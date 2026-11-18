La embajadora de Estados Unidos en Croacia, Nicole McGraw, se unió a los olivareros de Istria con motivo de la cosecha de este año y visitó Agrolaguna, cerca de Poreč, para conocer la producción de aceite de oliva de la región y los retos a los que se enfrentan los productores tras una temporada de condiciones meteorológicas extremas.

Ver de cerca todo el proceso me ha permitido apreciar de una forma completamente nueva el esmero, la paciencia y el duro trabajo que hay detrás de cada gota. – Nicole McGraw, embajadora de Estados Unidos en Croacia

McGraw, que ha viajado extensamente por toda Croacia desde que asumió su cargo diplomático, participó en la cosecha junto a los trabajadores locales, utilizando guantes y una sacudidora mecánica de aceitunas para recolectar el fruto de los olivos de las variedades Leccino y Picholine.

«Tuve el placer de unirme a la cosecha de aceitunas», afirmó McGraw. «Recogí aceitunas y experimenté de primera mano cómo se transforman en aceite de oliva».

Su anfitrión fue Josip Barišić, director de producción y enólogo jefe de Agrolaguna, quien le explicó los métodos de cultivo y elaboración que hay detrás de los aceites de oliva de la empresa.

«Ver de cerca todo el proceso me ha permitido apreciar de una forma completamente nueva el esmero, la paciencia y el arduo trabajo que hay detrás de cada gota», afirmó McGraw.

La visita de la embajadora tuvo lugar durante una temporada de cosecha especialmente difícil, marcada por una prolongada sequía estival seguida de fuertes lluvias otoñales.

De la sequía estival a las lluvias otoñales

Las temperaturas en algunas zonas de la región superaron los 40 °C durante el verano, mientras que las condiciones de sequía persistieron hasta casi mediados de septiembre.

Una sequía prolongada puede limitar la acumulación de aceite en las aceitunas en desarrollo. Bajo un estrés hídrico severo, los árboles pueden producir frutos más pequeños o desprenderse de parte de su cosecha para conservar recursos.

Las condiciones cambiaron drásticamente en otoño, cuando las lluvias persistentes saturaron los suelos y entorpecieron las operaciones de recolección. El terreno húmedo ha dificultado el acceso de la maquinaria a algunos olivares, lo que ha obligado a los productores a adaptarse a unas condiciones meteorológicas cada vez más impredecibles.

A pesar de estas dificultades, Agrolaguna ha mantenido unos rendimientos comparables, o ligeramente superiores, a los registrados el año pasado, según Mia Vukdragović, del departamento de marketing de Badel.

Agrolaguna gestiona más de 68 000 olivos repartidos en 226 hectáreas en el oeste de Istria. En el momento de redactar este informe, la empresa había completado más de la mitad de la cosecha prevista, recogiendo aceitunas de aproximadamente 30 000 árboles.

El riego ayuda a proteger la producción

Un factor importante en los resultados de la empresa ha sido su inversión en riego.

Agrolaguna riega unas 110 hectáreas de olivares en la zona de Červar, donde se encuentra una plantación de 130 hectáreas que la empresa describe como la mayor de Istria.

El agua procede del embalse de Mateši, un proyecto de infraestructura financiado por la provincia de Istria. El sistema ha contribuido a mantener el desarrollo de los frutos durante largos periodos sin lluvias.

La empresa también ha informado de que los frutos se encuentran en buen estado, con una presión limitada por parte de la mosca del olivo, cuya actividad puede verse frenada por períodos prolongados de calor extremo.

Agrolaguna prevé producir entre 140 000 y 160 000 litros de aceite de oliva esta temporada.

La nueva línea de molienda triplica la capacidad de procesamiento

Además del riego, la empresa ha invertido en un procesamiento más rápido para ayudar a preservar la calidad del aceite de oliva durante una cosecha interrumpida por la lluvia.

Este año, Agrolaguna ha introducido una línea de procesamiento totalmente automatizada en su almazara de Poreč, lo que ha aumentado la capacidad de 1,6 a cinco toneladas métricas de aceitunas por hora.

La ampliación de las instalaciones permite procesar las aceitunas cosechadas en un plazo de entre ocho y doce horas tras su recolección, lo que reduce el tiempo que el fruto pasa a la espera antes de su molienda.

El procesamiento rápido es importante para preservar la calidad del aceite de oliva, especialmente cuando las condiciones húmedas de la cosecha aumentan el riesgo de deterioro de la fruta.

Según el productor, los aceites resultantes se caracterizan por aromas a fruta verde, frescura y un agradable toque picante.

Agrolaguna comercializa sus aceites de oliva virgen extra bajo la marca Ol Istria, incluyendo aceites monovarietales elaborados a partir de las variedades Picholine, Pendolino, Leccino y las autóctonas Istarska Bjelica, Rošinjola y Črnica, así como mezclas de variedades seleccionadas.

Los aceites de la empresa han recibido reconocimientos en concursos internacionales, entre ellos el Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC.

Ol Istria cuenta además con la certificación de Denominación de Origen Protegida «Istra», que establece requisitos relativos al origen geográfico, las variedades de aceituna autorizadas y los métodos de producción, entre los que se incluye que las temperaturas de procesamiento no superen los 27 °C.

La reputación de Istria en materia de calidad ha crecido a nivel internacional, y la región ha recibido repetidos reconocimientos en la guía de aceites de oliva Flos Olei.

Tras recorrer los olivares y degustar los aceites recién producidos, McGraw agradeció a sus anfitriones por haberle permitido conocer otra faceta de la vida agrícola croata.

«Gracias a mis maravillosos anfitriones croatas de Agrolaguna Poreč por compartir esta experiencia conmigo», afirmó. «Cuanto más tiempo paso en Croacia, más me enamoro de su gente, sus tradiciones, su gastronomía y sus hermosos paisajes».