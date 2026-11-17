Turska se sprema za rekordnu berbu maslinovog ulja, a rane procjene nacionalnu proizvodnju stavljaju na 400.000 do 500.000 metričkih tona u berbi 2026./27. godine.

Stručnjaci taj izgled pripisuju ulasku maslina u "rodnu godinu" u njihovom naizmjeničnom ciklusu plodonošenja i sve većem broju stabala posađenih u posljednjim desetljećima.

"S ulaskom u proizvodnju maslina posađenih prije otprilike 20 godina i posljedičnim povećanjem uroda, očito je da rekordna proizvodnja koju je Turska ostvarila posljednjih godina nije rezultat slučaja", rekao je Mustafa Tan, predsjednik Turskog nacionalnog vijeća za masline i maslinovo ulje (UZZK).

Pad cijena maslinovog ulja, u kombinaciji s rastućim troškovima rada, znači da bi u nekim regijama maslinari mogli ostaviti masline na stablima jer bi berba koštala više nego što bi urod donio. – Ece Er Aydin, osnivačica Olizzi

Prema službenim procjenama, Turska ima oko 200 milijuna stabala masline, u usporedbi s 90 milijuna prije 15 godina. Međutim, podaci Turskog statističkog zavoda (TÜİK) pokazuju da je oko 155 milijuna stabala u rodnom prinosu. Izvješće USDA-e također ispituje rastući poljoprivredni proizvodni kapacitet zemlje.

Ovaj je pogled na budućnost objavljen usred promjene načina na koji se pripremaju službene prognoze. Tursko Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva preuzelo je taj proces od UZZK-a, koji je koordinirao procjene proizvodnje od 2007. godine, prema izvješćima turskih medija.

Oporavak slijedi nakon razočaravajuće berbe 2025./26., kada su suša i prirodni ciklus naizmjeničnog rađanja stabala smanjili proizvodnju na ispod 300.000 metričkih tona.

U sezoni 2024./25. službene procjene stavljaju tursku berbu maslinovog ulja na rekordnih 475.000 metričkih tona, iako su se konačne procjene prinosa razlikovale.

Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA) i neki stručnjaci iz industrije procijenili su proizvodnju u toj sezoni na oko 400.000 metričkih tona, nakon prognoza o izvanrednoj berbi.

Ove sezone povoljni uvjeti mogli bi podići tursku proizvodnju maslinovog ulja na novu najvišu razinu.

"Na temelju naših procjena, očekujemo da će nacionalna proizvodnja maslinovog ulja doseći otprilike 500.000 do 550.000 tona u sezoni 2026./2027." Murat Akman, upravni partner tvrtke Artem Oliva, jednog od najvećih turskih proizvođača i izvoznika maslinovog ulja, rekao je za Olive Oil Times.

Akman je upozorio da su ti podaci privremeni. Stvarna proizvodnja ovisit će o tome koliko će se uroda maslina usmjeriti na proizvodnju ulja, udjelu maslinovog ulja u plodovima i napretku berbe.

Također je upozorio da veći urod ne bi nužno značio veće profite za uzgajivače i proizvođače.

"Troškovi proizvodnje značajno su porasli posljednjih godina, osobito troškovi radne snage za berbu, poljoprivrednih ulaganja, energije i financijskih troškova", rekao je.

"U međuvremenu, očekivanje obilne ponude vrši pritisak na pad cijena maslinovog ulja na izvoru", dodao je Akman. "U nekim proizvođačkim regijama, trenutačne cijene na veleprodajnom tržištu navodno se približavaju ili čak padaju ispod troškova proizvodnje."

Proizvođačke cijene ekstra djevičanskog maslinovog ulja u Turskoj ostaju ispod 5 € po litri, u rasponu od 195 turskih lira (3,51 €) u Nazilliju do 220 lira (3,96 €) u Ayduinu i 274 lire (4,94 €) u Edremitu.

Ece Er Aydin, osnivačica tvrtke Olizzi sa sjedištem u Izmiru, složila se da Turska možda ide prema rekordnoj berbi. Podržala je zabrinutost Akmana zbog smanjenja profitnih marži.

"Najhitniji izazov je profitabilnost uzgajivača", rekla je Aydin za Olive Oil Times.

"Pad cijena maslinovog ulja, u kombinaciji s rastućim troškovima rada, znači da bi u nekim regijama uzgajivači mogli ostaviti masline na stablima jer bi berba koštala više nego što bi donijela prihoda."

Aydin, certificirana kušavkinja maslinovog ulja, rekla je da je industrija uz rast proizvodnje ostvarila i značajan napredak u kvaliteti.

"Mnogi proizvođači s kojima surađujem uložili su u naprednu opremu za mljevenje i modernizirali svoje pogone, čime je postignuta veća preciznost u preradi i proizvodnji izvanrednih ekstra djevičanskih maslinovih ulja", rekla je.

Unatoč nepredvidivom vremenu i nestašici vode u nekim proizvođačkim regijama, Aydin vidi prilike za daljnji rast jačanjem prisutnosti turskog maslinovog ulja u inozemstvu.

"Prilika Turske je izgraditi snažniji međunarodni ugled po pitanju kvalitete, istovremeno osiguravajući da proizvodnja te kvalitete ostane ekonomski održiva za ljude koji stoje iza nje", rekla je.

U Balıkesiru, u sjeverozapadnoj regiji Marmara, očekuje se da će proizvodnja maslinovog ulja ove sezone doseći oko 40.000 metričkih tona.

Lokalna proizvođačica Nermin Gökduman izjavila je da pad cijena maslinovog ulja i stalno rastući troškovi obeshrabruju neke poljoprivrednike da ne beru svoje nasade.

"Operacija ne pokriva troškove proizvodnje i ove godine mnogi poljoprivrednici neće brati [svoje masline] sa svojim obiteljima", rekla je Gökduman. "Nažalost, postoji mogućnost da će njihov urod ostati na maslinicima."

Drugi proizvođači u tom području rekli su da su dnevnice za berače maslina ove godine porasle na gotovo 1.500 turskih lira (27 €), s 900 lira (17,20 €) prošle godine.

Velika berba mogla bi također ostaviti Tursku sa znatno više maslinovog ulja dostupnog za izvoz. No, nedavni izvozni učinak zemlje bio je slab.

Izvoz turskog maslinovog ulja pao je za 53 posto od siječnja do rujna 2026. u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije, na svega 15.700 metričkih tona.

Za usporedbu, Turska je u berbi 2022./23. izvezla 146.000 metričkih tona maslinovog ulja u vrijednosti većoj od 700 milijuna dolara (627 milijuna eura).

Proizvođači koji su prethodno razgovarali za Olive Oil Times naglasili su potrebu za izgradnjom snažnijeg identiteta turskog maslinovog ulja na međunarodnim tržištima.

Kako bi potaknula izvoz, udruga Egzejskih izvoznika maslina i maslinovog ulja (EZZIB) poziva na uklanjanje trgovinskih barijera s kojima se suočavaju turski proizvođači.

Udruga je pozvala Europsku uniju da poveća svoju kvotu za uvoz maslinovog ulja iz Turske bez carine s 100 metričkih tona na najmanje 60.000 metričkih tona.

Za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje iz Turske koje se uvozi u EU izvan te kvote, carina iznosi 1,12 eura po kilogramu.

S obzirom na to da su proizvođačke cijene u zemljama EU-a koje proizvode maslinovo ulje ove sezone oko 3,50 do 4,50 eura, stručnjaci kažu da carina iznosi otprilike jednu trećinu vrijednosti proizvoda, što tursko maslinovo ulje čini manje konkurentnim za europske uvoznike i veleprodajne kupce.

EZZIB je također pozvao na ukidanje dodatne carine od 12,5 posto na turske proizvode koji ulaze u Sjedinjene Države, jednu od vodećih odredišnih zemalja za izvoz turskog maslinovog ulja, uz Španjolsku i Italiju.

Predsjednik udruge Mehmet Emre Uygun identificirao je Ujedinjeno Kraljevstvo kao još jedno obećavajuće tržište. Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju sporazum o slobodnoj trgovini od 2021. godine, a Uygun je rekao da bi nadolazeći pregovori mogli otvoriti put za izvoz turskog maslinovog ulja bez carina.

Kako sezona berbe napreduje, proizvođači kažu da će jači pristup stranim tržištima biti ključan.

"Sezona 2026./27. predstavlja i priliku i izazov za tursku industriju maslinovog ulja", rekao je Akman.

"Veća proizvodnja mogla bi ojačati položaj Turske na međunarodnim tržištima, osobito poboljšanjem dostupnosti opskrbe i konkurentnosti cijena", dodao je. "Međutim, konkurencija drugih mediteranskih proizvođača, posebno Španjolske, ostat će važan čimbenik."

Akman je rekao da industrija treba naglasiti izvoz s dodanom vrijednošću i brendiranim proizvodima umjesto rasutih pošiljki, diferencirati svoja ulja po kvaliteti i razvijati dugoročne odnose s međunarodnim kupcima.

"U konačnici, rekordna berba ne bi se trebala mjeriti samo količinom maslinovog ulja koju proizvedemo, već i vrijednošću koju ta proizvodnja stvara za poljoprivrednike i poduzeća koja stoje iza nje", zaključio je.