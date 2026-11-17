«Από τις 7 Οκτωβρίου, δεν έχω καταφέρει να πατήσω το πόδι μου στον ελαιώνα μου», δήλωσε ο Αμπάς Μίλεμ, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Παλαιστινίων Αγροτών (PFU), στην Olive Oil Times.

Η γη του Μίλχεμ βρίσκεται στην Περιοχή Β της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με τις Συμφωνίες του Όσλο, η Περιοχή Α βρίσκεται υπό παλαιστινιακό πολιτικό και ασφαλείας έλεγχο, η Περιοχή Β υπό παλαιστινιακή πολιτική διοίκηση με το Ισραήλ να διατηρεί τις αρμοδιότητες ασφαλείας, ενώ η Περιοχή Γ παραμένει υπό πλήρη ισραηλινό πολιτικό και ασφαλείας έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Μίλεμ, εμπειρίες όπως η δική του γίνονται όλο και πιο συχνές για τους Παλαιστίνιους ελαιοκαλλιεργητές σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Η PFU εκτιμά ότι περίπου 140.000 παλαιστινιακές οικογένειες εξαρτώνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100.000 που διαθέτουν ελαιώνες και άλλων 40.000 που βασίζονται στην εποχική εργασία της συγκομιδής.

«Περίπου 700.000 άνθρωποι αντλούν τουλάχιστον μέρος των μέσων διαβίωσής τους από την ελαιοκαλλιέργεια και την παραγωγή ελαιολάδου», δήλωσε ο Μίλεμ.

Δείτε επίσης: Η διαρκής πίεση στους Ισραηλινούς ελαιοκαλλιεργητές έξι μήνες μετά την καταστροφική επίθεση

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), καταγράφηκαν 199 επιθέσεις εποίκων που σχετίζονταν με τη συγκομιδή ελιάς μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου. Τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Παλαιστινίου, 124 τραυματισμούς και ζημιές σε περισσότερα από 2.500 δέντρα και δενδρύλλια.

Η PFU, χρησιμοποιώντας έναν ευρύτερο ορισμό, ανέφερε ότι κατέγραψε 1.910 επιθέσεις και παραβιάσεις κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων κλοπών, σωματικών επιθέσεων και βανδαλισμών. Ανέφερε τέσσερις Παλαιστίνιους νεκρούς, περισσότερους από 140 τραυματίες, 7.346 ελαιόδεντρα που υπέστησαν ζημιές και πάνω από 50 τόνους ελιών που εκλάπησαν.

Σε μια έκθεση που κοινοποιήθηκε στην Olive Oil Times, η PFU κατέγραψε ως παραβιάσεις όχι μόνο τις σωματικές επιθέσεις και τις υλικές ζημιές, αλλά και περιστατικά κατά τα οποία εμποδίστηκαν οι αγρότες να φτάσουν στους ελαιώνες τους.

«Αν οι έποικοι σε ένα χωριό μπλοκάρουν τον δρόμο, εμποδίζοντας τους αγρότες να φτάσουν στην περιοχή τους, στον ελαιώνα τους, για εμάς αυτό αποτελεί καταγεγραμμένη παραβίαση», δήλωσε ο Μίλεμ.

Η ένωση ανέφερε ότι συγκέντρωσε τα στοιχεία της μέσω ενός δικτύου επιτόπιων παρατηρητών που είχε δημιουργηθεί πριν από τη συγκομιδή της ελιάς. Σε συνεργασία με τον Τομέα Επισιτιστικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών και άλλους οργανισμούς, η PFU εντόπισε 178 χωριά με περιοχές υψηλού κινδύνου, οργάνωσε την παροχή βοήθειας σε 104 από αυτά και απέστειλε 208 επιτόπιους συνεργάτες για να συνοδεύσουν τους αγρότες, να παρέχουν εξοπλισμό και να καταγράψουν τα περιστατικά.

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, η PFU εκτιμούσε ότι το 55% της ελαιοκαλλιέργειας παρέμενε απρόσιτο ή αθέριστο, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Με βάση την αξιολόγησή της για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, η ένωση προέβλεψε ότι η παλαιστινιακή παραγωγή ελαιολάδου θα κυμανθεί μεταξύ 10.000 και 11.000 τόνων, περίπου το ήμισυ της αρχικής εκτίμησής της για 21.000 τόνους. Η PFU ανέφερε τις επιθέσεις των εποίκων και τους ισραηλινούς στρατιωτικούς περιορισμούς στις γεωργικές εκτάσεις μεταξύ των παραγόντων που διακόπτουν τη συγκομιδή.

Η πρόβλεψη είναι προκαταρκτική και αντανακλά την εκτίμηση της PFU και όχι το τελικό σύνολο της παραγωγής.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα των συνθηκών συγκομιδής και των μέτρων που ελήφθησαν για τη διευκόλυνση της γεωργικής δραστηριότητας.

Σε δήλωση της 27ης Οκτωβρίου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι είχαν συγκομιστεί περίπου 220.000 ντάναμ στη Δυτική Όχθη και ότι περίπου 100 συντονισμένοι χώροι συγκομιδής λειτουργούσαν υπό την προστασία προσωπικού ασφαλείας.

Οι IDF δήλωσαν ότι είχαν ενισχύσει τις δυνάμεις τους στη Δυτική Όχθη για να διευκολύνουν τη συγκομιδή και να αποτρέψουν αυτό που περιέγραψαν ως «συγκρούσεις, βία και τρομοκρατία», προσθέτοντας ότι το προσωπικό ασφαλείας αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη βία και την εγκληματική δραστηριότητα από οποιαδήποτε πλευρά.

Ωστόσο, για τους αγρότες που χρειάζονται άδεια για να εισέλθουν στους ελαιώνες τους, η πρόσβαση ενδέχεται να περιορίζεται σε καθορισμένες περιόδους ή να μην είναι καθόλου δυνατή.

Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης «Peace Now» που επικαλείται το OCHA, οι ισραηλινές στρατιωτικές διαταγές που εκδόθηκαν πριν από τη συγκομιδή του 2026 αύξησαν την έκταση γης για την οποία απαιτείται προηγούμενος συντονισμός από τους Παλαιστίνιους αγρότες σε περίπου 88.300 ντάναμ, σχεδόν 30 τοις εκατό περισσότερο από ό,τι το 2025. Ένα ντάναμ ισούται με 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Πάνω από το 40% της νέας καθορισμένης έκτασης βρίσκεται στην επαρχία Τζενίν στη βόρεια Δυτική Όχθη, όπου ιδρύθηκαν περίπου 12 προκεχωρημένοι οικισμοί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Το OCHA επισήμανε ότι η έγκριση δεν εγγυάται απαραίτητα στους αγρότες επαρκή χρόνο ή κατάλληλες συνθήκες για την ολοκλήρωση της συγκομιδής. Η PFU ανέφερε περιορισμούς σε περισσότερες από 54 γεωργικές περιοχές κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων παρεμπόδισης της συγκομιδής, εκδιώξεων από τα χωράφια, ισοπέδωσης με μπουλντόζες και κατάσχεσης γεωργικής γης.

Ένας στρατιώτης των ισραηλινών δυνάμεων στέκεται σε έναν ελαιώνα, ενώ Παλαιστίνιοι συλλέγουν ελιές στο χωριό Αμπού Φαλάχ της Δυτικής Όχθης. (Φωτογραφία: Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

Το OCHA κατέγραψε επίσης καταγγελίες ότι ισραηλινές δυνάμεις συνόδευαν εποίκους κατά τη διάρκεια περιστατικών που αφορούσαν παλαιστινιακές γεωργικές εκτάσεις.

Στο Ντεΐρ Αμπού Μασάλ, στην επαρχία της Ραμάλα βόρεια της Ιερουσαλήμ, οι έποικοι φέρεται να συγκόμισαν ελιές από γη που ανήκει σε Παλαιστινίους στην Περιοχή Β σε πολλές περιπτώσεις, ενώ συνοδεύονταν από ισραηλινές δυνάμεις που εμπόδιζαν τους ιδιοκτήτες της γης να πλησιάσουν τους ελαιώνες τους.

«Πέρα από την άμεση βλάβη και τις οικονομικές απώλειες, αυτές οι συνθήκες υπονομεύουν τη δυνατότητα των αγροτών να έχουν πρόσβαση, να καλλιεργούν και να προστατεύουν τη γη τους», ανέφερε το OCHA.

Η PFU ανέφερε παρόμοια περιστατικά που αφορούσαν άρνηση πρόσβασης, εκδιώξεις και κλοπές συγκομιδών σε διάφορα χωριά της Δυτικής Όχθης.

Στο Kharas, στην επαρχία της Χεβρώνας, ανέφερε ότι αγρότες εκδιώχθηκαν από τη γη τους και η συγκομιδή ελιάς τους εκλάπη. Στο Ramin, στην επαρχία της Τουλκάρμ, κατέγραψε επιθέσεις και εκδιώξεις, κλοπές συγκομιδών και εξοπλισμού, καθώς και παρεμπόδιση της πρόσβασης στη γη.

Το Reuters κατέγραψε ανεξάρτητα περιπτώσεις εποίκων που μάζευαν ελιές από παλαιστινιακά δέντρα και μετέφεραν τη σοδειά σε έναν κοντινό προκεχωρημένο οικισμό για να πατηθούν. Αναφέρθηκε επίσης ότι κυκλοφόρησαν εκκλήσεις μεταξύ των Ισραηλινών εποίκων που ενθάρρυναν τον κόσμο να μαζέψει ελιές από γη στην οποία οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούσαν πλέον να έχουν πρόσβαση.

Η ισραηλινή εφημερίδα «Israel Hayom» ανέφερε τον Οκτώβριο ότι μια ανώτερη πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συγκομιδή ως «κλοπή της σοδειάς» και τόνισε ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους Παλαιστίνιους αγρότες δεν εξουσιοδοτούσαν τους Ισραηλινούς να παίρνουν τις ελιές.

Οι απόψεις διαφέρουν επίσης μεταξύ ισραηλινών αξιωματούχων και θρησκευτικών προσωπικοτήτων σχετικά με το καθεστώς των ελιών που συγκομίζονται από εκτάσεις στις οποίες οι Παλαιστίνιοι αγρότες δεν έχουν πρόσβαση.

Ο ραβίνος Ντοβ Λιόρ, εξέχουσα θρησκευτική προσωπικότητα που συνδέεται με το κίνημα των εποίκων, υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί μπορούσαν να συγκομίσουν ελιές από ελαιώνες στους οποίους οι Παλαιστίνιοι δεν είχαν πρόσβαση, διότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι ιδιοκτήτες είχαν παραιτηθεί από τη σοδειά.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, σε σχόλια που μετέδωσε το Reuters, αμφισβήτησε επίσης τον χαρακτηρισμό της συγκομιδής από τους εποίκους από αυτά τα ελαιόδεντρα ως κλοπή καθεαυτή, ενώ δήλωσε ότι τα άτομα δεν πρέπει να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.

Η συγκομιδή του 2026 εξελίχθηκε εν μέσω της επέκτασης των ισραηλινών προκεχωρημένων οικισμών και των αλλαγών στην πρόσβαση στη γη, όπως καταγράφηκαν από ευρωπαϊκούς και ισραηλινούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2025 σχετικά με τους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατασκευάστηκαν 86 νέοι προκεχωρημένοι οικισμοί κατά τη διάρκεια του έτους, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ και υπερβαίνει κατά τρεις φορές το προηγούμενο ρεκόρ των 26 που είχαν δημιουργηθεί το 2023. Από τα νέα προκεχωρημένα οικιστικά σημεία, τα 58 ταξινομήθηκαν ως «γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Η ΕΕ χαρακτήρισε το 2025 ως έτος που σηματοδοτεί μια «ποιοτική εξέλιξη» στην ισραηλινή πολιτική εποικισμού, με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη υποδομών, τη διαχείριση της γης και τη νομιμοποίηση των προκεχωρημένων οικισμών να συνδυάζονται όλο και περισσότερο σε μια ευρύτερη εδαφική στρατηγική.

Έρευνα των ισραηλινών οργανώσεων Peace Now και Kerem Navot, την οποία επικαλείται η ΕΕ, εκτιμά ότι οι αγροτικοί προμαχώνες έλεγχαν ουσιαστικά περισσότερα από 1,07 εκατομμύρια ντάναμ έως το τέλος του 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 18 τοις εκατό της Δυτικής Όχθης.

Μόνο το 2025, περίπου 300.000 ντάναμ προστέθηκαν στο έδαφος επί του οποίου οι έποικοι ασκούσαν έλεγχο μέσω αγροτικών προκεχωρημένων οικισμών. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, αυτοί οι προκεχωρημένοι οικισμοί έχουν καταστεί σημαντικός παράγοντας στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επίσης εκφράσει την υποστήριξή τους στην επέκταση και τη νομιμοποίηση των αγροτικών προκεχωρημένων οικισμών.

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ ανακοίνωσε ότι εργάζεται για τη νομιμοποίηση περίπου 140 παράνομων αγροτικών προκεχωρημένων οικισμών, με την υποστήριξη του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς.

Ο Κατζ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει τους ισραηλινούς οικισμούς, ενώ θα «αποδυναμώσει τις προσπάθειες των Παλαιστινίων να εδραιωθούν στην περιοχή».

Η PFU ανέφερε ότι μόνο τον Οκτώβριο ιδρύθηκαν επτά νέοι προκεχωρημένοι οικισμοί.

Εν τω μεταξύ, οι οργανώσεις «Peace Now» και «Kerem Navot» διαπίστωσαν ότι οι έποικοι είχαν αναλάβει τον έλεγχο τουλάχιστον 11.520 επιπλέον ντάναμ για γεωργικούς σκοπούς, μέσω του οργώματος, της φύτευσης και της άρνησης πρόσβασης των Παλαιστινίων στη γη τους. Επίσης, είχαν ανοίξει εκατοντάδες χιλιόμετρα νέων χωματόδρομων σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη.

Η επέκταση έχει επηρεάσει επίσης περιοχές εκτός της Ζώνης Γ. Η έκθεση της ΕΕ κατέγραψε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας των εποίκων και της βίας στη Ζώνη Β κατά το 2025, ενώ οι οργανώσεις Peace Now και Kerem Navot εκτίμησαν ότι περίπου το 4,4% της γης που τέθηκε υπό τον έλεγχο των εποίκων μέσω προκεχωρημένων ορυκτών βρισκόταν ήδη εντός των Ζωνών Α και Β.

Το έδαφος που επηρεάζεται από τους αγροτικούς προμαχώνες περιλαμβάνει γη με διαφορετικές νομικές ταξινομήσεις και ρυθμίσεις ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις «Peace Now» και «Kerem Navot», μόνο περίπου το 40% της επικράτειας που ελέγχεται μέσω αγροτικών προκεχωρημένων οικισμών ορίζεται από την Ισραηλινή Πολιτική Διοίκηση ως κρατική γη. Το υπόλοιπο περιλαμβάνει παλαιστινιακή γη ιδιωτικής ιδιοκτησίας, γη θρησκευτικών κληροδοτημάτων (waqf) και γη που δεν έχει χαρτογραφηθεί.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ ανέφερε ότι το Ισραήλ χαρακτήρισε 25.959 ντάναμ στη Δυτική Όχθη ως κρατική γη μεταξύ 2023 και 2025, σχεδόν το ήμισυ της συνολικής έκτασης που έχει λάβει αυτή την ταξινόμηση από τις συμφωνίες του Όσλο σχετικά με τη Δυτική Όχθη το 1995. Σύμφωνα με την ΕΕ, τέτοιες κηρύξεις μπορούν να διευκολύνουν τη δημιουργία επιπλέον οικισμών.

Η ισραηλινή Πολιτική Διοίκηση θεωρεί τον χαρακτηρισμό και τη διαχείριση της κρατικής γης ως μέρος του νομικού καθεστώτος που εφαρμόζει στην Περιοχή Γ και τηρεί διαδικασίες για την κατανομή της εν λόγω γης τόσο για ισραηλινούς οικισμούς όσο και για παλαιστινιακή στέγαση και γεωργία.

Ο χαρακτηρισμός της γης, η ιδιοκτησία και η άδεια καλλιέργειας ή συγκομιδής αποτελούν ξεχωριστά ζητήματα, αν και το καθένα από αυτά μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα των αγροτών να χρησιμοποιούν τη γεωργική γη.

Για τη συγκομιδή του 2026, ο ισραηλινός Τύπος ανέφερε ότι, για πρώτη φορά, δεν θα επιτρεπόταν στους Παλαιστινίους να συγκομίσουν ελιές σε εκτάσεις που έχουν ταξινομηθεί ως κρατικές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στις οποίες είχαν πραγματοποιήσει συγκομιδή τα προηγούμενα έτη.

Η συγκομιδή σε αναγνωρισμένη παλαιστινιακή γη ιδιωτικής ιδιοκτησίας θα συνεχιζόταν, υπό την προϋπόθεση προηγούμενου συντονισμού σε θέματα ασφάλειας σε ευαίσθητες περιοχές.

Οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας δήλωσαν ότι οι περιορισμοί αποσκοπούσαν στη μείωση των σημείων τριβής μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινών εποίκων.

Ο Μίλεμ ανέφερε ότι οι τρέχουσες ταξινομήσεις δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την ιστορία της γεωργικής χρήσης στη Δυτική Όχθη.

Ορισμένες εκτάσεις που ιστορικά τελούσαν υπό δημόσια ή κρατική διαχείριση υπό την οθωμανική, βρετανική και ιορδανική κυριαρχία, πρόσθεσε, είχαν ωστόσο καλλιεργηθεί από Παλαιστίνιους αγρότες για γενιές.

«Διαχειρίζονταν από την κυβέρνηση όσον αφορά την οργάνωση της ιδιοκτησίας, αλλά χρησιμοποιούνταν από αγρότες για καλλιέργεια και παραγωγή τροφίμων εδώ και περισσότερους από αιώνες», είπε.

Ο Μίλεμ υποστηρίζει ότι η τρέχουσα χρήση της ταξινόμησης από το Ισραήλ μπορεί να δημιουργήσει μια οδό μέσω της οποίας η γη που καλλιεργείται από Παλαιστινίους θα καταλήξει να διατεθεί για ισραηλινή αποίκιση. Η περιγραφή του υπογραμμίζει τη διάκριση μεταξύ μακροχρόνιας γεωργικής χρήσης και επίσημα αναγνωρισμένης ιδιοκτησίας, οι οποίες ενδέχεται να συνεπάγονται διαφορετικά δικαιώματα στο πλαίσιο του διοικητικού συστήματος.

Για τις παλαιστινιακές αγροτικές οικογένειες, το άμεσο πρόβλημα παραμένει ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής της συγκομιδής.

«Η μόνη πηγή εισοδήματος που απέμεινε για τους Παλαιστινίους ήταν σχεδόν αποκλειστικά ο αγροτικός τομέας, με κορυφαία θέση τη συγκομιδή ελιάς», δήλωσε ο Μίλχεμ στην Olive Oil Times.

Με ένα σημαντικό μέρος της σοδειάς να παραμένει απρόσιτο ή αθέριστο, πρόσθεσε, «αυτό μπορεί πραγματικά να περιπλέξει την κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων και αγροτών στην Παλαιστίνη».