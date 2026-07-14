Des producteurs des Pouilles transforment leurs racines familiales et une légende ancestrale en huiles primées

Dans leur domaine familial situé près de Giovinazzo, Savino et Luigi De Palo allient cépages locaux, agriculture durable et un profond attachement au paysage des Pouilles.

Une ancienne légende locale fait remonter les origines de la ville des Pouilles, Giovinazzo, au héros grec Persée, fils de Zeus et de la princesse mortelle Danaé.

Épuisé par ses exploits et ses longues pérégrinations, Persée aurait cherché le repos sur une étendue de terre fertile le long de la côte adriatique. C’est là qu’il fonda un petit hameau en l’honneur de son père. Selon la légende, le nom latin du village, Iovis Natio, qui signifie « le peuple de Zeus », a donné naissance au nom actuel de la ville.

Aujourd’hui, produire de la qualité ne se résume pas à travailler dans les champs. Cela exige également une pleine conscience de ce que l’on crée. – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

« Nous chérissons véritablement cet endroit, dont les origines documentées remontent à une colonie du IVe siècle avant J.-C. qui s’est développée en une communauté de pêcheurs et de marchands à l’époque romaine », a déclaré Savino De Palo, qui gère avec son père, Luigi, un domaine situé juste à l’intérieur des terres, près du village côtier au nord de Bari.

« Pourtant, dans cette légende fascinante, nous avons trouvé des personnages qui semblent trouver un écho naturel dans l’âme de nos huiles », a-t-il confié à Olive Oil Times.

Nommé d’après le fondateur mythologique de la ville, l’assemblage « Perseo » de l’entreprise combine les variétés emblématiques de la région, la Coratina et l’Ogliarola Barese.

Ces variétés sont également utilisées pour produire deux huiles monovariétales : « Giove », le nom italien de Zeus, et « Danae ». « Giove », connue pour son caractère audacieux et vif, a remporté une médaille d’or au Concours mondial de l’huile d’olive du NYIOOC, tandis que « Danae » se distingue par un profil plus délicat et élégant.

La palette de couleurs des étiquettes reflète cette même interaction. Les monovariétales arborent respectivement des teintes bleues et jaunes, tandis que leur union donne naissance au vert utilisé pour l’assemblage.

Poussant sur un terrain essentiellement plat, dans un microclimat influencé par la mer toute proche, les 12 000 oliviers de la famille s’étendent sur plusieurs parcelles totalisant environ 50 hectares.

Le domaine De Palo s’étend sur plusieurs parcelles totalisant 50 hectares et abrite 12 000 oliviers des variétés Coratina et Ogliarola Barese.

Au départ, l’exploitation ne comptait qu’un hectare de terre et 100 oliviers, a expliqué M. De Palo. Son grand-père, qui s’appelait lui aussi Savino, cultivait cette parcelle pour vendre des olives et produire de l’huile afin de subvenir aux besoins de sa famille, chaque membre de la famille participant aux travaux agricoles, comme c’était courant dans les communautés rurales jusqu’au siècle dernier.

Luigi avait 17 ans lorsque son père est décédé. Se retrouvant soudain seul avec sa mère, il s’est consacré à l’exploitation de la terre.

Alors que nombre de ses amis quittaient le sud de l’Italie lors d’une vague de migration vers le nord industrialisé, Luigi a choisi de rester et de s’occuper de ce petit verger. Après des années de dur labeur, il a progressivement agrandi la propriété.

« Mon père m’a transmis l’amour de ces oliviers », explique De Palo. « Quand j’étais enfant, il me disait : “Si tu veux de l’argent de poche, tu dois le gagner.” »

Luigi De Palo gère un domaine de 50 hectares avec son fils, Savino, à Giovinazzo, près de Bari.

« Je l’accompagnais donc à la ferme et je l’aidais à accomplir de petites tâches, et c’est ainsi que ma passion a commencé à grandir », a-t-il ajouté.

Avant même de rejoindre officiellement l’entreprise, De Palo s’est inscrit à ses premiers cours de dégustation d’huile d’olive.

« Pour moi, l’étape fondamentale a été d’étudier et de comprendre le produit », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, produire de la qualité ne se résume pas à travailler dans les champs. Cela exige également une pleine conscience de ce que l’on crée. »

« Ce n’est qu’en comprenant véritablement le produit que l’on peut offrir aux consommateurs le meilleur résultat possible », a ajouté De Palo.

De Palo s’est associé à son père pour gérer l’exploitation il y a 12 ans, avec l’intention d’en accroître la valeur. À l’époque, l’entreprise vendait encore des olives, une pratique de longue date dans la région, où de nombreux producteurs livraient leurs fruits à des moulins ou à des grossistes.

Avec environ 35 hectares et un nombre important d’oliviers, M. De Palo était convaincu que la famille devait développer le domaine et créer une marque à la hauteur de sa valeur. Il a proposé de produire et de mettre en bouteille leur propre huile.

Savino De Palo et son père Luigi élaborent des huiles monovariétales haut de gamme ainsi qu’un assemblage à base de Coratina et d’Ogliarola Barese.

Son père n’aurait pas pu mener ce projet à bien seul, mais leur collaboration a rendu cela possible, et Luigi a adhéré à l’idée.

La région abrite plusieurs moulins réputés. Dès le départ, la famille a choisi de confier ses olives à Le Tre Colonne, qui, selon De Palo, offre un processus de production de très haute qualité.

« Au fil des ans, nous avons acquis plusieurs oliveraies qui comptent également des oliviers centenaires », a déclaré M. De Palo.

« Alors que certaines zones du nord et du sud des Pouilles disposent encore de terres inoccupées propices à de nouvelles plantations, ce paysage est déjà densément cultivé », a-t-il ajouté. « La plupart des oliveraies que nous avons acquises sont donc traditionnelles, avec un espacement large et souvent irrégulier, façonné par l’âge et l’histoire des arbres matures. »

La propriété est également divisée en de nombreuses parcelles, reflétant le morcellement foncier qui caractérise depuis longtemps la région.

Les deux oliveraies les plus récentes du domaine ont été plantées il y a 30 ans par le père de M. De Palo, qui les a disposées selon un schéma régulier de six mètres sur quatre afin de permettre une culture plus efficace.

Les fruits issus de ces parcelles sont exclusivement réservés au monovariétal Gran Cru Coratina de l’entreprise, l’un des fleurons de sa production.

En raison de sa maturation tardive, la Coratina est la dernière variété à être récoltée, à partir de début novembre. L’Ogliarola Barese est généralement récoltée à partir de la deuxième semaine d’octobre.

Les deux variétés sont broyées et stockées séparément, puis l’assemblage est réalisé par la suite.

Au moment optimal de la récolte, une petite équipe de saisonniers vient rejoindre la famille et les trois employés qualifiés qui travaillent toute l’année à la ferme, portant ainsi l’effectif à 10 personnes.

« Aujourd’hui, nous, les agriculteurs, devons nous adapter à la nature plutôt que de forcer la nature à s’adapter à l’agriculture », a déclaré M. De Palo.

« Le changement climatique est de plus en plus manifeste », a-t-il ajouté. « Face à des événements extrêmes tels que la sécheresse, comme cela s’est produit ici l’année dernière où il n’a pas plu d’avril à juin, nous devons simplement faire de notre mieux et travailler encore plus dur. »

« Cette année, quelques averses printanières nous ont au moins aidés à affronter la saison chaude », a déclaré M. De Palo.

« Dans cette optique, nous nous efforçons de protéger nos terres et d’adopter une approche durable qui nous aide à relever les défis de la crise climatique », a-t-il ajouté. « Cultiver tout en préservant l’environnement est essentiel. C’est aussi un moyen de créer un beau paysage et de démontrer un véritable attachement à notre terre. »

Savino De Palo et son père Luigi organisent des expériences oléotouristiques dans leur exploitation et font activement la promotion de la région, animés par un lien fort avec le village balnéaire de Giovinazzo.

La ferme est alimentée par des panneaux photovoltaïques, et la plupart de ses équipements fonctionnent à l’électricité. La famille accorde également une attention particulière à la gestion des sols, en maintenant un couvert végétal contrôlé et en procédant à des fauchages périodiques.

Les déchets de taille sont broyés puis réutilisés dans les oliveraies comme paillis et engrais naturel.

M. De Palo a déclaré que la famille souhaitait également sensibiliser les visiteurs et les touristes à l’importance de prendre soin de la terre de manière responsable.

Le développement du potentiel touristique du domaine est l’un des deux principaux objectifs d’investissement de l’entreprise, aux côtés de la construction de son propre moulin afin de boucler le cycle de production.

Depuis 2021, la famille propose des expériences d’oléotourisme, notamment des dégustations et des apéritifs au milieu des oliviers. Les visiteurs peuvent également participer aux activités de la ferme, telles que la récolte des olives.

« Mon père et moi nous efforçons de transmettre la valeur de notre terre, et c’est là le fondement de notre projet », a déclaré M. De Palo. « Si nous nous sommes engagés dans cette voie, c’est précisément en raison de notre attachement à ce lieu. »

« J’aime rencontrer nos hôtes, partager des anecdotes sur notre ville et encourager les gens à la visiter, car je l’adore », a-t-il ajouté.

« Nous produisons de l’huile et prenons soin de nos oliviers parce que nous ressentons un lien profond, dont les racines s’enfoncent dans la campagne de Giovinazzo », a déclaré M. De Palo.

« Cela devient une véritable force, car je crois que la vraie qualité naît toujours d’un lien fort avec le territoire », a-t-il conclu. « En fin de compte, la qualité est un principe qui découle de l’amour et de la passion pour la terre. »