Καθώς ανεβαίναμε τον δρόμο προς τον λόφο Γκαραβίτσιο στο Καπαλμπίο, ένα μεγαλοπρεπές αρπακτικό πουλί ξεπρόβαλε από το πράσινο, πέταξε πάνω από το μονοπάτι μας και κάθισε σε ένα κλαδί μιας κοντινής ελιάς. Σταματήσαμε για λίγα λεπτά να θαυμάσουμε το αρπακτικό, ένα σημάδι της ακμάζουσας άγριας ζωής της Μαρέμμα, πριν συνεχίσουμε προς το κτήμα της Σαντ’ Αντζέλικα.

Αυτό που ξεκίνησε ως αγάπη για την Τοσκάνη και το όμορφο ελαιώνα μας έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι είχαμε ποτέ φανταστεί. – Λόρα Μίλερ, Σαντ’ Αντζέλικα

Η Λόρα και ο Εντ Μίλερ, από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ίδρυσαν εδώ την ιταλική τους βάση το περασμένο καλοκαίρι. Πρόκειται για το νοτιότερο τμήμα της Τοσκάνης, όπου η κυματιστή ύπαιθρος δίνει τη θέση της στην ακτή, και το Sant’ Angelica προσφέρει ένα προνομιακό σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να θαυμάσει το τοπίο. Καθώς φτάναμε στο κτήμα, ο λαμπερός φθινοπωρινός ήλιος έκανε το πανόραμα ακόμα πιο εντυπωσιακό: στα δεξιά υψωνόταν ένας λόφος με το περιτειχισμένο ιστορικό κέντρο του Καπαλμπίο να τον στέφει· στα αριστερά απλωνόταν το ακρωτήριο του Μόντε Αργεντάριο, που προεξέχει στη Θάλασσα της Τυρρηνίας.

Μπροστά μας απλωνόταν ένας ελαιώνας με 900 ελαιόδεντρα των ποικιλιών Frantoio, Leccino, Moraiolo και Pendolino, που φαινόταν να αγκαλιάζει το τοπίο, με την παραδοσιακή διάταξή του να ακολουθεί τα περιγράμματα του εδάφους. Οι ελιές αλέθονται σε μια υπερσύγχρονη μονάδα για να παράγουν ένα κομψό μείγμα με έντονες νότες άγριων βοτάνων, χόρτου, γαϊδουράγκαθου και αγκινάρας.

«Επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά αυτή την περιοχή πριν από περίπου είκοσι χρόνια και γρήγορα μας γοήτευσε η φυσική ομορφιά και ο αυθεντικός χαρακτήρας της», θυμάται η Λάουρα. «Μέναμε στην κοντινή παραθαλάσσια πόλη του Πόρτο Ερκόλε, αρχίσαμε να εξερευνούμε τη γύρω περιοχή και ερωτευτήκαμε τον τόπο, το φαγητό και τους ανθρώπους του.»

Αφού αποσύρθηκε από την καριέρα του ως εταιρικός δικηγόρος, ο Έντ συμφώνησε με τη Λάουρα, η οποία έχει υπόβαθρο στην οικονομία και το μάρκετινγκ, ότι είχε έρθει η ώρα να περάσουν περισσότερο χρόνο σε αυτή τη γωνιά της Τοσκάνης, η οποία φαινόταν το ιδανικό μέρος για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους. Αφού απέκτησαν το κτήμα, βρέθηκαν να φροντίζουν τον ελαιώνα που το συνόδευε.

«Ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί σοβαρά να καλλιεργήσουμε ελαιόδεντρα μέχρι που φτάσαμε εδώ, και δεχτήκαμε με χαρά την πρόκληση να αναζωογονήσουμε τον ελαιώνα, ο οποίος είχε φυτευτεί πριν από δεκαπέντε χρόνια και δεν είχε ποτέ αξιοποιηθεί για παραγωγή», είπε η Λάουρα. «Το όνομα του κτήματος προέρχεται από την Αντζέλικα, τη σύζυγο του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Μας άρεσε πολύ η ιδέα να διατηρήσουμε το όνομά της ως μέρος της ιστορίας του αγροκτήματος. Καθώς εμπλεκόμασταν όλο και περισσότερο στη δουλειά στον ελαιώνα, η απόφαση να παράγουμε ένα εξαιρετικής ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ήρθε φυσικά».

Στην αρχή της προσπάθειάς τους, οι Μίλερ βασίστηκαν σε έμπειρους επαγγελματίες, ενώ παράλληλα αποκτούσαν σταδιακά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνταν για να ασκήσουν μόνοι τους ελαιοκαλλιέργεια με γνώμονα την ποιότητα.

Τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμαστικής συγκομιδής τους ήταν τόσο ελπιδοφόρα που τελικά αποφάσισαν να λανσάρουν τη δική τους μάρκα. Στο ντεμπούτο του στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC, το Sant’ Angelica κέρδισε Χρυσό Βραβείο, επιβεβαιώνοντας από νωρίς την ποιότητα που οι Μίλερ προσπαθούσαν να επιτύχουν.

Με μια δια βίου αγάπη για την τέχνη, η Λόρα και ο Εντ επέλεξαν να δημιουργήσουν μια ειδικά σχεδιασμένη ετικέτα για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό τους. Η ετικέτα απεικονίζει ένα έργο του Ιρλανδού σύγχρονου καλλιτέχνη Αλ Μάσερ, αρκετοί πίνακες του οποίου αποτελούν μέρος της προσωπικής τους συλλογής.

Η Λόρα και ο Εντ Μίλερ δωρίζουν ένα ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις της «Sant’ Angelica» σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν σκοπούς τους οποίους μοιράζονταν με τον Ιρλανδό καλλιτέχνη Μάσερ, του οποίου το έργο απεικονίζεται στην ετικέτα. (Φωτογραφία: Sant’ Angelica)

«Από την έναρξη του εγχειρήματος, κάθε μία από τις τρεις συγκομιδές μας έχει αναπαρασταθεί με ένα διαφορετικό έργο τέχνης του Maser», εξήγησε ο Ed. «Είναι ένας φημισμένος καλλιτέχνης του δρόμου, και οι εγκαταστάσεις και τα έργα του είναι συνώνυμα με το αστικό τοπίο, όμως τα χρώματα και το χαρακτηριστικό γραφικό ύφος που διακρίνουν το έργο του φαίνεται να αντηχούν τη φυσική ομορφιά αυτού του τόπου.»

«Οι πίνακές του αντανακλούν όλα όσα βλέπουμε εδώ ανάμεσα στη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό», επισήμανε ο Ed. «Η ζωντάνια της τέχνης του συντονίζεται πραγματικά με τα φυσικά στοιχεία που μας περιβάλλουν και με τον ζωηρό χαρακτήρα του ελαιολάδου μας, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά της εργασίας στον ελαιώνα.»

Με ένα διαφορετικό έργο του Maser να συνοδεύει κάθε συγκομιδή, κάθε έκδοση είναι μοναδική, προσκαλώντας όσους χρησιμοποιούν το λάδι να απολαύσουν ένα έργο τέχνης που αιχμαλωτίζει την ουσία της αγροτικής ζωής.

Η Λόρα και ο Εντ εξήγησαν ότι, παρουσιάζοντας αυτά τα έργα στις ετικέτες τους, στοχεύουν να μετατρέψουν κάθε φιάλη σε ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο. Πάνω απ’ όλα, είναι ο τρόπος τους να υποστηρίξουν τις τέχνες, οι οποίες πάντα διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους.

Αντανακλώντας τη δεοντολογική δέσμευση που στηρίζει την επιχειρηματική τους προσέγγιση, οι Μίλερ δωρίζουν ένα ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις της Sant’ Angelica σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν σκοπούς τους οποίους μοιράζονται με τον Μάσερ.

Μια άλλη σύνδεση με τον κόσμο της τέχνης βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου. Ο Κήπος των Ταρώ (Tarot Garden), ένα πάρκο γλυπτών που δημιούργησε η γαλλοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα Νίκι ντε Σεν Φαλ (Niki de Saint Phalle) μεταξύ 1979 και 2002, είναι ένα μοναδικό στο είδος του καλλιτεχνικό δημιούργημα που αποτελείται από μνημειώδη γλυπτά, των οποίων οι κατασκευές από σίδερο και σκυρόδεμα είναι καλυμμένες με ψηφιδωτά από καθρέφτες και κεραμικά.

Σε ένα βιβλίο για το έργο, η Ντε Σεν Φαλ δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από το Πάρκο Γκουέλ του Αντόνι Γκαουντί στη Βαρκελώνη. «Ήξερα ότι μια μέρα, κι εγώ θα δημιουργούσα έναν κήπο χαράς. Μια μικρή γωνιά παραδείσου. Μια συνάντηση μεταξύ ανθρώπου και φύσης», έγραψε, εκφράζοντας τη χαρά που βρήκε σε αυτή την περιοχή της Μαρέμμα της Τοσκάνης.

Καθώς η επίσκεψή μας στο κτήμα έφτανε στο τέλος της, δύο μέλη της ομάδας του αγροκτήματος ετοίμαζαν προσεκτικά κιβώτια με εμφιαλωμένο ελαιόλαδο για αποστολή. Προορίζονταν για την Ιρλανδία, όπου το Sant’ Angelica περιλαμβάνεται στα μενού μιας επιλεγμένης ομάδας εστιατορίων υψηλής γαστρονομίας.

Τα παιδιά των Μίλερ, ο Χέρι και η Τζέσι, σπουδάζουν επίσης στην Ιρλανδία. Ο Εντ και η Λόρα είπαν ότι υποστηρίζουν θερμά το εγχείρημα των γονιών τους στην Τοσκάνη και επιστρέφουν στο κτήμα όποτε μπορούν κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών διακοπών.

«Ο γιος και η κόρη μας λατρεύουν αυτό το μέρος και δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για τη νέα μας επιχείρηση», σημείωσε ο Ed. «Αυτή η δουλειά είναι πολύ διαφορετική από την προηγούμενη μου και εξίσου απαιτητική, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας πολύ πιο υγιεινός τρόπος ζωής, καθώς βρισκόμαστε πάντα έξω, απολαμβάνουμε τον καθαρό αέρα και παραμένουμε δραστήριοι».

Το κτήμα Sant’ Angelica προσφέρει πανοραμική θέα που εκτείνεται από το μεσαιωνικό χωριό Capalbio μέχρι το ακρωτήριο Monte Argentario και τη Θάλασσα του Τυρρηνικού. Το αγαπημένο τους κατοικίδιο, ο Ρόκο, περιπλανιέται ελεύθερα, απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα και το παρθένο περιβάλλον. (Φωτογραφία: Sant’ Angelica)

Σήμερα, ο Έντ επιβλέπει τις γεωργικές εργασίες του κτήματος και τη διαδικασία παραγωγής, ενώ η Λάουρα είναι υπεύθυνη για τις επικοινωνίες και το μάρκετινγκ της εταιρείας.

«Ο Ed και εγώ νιώθουμε απίστευτα τυχεροί που κάναμε αυτή την αλλαγή στη ζωή μας», είπε. «Αυτό που ξεκίνησε ως αγάπη για την Τοσκάνη και το όμορφο ελαιώνα μας έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από ό,τι είχαμε φανταστεί ποτέ. Έχουμε μάθει τόσα πολλά σε αυτή τη διαδρομή, και υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό στο να συνεργαζόμαστε με τη φύση, να φροντίζουμε τις ελιές μας και να παράγουμε ένα ελαιόλαδο για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι. Κάθε συγκομιδή φέρνει νέες προκλήσεις, αλλά και τεράστια ικανοποίηση».

«Το να φέρνουμε την τέχνη στη Sant’Angelica μέσω της συνεργασίας μας με τον Maser έχει κάνει αυτό το ταξίδι ακόμα πιο ξεχωριστό, συνδέοντας τις ιρλανδικές μας ρίζες με τη ζωή μας εδώ στην Ιταλία», πρόσθεσε η Λόρα. «Νιώθουμε επίσης πολύ τυχεροί που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάτι σε αντάλλαγμα, υποστηρίζοντας φιλανθρωπικούς οργανισμούς και σκοπούς που μας είναι αγαπητοί. Πάνω απ’ όλα, νομίζω ότι νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι το μικρό μας κομμάτι της Τοσκάνης θα μας άνοιγε τόσες πολλές πόρτες, θα μας γνώριζε τόσους υπέροχους ανθρώπους και θα γινόταν τόσο σημαντικό μέρος της ζωής μας. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά, αλλά δεν θα την αλλάζαμε με τίποτα στον κόσμο.»