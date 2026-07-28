Italia endurece la normativa sobre las mezclas que se comercializan como aceite de oliva virgen extra

Italia ha prohibido que las mezclas que contengan aceite de oliva virgen se comercialicen en el mercado nacional como «extra virgen», lo que ha suscitado el apoyo de las asociaciones de agricultores y las objeciones legales de los embotelladores.

Con una nueva interpretación de la normativa vigente, el Gobierno italiano ha causado un gran revuelo en el mercado del aceite de oliva al establecer nuevos límites para la categoría «virgen extra».

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques tienen por objeto preservar el aceite de oliva virgen extra como producto de alta calidad.

Una circular ministerial prohíbe la venta en Italia de productos etiquetados como aceite de oliva virgen extra cuando se hayan elaborado mezclando aceite de oliva virgen extra con aceite de oliva virgen de menor calidad.

Según la nueva interpretación, dichas mezclas no pueden comercializarse como «virgen extra», incluso cuando cumplen los requisitos químicos y sensoriales establecidos por la legislación italiana y europea.

Dado que algunos de sus componentes proceden de aceite de menor calidad, las mezclas deben clasificarse y etiquetarse, en su lugar, como aceite de oliva virgen.

La mezcla de aceites de oliva vírgenes y extra vírgenes se había considerado anteriormente admisible según la interpretación vigente, ya que la normativa de la Unión Europea no prohíbe explícitamente esta práctica.

El ministerio argumentó que la venta de dichas mezclas como «virgen extra» podría inducir a error a los consumidores. Sin embargo, la circular reconoce que el marco normativo vigente no prohíbe expresamente dicha práctica.

Según la norma comercial del Consejo Oleícola Internacional, los aceites de oliva vírgenes se obtienen de las aceitunas únicamente por medios mecánicos u otros medios físicos.

No pueden someterse a ningún tratamiento distinto del lavado, la decantación, la centrifugación y la filtración.

El aceite de oliva virgen extra debe tener una acidez libre no superior a 0,8 gramos por cada 100 gramos y cumplir una serie de requisitos fisicoquímicos y organolépticos.

El aceite de oliva virgen, en comparación, puede tener una acidez libre de hasta 2 gramos por cada 100 gramos y está sujeto a requisitos organolépticos diferentes.

La acidez libre es un parámetro químico clave que se utiliza para determinar la calidad y la clasificación del aceite de oliva.

Mide el porcentaje de ácidos grasos libres, principalmente ácido oleico, que se liberan cuando los triglicéridos se descomponen debido a daños en el fruto, ataques de plagas, retrasos en la molienda u otros factores.

Aunque la acidez libre no se percibe en el paladar, unos niveles más bajos suelen asociarse con un fruto en buen estado y con una manipulación y un procesamiento cuidadosos.

La cuestión planteada por la iniciativa italiana no es nueva en Europa.

En enero, el Tribunal de Cuentas Europeo señaló que las normas de la UE que regulan los controles del aceite de oliva no siempre eran claras.

El Tribunal instó específicamente a la Comisión Europea a aclarar las normas que regulan las mezclas de aceites de oliva vírgenes de diferentes años de cosecha o categorías.

La Comisión aceptó la recomendación y se comprometió a debatir la cuestión con expertos y autoridades nacionales a lo largo de 2026 para determinar qué forma debería adoptar dicha aclaración.

Las principales organizaciones agrícolas italianas han respaldado la decisión del ministerio.

«La publicación de la circular es sin duda una buena noticia, ya que pone orden en una situación que resultaba absurdo seguir tolerando, en la que un producto de menor calidad se convertía en uno de categoría superior», declaró a Olive Oil Times David Granieri, presidente de Unaprol y vicepresidente de Coldiretti.

«El verdadero misterio es cómo un producto de menor calidad podía transformarse en otra cosa», añadió.

Según Granieri, el debate está entrelazado con deficiencias más amplias en materia de trazabilidad, transparencia y controles de calidad en el mercado europeo del aceite de oliva, identificadas por el Tribunal de Cuentas.

Copagri también respalda el principio en el que se basa la circular, aunque ha planteado dudas sobre su fundamento jurídico.

«Conceptualmente, estoy totalmente de acuerdo», declaró Tommaso Battista, presidente de la organización, a Olive Oil Times.

Afirmó que la medida podría ayudar a reforzar los esfuerzos contra la adulteración y el fraude.

«Sabemos que, en algunos casos, en determinadas almazaras, el aceite virgen puede ser incluso el resultado de mezclar aceite lampante con aceite virgen», señaló Battista.

El aceite lampante es una categoría de aceite de oliva virgen no apto para el consumo humano directo y que debe refinarse antes de poder comercializarse para el consumo.

La denuncia de Battista se refería al uso fraudulento de dicho aceite en productos que posteriormente se comercializan en categorías superiores.

«Quizá sea una afirmación contundente, pero puedo asegurarles que en algunos casos ocurre», dijo. «Y entonces, si este aceite virgen, que ya contiene algo de lampante, se mezcla con aceite virgen extra, podría incluso convertirse en virgen extra. Evidentemente, esto es inaceptable».

Battista describía prácticas que, según él, se dan en algunos casos. Presentó estas afirmaciones como parte de su argumentación en apoyo del principio subyacente a la circular.

Señaló que la mezcla de diferentes aceites de oliva virgen extra sigue siendo una práctica normal y legítima.

Dichas mezclas pueden utilizarse, por ejemplo, para suavizar el perfil sensorial de aceites monovarietales especialmente amargos o picantes, en respuesta a las preferencias de los consumidores.

Al mismo tiempo, Battista señaló que los expertos jurídicos de Copagri estaban examinando si la interpretación del ministerio podía aplicarse en el marco normativo vigente.

«Algunos de nuestros expertos en la materia han señalado problemas relativos a su validez jurídica», afirmó.

Esa incertidumbre es el núcleo de las objeciones planteadas por el sector italiano del aceite de oliva.

Dora Desantis, presidenta del grupo de aceite de oliva de Assitol, la asociación italiana de la industria de los aceites comestibles, señaló que la prohibición de las mezclas de aceite de oliva virgen y virgen extra podría debatirse legítimamente.

Sin embargo, argumentó que cualquier cambio debería realizarse a nivel europeo y no a nivel nacional.

Según Desantis, la normativa europea permite desde hace tiempo la mezcla de aceites de oliva vírgenes y virgen extra.

En una declaración enviada a Olive Oil Times, señaló que las autoridades italianas y las instituciones europeas habían reconocido anteriormente esta práctica.

Añadió que la propia circular reconoce que la prohibición no figura en el marco normativo vigente.

Para los embotelladores, la preocupación va más allá de la interpretación jurídica.

Desantis advirtió de que introducir la restricción únicamente en Italia podría crear normas de funcionamiento diferentes dentro del mercado único de la UE.

Los operadores de otros Estados miembros podrían seguir produciendo las mezclas con arreglo a la normativa aplicable en sus países, mientras que las empresas italianas estarían sujetas a una interpretación más estricta.

Tal escenario, concluyó, «se traduciría en una desventaja competitiva para las empresas italianas, sin tener ningún impacto real en la dinámica del mercado».

Las disposiciones transitorias de la circular distinguen entre aceite de oliva a granel y preenvasado.

Los operadores que, antes de la entrada en vigor de la circular, tuvieran mezclas a granel de aceite de oliva virgen extra y virgen en depósitos deben reclasificar el producto como «aceite de oliva virgen» en el registro oficial en línea en un plazo de 30 días o antes de cualquier manipulación o transformación posterior.

Se aplica una exención al aceite preenvasado. Las mezclas embotelladas y etiquetadas como «virgen extra» antes de la entrada en vigor de la circular pueden permanecer en el mercado hasta que se agoten las existencias actuales.

Los operadores también deben asegurarse de que los registros del registro digital del aceite de oliva reflejen la nueva clasificación.

El incumplimiento constituye una infracción de la normativa de la UE que regula las prácticas de información alimentaria leal.

El incumplimiento está sujeto a las sanciones administrativas establecidas por la legislación italiana en materia de información alimentaria engañosa, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal.