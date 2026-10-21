Η μακροχρόνια προσπάθεια ενός Βραζιλιάνου παραγωγού για την επίτευξη της αριστείας στο ελαιόλαδο αποδίδει καρπούς

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες πειραματισμών, η Tenuta do Bosque κέρδισε τέσσερα βραβεία του NYIOOC, γεγονός που αποτελεί ορόσημο για τον ιδρυτή της και για την αναδυόμενη βιομηχανία ελαιολάδου της Βραζιλίας.

Ο βραζιλιάνος παραγωγός Tenuta do Bosque κέρδισε δύο χρυσά βραβεία και δύο ασημένια βραβεία στην πρώτη του συμμετοχή στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC 2026, με τρία μονοποικιλιακά ελαιόλαδα και ένα μείγμα.

Για τον ιδρυτή της, Rogério Khmayis, αυτή η επιτυχία αποτελεί το αποκορύφωμα σχεδόν τριών δεκαετιών γεωργικής έρευνας, πειραματισμών, ταξιδιών στην Ευρώπη και ενός δια βίου πάθους για τις ελιές.

«Γεννήθηκα κάτω από μια ελιά στη Μέση Ανατολή. Η μητέρα μου φοβόταν τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου και αναζητούσε καταφύγιο κάτω από μια ελιά ηλικίας χίλιων ετών», δήλωσε ο Khmayis στην Olive Oil Times. «Όταν πήγα στην Ιταλία για να σπουδάσω κτηνιατρική, έβλεπα ελαιόδεντρα παντού και ονειρευόμουν να έχω το δικό μου αγρόκτημα. Όταν ήρθα στη Βραζιλία, αναρωτήθηκα γιατί δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου ελαιόδεντρα εδώ».

Οι ελαιώνες εκτείνονται στους κυματιστούς λόφους της Tenuta do Bosque στη Γκουάιμπα, στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, όπου σχεδόν τρεις δεκαετίες πειραματισμών συνέβαλαν στη δημιουργία μιας βραβευμένης επιχείρησης ελαιολάδου.

Ο Κμαΐς πέρασε μέρος της νεολαίας του στη Σικελία, σπουδάζοντας κτηνιατρική στη Μεσσήνη και ζώντας κοντά στο Μιλάτσο, όπου ελαιώνες, αμπελώνες και οπωρώνες εσπεριδοειδών συνθέτουν το αγροτικό τοπίο.

«Υπήρχε ήλιος, υπήρχε νερό, υπήρχαν τα πάντα. Υπήρχαν αμπελώνες, ακριβώς όπως στην Ιταλία, αλλά δεν υπήρχαν ελαιόδεντρα», θυμάται.

«Όταν ρώτησα τους ανθρώπους γιατί δεν καλλιεργούσαν ελιές, μου είπαν ότι δεν ήταν δυνατό. Αλλά συνέχισα να ρωτάω: αν μπορούν να παράγουν ελιές στην Ουρουγουάη, τη Χιλή και την Αργεντινή, όπου οι συνθήκες είναι παρόμοιες, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ;»

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Khmayis είχε αρχίσει να πειραματίζεται με την καλλιέργεια ελιάς στην ιδιοκτησία του στη Γκουάιμπα, στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, όπου εκτρέφει επίσης βοοειδή και αίγες.

«Όλοι με θεωρούσαν τρελό. Με αποκαλούσαν “o louco da oliveira”, τον τρελό της ελιάς», είπε. «Κανείς δεν πίστευε ότι αυτά τα δέντρα μπορούσαν να αναπτυχθούν εδώ. Δεν διέθετα ούτε την τεχνολογία ούτε την εμπειρία, και όταν ζήτησα βοήθεια, οι άνθρωποι δεν με πήραν στα σοβαρά».

Σειρές αμπελιών εκτείνονται σε μια πλαγιά στο Tenuta do Bosque στη Γκουάιμπα, στη νότια Βραζιλία, όπου η καλλιέργεια ελιάς αποτελεί μέρος μιας διαφοροποιημένης γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει επίσης αμπελώνες και κτηνοτροφία.

Ο Khmayis εισήγαγε νεαρά ελαιόδεντρα από την Ιταλία και τη Μέση Ανατολή και τα δοκίμασε σε διαφορετικά εδάφη. Σε μια περίπτωση, έφερε περίπου 500 δενδρύλλια στη Βραζιλία και έχασε σχεδόν τα μισά.

«Πέρασα δέκα χρόνια προσπαθώντας», είπε. «Συνήθιζα να ρωτάω τους ανθρώπους αν μπορούσα να φυτέψω μερικά δέντρα κοντά στα σπίτια τους, ώστε να δοκιμάσω διαφορετικά εδάφη και να καταλάβω πώς αντιδρούσαν τα φυτά. Εισήγαγα πολλά δέντρα και πολλά από αυτά τα χάρισα».

Η ποικιλία «Frantoio» ήταν από τις πρώτες που δοκίμασε, αλλά οι απαιτήσεις της όσον αφορά την ψύξη αποδείχθηκαν προκλητικές. Κατόπιν συμβουλής ενός Ιταλού ειδικού, άρχισε να πειραματίζεται με την «Arbequina», προσθέτοντας τελικά την «Picual» και την ελληνική ποικιλία «Κορωνέικη».

Σήμερα, η Tenuta do Bosque διαχειρίζεται περίπου 50 εκτάρια ελαιώνων, ενώ άλλα 20 εκτάρια βρίσκονται υπό καλλιέργεια. Ο Khmayis ανέφερε ότι το κτήμα διαθέτει περίπου 3.000 ώριμα, παραγωγικά ελαιόδεντρα, παράλληλα με τους αμπελώνες και τις κτηνοτροφικές δραστηριότητές του.

Πέρα από τις κύριες ποικιλίες της, η φάρμα πειραματίζεται με την «Ναμπάλι», μια παραδοσιακή ποικιλία ελιάς που καλλιεργείται στη Λεβαντίνη, ιδίως στην Παλαιστίνη και την Ιορδανία.

«Η κομψότητα και οι εξαιρετικές γεύσεις της είναι μοναδικές», δήλωσε ο Khmayis. Η παραγωγή παραμένει περιορισμένη και το κτήμα χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του ελαιολάδου που παράγεται στα μείγματά του.

Οι ελαιώνες καλλιεργούνται χωρίς άρδευση, βασιζόμενοι στις βροχοπτώσεις της περιοχής και στο φυσικά επικλινές έδαφος, το οποίο εξασφαλίζει την αποστράγγιση.

Για χρόνια, η έλλειψη κοντινών εγκαταστάσεων ελαιοτριβείου εμπόδιζε το κτήμα να ελέγχει πλήρως την παραγωγή ελαιολάδου του.

«Έπρεπε να μεταφέρουμε τις ελιές μας σε απόσταση έως και 200 χιλιομέτρων για να τις επεξεργαστούμε», είπε ο Khmayis. «Ήταν τεράστια δουλειά. Μερικές φορές σκεφτόμουν ότι ήταν καλύτερο να πουλήσω τις ελιές και να παράγω μόνο μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου. Μέχρι πέρυσι, αυτοί που αγόραζαν τις ελιές μου ήταν εκείνοι που κέρδιζαν βραβεία», πρόσθεσε.

Ο ήλιος δύει πάνω από τους ελαιώνες της Tenuta do Bosque στη Γκουάιμπα, στη νότια Βραζιλία, όπου ο ιδρυτής Ροζέριο Κμάις έχει αφιερώσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στην ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας.

Η καμπή ήρθε με την επένδυση σε ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο στο κτήμα, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2026. Η εγκατάσταση μπορεί να επεξεργάζεται 1.500 κιλά ελιών ανά ώρα, επιτρέποντας στην εταιρεία να ελέγχει άμεσα την εξαγωγή και να μειώσει δραστικά το χρονικό διάστημα μεταξύ της συγκομιδής και της ελαιοποίησης.

«Τώρα μαζεύουμε τις ελιές και μέσα σε δύο ώρες παράγουμε ήδη ελαιόλαδο», είπε ο Khmayis. «Αυτό αλλάζει την ποιότητα του ελαιολάδου. Γι’ αυτό και χαρήκαμε τόσο πολύ που κερδίσαμε τα Χρυσά Βραβεία στη Νέα Υόρκη. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας.»

Άλλοι παραγωγοί έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό του κτήματος, και η Tenuta do Bosque σχεδιάζει να θέσει τις εγκαταστάσεις ελαιοτριβής της στη διάθεσή τους, ξεκινώντας από την επόμενη συγκομιδή.

Παρά το νέο ελαιοτριβείο, το υψηλό κόστος ενέργειας, η έλλειψη εποχιακών εργατών για το κλάδεμα και οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες παραμένουν σημαντικές προκλήσεις.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειλικρινά, είναι το κλίμα και το νερό», είπε. «Είχαμε υπερβολική βροχόπτωση. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι ιδιαίτερα σημαντικοί μήνες λόγω της ανθοφορίας, και οι υπερβολικές βροχοπτώσεις μπορούν να βλάψουν την παραγωγή».

Παρ’ όλα αυτά, ο Khmayis χαρακτήρισε τη σεζόν του 2026 ως μία από τις καλύτερες συγκομιδές της περιοχής στην πρόσφατη ιστορία, σε συνάρτηση με την ευρύτερη ανάκαμψη της παραγωγής ελαιολάδου στη Βραζιλία.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί επίσης επενδύσεις σε τεχνολογία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Ο Khmayis ανέφερε ότι ο εξοπλισμός συγκομιδής μπορεί να κοστίζει αρκετές φορές περισσότερο στη Βραζιλία σε σύγκριση με την Ευρώπη. Η εταιρεία έχει επίσης εισαγάγει drones για γεωργικές εργασίες.

«Με ένα τρακτέρ, ορισμένες εργασίες θα μπορούσαν να διαρκέσουν δέκα ημέρες», εξήγησε. «Με ένα drone, μπορούμε να τις ολοκληρώσουμε σε μία ή δύο ημέρες.»

Τόνισε επίσης τη σημασία των εξειδικευμένων γεωπονικών γνώσεων, οι οποίες ήταν σε μεγάλο βαθμό μη διαθέσιμες στην περιοχή όταν ξεκίνησε τα πειράματά του.

«Οι ελιές δεν είναι καλαμπόκι ή ρύζι. Χρειάζεσαι τεχνολογία, χρειάζεσαι εμπειρία», είπε ο Khmayis. «Δεν αρκεί να παρακολουθήσεις ένα μάθημα. Πρέπει να πας εκεί όπου καλλιεργούνται ελιές εδώ και αιώνες και να μάθεις απευθείας από αυτή την εμπειρία».

Ο Khmayis έχει επίσης ερευνήσει την ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας στη Γκουάιμπα.

Σύμφωνα με τον Κμάις, οι άνθρωποι φύτευαν ελιές στην περιοχή ήδη από τη δεκαετία του 1950, και τουλάχιστον μία εξακολουθεί να υπάρχει. Έρευνα που διεξήγαγε μαζί με έναν φίλο του σε ένα μουσείο στο Πόρτο Αλέγκρε αποκάλυψε ιστορικά αρχεία παλαιότερων προσπαθειών για την εισαγωγή της ελαιοκαλλιέργειας στον δήμο.

Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα για τη φύτευση 100 ελαιόδεντρων σε δημόσιους χώρους της Γκουάιμπα. Ανέφερε ότι έχουν ήδη φυτευτεί 17, ενώ άλλα έχουν δωρηθεί σε τοπικά σχολεία.

«Θέλω να διδάξω στα παιδιά τι είναι η ελιά», είπε αστειευόμενος. «Ίσως τότε οι γονείς τους να αρχίσουν να αγοράζουν ελαιόλαδο.»

Ένας νεαρός επισκέπτης εξερευνά τις πρόσφατα συγκομισμένες ελιές στο Tenuta do Bosque, στη νότια Βραζιλία. «Θέλω να διδάξω στα παιδιά τι είναι η ελιά», δήλωσε ο ιδρυτής Ροζέριο Κμάις. «Ίσως τότε οι γονείς τους να αρχίσουν να αγοράζουν ελαιόλαδο».

Η γνωριμία των καταναλωτών με τις ελιές και τις ιδιότητες του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου αποτελεί επίσης κεντρικό στοιχείο των σχεδίων του κτήματος για την ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού.

Η κόρη του Khmayis, Yasmin Sabioni, η οποία επιβλέπει την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, δήλωσε ότι το κτήμα έχει ήδη οργανώσει ημέρες συγκομιδής που προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον από τους ντόπιους επισκέπτες.

«Πιστεύω ότι ο κόσμος μαθαίνει», δήλωσε στην Olive Oil Times. «Δεν γνωρίζουν ακριβώς τις διαφορές μεταξύ των ελαιολάδων, αλλά η διαδικασία μάθησης έχει ξεκινήσει».

«Όταν πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις, προσφέρουμε γευσιγνωσίες για κάθε είδος ελαιολάδου, επειδή, για πολλούς ανθρώπους, όλα είναι απλά ελαιόλαδο», πρόσθεσε. «Όταν όμως δοκιμάζουν διαφορετικούς τύπους, πάντα λένε: “Προτιμώ αυτό, προτιμώ εκείνο”. Κάποιοι προτιμούν φρουτώδη ελαιόλαδα, άλλοι προτιμούν κάτι πιο πικάντικο ή πιο έντονο. Έτσι αρχίζουν να αναπτύσσουν τις δικές τους προτιμήσεις».

Η εταιρεία σχεδιάζει επιπλέον εκδηλώσεις με γευσιγνωσίες ελαιολάδου, συνδυασμούς με φαγητό και επισκέψεις σε αγροκτήματα.

«Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν το ποιοτικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και να κατανοήσουν την αξία των τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας», είπε η Sabioni.

«Πρέπει να ξεκινήσουν από κάπου», κατέληξε.