Das südafrikanische Unternehmen Kielder strebt nach Goldmedaille bei der NYIOOC weiteres Wachstum an

Im südafrikanischen Westkap verbindet Kielder den Ausbau seiner Obstplantagen, moderne Bewässerungssysteme und den Ausbau seiner Baumschulen mit dem Schwerpunkt auf hochwertigem Olivenöl.

Ein relativ junges Olivenöl-Unternehmen aus Südafrika gewann bei seinem Debüt beim NYIOOC World Olive Oil Competition 2026 seinen ersten Goldpreis mit seiner „Premium Selection“, einer Mischung aus den Sorten Favolosa, Frantoio und Arbequina.

„New York ist einer der renommiertesten Wettbewerbe überhaupt. Es ist immer eine Zitterpartie, wenn die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Man muss ziemlich oft auf die Aktualisieren-Taste klicken. Das Team war wirklich sehr, sehr glücklich, als wir endlich sahen, dass wir die Goldmedaille gewonnen hatten. Es war eine Erleichterung“, sagte Nicolaas Roodt, Anwesen- und Geschäftsführer bei Kielder South Africa, dem südafrikanischen Landwirtschaftsbetrieb der Kielder Agro Group, gegenüber der Olive Oil Times.

Letztendlich ist es jedoch das Beste, mit beiden Beinen fest im Olivenhain zu stehen.“ – Nicolaas Roodt, Kielder South Africa

Für Roodt bestätigte die Auszeichnung den Ansatz des Unternehmens. „Wir versuchen, ein Olivenöl von höchster Qualität zu etablieren“, sagte er.

Roodt erklärte, Südafrika habe zwar nur einen winzigen Anteil an der weltweiten Olivenölproduktion, doch er sei überzeugt, dass die führenden Produzenten des Landes auf höchstem Qualitätsniveau mithalten könnten.

Die Auszeichnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Kielder sich darauf vorbereitet, seinen Olivenanbau im Nuy-Tal in der Nähe von Worcester entlang der R60 in Richtung Robertson im südafrikanischen Westkap auszuweiten.

Die Olivenhaine des Betriebs erstrecken sich über 155 Hektar, wobei die Böden überwiegend kalkreich sind und hier und da mit Lehmanteilen durchsetzt sind. Das insgesamt 364 Hektar große Anwesen umfasst außerdem Kirschen und Weintrauben.

Obwohl viele der Olivenhaine bereits älter als 25 Jahre sind, gründete die Kielder Agro Group im Jahr 2025 ihre „Specialty“-Sparte, wobei südafrikanisches natives Olivenöl extra zu den Produkten gehört, die sie für den heimischen und internationalen Markt entwickeln will.

Derzeit baut Kielder acht Olivensorten an. Roodt erklärte, er wolle die Produktion letztendlich lieber auf weniger Sorten konzentrieren, die sich als besonders gut an die lokalen Bedingungen angepasst haben.

„Wir wollen mehr anbauen, aber ich möchte mich auf weniger Sorten konzentrieren, die uns Jahr für Jahr nachhaltig gute Ernten sowie die von uns benötigte Ölqualität liefern“, sagte er.

Die Auswahl der Sorten hängt eng mit dem Klima des Nuy-Tals zusammen, das relativ wenige Winterkältestunden aufweist. Roodt erklärte, dies schränke die Eignung einiger Sorten ein und könne nach besonders warmen Wintern zu Ertragsschwankungen führen.

Neben der Sortenauswahl experimentiert Kielder mit verschiedenen Obstgartenkonfigurationen. Der Betrieb umfasst sowohl traditionelle Haine als auch intensivere Anpflanzungen und setzt zunehmend auf Systeme mit extrem hoher Pflanzdichte.

Für Roodt spiegelt dieser Wandel sowohl agronomische Überlegungen als auch wirtschaftlichen Druck wider. Steigende Kosten für Arbeitskräfte, Kraftstoff, landwirtschaftliche Betriebsmittel und Strom machen Effizienz immer wichtiger für die Aufrechterhaltung der Rentabilität.

Die südafrikanische Olivenindustrie habe sich historisch gesehen um traditionelle Obstgärten herum entwickelt, sagte er, doch die Erzeuger zögen zunehmend Systeme mit extrem hoher Pflanzdichte in Betracht, um die Kosten zu kontrollieren und weitere Arbeitsschritte zu mechanisieren.

Die geplante Erweiterung des Betriebs wird durch die eigene Olivenbaumschule unterstützt, die auch externe Erzeuger mit Bäumen beliefert.

Junge Olivenbäume wachsen in Anzuchtkisten unter Schattennetzen in der Baumschule von Kielder South Africa, die die Expansion des Unternehmens unterstützt und andere Erzeuger mit Bäumen beliefert.

Die Nachfrage übersteigt jedoch die derzeitige Produktionskapazität der Baumschule. „Wir können nicht schnell genug Bäume für den Markt produzieren, so schnell wie Südafrika wächst“, sagte Roodt.

Kielder investiert in Vermehrungstechniken und untersucht, wie einzelne Sorten in der Baumschule reagieren, um die Erfolgsraten bei der Vermehrung stetig zu verbessern.

„Wir setzen uns intensiv dafür ein, einen Standard dafür zu etablieren, was einen Qualitätsbaum ausmacht, wie wir sicherstellen können, dass er über die richtige Genetik verfügt, und ob wir die Erntehistorie des Herkunftsortes der Sorte kennen“, sagte Roodt.

Er ist außerdem an einer Initiative von SA Olive beteiligt, die darauf abzielt, die Qualität und Rückverfolgbarkeit von Baumschulmaterial zu verbessern.

Da Kielder expandiert und intensivere Obstplantagen anlegt, gewinnen Wasserverfügbarkeit, Bewässerungsmanagement und Betriebskosten zunehmend an Bedeutung.

Das Nuy-Tal verzeichnet relativ geringe Niederschlagsmengen, und die Landwirte haben mit sich verändernden Niederschlagsmustern zu kämpfen. „Man hat zwar die gleiche Niederschlagsmenge, aber sie konzentriert sich viel stärker auf einen bestimmten Zeitraum“, sagte Roodt.

Der Zeitpunkt und die Intensität der Niederschläge beeinflussen die Bodenfeuchtigkeit und bestimmen, wie effektiv Bewässerungsreservoirs wieder aufgefüllt werden können. Für Roodt ist Wasser „die heiligste Ressource, die wir haben“.

Computergesteuerte Bewässerungssysteme regeln die Wasserverteilung, während Frequenzumrichter dafür sorgen, dass die Pumpen mit dem jeweils benötigten Druck arbeiten, anstatt kontinuierlich mit voller Leistung zu laufen.

Olivenhaine bei Kielder South Africa im Nuy-Tal der Provinz Westkap, wo das Unternehmen seine Produktion ausweitet und in effizientere Anbau- und Bewässerungssysteme investiert.

Roodt erklärte, das System trage zur Einsparung von Strom bei und entlaste Rohrleitungen und andere Bewässerungsinfrastrukturen.

Das Unternehmen nutzt Bodenfeuchtemessungen, um den Bewässerungsbedarf zu ermitteln, sowie satellitengestützte Bilder des normalisierten Differenzvegetationsindex (NDVI), um die Entwicklung der Bäume zu bewerten und potenzielle Probleme in den Hainen zu erkennen.

Der NDVI misst Unterschiede im von der Vegetation reflektierten roten und nahinfraroten Licht, um die Pflanzendichte und -vitalität anzuzeigen.

Technologie wird auch in landwirtschaftliche Maschinen integriert. Roodt hob hervor, wie wichtig es ist, die Sprühgeräte an die Baumdichte im Obstgarten anzupassen, um sicherzustellen, dass die Mittel bis in das Blätterdach vordringen und eine ausreichende Abdeckung gewährleisten.

Dennoch betonte er, dass Technologie die Beobachtung vor Ort und praktische landwirtschaftliche Erfahrung nicht ersetzen könne.

„Letztendlich ist es jedoch am besten, selbst im Obstgarten vor Ort zu sein“, sagte er. „Man schaut sich seine Bäume an und erkennt, wo die Probleme liegen. Technologie kann einem sehr helfen, aber es gibt ein paar Dinge, die sie nicht leisten kann. Wenn man weiß, wie man Landwirtschaft betreibt, weiß man auch, was das Richtige ist. Man muss es selbst sehen“, fügte er hinzu.

Zu Kielders Nachhaltigkeitsbemühungen gehört auch die Erforschung hochwertigerer Verwendungsmöglichkeiten für Nebenprodukte der Olivenmühle, obwohl sich diese Initiative noch in der Planungsphase befindet.

Die Rückstände aus der Olivenverarbeitung werden bereits kompostiert und in die Obstplantagen zurückgeführt, wodurch Nährstoffe wieder in den Boden gelangen.

„Daraus Kompost herzustellen und ihn wieder in den Olivenhain einzubringen, hat für mich einen sehr großen Wert“, sagte Roodt.

Die Erschließung des heimischen Marktes stellt eine weitere Herausforderung dar. Nach Schätzungen der Branche importiert Südafrika etwa zwei Drittel des dort verbrauchten Olivenöls, sodass lokale Erzeuger mit einer Vielzahl importierter Produkte konkurrieren müssen.

Roodt ist der Ansicht, dass man den Verbrauchern helfen muss, hochwertiges natives Olivenöl extra zu erkennen und den Wert lokal produzierter Öle zu verstehen, um diese Herausforderung zu meistern.

Ein Beispiel hierfür ist das Zertifizierungsprogramm „Commitment to Compliance“ von SA Olive, in dessen Rahmen teilnehmende Olivenöle einer chemischen und organoleptischen Bewertung unterzogen werden, bevor sie ein erkennbares Siegel auf der Flasche erhalten.

Auf internationaler Ebene zielt Kielder auf bestimmte Märkte ab, auf denen südafrikanisches Olivenöl seiner Ansicht nach qualitativ konkurrenzfähig ist, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau dauerhafter Geschäftsbeziehungen liegt und nicht auf dem Streben nach einmaligen Verkäufen.

„Wir wollen unser Öl nicht einfach hier und da verkaufen oder irgendwelche Produkte hier und da“, sagte Roodt. „Es geht vielmehr darum, langfristige Beziehungen aufzubauen, damit wir diese Märkte kontinuierlich beliefern können. Wir wollen immer mehr südafrikanisches Olivenöl in spezifische Zielmärkte exportieren.“

Roodt erklärte, internationale Anerkennung könne dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit südafrikanischer Produzenten unter Beweis zu stellen. Für Kielder war die Goldauszeichnung in New York eine frühe Bestätigung seiner Bemühungen, eine Premium-Olivenölmarke zu etablieren.

„Ich möchte, dass diese Goldfarbe auch weiterhin durchgängig präsent ist“, schloss er.