L'Espagne renforce les règles de traçabilité applicables aux expéditions d'huile d'olive

L'Espagne a renforcé son système de traçabilité de l'huile d'olive grâce à de nouvelles règles visant à améliorer le contrôle des expéditions nationales ainsi que des importations et des exportations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive.

Ces mesures modifient la réglementation en matière de qualité mise en place en 2021, en renforçant les obligations des opérateurs impliqués dans le transport, la réception et l’importation d’huile d’olive.

Nous ne repartons pas de zéro, mais nous améliorons un outil qui a placé l’Espagne à l’avant-garde de la traçabilité de l’huile d’olive. – Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA), Espagne

« Au cours des cinq dernières années, nous avons beaucoup appris du fonctionnement du REMOA et avons identifié certains domaines susceptibles d’être améliorés », a déclaré le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA) à Olive Oil Times.

L’Espagne a mis en place le REMOA, son registre électronique permettant de suivre les mouvements de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive, en 2021 dans le cadre d’une refonte plus large de la réglementation nationale relative à la qualité de l’huile d’olive.

Selon le MAPA, ces nouvelles mesures visent à améliorer la précision et la fiabilité des informations enregistrées tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en particulier pour les expéditions en vrac et les importations en provenance de pays hors de l’Union européenne.

En vertu de la réglementation initiale, les opérateurs devaient déclarer les mouvements d’huile en vrac au système électronique avant l’expédition, et des documents identifiant le produit devaient accompagner chaque envoi.

Cinq ans après la mise en place du système, son application a révélé des lacunes dans les informations mises à la disposition des inspecteurs. Certains envois restaient enregistrés comme expédiés sans confirmation de livraison, les documents d’analyse n’étaient pas systématiquement intégrés au registre, et une incertitude persistait quant aux opérateurs chargés de déclarer certaines importations.

Le nouveau décret royal 808/2026 aborde trois domaines identifiés comme nécessitant des améliorations.

Il introduit une définition plus claire du destinataire final de l’huile d’olive importée, en identifiant l’opérateur chargé de s’assurer que les expéditions entrant en Espagne en provenance de pays tiers ou d’autres États membres de l’UE sont accompagnées des documents requis.

Pour les expéditions en vrac destinées à d’autres États membres de l’UE, à des pays tiers ou à des industries hors du secteur de l’huile d’olive, l’opérateur détenant l’huile au moment de l’expédition reste responsable de la notification au REMOA.

Les opérateurs doivent désormais télécharger les rapports d’analyse ou des documents signés équivalents sur la plateforme REMOA lors de l’enregistrement des mouvements d’huile en vrac. Auparavant, ces documents accompagnaient les envois mais n’étaient pas nécessairement intégrés au registre électronique.

Les destinataires doivent également confirmer l’arrivée des expéditions d’huile en vrac et vérifier que les livraisons correspondent aux informations précédemment déclarées. Cela permet de clôturer officiellement les mouvements plutôt que de les laisser en suspens sans confirmation de livraison.

Toutefois, la confirmation de réception ne signifie pas que le destinataire a accepté l’huile comme conforme aux exigences de qualité ou à d’autres réglementations applicables. L’obligation consiste à enregistrer la livraison et à vérifier qu’elle correspond aux informations déclarées, et non à certifier la qualité de l’huile.

« Jusqu’à présent, nous pouvions disposer d’informations sur le départ d’un envoi de pétrole sans avoir toujours la confirmation que le mouvement avait été finalisé », a expliqué le ministère.

L’intégration de la documentation analytique dans le REMOA permettra également aux inspecteurs d’accéder directement aux informations justifiant la classification déclarée de chaque expédition.

Ces changements obligeront les entreprises manipulant de l’huile d’olive en vrac à fournir une documentation plus détaillée et à rendre compte des livraisons reçues, en particulier celles provenant de pays hors de l’Union européenne.

La réglementation permet également aux autorités de considérer les documents équivalents à des rapports d’analyse comme des éléments de preuve lors de l’évaluation des risques et de la planification des inspections.

En comblant ces lacunes, les autorités espagnoles espèrent obtenir une vision plus claire de la manière dont l’huile d’olive circule tout au long de la chaîne d’approvisionnement et renforcer leur capacité à vérifier sa traçabilité et la classification déclarée.

« Nous ne repartons pas de zéro, mais nous améliorons un outil qui a placé l’Espagne à l’avant-garde de la traçabilité de l’huile d’olive », a conclu le ministère.