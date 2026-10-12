Η Ιορδανία αναμένει ανάκαμψη στην αγορά του ελαιολάδου, καθώς τα ελαιοτριβεία προετοιμάζονται για τη συγκομιδή

Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ιορδανία προβλέπεται να διπλασιαστεί σχεδόν, φτάνοντας τους 30.000 μετρικούς τόνους, γεγονός που ενδέχεται να αναζωογονήσει τις εξαγωγές και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών μετά τη δύσκολη συγκομιδή του περασμένου έτους.

Η Ιορδανία προετοιμάζεται για μια απότομη ανάκαμψη της παραγωγής ελαιολάδου, με κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του κλάδου να προβλέπουν ότι η παραγωγή θα είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη της προηγούμενης περιόδου.

Ο Khalil Al-Amro, αναπληρωτής γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Γεωργίας, υπεύθυνος για την εμπορία και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, δήλωσε ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις από το πεδίο υποδεικνύουν ότι η παραγωγή θα μπορούσε να φθάσει περίπου τις 30.000 μετρικούς τόνους κατά την καλλιεργητική περίοδο 2026/27, σε σύγκριση με τις ετήσιες εγχώριες ανάγκες που ανέρχονται σε περίπου 27.000 τόνους. Η πρόβλεψη αυτή θα μπορούσε να αφήσει περιθώρια για εξαγωγές.

Σύμφωνα με την Ιορδανική Στατιστική Υπηρεσία, η παραγωγή ελαιολάδου μειώθηκε σε 16.342 μετρικούς τόνους κατά την καλλιεργητική περίοδο 2025/26, σημειώνοντας πτώση 54,4% από τους 35.828 τόνους της προηγούμενης περιόδου.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η ποσότητα των ελιών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μειώθηκε από 184.903 σε 84.154 τόνους. Η παραγωγή ελαιολάδου ήταν επίσης κατά 34,4% χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας για την περίοδο 2012–2024, που ανέρχεται σε 24.923 τόνους.

Ο φυσικός κύκλος εναλλασσόμενης παραγωγής της ελιάς και οι διακυμάνσεις των βροχοπτώσεων αναγνωρίστηκαν ως βασικοί παράγοντες πίσω από τις διακυμάνσεις στην παραγωγή. Η συγκομιδή του 2025 ήταν η μικρότερη που έχει καταγραφεί από το 2009.

Εκπρόσωποι του κλάδου έχουν εκδώσει γενικά παρόμοιες προβλέψεις παραγωγής, αν και οι εκτιμήσεις τους για την εγχώρια κατανάλωση διαφέρουν.

Ο Fayad Al-Ziyoud, μέλος της Ιορδανικής Ένωσης Παραγωγών και Εξαγωγέων Ελαιοειδών και της συμβουλευτικής επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, εκτίμησε τη συνολική παραγωγή ελιάς για τη νέα ετήσια συγκομιδή μεταξύ 220.000 και 230.000 τόνων.

Περίπου 30.000 τόνοι ελιών θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, ενώ περίπου 200.000 τόνοι θα μεταποιηθούν σε ελαιόλαδο.

Ο Al-Ziyoud προέβλεψε ότι η παραγωγή ελαιολάδου θα κυμανθεί μεταξύ 28.000 και 31.000 τόνων. Με βάση τη χαμηλότερη εκτίμησή του για την εγχώρια κατανάλωση, την οποία υπολόγισε μεταξύ 24.000 και 25.000 τόνων ετησίως, προέβλεψε πλεόνασμα προς εξαγωγή 4.000 έως 5.000 τόνων.

Επίσης, ανέφερε ότι οι εισαγωγές, οι οποίες είχαν επιτραπεί για να αντισταθμίσουν την έλλειψη της περασμένης περιόδου, δεν θα είναι πλέον απαραίτητες. Οι περιορισμοί στην εξαγωγή ακατέργαστων ελιών θα παραμείνουν σε ισχύ για την προστασία της εγχώριας μεταποίησης.

Το Υπουργείο Γεωργίας έχει εξουσιοδοτήσει τα ελαιοτριβεία της χώρας να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 15 Οκτωβρίου και έχει δώσει οδηγίες στις περιφερειακές γεωργικές αρχές να επιβάλουν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας. Η ελαιοτριβή πριν από την εν λόγω ημερομηνία απαγορεύεται βάσει των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των ελαιοτριβείων.

Σύμφωνα με τον Taysir Najdawi, πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών και Παραγωγών Ελαιοτριβείων, 153 αδειοδοτημένα ελαιοτριβεία σε ολόκληρη την Ιορδανία προετοιμάζονται να παραλάβουν ελιές.

Η αύξηση των βροχοπτώσεων έχει συμβάλει στην ενίσχυση των προσδοκιών για τη νέα συγκομιδή, ιδίως στις βόρειες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ιορδανίας.

Στο Ατζλούν, μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής της χώρας, ο γεωργικός διευθυντής Σιτάν Σαρχάν ανέφερε περίπου 600 χιλιοστά βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου βροχών. Η επαρχία αναμένει να συγκομίσει περίπου 43.000 τόνους ελιών από περίπου 8.600 εκτάρια ελαιώνων.

Παράλληλα με τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, οι αρχές συνέχισαν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της προστασίας των καλλιεργειών και της ποιότητας των ελιών.

Τον Απρίλιο, το Υπουργείο Γεωργίας ξεκίνησε το εθνικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων της ελιάς για το 2026, διανέμοντας 35.000 κίτρινες κολλώδεις παγίδες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο και οργανώνοντας 16 εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους αγρότες.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί μια εθνική εκστρατεία για τον τομέα της ελιάς, για την οποία είχε αναφερθεί προηγουμένως η Olive Oil Times, η οποία εστίαζε στον έλεγχο της μύγας της ελιάς, στη μείωση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων και στη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών.

Μόνο στο Ατζλούν, οι γεωργικές αρχές ανέφεραν ότι διένειμαν περισσότερες από 3.000 παγίδες τροφής και 3.000 χρωματιστές παγίδες στο πλαίσιο των προσπαθειών ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων.

Η αύξηση της παραγωγής αναμένεται επίσης να επηρεάσει τις εγχώριες τιμές του ελαιολάδου, αν και οι παραγωγοί και οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Ο Νατζντάουι προέβλεψε τιμές λιανικής μεταξύ 90 (113,20 ευρώ) και 110 (138,36 ευρώ) ιορδανικών δηνάριων για ένα παραδοσιακό δοχείο ελαιολάδου των 16 λίτρων, ανάλογα με την ποιότητα και τις συνθήκες της αγοράς.

Αυτό θα σήμαινε μείωση σε σχέση με τα 130 έως 150 δηνάρια που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο, όταν η απότομη πτώση της παραγωγής οδήγησε σε αύξηση των τιμών.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Roya News, ο Najdawi ανέφερε ότι τα τέλη ελαιοτριβής αυξήθηκαν κατά 0,10 δηνάρια ανά κιλό παραγόμενου ελαιολάδου, αφού παρέμεναν αμετάβλητα για περίπου 12 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Νατζντάουι, το προηγούμενο τέλος των 0,65 δηνάριων ανά κιλό είχε διατηρηθεί παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Η αύξηση στα 0,75 δηνάρια θα προσθέσει περίπου δύο δηνάρια στο κόστος ελαιοτριβής ενός δοχείου ελαιολάδου.

Ο Νατζντάουι απέδωσε μέρος των πιέσεων στο κόστος στα εισαγόμενα ανταλλακτικά και μηχανήματα, τα οποία δεν κατασκευάζονται τοπικά. Η Al-Ziyoud εκτίμησε ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν κόστος παραγωγής τουλάχιστον 75 έως 80 δηνάρια ανά δοχείο ελαιολάδου.

Η τελική επίδραση στις τιμές καταναλωτή θα εξαρτηθεί από τους πραγματικούς όγκους παραγωγής, την ποιότητα των ελιών που θα συγκομιστούν και τη ζήτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η επικείμενη συγκομιδή έχει επίσης αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, ιδίως το ευρέως διαδεδομένο έθιμο της αναμονής για τις πρώτες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις πριν από τη συγκομιδή των ελιών.

Γνωστή τοπικά ως «shtwat al-zaytoun», ή «βροχή της ελιάς», η πρακτική αυτή αντανακλά μια μακροχρόνια πεποίθηση ότι οι βροχοπτώσεις αυξάνουν την περιεκτικότητα του καρπού σε έλαιο.

Ωστόσο, γεωπόνοι που έδωσαν συνέντευξη στο Ιορδανικό Πρακτορείο Ειδήσεων «Petra», μεταξύ των οποίων και ο Al-Ziyoud, προέτρεψαν τους καλλιεργητές να εστιάσουν αντίθετα στην ωριμότητα των καρπών. Εξήγησαν ότι οι βροχοπτώσεις μπορούν να αυξήσουν την περιεκτικότητα των καρπών σε νερό χωρίς απαραίτητα να αυξάνουν την περιεκτικότητά τους σε έλαιο.

Καθώς τα ελαιοτριβεία ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, οι ιορδανικές αρχές εντείνουν επίσης τις προσπάθειές τους για την προστασία των καταναλωτών από την απάτη με το ελαιόλαδο.

Το Υπουργείο Γεωργίας προέτρεψε τους καταναλωτές να αγοράζουν ελαιόλαδο από αξιόπιστους παραγωγούς, αδειοδοτημένα ελαιοτριβεία και καθιερωμένους λιανοπωλητές, προειδοποιώντας για ύποπτα φθηνές προσφορές και προϊόντα αβέβαιης προέλευσης.

Τον Αύγουστο, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και εκπρόσωποι του κλάδου συζήτησαν πρόσθετα μέτρα προστασίας για την ερχόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, την αναγραφή της περιόδου παραγωγής στις ετικέτες και τον περιορισμό της πώλησης κενών μεταλλικών δοχείων.

Μεταξύ των συστάσεων περιλαμβάνεται η έκκληση προς τους καταναλωτές να τρυπούν τα κενά μεταλλικά δοχεία ελαιολάδου πριν τα απορρίψουν. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποτροπή της επαναχρησιμοποίησης των δοχείων για την πώληση νοθευμένων προϊόντων, αναθέτοντας στους καταναλωτές ρόλο στην προστασία της αυθεντικότητας του ιορδανικού ελαιολάδου.

Για τους αγρότες του Ατζλούν, η αναμενόμενη ανάκαμψη έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τη δύσκολη συγκομιδή του περασμένου έτους.

Τον Οκτώβριο του 2025, καθώς ξεκινούσε η προηγούμενη συγκομιδή, ο τοπικός αγρότης Τζαμίλ Αμπού Βισάμ δήλωσε στην ιορδανική εφημερίδα «Al-Ghad» ότι ορισμένα ελαιοτριβεία δεν είχαν ακόμη λάβει αρκετές ελιές για να αρχίσουν να λειτουργούν. Πολλά δέντρα έφεραν τόσο λίγους καρπούς που οι καλλιεργητές δεν μπορούσαν να καλύψουν ούτε τις δικές τους οικιακές ανάγκες.

Ορισμένοι αγρότες, εξήγησε, είχαν αποφασίσει να μην συγκομίσουν τις λίγες ελιές που είχαν απομείνει στα δέντρα τους, φοβούμενοι ότι η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα κλαδιά και να θέσει σε κίνδυνο την επόμενη σεζόν.

Μιλώντας ξανά στην «Al-Ghad» τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Αμπού Βισάμ περιέγραψε την ανανεωμένη προσδοκία γύρω από την επικείμενη συγκομιδή, η οποία παρέχει στις οικογένειες ελαιόλαδο και κονσερβοποιημένες ελιές για δική τους κατανάλωση, καθώς και εισόδημα από την πώληση του πλεονάσματος.

«Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τα οφέλη ενός δέντρου που έχει επιβιώσει στις πλαγιές του Ατζλούν για αιώνες», δήλωσε ο Αμπού Βισάμ στην εφημερίδα Al-Ghad.