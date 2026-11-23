Proizvodnja urugvajskog maslinovog ulja porasla je drugu godinu zaredom u 2026., dosegnuvši 1.300 metričkih tona, prema podacima Ministarstva stočarstva, poljoprivrede i ribarstva.

Berba iz 2026. premašila je 1.273 tone proizvedene 2025. i 614 tona 2024., iako je proizvodnja ostala 10 posto ispod petogodišnjeg prosjeka.

Proizvođači diljem zemlje imali su koristi od pojave El Niña, što je pomoglo ublažiti ozbiljan manjak vode uzrokovan dugotrajnom sušom 2023. i 2024. godine. Te su okolnosti pridonijele povijesno maloj berbi 2024. godine.

Obilne zimske kiše prije berbe 2026., praćene sunčanim i suhim ljetom, pomogle su postizanju dobrog uroda plodova diljem zemlje. Mnogi proizvođači također su izvijestili o iznadprosječnim prinosima maslinovog ulja.

Prema podacima ministarstva, za proizvodnju ulja ubrano je više od 11 milijuna kilograma maslina, uz dodatnih 6.065 kilograma za stolne masline. Podaci koje su samostalno dostavila 33 mlina koja je ministarstvo anketiralo pokazali su prosječan prinos ulja od 11,7 posto.

Podaci ministarstva također ukazuju na relativno zdrav domaće tržište, pri čemu proizvođači izvještavaju da su 64 posto svog maslinovog ulja prodali u Urugvaju, a dodatnih 20 posto izvezli.

Brazil, Španjolska i Sjedinjene Američke Države ostali su vodeća odredišta za izvoz urugvajskog maslinovog ulja, a manje količine također su poslane susjednoj Argentini.

Unatoč rastu proizvodnje i izvoza, Urugvaj ostaje neto uvoznik maslinovog ulja. Nedavno izvješće Španjolskog instituta za vanjsku trgovinu (ICEX) identificiralo je tu zemlju kao strateško tržište za španjolske izvoznike maslinovog ulja.

Prema podacima ICEX-a, Urugvaj je 2025. uvezao 2.200 tona maslinovog ulja u vrijednosti od 11,6 milijuna dolara (10,6 milijuna eura), u usporedbi s izvozom od 285 tona u vrijednosti od 1,2 milijuna dolara (1,1 milijun eura).

Institut je naveo da je potrošnja maslinovog ulja posljednjih godina porasla, dosegnuvši 0,5 litara po stanovniku. Španjolska je 2025. bila vodeći dobavljač maslinovog ulja Urugvaju, a slijedile su je Argentina i Italija.

"Ekstra djevičansko maslinovo ulje dobiva na važnosti zbog sve veće zabrinutosti za zdravlje i sklonosti prema kvalitetnijim proizvodima", napisao je ICEX. "Maslinovo ulje zadržava imidž premium proizvoda, iako rast u srednjem cjenovnom segmentu potiče potrošnju među širim krugom kupaca."

Dok španjolski izvoznici vide "značajan potencijal rasta" u Urugvaju, neki se lokalni proizvođači brinu da će rastući uvoz oslabiti domaću industriju.

Proizvođači su za Olive Oil Times izjavili da sve više urugvajskih tvrtki uvozi maslinovo ulje kako bi se zaštitile od nestabilnih uroda i ispunile stroge ugovore o opskrbi supermarketima.

Neki proizvođači i dionici u industriji također su privatno izrazili zabrinutost zbog toga što urugvajske tvrtke puni uvozna ulja u boce i označavaju ih kao "Proizvod Urugvaja".

Prema riječima proizvođača, ti su trendovi pomogli da cijene urugvajskog maslinovog ulja ostanu relativno stabilne, iako troškovi boca, fito-sanitarnih proizvoda i drugih ulaznih materijala i dalje rastu. Opća inflacija također je dodatno vršila pritisak, a vladini podaci pokazuju porast od 4,82 posto od početka godine.

Prema podacima ministarstva, prosječna maloprodajna cijena u rasutom stanju prije oporezivanja za urugvajsko maslinovo ulje iznosila je 388 urugvajskih pesosa (8,77 €), dok je prosječna maloprodajna cijena po litri iznosila 478,6 pesosa (10,80 €).

Jedna od konkurentskih prednosti za lokalne proizvođače je carina od 8,4 posto na uvoz maslinovog ulja iz Europske unije.

Međutim, carina će se postupno ukinuti tijekom sljedećeg desetljeća prema sporazumu o slobodnoj trgovini Europske unije s Mercosurom, čija je Urugvaj jedna od četiri zemlje članica, nakon što sporazum stupi na snagu.

"Postoji značajan potencijal rasta u privlačenju potrošača koji prelaze s ulja sjemenki na maslinovo ulje", napisao je ICEX. "Sporazum EU-a i Mercosura postupno će poboljšati konkurentnost europskih maslinovih ulja."

"Rastu mogućnosti za ekstra djevičansko maslinovo ulje, organske proizvode i inovativne formate pakiranja, osobito među mlađim potrošačima", zaključuje izvješće.