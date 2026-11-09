Η Ισπανία καθιστά αυστηρότερους τους κανόνες ιχνηλασιμότητας για τις αποστολές ελαιολάδου

Η Ισπανία ενίσχυσε το σύστημα ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου της με νέους κανόνες, με στόχο τη βελτίωση της εποπτείας των εγχώριων αποστολών, καθώς και των εισαγωγών και εξαγωγών ελαιολάδου και ελαίου από ελαιοπυρήνα.

Τα μέτρα τροποποιούν τους κανονισμούς ποιότητας που θεσπίστηκαν το 2021, ενισχύοντας τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μεταφορά, την παραλαβή και την εισαγωγή ελαιολάδου.

Δεν ξεκινάμε από την αρχή, αλλά βελτιώνουμε ένα εργαλείο που έχει τοποθετήσει την Ισπανία στην πρώτη γραμμή της ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου. – Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων (MAPA), Ισπανία

«Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουμε μάθει πολλά από τη λειτουργία του REMOA και έχουμε εντοπίσει ορισμένους τομείς που θα μπορούσαν να βελτιωθούν», δήλωσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων (MAPA) στην Olive Oil Times.

Η Ισπανία εισήγαγε το REMOA, το ηλεκτρονικό μητρώο για την παρακολούθηση των κινήσεων του ελαιολάδου και του ελαιοπυρηνέλαιου, το 2021, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναθεώρησης των κανονισμών της χώρας για την ποιότητα του ελαιολάδου.

Σύμφωνα με το MAPA, τα νέα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που καταγράφονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως για τις αποστολές χύδην και τις εισαγωγές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους αρχικούς κανονισμούς, οι επιχειρήσεις έπρεπε να αναφέρουν τις μετακινήσεις ελαιολάδου χύδην στο ηλεκτρονικό σύστημα πριν από την αποστολή, ενώ κάθε αποστολή έπρεπε να συνοδεύεται από έγγραφα ταυτοποίησης του προϊόντος.

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, η εφαρμογή του αποκάλυψε κενά στις πληροφορίες που διατίθενται στους επιθεωρητές. Ορισμένες αποστολές παρέμεναν καταχωρημένες ως αποσταλείσες χωρίς επιβεβαίωση παράδοσης, τα αναλυτικά έγγραφα δεν ενσωματώνονταν με συνέπεια στο μητρώο και παρέμενε αβεβαιότητα σχετικά με το ποιοι φορείς ήταν υπεύθυνοι για την αναφορά συγκεκριμένων εισαγωγών.

Το νέο Βασιλικό Διάταγμα 808/2026 αντιμετωπίζει τρεις τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως χρήζοντες βελτίωσης.

Εισάγει έναν σαφέστερο ορισμό του τελικού παραλήπτη του εισαγόμενου ελαιολάδου, προσδιορίζοντας τον επιχειρηματία που είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι αποστολές που εισέρχονται στην Ισπανία από τρίτες χώρες ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα.

Για τις αποστολές χύδην που προορίζονται για άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., τρίτες χώρες ή βιομηχανίες εκτός του τομέα του ελαιολάδου, ο επιχειρηματίας που κατέχει το ελαιόλαδο κατά τη στιγμή της αποστολής παραμένει υπεύθυνος για την κοινοποίηση στο REMOA.

Οι επιχειρηματίες πρέπει πλέον να ανεβάζουν αναλυτικές εκθέσεις ή ισοδύναμα υπογεγραμμένα έγγραφα στο REMOA κατά την καταχώριση των μετακινήσεων ελαιολάδου χύδην. Προηγουμένως, τα έγγραφα αυτά συνόδευαν τις αποστολές, αλλά δεν ενσωματώνονταν απαραίτητα στο ηλεκτρονικό μητρώο.

Οι παραλήπτες πρέπει επίσης να επιβεβαιώνουν την άφιξη των αποστολών ελαιολάδου χύδην και να επαληθεύουν ότι οι παραδόσεις αντιστοιχούν στις πληροφορίες που είχαν δηλωθεί προηγουμένως. Αυτό επιτρέπει την επίσημη ολοκλήρωση των μετακινήσεων, αντί να παραμένουν ανοιχτές χωρίς επιβεβαίωση παράδοσης.

Ωστόσο, η επιβεβαίωση της παραλαβής δεν σημαίνει ότι ο παραλήπτης έχει αποδεχτεί το ελαιόλαδο ως συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις ποιότητας ή άλλους ισχύοντες κανονισμούς. Η υποχρέωση αφορά την καταγραφή της παράδοσης και την επαλήθευση της αντιστοιχίας της με τις δηλωθείσες πληροφορίες, και όχι την πιστοποίηση της ποιότητας του ελαιολάδου.

«Μέχρι τώρα, μπορούσαμε να διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με την αναχώρηση μιας αποστολής πετρελαίου χωρίς να έχουμε πάντα επιβεβαίωση ότι η μεταφορά είχε ολοκληρωθεί», εξήγησε το Υπουργείο.

Η ενσωμάτωση της αναλυτικής τεκμηρίωσης στο REMOA θα παρέχει επίσης στους επιθεωρητές άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που τεκμηριώνουν τη δηλωμένη ταξινόμηση κάθε αποστολής.

Οι αλλαγές θα απαιτήσουν από τις επιχειρήσεις που διακινούν ελαιόλαδο χύμα να παρέχουν πιο λεπτομερή τεκμηρίωση και να λογοδοτούν για τις αποστολές που παραλαμβάνουν, ιδίως εκείνες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός επιτρέπει επίσης στις αρχές να αντιμετωπίζουν έγγραφα ισοδύναμα με αναλυτικές εκθέσεις ως αποδεικτικά στοιχεία κατά την αξιολόγηση των κινδύνων και τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων.

Με την κάλυψη αυτών των κενών, οι ισπανικές αρχές αναμένουν να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο το ελαιόλαδο κινείται στην αλυσίδα εφοδιασμού και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να επαληθεύουν την ιχνηλασιμότητα και τη δηλωμένη ταξινόμησή του.

«Δεν ξεκινάμε από την αρχή, αλλά βελτιώνουμε ένα εργαλείο που έχει τοποθετήσει την Ισπανία στην πρώτη γραμμή της ιχνηλασιμότητας του ελαιολάδου», κατέληξε το Υπουργείο.