Produktivität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit sowie anderen Krankheitserregern, die den Olivenanbau beeinträchtigen.

„Unter den in der Selektion befindlichen Genotypen haben einige eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit und gute Resistenz gegenüber Umweltbelastungen und/oder Krankheitserregern gezeigt, darunter Pfauenfleck, Cercosporiose und Olivenknoten sowie gegenüber der Olivenfruchtfliege“, sagte sie.

Zelasco fügte hinzu, dass die Forscher auch die Qualität des von den Genotypen produzierten Olivenöls bewerten.

Forscher des CREA gaben kürzlich bekannt, dass etwa 30 Oliven-Genotypen mit verringerter Bakterienpräsenz identifiziert worden seien, darunter neun, bei denen keine Bakterienlast nachgewiesen wurde. Zelasco warnte jedoch davor, diesen Befund als Beweis dafür zu interpretieren, dass diese neun Genotypen zwangsläufig die vielversprechendsten seien.

„Ich habe die neun Genotypen ohne nachweisbare Bakterienlast bewusst nicht hervorgehoben“, sagte sie. „Möglicherweise sind sie einfach noch nicht infiziert worden, oder die Bakterienkonzentration liegt noch unterhalb der Nachweisgrenze. Während der dreijährigen Beobachtungszeit haben wir gesehen, dass Genotypen, die anfangs völlig negativ waren, später positiv wurden.“

Stattdessen legen die Forscher größeren Wert auf Genotypen, die über einen längeren Zeitraum hinweg konstant sehr geringe Bakterienpopulationen aufweisen.

„Die Genotypen mit sehr geringer Bakterienlast haben sich während des gesamten Beobachtungszeitraums als bemerkenswert stabil erwiesen“, sagte Zelasco. „Diese halten wir für besonders vielversprechend.“

Über die genetische Selektion hinaus untersucht Genforagris agronomische Verfahren, die darauf abzielen, die Bodenfruchtbarkeit wiederherzustellen und die langfristige Nachhaltigkeit des Olivenanbaus im Salento zu verbessern, wo das Bakterium erstmals nachgewiesen wurde.

Zu den getesteten Ansätzen gehört die Rückführung von Nebenprodukten der Olivenindustrie in den Boden durch Kompostierung auf dem eigenen Betrieb. Die Forscher erklärten, dass diese Praxis trotz ihrer anerkannten Vorteile für die Erhöhung des Gehalts an organischer Substanz und die Verbesserung der Bodengesundheit nach wie vor zu wenig genutzt wird.

In der nächsten Phase des Projekts wird der Schwerpunkt auf der Vermehrung der vielversprechendsten Genotypen und der Anlage neuer Versuchsplantagen in unterschiedlichen Umgebungen liegen.

Einer der geplanten Standorte ist das Landwirtschaftsprogramm der Sekundarschule Presta-Columella in Lecce, das bereits bei mehreren Versuchsaktivitäten mit den Projektpartnern zusammenarbeitet.

„Nach der Einrichtung neuer Versuchsfelder in verschiedenen Gebieten werden weitere fünf bis acht Jahre benötigt, um verlässliche Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit der neuen Genotypen zu gewinnen“, sagte Zelasco.

Die Versuche werden dazu beitragen, festzustellen, ob das ausgewählte Material Resistenz oder Toleranz gegenüber Xylella konsequent mit den für den kommerziellen Anbau erforderlichen agronomischen Eigenschaften verbindet.

Genforagris ist zwar vielversprechend, stellt jedoch nur einen Bestandteil einer umfassenderen wissenschaftlichen Initiative dar, die derzeit in Italien durchgeführt wird.

Zu den weiteren Projekten gehören „Novixgen“, bei dem mehr als 200 vielversprechende Oliven-Genotypen und mit Resistenz verbundene genetische Marker identifiziert wurden, sowie „Omibreed“, das die molekularen Mechanismen der Resistenz mithilfe genomischer und Multi-Omics-Ansätze untersucht.

Eine weitere Initiative, ANCoSIX, testet antimikrobielle Peptide, Bakteriophagen und auf Nanotechnologie basierende Behandlungsmethoden gegen den Erreger.

„Es gibt keine Abkürzungen oder Wunderlösungen gegen Xylella. Die Antwort liegt in einem multidisziplinären Ansatz, der Forschung, Innovation und wissenschaftliche Expertise vereint“, sagte CREA-Präsident Andrea Rocchi bei der Vorstellung der neuesten Ergebnisse des Instituts.

Für Zelasco ist die Forschung noch nicht abgeschlossen.

„Über die Wechselwirkung zwischen der Pflanze und dem Erreger gibt es noch viel zu entdecken“, sagte sie. „Das Gebiet, das wir untersuchen, stellt ein hervorragendes Freilandlabor dar.“