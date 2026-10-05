Η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να ανακάμψει, ενώ οι χαμηλές τιμές μετριάζουν τον ενθουσιασμό

Μετά από μια απογοητευτική προηγούμενη σεζόν, η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να ανακάμψει σημαντικά, αν και οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι οι χαμηλές τιμές ενδέχεται να υπονομεύσουν τα οφέλη μιας μεγαλύτερης συγκομιδής.

Η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να ανακάμψει κατά την ετήσια περίοδο 2026/27, μετά την απογοητευτική συγκομιδή της περασμένης σεζόν, με ορισμένες εκτιμήσεις του κλάδου να τοποθετούν την εθνική παραγωγή γύρω στις 300.000 τόνους.

Εάν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, η Ελλάδα θα καταγράψει τη μεγαλύτερη συγκομιδή της από το 2022/23, όταν η χώρα παρήγαγε πάνω από 330.000 μετρικούς τόνους ελαιολάδου.

Οι αισιόδοξες προοπτικές έρχονται μετά από μια περίοδο χαμηλών αποδόσεων, κατά την οποία οι επιδημίες παρασίτων προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στους καρπούς της ελιάς σε αρκετές περιοχές, αναγκάζοντας ορισμένους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή τους νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στη νότια Πελοπόννησο, οι ελιές φαίνονται υγιείς και βαριά φορτωμένες με καρπούς.

«Αναμένουμε μια εξαιρετική συγκομιδή στην περιοχή μας», δήλωσε ο ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου Νικόλαος Σουρέτης από την παραθαλάσσια πόλη της Κυπαρίσσιας στη δυτική Μεσσηνία.

Σε άλλα μέρη της περιοχής, η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει σε μεμονωμένες περιοχές γύρω από τη μικρή πόλη Χώρα στην κεντρική Μεσσηνία.

Οι ντόπιοι αγρότες καλλιεργούν την ενδημική ποικιλία Μαυροέλια, οι ελιές της οποίας ωριμάζουν γενικά νωρίτερα από τις περισσότερες άλλες ελληνικές ποικιλίες. Η συγκομιδή της Κορωνέικης, της κυρίαρχης ποικιλίας της περιοχής, αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η συνολική παραγωγή ελαιολάδου της Μεσσηνίας θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 60.000 τόνους κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

«Αναμένουμε μια πλούσια συγκομιδή στην περιοχή μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξελιχθεί χωρίς σοβαρά εμπόδια», δήλωσε ο Γιώργος Κοκκίνος, πρόεδρος του τοπικού συνεταιρισμού παραγωγών ελαιολάδου «Νηλέας», στην Olive Oil Times.

«Η αύξηση των βροχοπτώσεων και της υγρασίας τους επόμενους δύο μήνες, για παράδειγμα, θα σήμαινε ότι τα παράσιτα της ελιάς, όπως το gloeosporium, θα έβρισκαν εύφορο έδαφος για να πολλαπλασιαστούν», πρόσθεσε.

Πέρα από τους όγκους παραγωγής, ωστόσο, πρωταρχική ανησυχία για τους Έλληνες παραγωγούς αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές του ελαιολάδου στην πηγή παραμένουν σημαντικά κάτω από τα 5 ευρώ ανά λίτρο.

Ο κ. Κοκκίνος ανέφερε ότι τα αποθέματα που μεταφέρθηκαν από πέρυσι πωλούνται επί του παρόντος γύρω στα 3,40 ευρώ ανά λίτρο. Πρόσθεσε ότι οι τιμές παραγωγού για τη νέα συγκομιδή φαίνονται επίσης χαμηλές και πιθανότατα θα κυμανθούν γύρω στα 4 ευρώ ανά λίτρο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Σημείωσε ότι οι τιμές στην πηγή στην Ελλάδα θα επηρεαστούν σε κάποιο βαθμό από την παραγωγή στην Ισπανία, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις παγκόσμιες τιμές χονδρικής.

«Μια άφθονη ισπανική παραγωγή θα ασκήσει πίεση στον ελληνικό τομέα του ελαιολάδου, μειώνοντας τη ζήτηση από το εξωτερικό για φρέσκα ελαιόλαδα, επηρεάζοντας επίσης τις τιμές», ανέφερε.

Στη γειτονική Λακωνία, οι παραγωγοί αναμένουν επίσης σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση φέτος. Την περασμένη σεζόν, η περιοχή παρήγαγε μόνο περίπου το ήμισυ της συνολικής παραγωγικής της ικανότητας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 30.000 τόνους.

Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές στην πηγή επιβαρύνουν επίσης τους παραγωγούς της περιοχής, καθώς οι προσδοκίες για αυξημένη προσφορά δημιουργούν ανησυχίες για περαιτέρω πτωτική πίεση στις τιμές.

«Αν οι τιμές παραμείνουν κάτω από τα πέντε ευρώ ανά λίτρο, ειδικά εδώ όπου οι ελιές μας της ποικιλίας Αθηνόλια απαιτούν περισσότερη φροντίδα από άλλες ποικιλίες, πιστεύω ότι το ήμισυ των ελαιώνων της περιοχής θα εγκαταλειφθεί σύντομα», δήλωσε ο Παναγιώτης Μπατζάκης, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγίων Αποστόλων στο ανατολικό τμήμα της περιοχής.

Οι τοπικοί παραγωγοί ανέφεραν επίσης ότι επί του παρόντος η ζήτηση από εμπόρους και μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι δεξαμενές αποθήκευσης να παραμένουν γεμάτες με ελαιόλαδο που έχει απομείνει από πέρυσι.

Στο νησί της Λέσβου, στο Αιγαίο, οι παραγωγοί αναμένουν επίσης μεγαλύτερη σοδειά φέτος, αν και η παραγωγή πιθανότατα δεν θα φτάσει τις αρχικές προβλέψεις.

«Είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε μόνο το μισό της αρχικά αναμενόμενης παραγωγής στο νησί», δήλωσε ο ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου Μπάμπης Παπαδέλλης στην Ελληνική Ραδιοτηλεόραση (ΕΡΤ).

Ο κ. Παπαδέλλης ανέφερε ότι οι ελιές του νησιού υπέστησαν θερμικό στρες λόγω των υψηλότερων από το συνηθισμένο θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα να χάσουν σημαντικό μέρος του φυλλώματός τους. Αν και οι πρόσφατες βροχοπτώσεις τόνωσαν τη νέα ανάπτυξη, είπε ότι η ζημιά μείωσε την ικανότητα των δέντρων να αποδώσουν μια πλούσια συγκομιδή αυτή τη σεζόν.

Οι τιμές στην πηγή στη Λέσβο δεν αναμένεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτές σε άλλες περιοχές της χώρας και πιθανότατα θα παραμείνουν κοντά στα 4 ευρώ ανά λίτρο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χαμηλής οξύτητας.

Υψηλές αποδόσεις προβλέπονται επίσης για την Κρήτη αυτή τη συγκομιδική χρονιά, ένα από τα κέντρα του ελληνικού τομέα ελαιολάδου μαζί με την Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι ελιές του νησιού θα μπορούσαν να αποδώσουν έως και το διπλάσιο της πενιχρής περσινής παραγωγής, που ήταν περίπου 40.000 μετρικοί τόνοι ελαιολάδου.

Ο Κωστής Κεκερίδης από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ζάκρου κοντά στο Λασίθι δήλωσε ότι η παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 1.000 τόνους φέτος, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από τη μέση ετήσια απόδοση των περίπου 300 τόνων που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια.

«Η συγκομιδή της ελιάς στην περιοχή μας θα ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου και πιθανότατα θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο», δήλωσε στην Olive Oil Times. «Αντιμετωπίσαμε προβλήματα ξηρασίας τις τρεις τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους, αλλά η κατάσταση φαίνεται πολύ καλύτερη φέτος λόγω των σημαντικών βροχοπτώσεων στην περιοχή μας».

Ο κ. Κεκερίδης ανέφερε ότι μέρος του ελαιολάδου του συνεταιρισμού διατίθεται στην αγορά με την ονομασία ΠΟΠ «Σητεία», κυρίως για εξαγωγή. Ωστόσο, οι έμποροι αγοράζουν το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας παραγωγής του σε χύμα.

«Στην ιδανική περίπτωση, θα προτιμούσαμε να πουλάμε όλο το ελαιόλαδό μας ως επώνυμο προϊόν, αλλά αυτό θα απαιτούσε πρώτα την εξασφάλιση της αγοράς για αυτό», είπε.

Άλλοι Κρητικοί παραγωγοί επανέλαβαν τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ομόλογοί τους στην ηπειρωτική Ελλάδα σχετικά με τις χαμηλές τιμές στην πηγή και τα ολοένα και πιο στενά περιθώρια κέρδους.

«Τα έξοδα συγκομιδής, τα κόστη λιπασμάτων και άρδευσης, καθώς και το κόστος της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη», ανέφεραν. «Εάν οι τιμές του ελαιολάδου παραμείνουν σε επίπεδα που δεν καλύπτουν τα έξοδά μας, δεν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι».

Ωστόσο, η αισιοδοξία για τη συγκομιδή του 2026/27 δεν είναι γενικευμένη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στη Στυλίδα, στην Κεντρική Ελλάδα, οι τοπικοί παραγωγοί έχουν ενωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις χαμηλές τιμές στην πηγή και τις προσδοκίες για μια ακόμη κακή συγκομιδή στην περιοχή.

Οι παραγωγοί κατηγόρησαν τις τοπικές αρχές για τα, όπως τα χαρακτήρισαν, ανεπαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της μύγας της ελιάς, η οποία, όπως ανέφεραν, έχει πολλαπλασιαστεί στην περιοχή και απειλεί τη σοδειά. Ζήτησαν επίσης μια εγγυημένη ελάχιστη τιμή ελαιολάδου, επαρκή για να καλύψει τα έξοδα παραγωγής και να εξασφαλίσει στους καλλιεργητές ένα βιώσιμο εισόδημα.

«Για άλλη μια χρονιά, η συγκομιδή της ελιάς θα ξεκινήσει με χαμηλές τιμές [παραγωγού] που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής», ανέφεραν δύο τοπικοί σύλλογοι ελαιοπαραγωγών σε κοινή ανακοίνωση.

«[Οι παραγωγοί] διαπιστώνουν ότι το εισόδημά τους μειώνεται και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προς το ζην ή να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητα», πρόσθεσαν οι ενώσεις.