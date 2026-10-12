Η Φινλανδία κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγκομιδής Ελιών στην Κροατία

Διαγωνιζόμενοι από δέκα χώρες συγκεντρώθηκαν στο κροατικό νησί Μπράτς για να γιορτάσουν την παραδοσιακή συγκομιδή ελιάς, με τη Φινλανδία να κατακτά το πρώτο βραβείο.

Η Φινλανδία αναδείχθηκε ως η έκπληξη-νικήτρια του ένατου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Συγκομιδής Ελιών στο κροατικό νησί Μπράτς, ξεπερνώντας ομάδες από εννέα άλλες χώρες, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει δική της παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια.

Η φινλανδική ομάδα συγκόμισε 55,4 κιλά ελιές σε μόλις 45 λεπτά, τερματίζοντας μπροστά από την Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία, σε έναν διαγωνισμό που συνδυάζει την παραδοσιακή συγκομιδή ελιών με τον διεθνή τουρισμό και τον φιλικό ανταγωνισμό.

Το πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στην Πόστιρα, μια γραφική παραθαλάσσια πόλη με περίπου 1.500 κατοίκους. Η εκδήλωση ξεκίνησε την Πέμπτη με την επίσημη παρουσίαση των ομάδων στο ξενοδοχείο «Pastura», ενώ ο διαγωνισμός ακολούθησε την Παρασκευή το πρωί στον ελαιώνα του Αγίου Ιωσήφ, με θέα στην πόλη.

«Δημιουργούμε ένα εμπορικό σήμα προορισμού που δεν μιμείται, αλλά εμπνέει», δήλωσε η Ιβάνα Γιελίντσιτς, διευθύντρια του Οργανισμού Τουρισμού της Ποστίρας, στην Olive Oil Times.

«Είμαστε περήφανοι που η μικρή μας πόλη έχει γίνει το επίκεντρο μιας τόσο υπέροχης εκδήλωσης, που γιορτάζει και προωθεί τον πολιτισμό της ελιάς και του ελαιολάδου μέσω αξέχαστων εμπειριών και των πολλών φιλικών δεσμών που έχουν δημιουργηθεί εδώ όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε.

Το πρωτάθλημα, που διοργανώνεται με την υποστήριξη του Τουριστικού Οργανισμού της Ποστίρα, του δήμου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Ποστίρα και της Aldura Sport, έχει συμβάλει στην ανάδειξη της μικρής αυτής αλιευτικής και αγροτικής κοινότητας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Δέκα ομάδες διαγωνίζονται για τον τίτλο

Ο φετινός διαγωνισμός συγκέντρωσε 40 συμμετέχοντες που εκπροσώπησαν δέκα ομάδες: τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Σερβία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και μια διεθνή ομάδα ψηφιακών νομάδων.

Κάθε ομάδα είχε τέσσερις διαγωνιζόμενους: δύο γυναίκες και δύο άνδρες. Με την απουσία της Γαλλίας, της υπερασπίστριας του τίτλου, φέτος, ο τίτλος ήταν ανοιχτός για όλους.

Η Κροατία παρέταξε μια ομάδα γνωστών αθλητών και καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων η κολυμβήτρια μεγάλων αποστάσεων Ντίνα Λεβάτσιτς, η κροάτισσα τηλεοπτική δημοσιογράφος Ιβάνα Σίλοβιτς, ο Ολυμπιονίκης του πόλο Τομισλάβ Πάσκβαλιν και ο ράπερ Άντε Κας.

Διαγωνιζόμενοι από δέκα χώρες έλαβαν μέρος στο ένατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγκομιδής Ελιάς στην Ποστίρα της Κροατίας, με 40 συμμετέχοντες να αγωνίζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

«Είμαστε καλά συντονισμένοι και ανταγωνιστικοί», δήλωσε η Λεβάτσιτς όταν ρωτήθηκε αν το πλεονέκτημα της έδρας θα μπορούσε να αντισταθμίσει την περιορισμένη εμπειρία της ομάδας στη συγκομιδή ελιών.

Ο Πάσκβαλιν, κρατώντας μια χούφτα φρεσκοκομμένες ελιές, τόνισε τη σύνδεση της εκδήλωσης με την κροατική κληρονομιά.

«Αυτή είναι μια υπέροχη ιστορία για την κροατική ελιά μας, την κληρονομιά και την παράδοσή μας», είπε. «Όταν μετατρέπεται σε αθλητική εκδήλωση όπως αυτή, είναι φανταστικό. Δεν γίνεται καλύτερο από αυτό.»

Ο Μπρένταν Ο’Χάρα, που εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν εξίσου ενθουσιώδης.

«Έχουμε ερωτευτεί αυτή την εμπειρία», είπε. «Ελπίζουμε επίσης σε ένα καλό αποτέλεσμα.»

Η Νεβένα Μαρινόβσκι από τη Σερβία χαιρέτισε τις ευνοϊκές συνθήκες, αφού οι προγνώσεις έδειχναν το αντίθετο.

«Είμαστε έτοιμοι. Είναι υπέροχο, και ο καιρός είναι με το μέρος μας», είπε. «Μια όμορφη, ηλιόλουστη μέρα, παρά τις δυσμενείς προγνώσεις».

Παραδοσιακή συγκομιδή υπό πίεση

Οι διαγωνιζόμενοι αντιμετώπισαν μια απαιτητική πρόκληση: να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερες ελιές σε ακριβώς 45 λεπτά, χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια τους και χωρίς μηχανικό εξοπλισμό.

Ακολουθώντας την τοπική παράδοση, οι συμμετέχοντες μάζευαν τις ελιές σε «σακέτες», παραδοσιακές ποδιές συγκομιδής από λινάτσα, πριν τις μεταφέρουν στα καλάθια των ομάδων τους.

Δουλεύοντας αποκλειστικά με τα χέρια, οι διαγωνιζόμενοι είχαν μόλις 45 λεπτά για να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερες ελιές, συλλέγοντας τους καρπούς σε παραδοσιακές ποδιές από λινάτσα.

Μόλις έληξε ο χρόνος, οι ελιές ζυγίστηκαν υπό την επίβλεψη του επικεφαλής ελεγκτή του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Ποστίρας.

Τα αποτελέσματα κρατήθηκαν μυστικά, και μόνο ο επόπτης και οι αρχηγοί των ομάδων μπορούσαν να δουν τα βάρη. Η τελική κατάταξη παρέμεινε άγνωστη μέχρι την τελετή απονομής των βραβείων το Σάββατο το βράδυ στο ξενοδοχείο «Pastura».

Μια έκπληξη νίκη για τη Φινλανδία

Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, η Φινλανδία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα για μια χώρα που είναι πιο γνωστή για τα δάση, τις λίμνες και τους μακρούς χειμώνες της παρά για την ελαιοκαλλιέργεια.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και αγαπάμε την Ποστίρα, το Μπρατς και την Κροατία», δήλωσε ο αρχηγός της φινλανδικής ομάδας, Πέτρι Ουτριάιнен.

«Φέτος, θέλαμε να βελτιώσουμε την τέταρτη θέση που καταλάβαμε πέρυσι, αλλά η νίκη ήταν κάτι που δεν τολμούσαμε καν να ελπίζουμε. Δεν έχουμε ούτε ένα ελαιόδεντρο στη Φινλανδία, και τώρα είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι απίστευτο!»

Η Τσεχική Δημοκρατία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 48,4 κιλά, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 46,6 κιλά. Και οι τρεις ομάδες που κατέκτησαν μετάλλια προέρχονταν από χώρες χωρίς σημαντική παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια.

Η συγκομιδή της Φινλανδίας, ύψους 55,4 κιλών, την έφερε επτά κιλά μπροστά από την Τσεχική Δημοκρατία, η οποία τερμάτισε δεύτερη με 48,4 κιλά. Η Πολωνία κατέλαβε την τρίτη θέση με 46,6 κιλά.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη τερμάτισε τέταρτη με 43,6 κιλά, με μικρή διαφορά από την Κροατία με 43,2 κιλά και τη Λιθουανία με 43,0 κιλά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν την έβδομη θέση με 42,4 κιλά, ακολουθούμενες από τη Σερβία με 38,0 κιλά, τη Σουηδία με 34,4 κιλά και την ομάδα των ψηφιακών νομάδων με 31,6 κιλά.

Και οι τρεις θέσεις στο βάθρο κατέληξαν σε χώρες χωρίς σημαντική παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή απήχηση αυτού του ασυνήθιστου διαγωνισμού.

Γιορτάζοντας την ελαιοκαλλιεργητική κληρονομιά του Μπρατς

Πέρα από τον διαγωνισμό, οι διοργανωτές οργάνωσαν δραστηριότητες για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την κουλτούρα του ελαιολάδου του Μπρατς, τις γεωργικές παραδόσεις και τα ιστορικά αξιοθέατα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιελάμβανε επίσκεψη στο Μουσείο Ελαιολάδου στο Σκριπ και περίπατο στο Ντολ, ένα παραδοσιακό χωριό γνωστό για τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονομιά του.

Οι δραστηριότητες αντανακλούσαν τον ευρύτερο σκοπό της εκδήλωσης: την προώθηση της γεωργικής ταυτότητας του νησιού, παράλληλα με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων από διαφορετικές χώρες.

Η Τσεχική Δημοκρατία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 48,4 κιλά, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 46,6 κιλά. Και οι τρεις ομάδες που κέρδισαν μετάλλια προέρχονταν από χώρες χωρίς σημαντική παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος», δήλωσε ο Jelinčić μετά την τελετή απονομής των βραβείων. «Η Postira είναι μια μικρή πόλη με μόλις 1.500 κατοίκους, όμως μέσω αυτής της εκδήλωσης καταφέραμε να φτάσουμε σε κάθε γωνιά του κόσμου, μοιράζοντας την ιστορία της Postira και της ελαιοκαλλιέργειας με έναν τόσο ενεργητικό, ενδιαφέροντα και χαρούμενο τρόπο.»

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγκομιδής Ελιών, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2017, έχει εξελιχθεί σε μια αναγνωρίσιμη διεθνή εκδήλωση. Το 2019, τιμήθηκε με βραβείο από το Creative Tourism Network για την καλύτερη εμπειρία δημιουργικού τουρισμού.

Το πρωτάθλημα καταδεικνύει πώς μια αιώνια γεωργική πρακτική μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας ξεχωριστής τουριστικής εμπειρίας, προσελκύοντας επισκέπτες σε μια μικρή μεσογειακή κοινότητα, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή της με την ελαιοκαλλιέργεια.

Για τη Φινλανδία, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με έναν απρόσμενο παγκόσμιο τίτλο. Για την Ποστίρα, σηματοδότησε μια ακόμη επιτυχημένη διοργάνωση μιας εκδήλωσης που συνεχίζει να παρουσιάζει στους επισκέπτες από όλο τον κόσμο την ελαιοκαλλιεργητική κληρονομιά του νησιού.