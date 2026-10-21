La lunga ricerca dell’eccellenza nell’olio d’oliva da parte di un produttore brasiliano dà i suoi frutti

Dopo quasi tre decenni di sperimentazione, Tenuta do Bosque ha ottenuto quattro premi NYIOOC, segnando una pietra miliare per il suo fondatore e per l’industria brasiliana dell’olio d’oliva, in forte espansione.

Il produttore brasiliano Tenuta do Bosque ha conquistato due medaglie d’oro e due d’argento al suo debutto al Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC 2026 con tre monovarietali e una miscela.

Per il fondatore Rogério Khmayis, questo successo rappresenta il culmine di quasi tre decenni di ricerca agricola, sperimentazione, viaggi in Europa e una passione di una vita per gli ulivi.

“Sono nato sotto un ulivo in Medio Oriente. Mia madre aveva paura dei bombardamenti durante la guerra e cercava rifugio sotto un ulivo millenario”, ha raccontato Khmayis a Olive Oil Times. «Quando sono andato in Italia per studiare medicina veterinaria, vedevo ulivi ovunque e sognavo di avere una fattoria tutta mia. Quando sono arrivato in Brasile, mi sono chiesto perché qui non ci fossero quasi ulivi».

Gli uliveti si estendono sulle dolci colline della Tenuta do Bosque a Guaíba, nel Rio Grande do Sul, dove quasi tre decenni di sperimentazione hanno contribuito a creare un’azienda olearia pluripremiata.

Khmayis ha trascorso parte della sua giovinezza in Sicilia, studiando medicina veterinaria a Messina e vivendo vicino a Milazzo, dove uliveti, vigneti e agrumeti costituivano il paesaggio agricolo.

«C’era il sole, c’era l’acqua, c’era tutto. C’erano i vigneti, proprio come in Italia, ma non c’erano ulivi», ha ricordato.

«Quando chiedevo alla gente perché non coltivassero le olive, mi rispondevano che non era possibile. Ma continuavo a chiedere: se riescono a produrre olive in Uruguay, Cile e Argentina, dove le condizioni sono simili, perché non potremmo farlo qui?»

Verso la fine degli anni ’90, Khmayis aveva iniziato a sperimentare la coltivazione dell’olivo nella sua proprietà a Guaíba, nel Rio Grande do Sul, dove allevava anche bovini e capre.

«Tutti pensavano che fossi pazzo. Mi chiamavano “o louco da oliveira”, il pazzo degli ulivi», racconta. «Nessuno credeva che quegli alberi potessero crescere qui. Non avevo né la tecnologia né l’esperienza, e quando chiedevo aiuto, la gente non mi prendeva sul serio».

Filari di viti si estendono lungo un pendio alla Tenuta do Bosque a Guaíba, nel sud del Brasile, dove la coltivazione dell’olivo fa parte di un’attività agricola diversificata che comprende anche vigneti e allevamento.

Khmayis ha importato giovani ulivi dall’Italia e dal Medio Oriente e li ha testati su diversi tipi di terreno. In un’occasione, ha portato in Brasile circa 500 alberelli e ne ha persi quasi la metà.

«Ci ho provato per dieci anni», ha raccontato. «Andavo in giro a chiedere alla gente se potevo piantare qualche albero vicino alle loro case, così da poter testare diversi tipi di terreno e capire come reagivano le piante. Ho importato molti alberi e ne ho regalati molti».

La Frantoio è stata tra le prime varietà che ha provato, ma le sue esigenze di refrigerazione si sono rivelate impegnative. Su consiglio di uno specialista italiano, ha iniziato a sperimentare con l’Arbequina, aggiungendo poi la Picual e la varietà greca Koroneiki.

Oggi, Tenuta do Bosque gestisce circa 50 ettari di oliveti, con altri 20 ettari in fase di coltivazione. Khmayis ha affermato che la tenuta conta circa 3.000 ulivi maturi e produttivi, oltre ai vigneti e alle attività di allevamento.

Oltre alle cultivar principali, l’azienda sta sperimentando la Nabali, una varietà di oliva tradizionale coltivata nel Levante, in particolare in Palestina e Giordania.

«La sua eleganza e i suoi sapori superbi sono eccezionali», ha affermato Khmayis. La produzione rimane limitata e la tenuta utilizza la maggior parte dell’olio ottenuto nelle proprie miscele.

Gli uliveti sono coltivati senza irrigazione, affidandosi alle precipitazioni della zona e al terreno naturalmente in pendenza, che garantisce il drenaggio.

Per anni, la mancanza di frantoi nelle vicinanze ha impedito alla tenuta di controllare appieno la propria produzione di olio d’oliva.

«Dovevamo portare le nostre olive fino a 200 chilometri di distanza per farle lavorare», ha detto Khmayis. «Era un lavoro enorme. A volte pensavo che fosse meglio vendere le olive e produrre solo una piccola quantità di olio d’oliva. Fino all’anno scorso, erano coloro che acquistavano le mie olive a vincere i premi», ha aggiunto.

Il sole tramonta sugli uliveti della Tenuta do Bosque a Guaíba, nel sud del Brasile, dove il fondatore Rogério Khmayis ha dedicato quasi tre decenni allo sviluppo della coltivazione dell’olivo.

La svolta è arrivata con l’investimento in un moderno frantoio all’interno della tenuta, entrato in funzione nel 2026. L’impianto è in grado di lavorare 1.500 chilogrammi di olive all’ora, consentendo all’azienda di controllare direttamente l’estrazione e di ridurre drasticamente il tempo che intercorre tra la raccolta e la molitura.

«Ora raccogliamo le olive e nel giro di due ore stiamo già producendo olio d’oliva», ha affermato Khmayis. «Questo cambia la qualità dell’olio. Ecco perché siamo stati così felici di vincere i Gold Awards a New York. È il risultato del nostro lavoro».

Altri produttori hanno manifestato interesse nell’utilizzare le attrezzature della tenuta e Tenuta do Bosque prevede di mettere a loro disposizione i propri impianti di molitura a partire dal prossimo raccolto.

Nonostante il nuovo frantoio, gli elevati costi energetici, la carenza di manodopera stagionale per la potatura e le condizioni meteorologiche imprevedibili rimangono sfide significative.

«Il problema maggiore, francamente, è il clima e l’acqua», ha affermato. «Abbiamo avuto troppa pioggia. Settembre e ottobre sono mesi particolarmente importanti per la fioritura, e le piogge eccessive possono danneggiare la produzione».

Ciononostante, Khmayis ha descritto la stagione 2026 come una delle migliori raccolte della regione nella storia recente, in linea con la più ampia ripresa della produzione brasiliana di olio d’oliva.

Affrontare queste sfide richiede anche investimenti in tecnologia e competenze specialistiche. Khmayis ha affermato che le attrezzature per la raccolta possono costare in Brasile diverse volte di più rispetto all’Europa. L’azienda ha inoltre introdotto l’uso di droni per i trattamenti agricoli.

«Con un trattore, alcuni trattamenti potrebbero richiedere dieci giorni», ha spiegato. «Con un drone, possiamo completarli in uno o due giorni».

Ha inoltre sottolineato l’importanza delle conoscenze agronomiche specializzate, che all’inizio dei suoi esperimenti erano in gran parte assenti a livello locale.

«Le olive non sono come il mais o il riso. Servono tecnologia ed esperienza», ha affermato Khmayis. «Non basta seguire un corso. Bisogna recarsi dove le olive vengono coltivate da secoli e imparare direttamente da quell’esperienza».

Khmayis ha anche studiato la storia della coltivazione dell’olivo a Guaíba.

Secondo Khmayis, nella zona si piantavano ulivi già negli anni ’50 e almeno uno sopravvive ancora oggi. Le ricerche che ha condotto insieme a un amico presso un museo di Porto Alegre hanno portato alla luce documenti storici relativi a precedenti tentativi di introdurre la coltivazione dell’olivo nel comune.

In collaborazione con le autorità locali, ha promosso un progetto per piantare 100 ulivi negli spazi pubblici di Guaíba. Ha affermato che 17 sono già stati piantati, mentre altri sono stati donati alle scuole locali.

«Voglio insegnare ai bambini cos’è un ulivo», ha detto scherzando. «Forse così i loro genitori inizieranno a comprare l’olio d’oliva».

Un giovane visitatore osserva le olive appena raccolte alla Tenuta do Bosque, nel sud del Brasile. «Voglio insegnare ai bambini cos’è un ulivo», ha detto il fondatore Rogério Khmayis. «Forse così i loro genitori inizieranno a comprare l’olio d’oliva».

Far conoscere ai consumatori gli ulivi e le qualità dell’olio extravergine di oliva è fondamentale anche per i piani della tenuta volti a sviluppare l’oleoturismo.

La figlia di Khmayis, Yasmin Sabioni, che supervisiona lo sviluppo di queste attività, ha affermato che la tenuta ha già organizzato giornate dedicate alla raccolta che hanno suscitato notevole interesse da parte dei visitatori locali.

«Penso che le persone stiano imparando», ha dichiarato a Olive Oil Times. «Non conoscono esattamente le differenze tra i vari oli d’oliva, ma il processo di apprendimento è iniziato».

«Quando partecipiamo a eventi, proponiamo degustazioni di ogni tipo di olio d’oliva perché, per molte persone, è tutto semplicemente “olio d’oliva”», ha aggiunto. «Ma quando assaggiano tipi diversi, dicono sempre: “Preferisco questo, preferisco quello”. Alcuni preferiscono oli fruttati, ad altri piacciono quelli più speziati o più piccanti. A quel punto iniziano a sviluppare le proprie preferenze».

L’azienda sta pianificando ulteriori eventi con degustazioni di olio d’oliva, abbinamenti gastronomici e visite alla tenuta.

«I consumatori potranno così scoprire l’olio extravergine di oliva di qualità e comprendere il valore dei prodotti di eccellenza locali», ha affermato Sabioni.

«Da qualche parte bisogna pur cominciare», ha concluso.