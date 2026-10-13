Οι Ελβετοί ελαιοκαλλιεργητές μετατρέπουν τις συγκομιδές από τις αυλές τους σε μια παράδοση που κερδίζει έδαφος

Στη νότια Ελβετία, μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία εθελοντών μετατρέπει τις ελιές από ιδιωτικούς κήπους σε ελαιόλαδο που παράγεται τοπικά, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει νέες φυτεύσεις και καλύτερες καλλιεργητικές πρακτικές.

Οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Ελβετία αυξήθηκαν κατά περίπου 20 τοις εκατό την τελευταία δεκαετία, παρά τις ετήσιες διακυμάνσεις, από περίπου 15.000 μετρικούς τόνους το 2016 σε 17.939 μετρικούς τόνους το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της SwissImpex. Οι εισαγωγές έφτασαν στο αποκορύφωμά τους το 2020, ξεπερνώντας τους 19.000 μετρικούς τόνους.

Ο Claudio Premoli, πρόεδρος της ένωσης Amici dell’Olivo («Φίλοι της Ελιάς») στο καντόνι του Τιτσίνο, στη νότια Ελβετία, δήλωσε ότι τα επίσημα εμπορικά στοιχεία ενδέχεται να μην αποτυπώνουν το σύνολο του ελαιολάδου που καταναλώνεται στην περιοχή.

«Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι πολλοί καταναλωτές διασχίζουν τα σύνορα προς την Ιταλία για να αγοράσουν τα είδη διατροφής τους, επειδή εκεί είναι φθηνότερα», δήλωσε στην Olive Oil Times. «Πολλά από τα μπουκάλια ελαιολάδου που αγοράζουν οι Ελβετοί στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνονται στις επίσημες στατιστικές εισαγωγών».

Στο Τιτσίνο, σύμφωνα με τον Πρεμόλι, έχει επίσης αυξηθεί το ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο. Η πρωτοβουλία συλλογικής συγκομιδής του συλλόγου, που βρίσκεται πλέον στη δέκατη διοργάνωσή της, συγκεντρώνει ελιές από κήπους και άλλα μικρά ιδιωτικά οικόπεδα, όπου παραδοσιακά μεγάλο μέρος των καρπών παρέμενε ασυλλέκτο.

«Μέχρι πριν από δέκα χρόνια, πολύ λίγοι άνθρωποι στο Τιτσίνο αξιοποιούσαν τις ελιές τους, είτε για ελαιόλαδο είτε ακόμη και για να τις συντηρήσουν σε άλμη», είπε ο Πρεμόλι. «Η ελιά ήταν κυρίως ένα καλλωπιστικό φυτό στον κήπο. Κάποιος μπορεί να είχε δύο ή τρία δέντρα, αλλά και αυτά ήταν διακοσμητικά. Οι ελιές δεν συγκομίζονταν. Αφήνονταν στο δέντρο και στη συνέχεια έπεφταν. Εκτός από τη σπατάλη, αφήνοντας τους καρπούς στο έδαφος, οι άνθρωποι έφερναν επίσης τη μύγα της ελιάς στους δικούς τους κήπους».

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2017 με μόλις δύο συμμετέχοντες, οι οποίοι παρέδωσαν 28 κιλά ελιές, από τις οποίες αποδόθηκαν τέσσερα λίτρα ελαιολάδου.

Την επόμενη χρονιά, η συμμετοχή αυξήθηκε σε 13 άτομα, τα οποία παρέδωσαν 156 κιλά. Το 2022, 66 συνεισφέροντες παρέδωσαν πάνω από έναν μετρικό τόνο ελιών, με μέσο όρο περίπου 16 κιλά ο καθένας. Η συγκομιδή απέδωσε περίπου 118 λίτρα ελαιολάδου.

Η παραγωγή ελαιολάδου στο Τιτσίνο παραμένει περιορισμένη. Το 2020, οι τοπικοί ελαιοτριβεία επεξεργάστηκαν περίπου 18,3 μετρικούς τόνους ελιών και παρήγαγαν περίπου 2.000 λίτρα ελαιολάδου.

Η παραγωγή παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Το 2023, τα ελαιοτριβεία επεξεργάστηκαν 4,5 μετρικούς τόνους ελιών. Το 2024, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 11,7 μετρικούς τόνους, αποδίδοντας περίπου 870 λίτρα ελαιολάδου. Ο σύλλογος απέδωσε τη σχετικά χαμηλή απόδοση ελαιολάδου εκείνη τη χρονιά στις έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης και ενός μέρους της συγκομιδής.

Ο Premoli ελπίζει ότι η φετινή σοδειά θα πλησιάσει το επίπεδο του 2024.

«Έχουμε μεγάλες προσδοκίες για αυτή την ελαιοκομική περίοδο στο Τιτσίνο, επειδή σχεδόν δεν υπάρχει μύγα της ελιάς και είναι έτος καλής παραγωγής», είπε, αναφερόμενος στον φυσικό κύκλο εναλλασσόμενης καρποφορίας της ελιάς. «Αν συνεχιστεί η τάση που παρατηρούμε τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια, στις ετήδες μας η μύγα της ελιάς είναι ελάχιστη, ενώ στις μη ετήδες, όταν οι ελιές είναι λιγότερες, υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα. Για εμάς, η φετινή χρονιά φαίνεται πολύ καλή.»

Όλες οι ελιές που δωρίζονται μέσω της συλλογικής συγκομιδής συγκεντρώνονται και ελαιοποιούνται μαζί. Οι συνεισφέροντες λαμβάνουν φιάλες από το ελαιόλαδο που παράγεται από το σύνολο της συγκομιδής και όχι ελαιόλαδο που παράγεται ξεχωριστά από τους δικούς τους καρπούς. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται για τη συμμετοχή.

«Η πολιτική μας είναι ότι ο καθένας μπορεί να έρθει, ακόμα και με μισό κιλό», είπε ο Πρεμόλι. «Για παράδειγμα, έχουμε μια ηλικιωμένη κυρία που συνήθως έρχεται με ένα δοχείο Tupperware που περιέχει 400, 500 ή 600 γραμμάρια ελιών από το μικρό της δέντρο. Ανεξάρτητα από το πόσο μας φέρνουν, δίνουμε σε όλους ένα μπουκάλι ελαιόλαδου 250 χιλιοστόλιτρων ως δώρο.»

«Μας δίνουν τις ελιές και εμείς τους δίνουμε το λάδι», πρόσθεσε. «Προφανώς, αν κάποιος φέρει δέκα κιλά και η απόδοση είναι 10 τοις εκατό, δεν μπορούμε να του δώσουμε ένα λίτρο, επειδή έχουμε το κόστος της ελαιοτριβίας, το μπουκάλι, την ετικέτα, τη διήθηση, το στόμιο και το καπάκι. Αν όμως κάποιος φέρει ένα ή δύο κιλά, παίρνει ένα από τα μικρά μας μπουκάλια, ενώ κάποιος που φέρνει 20 κιλά μπορεί να πάρει τρία ή τέσσερα».

Το Frantoio Atena στη Μετσάνα, ένας από τους δύο ενεργούς ελαιοτριβείους του Τιτσίνο και η μονάδα που εξυπηρετεί τον σύλλογο, άρχισε να λειτουργεί κανονικά το 2025. Αντικατέστησε ένα πολύ μικρότερο ελαιοτριβείο που επεξεργαζόταν περίπου 50 κιλά ελιών την ώρα. Η νέα μονάδα χρησιμοποιεί τεχνολογία Mori και μπορεί να επεξεργάζεται περίπου 150 κιλά την ώρα.

Η ωριαία παραγωγική ικανότητα διαφέρει από την ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται για μια μεμονωμένη ελαιοτριβή. Το ελαιοτριβείο δέχεται παρτίδες περίπου 100 κιλών, αν και η τυπική τιμολόγησή του βασίζεται στα 150 κιλά. Οι καλλιεργητές με μικρότερες συγκομιδές μπορούν να συνδυάσουν τις ελιές τους με αυτές των γειτόνων ή άλλων παραγωγών. Όσοι έχουν λιγότερο από περίπου 50 κιλά μπορούν, αντ’ αυτού, να συνεισφέρουν στη συλλογική συγκομιδή.

Ο κ. Premoli δήλωσε ότι η χωρητικότητα της νέας μονάδας προσαρμόστηκε σκόπιμα στην παραγωγή ελιών του Τιτσίνο.

«Δεν έχει νόημα να διαθέτουμε ένα ελαιοτριβείο ικανό να επεξεργάζεται 500 κιλά την ώρα, όταν δεν διαθέτουμε την πρώτη ύλη», είπε. «Είναι καλύτερο να κρατήσουμε το ελαιοτριβείο ανοιχτό για μερικές ακόμη ημέρες.»

Η «Amici dell’Olivo» προωθεί επίσης νέες φυτεύσεις κάθε χρόνο και οργανώνει συλλογικές αγορές νεαρών ελαιόδεντρων, συνήθως ηλικίας δύο ή τεσσάρων ετών. Οι ποικιλίες επιλέγονται σε συνεννόηση με τον γεωπόνο του συλλόγου, ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες του Τιτσίνο, όπου οι ελιές συχνά αναπτύσσονται σε πιο δροσερό κλίμα και σε μεγαλύτερο υψόμετρο σε σύγκριση με τις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της γειτονικής Ιταλίας.

Νεαρά ελαιόδεντρα έτοιμα για διανομή στα μέλη της Amici dell’Olivo, η οποία οργανώνει ομαδικές αγορές ποικιλιών κατάλληλων για τις συνθήκες καλλιέργειας στην περιοχή του Τιτσίνο της Ελβετίας.

«Η Leccino είναι η ποικιλία που καλλιεργείται ευρύτερα στην περιοχή μας», δήλωσε ο Premoli. «Έχουμε επίσης την Frantoio, ενώ οι ποικιλίες Maurino και Pendolino χρησιμοποιούνται ως επικονιαστές. Υπάρχουν επίσης και άλλες ποικιλίες που προτείνουμε, επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι αποδίδουν καλά εδώ».

Ο σύλλογος διοργανώνει επίσης μαθήματα κλαδέματος και παρέχει συμβουλές στους καλλιεργητές για τη διαχείριση των ελαιόδεντρων τους.

«Καλύπτουμε πρακτικά ολόκληρη τη διαδικασία, από τη φύτευση μέχρι το τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων των θεραπειών και της διαχείρισης», είπε ο Premoli. «Παρακολουθούμε τη μύγα της ελιάς και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να συγκομίζουν τις ελιές τους και να βρουν έναν τρόπο να τις αξιοποιήσουν».

Συμμετέχοντες σε σεμινάριο για τα οφέλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για την υγεία, που διοργάνωσε ο σύλλογος «Amici dell’Olivo» στην περιοχή Τιτσίνο της Ελβετίας.

Οι ετήσιες γευσιγνωσίες ελαιολάδων του Τιτσίνο αποτελούν ένα ακόμη μέρος των προσπαθειών του συλλόγου για την προώθηση της κουλτούρας του ελαιολάδου. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν επισκέψεις σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ιταλίας, περιστασιακές γευσιγνωσίες ελαιολάδων από αυτές τις περιοχές και εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελιάς.

«Είμαστε μια επιτροπή έξι ατόμων και κάνουμε όλα αυτά εθελοντικά», είπε ο Premoli. «Τα μέλη καταβάλλουν ένα μικρό ποσό και λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου. Έχουμε πλέον σχεδόν 400 μέλη, και μερικά από αυτά δεν έχουν ούτε ένα ελαιόδεντρο».