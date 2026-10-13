Schweizer Olivenbauern machen die Ernte aus dem eigenen Garten zu einer wachsenden Tradition

In der Südschweiz sorgt eine von Freiwilligen getragene Initiative dafür, dass Oliven aus privaten Gärten zu lokal gepresstem Öl verarbeitet werden, und fördert gleichzeitig Neuanpflanzungen und bessere Anbaumethoden.

Die Schweizer Olivenölimporte sind laut Daten von SwissImpex in den letzten zehn Jahren trotz jährlicher Schwankungen um rund 20 Prozent gestiegen – von etwa 15'000 Tonnen im Jahr 2016 auf 17'939 Tonnen im Jahr 2025. Im Jahr 2020 erreichten die Importe mit mehr als 19'000 Tonnen ihren Höchststand.

Claudio Premoli, Präsident des Vereins „Amici dell’Olivo“ („Freunde des Olivenbaums“) im Kanton Tessin in der Südschweiz, sagte, dass die offiziellen Handelszahlen möglicherweise nicht den gesamten in der Region konsumierten Olivenölverbrauch erfassen.

„Wir sollten auch bedenken, dass viele Verbraucher zum Einkaufen die Grenze nach Italien überqueren, weil es dort billiger ist“, erklärte er gegenüber der Olive Oil Times. „Ein Großteil der Olivenölflaschen, die Schweizer im Ausland kaufen, fließt nicht in die offiziellen Importstatistiken ein.“

Auch im Tessin, so Premoli, sei das Interesse an Olivenöl gewachsen. Die gemeinsame Ernteinitiative des Vereins, die nun bereits zum zehnten Mal stattfindet, sammelt Oliven aus Gärten und anderen kleinen Privatgrundstücken, auf denen ein Großteil der Früchte traditionell ungeerntet blieb.

„Bis vor zehn Jahren nutzten nur sehr wenige Menschen im Tessin ihre Oliven, weder für die Ölgewinnung noch zur Konservierung in Salzlake“, sagte Premoli. „Der Olivenbaum war im Garten meist eine Zierpflanze. Manche hatten vielleicht zwei oder drei Bäume, aber auch diese dienten nur als Zierpflanzen. Die Oliven wurden nicht geerntet. Sie blieben am Baum hängen und fielen schließlich herunter. Abgesehen davon, dass die Früchte verschwendet wurden, lockten die Menschen durch das Liegenlassen der Früchte auf dem Boden auch die Olivenfliege in ihre eigenen Gärten.“

Die Initiative begann 2017 mit nur zwei Teilnehmern, die 28 Kilogramm Oliven lieferten, woraus vier Liter Öl gewonnen wurden.

Im folgenden Jahr stieg die Teilnehmerzahl auf 13 Personen, die 156 Kilogramm einbrachten. Im Jahr 2022 lieferten 66 Teilnehmer mehr als eine Tonne Oliven, durchschnittlich etwa 16 Kilogramm pro Person. Die Ernte ergab etwa 118 Liter Öl.

Die Olivenölproduktion im Tessin ist nach wie vor begrenzt. Im Jahr 2020 verarbeiteten lokale Ölmühlen etwa 18,3 Tonnen Oliven und produzierten rund 2.000 Liter Öl.

Die Produktion schwankt von Jahr zu Jahr stark. Im Jahr 2023 verarbeiteten die Ölmühlen 4,5 Tonnen Oliven. Im Jahr 2024 stieg diese Zahl auf 11,7 Tonnen, was einer Ausbeute von etwa 870 Litern Olivenöl entsprach. Der Verband führte die relativ geringe Ölausbeute in diesem Jahr auf starke Regenfälle während der Reifezeit und eines Teils der Ernte zurück.

Premoli hofft, dass die diesjährige Ernte an das Niveau von 2024 heranreichen wird.

„Wir setzen große Hoffnungen in diese Erntesaison im Tessin, da es fast keine Olivenfruchtfliege gibt und es sich um ein Ertragsjahr handelt“, sagte er und bezog sich dabei auf den natürlichen Wechselzyklus der Olivenbäume. „Wenn sich der Trend der letzten fünf oder sechs Jahre fortsetzt, gibt es in unseren Ertragsjahren nur sehr wenige Olivenfliegen, während es in den Erholungsjahren, in denen weniger Oliven wachsen, sehr viele davon gibt. Für uns sieht dieses Jahr sehr gut aus.“

Alle im Rahmen der gemeinsamen Ernte gespendeten Oliven werden gesammelt und gemeinsam gepresst. Die Teilnehmer erhalten Flaschen mit dem daraus gewonnenen Öl und nicht mit Öl, das separat aus ihren eigenen Früchten hergestellt wurde. Es gibt praktisch keine Mindestmenge, die für die Teilnahme erforderlich ist.

„Unser Grundsatz lautet: Jeder kann kommen, selbst mit einem halben Kilogramm“, sagte Premoli. „Wir haben zum Beispiel eine ältere Dame, die normalerweise mit einem Tupperware-Behälter kommt, in dem 400, 500 oder 600 Gramm Oliven von ihrem kleinen Baum sind. Unabhängig davon, wie viel sie uns bringen, schenken wir jedem eine 250-Milliliter-Flasche Olivenöl.“

„Sie geben uns die Oliven und wir geben ihnen das Öl“, fügte er hinzu. „Wenn jemand zehn Kilogramm mitbringt und die Ausbeute bei 10 Prozent liegt, können wir ihm natürlich keinen Liter geben, denn wir haben die Kosten für die Ölgewinnung, die Flasche, das Etikett, die Filterung, den Ausgießer und den Verschluss. Bringt jemand jedoch ein oder zwei Kilogramm, erhält er eine unserer kleinen Flaschen, während jemand, der 20 Kilogramm bringt, vielleicht drei oder vier bekommt.“

Frantoio Atena in Mezzana, eine der beiden aktiven Olivenölmühlen im Tessin und die Anlage, die den Verein versorgt, nahm 2025 den regulären Betrieb auf. Sie ersetzte eine viel kleinere Mühle, die etwa 50 Kilogramm Oliven pro Stunde verarbeitete. Die neue Anlage nutzt die Mori-Technologie und kann etwa 150 Kilogramm pro Stunde verarbeiten.

Die stündliche Verarbeitungskapazität unterscheidet sich von der Mindestmenge, die für eine einzelne Mahlung erforderlich ist. Die Mühle nimmt Chargen von rund 100 Kilogramm an, obwohl sich ihre Standardpreisgestaltung auf 150 Kilogramm bezieht. Erzeuger mit kleineren Ernten können ihre Oliven mit denen von Nachbarn oder anderen Produzenten zusammenlegen. Wer weniger als etwa 50 Kilogramm hat, kann stattdessen zur gemeinsamen Ernte beitragen.

Premoli erklärte, die Kapazität der neuen Anlage sei bewusst an die Olivenproduktion im Tessin angepasst worden.

„Es macht keinen Sinn, eine Mühle zu haben, die 500 Kilogramm pro Stunde verarbeiten kann, wenn wir nicht über das Rohmaterial verfügen“, sagte er. „Es ist besser, die Mühle ein paar Tage länger offen zu halten.“

„Amici dell’Olivo“ fördert zudem jedes Jahr Neuanpflanzungen und organisiert den gemeinsamen Einkauf junger Olivenbäume, die in der Regel zwei oder vier Jahre alt sind. Die Sorten werden in Absprache mit dem Agrarwissenschaftler des Vereins so ausgewählt, dass sie den Bedingungen im Tessin entsprechen, wo Olivenbäume oft in einem kühleren Klima und in höheren Lagen wachsen als in den großen Olivenanbaugebieten des benachbarten Italiens.

Junge Olivenbäume, bereit zur Verteilung an die Mitglieder von Amici dell’Olivo, die Sammelkäufe von Sorten organisiert, die für die Anbaubedingungen im Schweizer Tessin geeignet sind.

„Leccino ist die in unserer Region am häufigsten angebaute Sorte“, sagte Premoli. „Wir haben auch Frantoio, während Maurino und Pendolino als Bestäuber dienen. Dann gibt es noch andere Sorten, die wir empfehlen, weil wir gesehen haben, dass sie hier gut gedeihen.“

Der Verein organisiert zudem Schnittkurse und berät die Erzeuger bei der Pflege ihrer Bäume.

„Wir decken praktisch den gesamten Prozess ab, von der Pflanzung bis hin zu den anschließenden Maßnahmen, einschließlich Behandlungen und Bewirtschaftung“, sagte Premoli. „Wir überwachen die Olivenfliege und ermutigen die Menschen, ihre Oliven zu ernten und eine Verwendungsmöglichkeit dafür zu finden.“

Teilnehmer eines von Amici dell’Olivo organisierten Seminars über die gesundheitlichen Vorteile von nativem Olivenöl extra in der Schweizer Region Tessin.

Jährliche Verkostungen von Tessiner Olivenölen sind ein weiterer Teil der Bemühungen des Vereins, die Olivenölkultur zu fördern. Zu den weiteren Aktivitäten gehören Besuche in Olivenanbaugebieten in Italien, gelegentliche Verkostungen von Ölen aus diesen Regionen sowie Veranstaltungen zum Weltolivbaumtag.

„Wir sind ein sechsköpfiges Komitee und machen all das ehrenamtlich“, sagte Premoli. „Die Mitglieder zahlen einen kleinen Beitrag und erhalten alle Informationen, darunter einen monatlichen Newsletter. Wir haben mittlerweile fast 400 Mitglieder, und einige von ihnen besitzen nicht einmal einen einzigen Olivenbaum.“