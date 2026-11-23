Als wir die Straße hinauf zum Garavicchio-Hügel in Capalbio nahmen, tauchte ein majestätischer Raubvogel aus dem Grün auf, schwebte über unseren Weg hinweg und ließ sich auf einem Ast eines nahegelegenen Olivenbaums nieder. Wir hielten einen Moment inne, um den Raubvogel zu bewundern – ein Zeichen für die blühende Tierwelt der Maremma –, bevor wir unseren Weg zum Anwesen Sant’Angelica fortsetzten.

Was als Liebe zur Toskana und zu unserem wunderschönen Olivenhof begann, ist zu etwas weitaus Bedeutenderem geworden, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. – Laura Miller, Sant’Angelica

Laura und Ed Miller aus Dublin, Irland, haben hier im vergangenen Sommer ihren italienischen Wohnsitz eingerichtet. Dies ist der südlichste Teil der Toskana, wo die hügelige Landschaft in die Küste übergeht, und Sant’Angelica bietet einen privilegierten Aussichtspunkt, von dem aus man die Landschaft bewundern kann. Als wir auf dem Anwesen ankamen, ließ der strahlende Herbstsonnenschein das Panorama noch eindrucksvoller wirken: Rechts erhob sich ein Hügel, gekrönt von Capalbios ummauerter Altstadt; links lag das Vorgebirge des Monte Argentario, das in das Tyrrhenische Meer hineinragt.

Vor uns erstreckte sich ein Olivenhain mit 900 Bäumen der Sorten Frantoio, Leccino, Moraiolo und Pendolino, der die Landschaft zu umarmen schien und dessen traditionelle Anordnung den Konturen des Geländes folgte. Die Oliven werden in einer hochmodernen Anlage gemahlen, um eine elegante Mischung mit lebhaften Noten von Wildkräutern, Gras, Distel und Artischocke zu erzeugen.

„Wir haben diese Region vor etwa zwanzig Jahren zum ersten Mal besucht und waren schon bald von ihrer natürlichen Schönheit und ihrem authentischen Charakter fasziniert“, erinnert sich Laura. „Wir wohnten in der nahegelegenen Küstenstadt Porto Ercole, begannen, die Umgebung zu erkunden, und verliebten uns in die Gegend, ihr Essen und ihre Menschen.“

Nachdem Ed sich aus seiner Karriere als Unternehmensjurist zurückgezogen hatte, war er sich mit Laura, die einen Hintergrund in Wirtschaft und Marketing hat, einig, dass es an der Zeit war, mehr Zeit in diesem Winkel der Toskana zu verbringen, der der perfekte Ort für den nächsten Lebensabschnitt zu sein schien. Nach dem Erwerb des Anwesens fanden sie sich dabei wieder, den dazugehörigen Olivenhain zu pflegen.

„Wir hatten nie wirklich daran gedacht, Olivenbäume anzubauen, bis wir hierherkamen, und wir nahmen die Herausforderung, den vor fünfzehn Jahren angelegten und nie produktiv bewirtschafteten Hain wiederzubeleben, gerne an“, sagte Laura. „Der Name des Anwesens stammt von Angelica, der Ehefrau des Vorbesitzers. Uns gefiel die Idee, ihren Namen als Teil der Geschichte des Hofes beizubehalten. Je mehr wir uns in die Arbeit im Olivenhain vertieften, desto selbstverständlicher wurde die Entscheidung, ein hochwertiges natives Olivenöl extra herzustellen.“

Zu Beginn ihres Vorhabens stützten sich die Millers auf erfahrene Fachleute, während sie sich nach und nach das Wissen und die Fähigkeiten aneigneten, die für einen eigenständigen, qualitätsorientierten Olivenanbau erforderlich waren.

Die Ergebnisse ihrer ersten Probeernte waren so vielversprechend, dass sie schließlich beschlossen, ihre eigene Marke auf den Markt zu bringen. Bei ihrem Debüt beim NYIOOC World Olive Oil Competition wurde Sant’Angelica mit einem Gold Award ausgezeichnet, was schon früh die Qualität bestätigte, die die Millers anstrebten.

Da Laura und Ed schon ihr ganzes Leben lang eine Leidenschaft für Kunst hegen, entschieden sie sich dafür, ein individuell gestaltetes Etikett für ihr natives Olivenöl extra zu entwerfen. Darauf ist ein Werk des irischen zeitgenössischen Künstlers Al Maser abgebildet, von dem mehrere Gemälde Teil ihrer persönlichen Sammlung sind.

Laura und Ed Miller spenden einen Teil des Verkaufserlöses von Sant’ Angelica an Wohltätigkeitsorganisationen, die Anliegen unterstützen, die sie mit dem irischen Künstler Maser teilen, dessen Werk auf dem Etikett zu sehen ist. (Foto: Sant’ Angelica)

„Seit Beginn des Projekts wurde jede unserer drei Ernten durch ein anderes Kunstwerk von Maser repräsentiert“, erklärte Ed. „Er ist ein renommierter Straßenkünstler, und seine Installationen und Projekte sind untrennbar mit der städtischen Landschaft verbunden, doch die Farben und der unverwechselbare grafische Stil, die sein Werk auszeichnen, scheinen die natürliche Schönheit dieses Ortes widerzuspiegeln.“

„Seine Gemälde spiegeln alles wider, was wir hier zwischen Land, Meer und Himmel sehen“, betonte Ed. „Die Lebendigkeit seiner Kunst steht in wahrer Resonanz mit den natürlichen Elementen um uns herum und mit dem lebendigen Charakter unseres Öls, während sie gleichzeitig die Freude an der Arbeit im Hain zum Ausdruck bringt.“

Da jede Ernte von einem anderen Werk von Maser begleitet wird, ist jede Auflage ein Unikat und lädt diejenigen, die das Öl verwenden, dazu ein, Kunstwerke zu genießen, die die Essenz des Lebens auf dem Bauernhof einfangen.

Laura und Ed erklärten, dass sie durch die Darstellung dieser Werke auf ihren Etiketten darauf abzielen, jede Flasche in ein Kunstobjekt zu verwandeln. Vor allem ist es ihre Art, sich für die Künste einzusetzen, die in ihrem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben.

Als Ausdruck des ethischen Engagements, das ihrem unternehmerischen Handeln zugrunde liegt, spenden die Millers einen Prozentsatz der Verkaufserlöse von Sant’Angelica an Wohltätigkeitsorganisationen, die sich für Anliegen einsetzen, die sie mit Maser teilen.

Eine weitere Verbindung zur Kunstwelt liegt am Fuße des Hügels. Der Tarot-Garten, ein Skulpturenpark, der zwischen 1979 und 2002 von der französisch-amerikanischen Künstlerin Niki de Saint Phalle geschaffen wurde, ist ein einzigartiges Kunstwerk aus monumentalen Skulpturen, deren Eisen- und Betonstrukturen mit Mosaiken aus Spiegeln und Keramik bedeckt sind.

In einem Buch über das Projekt schrieb De Saint Phalle, sie habe sich von Antoni Gaudís Park Güell in Barcelona inspirieren lassen. „Ich wusste, dass auch ich eines Tages einen Garten der Freude anlegen würde. Eine kleine Ecke des Paradieses. Eine Begegnung zwischen Mensch und Natur“, schrieb sie und brachte damit die Freude zum Ausdruck, die sie in diesem Teil der toskanischen Maremma fand.

Als sich unser Besuch auf dem Anwesen dem Ende zuneigte, bereiteten zwei Mitarbeiter des Betriebs sorgfältig Kisten mit abgefülltem Olivenöl für den Versand vor. Ihr Ziel war Irland, wo „Sant’Angelica“ auf den Speisekarten einer ausgewählten Gruppe von Gourmetrestaurants zu finden ist.

Auch die Kinder der Millers, Herry und Jessy, studieren in Irland. Ed und Laura sagten, dass sie das Projekt ihrer Eltern in der Toskana sehr unterstützen und in den Semesterferien so oft wie möglich auf das Anwesen zurückkehren.

„Unser Sohn und unsere Tochter lieben diesen Ort und sind zunehmend daran interessiert, mehr über unser neues Vorhaben zu erfahren“, bemerkte Ed. „Diese Arbeit unterscheidet sich sehr von meiner früheren und ist genauso anspruchsvoll, aber ich denke, es ist ein viel gesünderer Lebensstil, da wir immer draußen sind, die frische Luft genießen und aktiv bleiben.“

Das Anwesen Sant’Angelica bietet einen weiten Ausblick, der vom mittelalterlichen Dorf Capalbio bis zum Vorgebirge Monte Argentario und dem Tyrrhenischen Meer reicht. Ihr geliebtes Haustier Rocco streift frei umher und genießt die frische Luft und die unberührte Umgebung. (Foto: Sant’Angelica)

Heute leitet er den landwirtschaftlichen Betrieb und den Produktionsprozess des Anwesens, während Laura für die Kommunikation und das Marketing des Unternehmens verantwortlich ist.

„Ed und ich schätzen uns unglaublich glücklich, diesen Wandel in unserem Leben vollzogen zu haben“, sagte sie. „Was mit der Liebe zur Toskana und zu unserem wunderschönen Olivenhof begann, ist zu etwas weitaus Bedeutenderem geworden, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Wir haben auf diesem Weg so viel gelernt, und es ist etwas ganz Besonderes, mit der Natur zu arbeiten, unsere Olivenbäume zu pflegen und ein Olivenöl herzustellen, auf das wir wirklich stolz sind. Jede Ernte bringt neue Herausforderungen mit sich, aber auch enorme Zufriedenheit.“

„Die Kunst durch unsere Zusammenarbeit mit Maser nach Sant’Angelica zu bringen, hat diese Reise noch besonderer gemacht und unsere irischen Wurzeln mit unserem Leben hier in Italien verbunden“, fügte Laura hinzu. „Wir schätzen uns auch sehr glücklich, in der Lage zu sein, etwas zurückzugeben, indem wir Wohltätigkeitsorganisationen und Anliegen unterstützen, die uns am Herzen liegen. Vor allem aber sind wir, glaube ich, dankbar. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass unser kleines Stück Toskana uns so viele Türen öffnen, uns so viele wunderbare Menschen näherbringen und zu einem so wichtigen Teil unseres Lebens werden würde. Es war viel harte Arbeit, aber wir würden es um nichts in der Welt ändern wollen.“