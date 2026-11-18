Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Κροατία, Νικόλ ΜακΓκρόου, βρέθηκε μαζί με τους ελαιοκαλλιεργητές στην Ίστρια για τη φετινή συγκομιδή, επισκεπτόμενη την Agrolaguna κοντά στο Πόρετς, προκειμένου να ενημερωθεί για την παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μετά από μια περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το να δω από κοντά ολόκληρη τη διαδικασία μου έδωσε μια εντελώς νέα αντίληψη για τη φροντίδα, την υπομονή και τη σκληρή δουλειά που κρύβεται πίσω από κάθε σταγόνα. – Νικόλ ΜακΓκρόου, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κροατία

Η ΜακΓκρόου, η οποία έχει ταξιδέψει εκτενώς σε όλη την Κροατία από την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων, συμμετείχε στη συγκομιδή μαζί με τους ντόπιους εργάτες, χρησιμοποιώντας γάντια και μηχανικό κουνητήρα ελιών για να μαζέψει καρπούς από δέντρα των ποικιλιών «Λετσίνο» και «Πιχολίν».

«Είχα την ευχαρίστηση να συμμετάσχω στη συγκομιδή των ελιών», δήλωσε η ΜακΓκρόου. «Μάζεψα ελιές και έζησα από πρώτο χέρι πώς μετατρέπονται σε ελαιόλαδο.»

Ο οικοδεσπότης της ήταν ο Josip Barišić, διευθυντής παραγωγής και επικεφαλής οινολόγος της Agrolaguna, ο οποίος εξήγησε τις μεθόδους καλλιέργειας και επεξεργασίας που ακολουθούνται για την παραγωγή των ελαιολάδων της εταιρείας.

«Το να δω από κοντά ολόκληρη τη διαδικασία μου έδωσε μια εντελώς νέα εκτίμηση για τη φροντίδα, την υπομονή και τη σκληρή δουλειά που κρύβεται πίσω από κάθε σταγόνα», δήλωσε η κ. McGraw.

Η επίσκεψη της πρέσβειρας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου συγκομιδής, που χαρακτηρίστηκε από παρατεταμένη καλοκαιρινή ξηρασία, ακολουθούμενη από έντονες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις.

Από την καλοκαιρινή ξηρασία στις φθινοπωρινές βροχές

Οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της περιοχής ξεπέρασαν τους 40 °C κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ξηρές συνθήκες συνεχίστηκαν μέχρι σχεδόν τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η παρατεταμένη ξηρασία μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση ελαίου στις ελιές που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Υπό συνθήκες σοβαρής έλλειψης νερού, τα δέντρα ενδέχεται να παράγουν μικρότερους καρπούς ή να αποβάλλουν μέρος της σοδειάς τους για να εξοικονομήσουν πόρους.

Οι συνθήκες άλλαξαν απότομα το φθινόπωρο, όταν οι επίμονες βροχοπτώσεις κορέασαν τα εδάφη και διέκοψαν τις εργασίες συγκομιδής. Το υγρό έδαφος δυσχέρανε την πρόσβαση των μηχανημάτων σε ορισμένους ελαιώνες, αναγκάζοντας τους παραγωγούς να εργάζονται υπό όλο και πιο απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η Agrolaguna διατήρησε αποδόσεις συγκρίσιμες ή ελαφρώς υψηλότερες από αυτές που καταγράφηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τη Mia Vukdragović του τμήματος μάρκετινγκ της Badel.

Η Agrolaguna διαχειρίζεται περισσότερα από 68.000 ελαιόδεντρα σε έκταση 226 εκταρίων στη δυτική Ίστρια. Κατά τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης, η εταιρεία είχε ολοκληρώσει περισσότερο από το ήμισυ της προγραμματισμένης συγκομιδής της, συλλέγοντας ελιές από περίπου 30.000 δέντρα.

Η άρδευση συμβάλλει στην προστασία της παραγωγής

Σημαντικός παράγοντας για την απόδοση της εταιρείας αποτελεί η επένδυσή της στην άρδευση.

Η Agrolaguna αρδεύει περίπου 110 εκτάρια ελαιώνων στην περιοχή Červar, όπου βρίσκεται μια φυτεία 130 εκταρίων που η εταιρεία περιγράφει ως τη μεγαλύτερη στην Ίστρια.

Η παροχή νερού γίνεται από τη δεξαμενή Mateši, ένα έργο υποδομής που χρηματοδοτήθηκε από την κομητεία της Ίστριας. Το σύστημα έχει συμβάλει στη διατήρηση της ανάπτυξης των καρπών κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χωρίς βροχοπτώσεις.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης υγιή καρπούς, με περιορισμένη πίεση από τη μύγα της ελιάς, της οποίας η δραστηριότητα μπορεί να κατασταλεί από παρατεταμένες περιόδους ακραίας ζέστης.

Η Agrolaguna αναμένει να παράγει μεταξύ 140.000 και 160.000 λίτρα ελαιολάδου αυτή τη σεζόν.

Η νέα γραμμή ελαιοτριβείου τριπλασιάζει τη δυναμικότητα επεξεργασίας

Παράλληλα με την άρδευση, η εταιρεία έχει επενδύσει σε ταχύτερη επεξεργασία, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα του ελαιολάδου κατά τη διάρκεια μιας συγκομιδής που διακόπηκε από βροχές.

Φέτος, η Agrolaguna εγκατέστησε μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή επεξεργασίας στο ελαιοτριβείο της στο Poreč, αυξάνοντας τη χωρητικότητα από 1,6 σε πέντε μετρικούς τόνους ελιών ανά ώρα.

Η επεκταθείσα εγκατάσταση επιτρέπει την επεξεργασία των ελιών που έχουν συγκομιστεί εντός οκτώ έως 12 ωρών από τη συλλογή τους, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αναμονής των καρπών πριν από την ελαιοτριβή.

Η ταχεία επεξεργασία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ποιότητας του ελαιολάδου, ιδίως όταν οι συνθήκες υγρής συγκομιδής αυξάνουν τον κίνδυνο αλλοίωσης των καρπών.

Τα ελαιόλαδα που παράγονται χαρακτηρίζονται από αρώματα πράσινων καρπών, φρεσκάδα και μια ευχάριστη πικάντικη γεύση, σύμφωνα με τον παραγωγό.

Η Agrolaguna εμπορεύεται τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδά της με την επωνυμία Ol Istria, συμπεριλαμβανομένων μονοποικιλιακών ελαίων από τις ποικιλίες Πιχολίν, Πεντολίνο, Λετσίνο και τις αυτόχθονες ποικιλίες της Ίστριας Μπιέλιτσα, Ροσίνιολα και Τσρνίτσα, καθώς και μείγματα επιλεγμένων ποικιλιών.

Τα ελαιόλαδα της εταιρείας έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου NYIOOC.

Η Ol Istria διαθέτει επίσης την πιστοποίηση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «Istra», η οποία καθορίζει απαιτήσεις για τη γεωγραφική προέλευση, τις εγκεκριμένες ποικιλίες ελιάς και τις μεθόδους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων θερμοκρασιών επεξεργασίας που δεν υπερβαίνουν τους 27°C.

Η φήμη της Ίστριας για την ποιότητα έχει αναπτυχθεί διεθνώς, με την περιοχή να λαμβάνει επανειλημμένα αναγνώριση στον οδηγό ελαιολάδου Flos Olei.

Αφού περιηγήθηκε στους ελαιώνες και δοκίμασε τα φρεσκοπαραγόμενα ελαιόλαδα, η McGraw ευχαρίστησε τους οικοδεσπότες της που της έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσει μια άλλη πτυχή της αγροτικής ζωής της Κροατίας.

«Ευχαριστώ τους υπέροχους Κροάτες οικοδεσπότες μου στην Agrolaguna Poreč που μοιράστηκαν αυτή την εμπειρία μαζί μου», είπε. «Όσο περισσότερο χρόνο περνάω στην Κροατία, τόσο περισσότερο ερωτεύομαι τους ανθρώπους, τις παραδόσεις, την κουζίνα και το πανέμορφο τοπίο της.»