Η Ιταλία αντιμετωπίζει μειωμένη συγκομιδή ελαιολάδου εν μέσω πτώσης των τιμών και αύξησης των αποθεμάτων

Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία προβλέπεται να μειωθεί σε 270.000 έως 290.000 μετρικούς τόνους, καθώς η καλοκαιρινή ζέστη μειώνει τις αποδόσεις στις νότιες περιοχές, ενώ η πτώση των τιμών και τα μεγάλα αποθέματα ασκούν πίεση στους καλλιεργητές και τους ελαιοτριβείς.

Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 20 τοις εκατό κατά την ετήσια περίοδο 2026/27, φτάνοντας σε επίπεδα μεταξύ 270.000 και 290.000 μετρικών τόνων, καθώς η μείωση της παραγωγής στο Νότο αντισταθμίζεται μόνο εν μέρει από την ανάκαμψη στις κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Υπάρχει κάποιος φόβος στην ύπαιθρο αυτή τη στιγμή. Οι παραγωγοί πρέπει να αντιμετωπίσουν το κόστος της συγκομιδής και εμείς πρέπει να ελπίζουμε ότι οι τιμές θα παραμείνουν επικερδείς για αυτούς. – Massimo Ragno, Monini

«Η έρευνά μας σε όλες τις ιταλικές περιφέρειες δείχνει ότι η εθνική παραγωγή θα μπορούσε να είναι περίπου 20 τοις εκατό χαμηλότερη από την ετήσια καλλιεργητική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Massimo Ragno, επικεφαλής της ομάδας και διευθυντής προμηθειών της Monini.

«Μια πραγματικά επιστημονική εικόνα θα απαιτούσε ένα εθνικό δίκτυο πειραματικών ελαιώνων και συνεχή παρακολούθηση, αλλά αυτό δεν θα ήταν οικονομικά εφικτό», πρόσθεσε. «Οι εκτιμήσεις προέρχονται από επιτόπιες έρευνες και στενές επαφές με παραγωγούς και ελαιοτριβείς σε όλες τις περιφέρειες».

Στη νότια Ιταλία, η Απουλία, η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική περιοχή της χώρας, αναμένεται να παράγει μεταξύ 130.000 και 140.000 τόνων. «Το δυναμικό της είναι πολύ υψηλότερο, περίπου 210.000 τόνοι, αλλά το καλοκαίρι ήταν πολύ ζεστό και διήρκεσε από τα τέλη Μαΐου έως τα πρώτα μισά του Σεπτεμβρίου», είπε ο Ragno.

«Όσοι είχαν πρόσβαση σε άρδευση βρίσκονται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση από τους ελαιώνες που καλλιεργούνται με βροχόνερο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο υψηλό κόστος του νερού και της ενέργειας. «Καθώς το κόστος είναι πολύ υψηλό, υπάρχουν καλλιεργητές που επέλεξαν να αρδεύσουν λιγότερο από ό,τι θα συνιστούσαν οι αγρονομικές συνθήκες».

Η Σικελία και η Καλαβρία αναμένεται επίσης να παράγουν λιγότερο από ό,τι την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

«Πέρυσι, η παραγωγή ελιών της Σικελίας — όχι η παραγωγή ελαιολάδου — κυμάνθηκε μεταξύ 400.000 και 450.000 τόνων· φέτος αναμένουμε περίπου 350.000 τόνους, ενώ στην Καλαβρία 320.000 έως 330.000 τόνους ελιών», είπε ο Ragno.

«Δεν μπορείς να δεις το ελαιόλαδο μέσα στις ελιές με γυμνό μάτι», αστειεύτηκε, επισημαίνοντας ότι ο όγκος των ελιών δεν μεταφράζεται άμεσα σε παραγωγή ελαιολάδου.

Μετά από μια ελπιδοφόρα περίοδο ανθοφορίας την άνοιξη, η παρατεταμένη ζέστη μείωσε τον αριθμό και το μέγεθος των καρπών. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν επίσης στην αποτροπή μυκητιασικών ασθενειών και της μύγας της ελιάς.

«Δεν τις βλέπουμε σχεδόν πουθενά και οι ελιές είναι πολύ υγιείς», είπε ο Ragno. Οι πρώτες γευστικές δοκιμές ήταν επίσης ελπιδοφόρες. «Υπάρχει σίγουρα το δυναμικό για παραγωγή ελαιολάδου πολύ υψηλής ποιότητας».

Οι κεντρικές και βόρειες περιοχές αναμένεται να ανακάμψουν σε σχέση με την περσινή σοδειά. «Για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, το περασμένο έτος ήταν μια χρονιά χαμηλής παραγωγής, ενώ αυτή τη σεζόν παρατηρούμε αντίθετα άφθονα φρούτα στα δέντρα», είπε ο Ragno, αναφερόμενος στον φυσικό κύκλο εναλλασσόμενης παραγωγής της ελιάς.

Η καλύτερη απόδοση αναμένεται να αντισταθμίσει εν μέρει τη μείωση που παρατηρείται στο Νότο, με αποτέλεσμα η παραγωγή να παραμείνει κάτω από τα επίπεδα του περασμένου έτους, αλλά πιθανώς υψηλότερη από ορισμένες από τις πρώτες προβλέψεις.

Η Ιταλία εισέρχεται στην καλλιεργητική περίοδο 2026/27 με σημαντικούς όγκους ελαιολάδου να παραμένουν ακόμη σε αποθέματα. Στα τέλη Ιουλίου, τα αποθέματα ανέρχονταν σε περίπου 233.000 τόνους, από 162.000 τόνους ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 40 τοις εκατό.

«Πιστεύω ότι τον Νοέμβριο θα έχουμε ακόμη 70.000 έως 100.000 τόνους ιταλικού ελαιολάδου σε απόθεμα, πιθανώς γύρω στους 80.000 ή 90.000 τόνους», δήλωσε ο Ragno. «Αν η νέα παραγωγή κυμανθεί μεταξύ 270.000 και 290.000 τόνων, αυτή εξακολουθεί να είναι μια σημαντική ποσότητα ελαιολάδου».

Ο Ragno απέδωσε τη συσσώρευση αποθεμάτων εν μέρει στο ασυνήθιστα μεγάλο χάσμα τιμών που προέκυψε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας περιόδου συγκομιδής μεταξύ του ιταλικού ελαιολάδου και του ελαιολάδου που παράγεται αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Υπήρξε μια στιγμή που το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο είχε πέσει στα 4 έως 4,50 ευρώ ανά κιλό, ενώ το ιταλικό ελαιόλαδο παρέμενε μεταξύ 7 και 8 ευρώ», ανέφερε. «Αυτή η διαφορά έγινε υπερβολικά μεγάλη και δυσχέρανε την πώληση του ιταλικού ελαιολάδου για πολλούς επιχειρηματίες».

Ο Ragno τόνισε ότι η διατήρηση μιας υψηλότερης τιμής για το ιταλικό ελαιόλαδο παραμένει απαραίτητη για την επιβράβευση της ποιότητας και τη στήριξη των παραγωγών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι μια υπερβολική διαφορά τιμών σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές προελεύσεις μπορεί να αποδυναμώσει τη ζήτηση.

«Πάντα υποστηρίζαμε μια πολιτική βασισμένη στην αξία, διότι μόνο η αξία και η ποιότητα μπορούν να προστατεύσουν το προϊόν», ανέφερε. «Όταν όμως η διαφορά γίνεται υπερβολική σε σύγκριση με την κατάσταση στη διεθνή αγορά, μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Παρατηρούμε συρρίκνωση της κατανάλωσης ιταλικού ελαιολάδου εδώ και αρκετό καιρό, η οποία άρχισε να μετριάζεται μόλις πρόσφατα, καθώς οι τιμές έχουν πέσει».

Η διόρθωση των τιμών ήταν σημαντική. Σύμφωνα με το Ismea, το ιταλικό ινστιτούτο υπηρεσιών για την αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, οι μέσες τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην πηγή έπεσαν στα 4,86 ευρώ ανά κιλό τον Αύγουστο, δηλαδή 49,3% χαμηλότερα από τον ίδιο μήνα του 2025. Μέχρι την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, το Ismea ανέφερε ότι οι τιμές του ισπανικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου διαμορφώνονταν στα 3,67 ευρώ ανά κιλό.

Η πτώση αυτή έχει δημιουργήσει αυξανόμενες δυσκολίες για τους καλλιεργητές και τους ελαιοτριβείς καθώς πλησιάζει η συγκομιδή. «Υπάρχει κάποιος φόβος στην ύπαιθρο τώρα», είπε ο Ragno. «Οι καλλιεργητές πρέπει να αντιμετωπίσουν το κόστος της συγκομιδής, και πρέπει να ελπίζουμε ότι οι τιμές θα παραμείνουν επικερδείς για αυτούς».

«Αν οι ελιές έχουν καλή απόδοση, οι επιχειρηματίες μπορούν να πληρώσουν περισσότερα για αυτές και να αποζημιώσουν την εργασία των καλλιεργητών», πρόσθεσε. «Αλλά αν οι αποδόσεις είναι χαμηλές και το ελαιόλαδο που παράγεται κοστίζει 7 ή 8 ευρώ ανά κιλό, ενώ το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο διαπραγματεύεται σε πολύ χαμηλότερες τιμές, τότε η κατάσταση γίνεται δύσκολη».

Οι ιταλικές ενώσεις ελαιοτριβείων AIFO και AFP προειδοποίησαν πρόσφατα ότι σημαντικές ποσότητες απούλητου ελαιολάδου δεσμεύουν κεφάλαιο κίνησης στην Απουλία, μειώνοντας τη ρευστότητα που διαθέτουν τα ελαιοτριβεία καθώς ξεκινά η νέα συγκομιδή.

Οι ενώσεις κάλεσαν τις περιφερειακές αρχές να επιτρέψουν στους ελαιοτριβείς να χρησιμοποιήσουν την αξία των αποθεμάτων ελαιολάδου τους στο πλαίσιο της βραχυπρόθεσμης διευκόλυνσης του προγράμματος «Puglia Moltiplica» για να εξασφαλίσουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Προειδοποίησαν ότι η ανεπαρκής ρευστότητα θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ελαιοτριβείων να αγοράσουν ελιές κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και να πληρώσουν τους αγρότες εγκαίρως.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει το Γεωργικό Αποθεματικό της Ε.Ε., επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη πτωτική πίεση στις τιμές παραγωγού, τα αυξανόμενα αποθέματα και τα υψηλά κόστη παραγωγής.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης το «Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo» (DAO), ένα νέο ψηφιακό έγγραφο παρακολούθησης που έχει σχεδιαστεί για να ενσωματωθεί στο σύστημα SIAN και στο Τηλεματικό Μητρώο Ελαιολάδου.

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και στην αυστηροποίηση των ελέγχων σχετικά με τη διακίνηση ελιών και ελαιολάδου. Θα μειώσει επίσης την προθεσμία καταχώρισης των εργασιών από έξι σε τρεις ημέρες και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή κατά την ετήσια περίοδο συγκομιδής 2027/28.

Η «Orgoglio Olivicolo», μια επιτροπή παραγωγών και ελαιοτριβείων που αγωνίζεται για ισχυρότερα μέτρα στήριξης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία ως ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις διαδηλώσεις και άλλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δημόσια υποστήριξη για τον κλάδο.

Με την έναρξη της συγκομιδής σε αρκετές περιοχές, τα τελικά στοιχεία παραγωγής ενδέχεται ακόμη να αλλάξουν, ιδίως εάν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις βελτιώσουν το μέγεθος των καρπών πριν από τη συγκομιδή.

«Χρειαζόμαστε λίγο πιο δροσερό καιρό και λίγη βροχή», δήλωσε ο κ. Ragno. «Εάν οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, υπάρχει η πιθανότητα συγκομιδής και παραγωγής πολύ καλών ελαιολάδων.»