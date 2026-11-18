"S proizvodne točke gledišta, bila je to dobra godina", rekao je Domenico Buondioli, uzgajivač maslina četvrte generacije iz Carpina na poluotoku Gargano u Pugliji, za Olive Oil Times.

Ne možemo očekivati da poljoprivrednici snose troškove pružanja koristi društvu. Krajolik je javna korist, ali trošak održavanja tradicionalnih maslinika pada na proizvođače. – Gabriele Scozzafava, Sveučilište u Firenci

Neobično visoke ljetne temperature ograničile su napad maslinine mušice u regiji. Ipak, povoljni uvjeti za uzgoj malo su ublažili zabrinutost industrije.

"Šteta je što su se stvari ovako odvile", rekao je Buondioli, opisujući sezonu obilježenu padom cijena maslinovog ulja, znatnim neprodanim zalihama i raširenom nesigurnošću među uzgajivačima i mlinarima dok se približava berba 2026./27.

Pod utjecajem oporavka proizvodnje diljem Sredozemlja, cijene maslinovog ulja na nacionalnim i međunarodnim tržištima naglo su pale. Prema Institutu za usluge poljoprivrednog i prehrambenog tržišta (ISMEA), prosječna cijena talijanskog ekstradjevičanskog maslinovog ulja u listopadu 2026. iznosila je 4,75 eura po kilogramu, što je pad od 47,6 posto u odnosu na isti mjesec godinu dana ranije.

Radnici skupljaju svježe ubrane masline u mreže u nasadima obitelji Buondioli u Apuliji, gdje rastući troškovi rada dodatno povećavaju pritisak pada cijena maslinovog ulja.

Zalihe maslinovog ulja u Italiji također su znatno veće nego prije godinu dana. Najnovije izvješće inspektorata za kvalitetu hrane i suzbijanje prijevara pri talijanskom Ministarstvu poljoprivrede pokazuje 194.539 metričkih tona na skladištu na kraju listopada, što je za 40 posto više nego godinu dana ranije.

U listopadu su uzgajivači maslina, mlinaši i zadruge prosvjedovali u Pugliji protiv padajućih cijena. Među organizatorima, odbor Orgoglio Olivicolo pozvao je na službeno priznavanje krize u sektoru, strožu uvoznu sljedivost i kontrole protiv prijevara te hitne mjere skladištenja za podršku cijenama proizvođača.

"Razlozi zbog kojih se prosvjeduje su apsolutno opravdani", rekao je Buondioli. "Problem je djelomično u vremenu, a djelomično u organizaciji. Vrijeme je bilo ujedno i razdoblje kada se ili bere maslina ili se ona gubi."

"Po mom mišljenju, moramo razlikovati dva proizvoda: maslinovo ulje kao robu i kvalitetno maslinovo ulje", dodao je. "Prosvjedi posljednjih dana u suštini su se odnosili na proizvod kao robu."

Prema riječima Angela Frascarellija, profesora poljoprivredne ekonomije na Sveučilištu u Perugi, trenutačne trendove cijena treba promatrati u kontekstu iznimnih tržišnih uvjeta posljednjih godina.

Cijene talijanskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja tijekom prve polovice 2022. kretale su se oko 4,20 do 4,30 eura po kilogramu, prije nego što su porasle na više od 9,50 eura jer su teške nestašice u proizvodnji pogodile Španjolsku i druge mediteranske proizvođače.

"Pitanje je, zašto su cijene porasle? Zašto je nešto što je vrijedilo 4,20 eura dosegnulo 9,70 eura?" rekao je, objašnjavajući da je nestašica standardnog maslinovog ulja na međunarodnim tržištima također podigla talijanske cijene.

"Uzgajivači su povjerovali da je to ispravna cijena. Ali nije bila", rekao je Frascarelli. "Sve što je trebalo bilo je da Španjolska i zemlje Mediterana nastave s proizvodnjom."

Trenutna kotacija od 4,75 € stoga nije daleko od razine od 4,20 do 4,30 € na koju se Frascarelli prisjeća iz razdoblja prije skoka cijena.

Španjolska, najveći svjetski proizvođač maslinovog ulja, prognozirala je prinos od približno 1,6 milijuna metričkih tona za berbu 2026./27., što je 23 posto više nego u prethodnoj sezoni.

Nasuprot tome, listopadska prognoza koju je objavio Olive Oil Times procjenjuje proizvodnju talijanskog maslinovog ulja na između 270.000 i 290.000 metričkih tona za sezonu 2026./27., što je otprilike 20 posto manje nego u prethodnoj sezoni, unatoč povoljnim uvjetima koje je Buondioli opisao na Garganu.

Buondioli je procijenio da sama berba može koštati etablirano poduzeće za uzgoj maslina u njegovom području od 3 do 3,50 eura po kilogramu proizvedenog maslinovog ulja. Opisao je operaciju berbe s pet radnika i mehaničkom opremom koja može koštati oko 1200 eura za jedan dan. Ti troškovi ne uključuju godišnje troškove održavanja nasada i mljevenja.

Domenico Buondioli sakuplja svježe ubrane masline na obiteljskim nasadima u Pugliji, gdje rastući troškovi proizvodnje i pad cijena maslinovog ulja smanjuju marže maslinara.

Buondioli je ukazao na oštar porast troškova poljoprivrednog goriva, radne snage, održavanja opreme i ambalaže posljednjih godina.

"Sve je poskupjelo", rekao je Buondioli. "Poskupjele su boce, poskupjele su kutije, poskupjele su etikete, poskupjele su čepove." Navodio je primjer dijela za stroj čija je cijena zamjene porasla s 260 na 560 eura.

Ti izazovi ne pogađaju sve talijanske proizvođače jednako. Frascarelli je upozorio da se talijanska proizvodnja maslina ne bi smjelo smatrati jedinstvenim proizvodnim sustavom.

Izdvojio je tri široke kategorije, od kojih se svaka suočava s različitim gospodarskim uvjetima: "herojske" maslinike održavani u zahtjevnim područjima poput strmih ili terasastih padina; tradicionalni maslinici s ograničenom mehanizacijom; te moderni, produktivniji pogoni koji su uložili u tehnologiju i učinkovitost.

"Perspektiva neberbe maslina uglavnom se odnosi na drugu kategoriju, koja je na granici između profitabilnosti i operativnih gubitaka, pogotovo u vrijeme kada je radnu snagu sve teže pronaći", rekao je, misleći na tradicionalne nasade.

"Problem danas možda nije toliko u cijenama koliko u troškovima, posebice troškovima rada", rekao je za Olive Oil Times Gabriele Scozzafava, poljoprivredni ekonomist sa Sveučilišta u Firenci. "Osim financijskog tereta, tu je i poteškoća u pronalaženju radnika. Ručna berba postala je posebno izazovna."

U nedavnoj studiji Scozzafava i njegov kolega istraživač Tommaso Fantechi ispitali su dugoročnu ekonomsku održivost tradicionalnih, intenzivnih i superintenzivnih maslinika u brdovitom području Toskane.

U studiji se pretpostavilo da tradicionalni nasadi daju 400 kilograma maslinovog ulja po hektaru, uz godišnje troškove berbe od 1.800 eura po hektaru. Nasadi supervisoke gustoće, nasuprot tome, pretpostavljeno je da daju 1.500 kilograma po hektaru, uz godišnje troškove berbe od 1.000 eura po hektaru.

Prema modelu istraživača, za ekonomsku održivost bez potpore iz Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) Europske unije za maslinike tradicionalne gustoće u tim toskanskim brežuljcima bio bi potreban cijena maslinovog ulja od 9,60 eura po kilogramu, u usporedbi s 6,97 eura za intenzivne i 4,13 eura za sustave supervisoke gustoće.

Frascarelli je rekao da geografske oznake i diferencijacija proizvoda mogu pomoći proizvođačima da postignu više cijene, ali sama certifikacija ne nudi jamstvo.

"Diferencijacija je zasigurno najperspektivniji put, pod uvjetom da je potrošači prepoznaju", rekao je.

Podaci ISMEA-e za listopad 2026. pokazuju da je cijena ekstra djevičanskog maslinovog ulja s zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) Terra di Bari iznosila u prosjeku 4,59 € po kilogramu. Tijekom istog mjeseca, maslinovo ulje s zaštićenom geografskom oznakom (PGI) Toscano prosječno je koštalo 12 eura po kilogramu, dok je maslinovo ulje s zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) Garda dosegnulo 14 eura.

Iako nacionalna prosječna cijena talijanskog ekstra djevičanskog maslinovog ulja nije izravno usporediva s cijenom pojedinačne PDO oznake, cijena PDO Terra di Bari od 4,59 € bila je niža od ISMEA-ine nacionalne prosječne cijene od 4,75 € za talijansko ekstra djevičansko maslinovo ulje tog mjeseca.

Frascarelli je napomenuo da obilna ponuda i slabija prepoznatljivost potrošača mogu držati certificirana ulja blizu standardnih tržišnih cijena.

"Zajedničko upravljanje opskrbom moglo bi proizvođačima omogućiti izravno pregovaranje s industrijom i maloprodajom te osigurati određenu prednost u cijeni, iako ne i značajnu", dodao je Frascarelli.

Za Buondiolija, čija obiteljska tvrtka proizvodi organsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, uvjeravanje talijanskih potrošača da plate više za kvalitetu i dalje je veliki izazov.

Domenico Buondioli, uzgajivač maslina četvrte generacije iz Puglie, kaže da su povoljni uvjeti za berbu zasjenjeni padom cijena maslinovog ulja i rastućim troškovima proizvodnje.

"Ako na polici u supermarketu pronađete ekstra djevičansko maslinovo ulje po 5 eura po litri, a drugo po 12 eura, možete zamisliti što se događa", rekao je.

"U Italiji svatko ima strica ili bratića čijem maslinovom ulju vjeruje", rekao je Buondioli. "Preporuka je važnija od nekoga koga ne poznaju, a koji im pokušava prodati proizvod."

Kao rezultat toga, njegovo obiteljsko poduzeće sve se više okreće međunarodnim tržištima. "Mi proizvodimo kvalitetu i u suštini je izvozimo", rekao je.

Dora Desantis, predsjednica grupe za maslinovo ulje pri Assitol-u, talijanskoj udruzi industrije jestivih ulja, rekla je da se industrija suočava sa svojim pritiscima.

"Kada cijene padnu, vrijednost dionica tvrtke opada i tvrtke se mogu naći u situaciji da prodaju na tržištu koje više ne priznaje njihove izvorne troškove kupnje", rekla je za Olive Oil Times.

Po njezinom mišljenju, zahtjevi trgovaca za nižim veleprodajnim cijenama također kompliciraju planiranje i ulaganja.

"Pozivamo trgovce da razmisle o daljnjoj upotrebi ekstra djevičanskog maslinovog ulja kao gubitničkog artikla u promocijama ispod cijene", rekla je. "Rizik je u tome da iznimno niska cijena postane ono što potrošači doživljavaju kao normalno."

Doprinos tradicionalnih i "heroičkih" maslinika proteže se daleko izvan proizvodnje maslinovog ulja.

"Ne možemo očekivati da poljoprivrednici snose troškove pružanja koristi društvu. Krajolik je javno dobro, ali trošak održavanja tradicionalnih maslinika pada na proizvođača", rekla je Scozzafava.

Tradicionalne masline mogu doprinijeti očuvanju krajolika, zaštiti bioraznolikosti i zaštiti obronaka pomoću kamenih zidova suhom zidanjem. Te se koristi, koje ekonomisti često opisuju kao pozitivne eksternalije, ne moraju nužno odraziti na višoj cijeni proizvedenog maslinovog ulja.

Studija Scozzafava–Fantechi procijenila je da se, čak i uz postojeću potporu iz Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), tradicionalne maslinike suočavaju s godišnjim manjkom profitabilnosti od približno 950 eura po hektaru u usporedbi s intenzivnim sustavima i 3.104 eura u usporedbi s nasadima supervisoke gustoće.

Ove brojke mogle bi pomoći u usmjeravanju javne potpore, ali Scozzafava je naglasio da one ne mjere vrijednost ekoloških i kulturnih koristi, što zahtijeva procjenu specifičnu za pojedino područje.

Također je upozorio da sama modernizacija ne može premostiti jaz. Ograničena mehanizacija, staro poljoprivredno stanovništvo i nedostatna tehnička pomoć i dalje su značajne prepreke, zbog čega je ciljana javna intervencija ključna za očuvanje ekonomski ranjivih krajolika maslinika.

Za Desantisa, očuvanje talijanskog uzgoja maslina također znači zaštitu raznolikosti kultivara i regionalnih profila maslinovog ulja. Moderni, visoko mehanizirani nasadi, međutim, često se oslanjaju na ograničen raspon sorti.

"Ako želimo da modernizacija spriječi postupni gubitak našeg identiteta sorti, moramo ulagati u istraživanja", rekla je. "U nekim područjima konkurentnost možemo značajno poboljšati inovacijama, mehanizacijom i boljom organizacijom proizvodnje. U drugim je područjima mnoge intervencije mnogo teže."

Za ta područja Desantis je pozvala na ciljane javne politike za očuvanje krajolika, bioraznolikosti i kulturnog nasljeđa čija vrijednost nadilazi proizvodnju maslinovog ulja.

"Moramo imati hrabrosti priznati da ne postoji jedinstvena budućnost za talijansku proizvodnju maslina", rekla je.

Zakon o poljoprivrednoj potpori ColtivaItalia, koji je Senat konačno usvojio 4. studenog, namjenjuje 300 milijuna eura za mjere u maslinarskom sektoru u sklopu Nacionalnog plana za masline za razdoblje od 2026. do 2030. godine.

ISMEA je također uvela zajmove bez kamate u iznosu od 40 milijuna eura za mljekare koje se suočavaju s problemima likvidnosti.

Obje mjere rješavaju strukturne potrebe za ulaganjima ili potrebe za likvidnošću, ali nijedna ne jamči izravno proizvođačima više cijene.

Desantis je rekla da se Italija mora odlučiti kakvu proizvodnju maslina želi razvijati, uz priznavanje da će različiti teritoriji zahtijevati različita rješenja.

"U suprotnom riskiramo obećati maslinarima razinu naknade koju tržište samo ne može jamčiti", zaključila je.