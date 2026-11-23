Secondo i dati del Ministero dell’Allevamento, dell’Agricoltura e della Pesca, nel 2026 la produzione uruguaiana di olio d’oliva è aumentata per il secondo anno consecutivo, raggiungendo le 1.300 tonnellate metriche.

Il raccolto del 2026 ha superato le 1.273 tonnellate prodotte nel 2025 e le 614 tonnellate del 2024, sebbene la produzione sia rimasta inferiore del 10% rispetto alla media quinquennale.

I produttori di tutto il Paese hanno beneficiato dell’arrivo di El Niño, che ha contribuito ad alleviare il grave deficit idrico causato dalla prolungata siccità del 2023 e del 2024. Tali condizioni avevano contribuito a un raccolto storicamente basso nel 2024.

Le abbondanti piogge invernali che hanno preceduto il raccolto del 2026, seguite da un’estate soleggiata e secca, hanno favorito un’ottima allegagione in tutto il Paese. Molti produttori hanno inoltre segnalato rese di olio superiori alla media.

Secondo il ministero, sono stati raccolti oltre 11 milioni di chilogrammi di olive destinate alla produzione di olio, oltre ad altri 6.065 chilogrammi di olive da tavola. I dati auto-dichiarati da 33 frantoi intervistati dal ministero hanno mostrato una resa media di olio dell’11,7%.

I dati del ministero suggeriscono inoltre un mercato interno relativamente florido, con i produttori che hanno dichiarato di aver venduto il 64% del proprio olio d’oliva in Uruguay e di averne esportato un ulteriore 20%.

Brasile, Spagna e Stati Uniti sono rimasti le principali destinazioni delle esportazioni di olio d’oliva uruguaiano, con volumi minori spediti anche alla vicina Argentina.

Nonostante l’aumento della produzione e delle esportazioni, l’Uruguay rimane un importatore netto di olio d’oliva. Un recente rapporto dell’Istituto spagnolo per il commercio estero (ICEX) ha identificato il Paese come un mercato strategico per gli esportatori spagnoli di olio d’oliva.

Secondo l’ICEX, nel 2025 l’Uruguay ha importato 2.200 tonnellate di olio d’oliva per un valore di 11,6 milioni di dollari (10,6 milioni di euro), a fronte di esportazioni pari a 285 tonnellate per un valore di 1,2 milioni di dollari (1,1 milioni di euro).

L’istituto ha affermato che il consumo di olio d’oliva è aumentato negli ultimi anni, raggiungendo 0,5 litri pro capite. La Spagna è stata il principale fornitore di olio d’oliva dell’Uruguay nel 2025, seguita dall’Argentina e dall’Italia.

«L’olio extravergine di oliva sta acquisendo sempre più importanza a causa delle crescenti preoccupazioni per la salute e della preferenza per prodotti di qualità superiore», ha scritto l’ICEX. «L’olio d’oliva mantiene un’immagine di prodotto di alta gamma, sebbene la crescita nel segmento di fascia media stia incoraggiando il consumo da parte di un pubblico più ampio».

Mentre gli esportatori spagnoli vedono un «significativo potenziale di crescita» in Uruguay, alcuni produttori locali temono che l’aumento delle importazioni possa indebolire l’industria nazionale.

I produttori hanno dichiarato a Olive Oil Times che un numero crescente di aziende uruguaiane sta importando olio d’oliva per proteggersi dalla volatilità dei raccolti e per rispettare i rigidi contratti di fornitura con i supermercati.

Alcuni produttori e operatori del settore hanno inoltre espresso in privato preoccupazioni riguardo al fatto che le aziende uruguaiane imbottiglino oli importati etichettandoli come «Prodotto in Uruguay».

Secondo i produttori, queste tendenze hanno contribuito a mantenere relativamente stabili i prezzi dell’olio d’oliva uruguaiano, nonostante i costi delle bottiglie, dei prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione continuino ad aumentare. Anche l’inflazione generale ha esercitato ulteriore pressione, con i dati governativi che indicano un aumento del 4,82% dall’inizio dell’anno.

Secondo il ministero, il prezzo medio di vendita all’ingrosso al netto delle imposte per l’olio d’oliva uruguaiano ha raggiunto i 388 pesos uruguaiani (8,77 €), mentre il prezzo medio al dettaglio era di 478,6 pesos (10,80 €) al litro.

Un vantaggio competitivo per i produttori locali è rappresentato dal dazio dell’8,4% sulle importazioni di olio d’oliva dall’Unione Europea.

Tuttavia, tale dazio è destinato a essere gradualmente eliminato nel corso del prossimo decennio, in base all’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur – di cui l’Uruguay è uno dei quattro paesi membri – una volta che l’accordo entrerà in vigore.

«Esiste un notevole potenziale di crescita nell’attirare i consumatori che passano dagli oli di semi all’olio d’oliva», ha scritto l’ICEX. «L’accordo UE-Mercosur migliorerà gradualmente la competitività degli oli d’oliva europei».

«Le opportunità sono in crescita per l’olio extravergine di oliva, i prodotti biologici e i formati di confezionamento innovativi, in particolare tra i consumatori più giovani», ha concluso il rapporto.