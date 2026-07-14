I produttori pugliesi trasformano le radici familiari e un’antica leggenda in oli pluripremiati

Nella loro tenuta di famiglia nei pressi di Giovinazzo, Savino e Luigi De Palo coniugano cultivar locali, agricoltura sostenibile e un profondo attaccamento al paesaggio pugliese.

Un’antica leggenda locale fa risalire le origini della città pugliese di Giovinazzo all’eroe greco Perseo, figlio di Zeus e della principessa mortale Danae.

Si narra che Perseo, stanco delle sue imprese e dei lunghi vagabondaggi, abbia cercato riposo in un fertile lembo di terra lungo la costa adriatica. Lì fondò un piccolo borgo in onore di suo padre. Secondo la leggenda, il nome latino del villaggio, Iovis Natio, che significa “il popolo di Zeus”, si è evoluto nell’attuale nome della città.

Oggi produrre qualità non significa solo lavorare nei campi. Richiede anche una piena consapevolezza di ciò che si sta creando. – Savino De Palo, Azienda Agricola Depalo Luigi

«Abbiamo davvero a cuore questo luogo, le cui origini documentate risalgono a un insediamento del IV secolo a.C. che si sviluppò in una comunità di pescatori e mercanti durante l’epoca romana», ha affermato Savino De Palo, che gestisce una tenuta appena nell’entroterra rispetto al villaggio costiero a nord di Bari insieme a suo padre, Luigi.

«Eppure, in quella affascinante leggenda, abbiamo trovato personaggi che sembrano entrare in risonanza naturale con l’anima dei nostri oli», ha dichiarato a Olive Oil Times.

La miscela “Perseo” dell’azienda, che prende il nome dal mitologico fondatore della città, combina le cultivar tipiche della zona, la Coratina e l’Ogliarola Barese.

Queste varietà vengono utilizzate anche per produrre due monovarietali: «Giove», il nome italiano di Zeus, e «Danae». «Giove», noto per il suo carattere deciso e vivace, ha ottenuto un Gold Award al Concorso Mondiale dell’Olio d’Oliva NYIOOC, mentre «Danae» si contraddistingue per un profilo più delicato ed elegante.

La tavolozza dei colori delle etichette riflette lo stesso gioco di contrasti. I monovarietali presentano rispettivamente tonalità di blu e giallo, mentre dalla loro unione nasce il verde utilizzato per la miscela.

Crescendo su un terreno prevalentemente pianeggiante in un microclima influenzato dal mare vicino, i 12.000 ulivi della famiglia si estendono su diversi appezzamenti per un totale di circa 50 ettari.

La tenuta De Palo si estende su diversi appezzamenti per un totale di 50 ettari di terreno e ospita 12.000 alberi di Coratina e Ogliarola Barese.

All’inizio, l’azienda consisteva in un ettaro di terreno e 100 ulivi, ha raccontato De Palo. Suo nonno, anch’egli di nome Savino, coltivava l’appezzamento per vendere olive e produrre olio per mantenere la famiglia, con ogni membro della famiglia che contribuiva ai lavori agricoli, come era comune nelle comunità rurali fino al secolo scorso.

Luigi aveva 17 anni quando suo padre morì. Ritrovatosi improvvisamente solo con la madre, si dedicò alla lavorazione della terra.

Mentre molti dei suoi amici lasciavano il Sud Italia durante un’ondata migratoria verso il Nord industrializzato, Luigi scelse di rimanere e di prendersi cura del piccolo oliveto. Dopo anni di duro lavoro, ampliò gradualmente la proprietà.

«Mio padre mi ha trasmesso l’amore per questi ulivi», ha raccontato De Palo. «Quando ero bambino, mi diceva: “Se vuoi la paghetta, te la devi guadagnare”».

Luigi De Palo gestisce una tenuta di 50 ettari insieme al figlio Savino a Giovinazzo, vicino a Bari.

«Così andavo con lui in azienda e lo aiutavo con piccoli lavori, ed è così che la mia passione ha cominciato a crescere», ha aggiunto.

Ancor prima di entrare formalmente a far parte dell’azienda, De Palo si è iscritto ai suoi primi corsi di degustazione di olio d’oliva.

«Il passo fondamentale per me è stato studiare e comprendere il prodotto», ha affermato. «Oggi produrre qualità non significa solo lavorare nei campi. Richiede anche una piena consapevolezza di ciò che si sta creando».

«Solo comprendendo veramente il prodotto si può offrire ai consumatori il miglior risultato possibile», ha aggiunto De Palo.

De Palo ha affiancato il padre nella gestione dell’azienda agricola 12 anni fa, con l’intento di valorizzarla. All’epoca, l’azienda vendeva ancora le olive, una pratica di lunga data nella regione, dove molti coltivatori consegnavano i propri frutti a frantoi o grossisti.

Con circa 35 ettari e un numero consistente di ulivi, De Palo riteneva che la famiglia dovesse sviluppare la tenuta e creare un marchio che ne riflettesse il valore. Propose quindi di produrre e imbottigliare il proprio olio.

Savino De Palo e suo padre Luigi producono monovarietali di alta qualità e una miscela a base di Coratina e Ogliarola Barese.

Suo padre non avrebbe potuto intraprendere il progetto da solo, ma lavorare insieme lo rese fattibile, e Luigi abbracciò l’idea.

La zona ospita diversi frantoi rinomati. Fin dall’inizio, la famiglia ha scelto di affidare le proprie olive a Le Tre Colonne, che, secondo De Palo, garantisce un processo di produzione di altissima qualità.

«Nel corso degli anni abbiamo acquisito diversi oliveti che ospitano anche alberi secolari», ha dichiarato De Palo.

«Mentre le zone della Puglia settentrionale e meridionale dispongono ancora di terreni liberi adatti a nuovi impianti, questo paesaggio è già densamente coltivato», ha aggiunto. «La maggior parte degli oliveti che abbiamo acquisito sono quindi di tipo tradizionale, con una spaziatura ampia e spesso irregolare, determinata dall’età e dalla storia degli alberi maturi».

La proprietà è inoltre suddivisa in numerosi appezzamenti, a testimonianza della frammentazione fondiaria che da tempo caratterizza la zona.

I due oliveti più giovani della tenuta sono stati piantati 30 anni fa dal padre di De Palo, che li ha disposti secondo uno schema regolare di sei metri per quattro per consentire una coltivazione più efficiente.

I frutti di questi appezzamenti sono riservati esclusivamente al monovarietale Gran Cru Coratina dell’azienda, uno dei fiori all’occhiello della sua produzione.

A causa della sua maturazione tardiva, la Coratina è l’ultima cultivar ad essere raccolta, a partire dai primi di novembre. L’Ogliarola Barese viene solitamente raccolta a partire dalla seconda settimana di ottobre.

Le due varietà vengono molite e conservate separatamente, e l’assemblaggio avviene in un secondo momento.

Al momento ottimale per la raccolta dei frutti, una piccola squadra di lavoratori stagionali si unisce alla famiglia e ai tre dipendenti qualificati che lavorano tutto l’anno nell’azienda agricola, portando la forza lavoro a 10 persone.

«Oggi noi agricoltori dobbiamo adattarci alla natura piuttosto che costringerla ad adattarsi all’agricoltura», ha affermato De Palo.

«Il cambiamento climatico è diventato sempre più evidente», ha aggiunto. «Di fronte a eventi estremi come la siccità, come è successo qui lo scorso anno quando non è piovuto da aprile a giugno, dobbiamo semplicemente fare del nostro meglio e lavorare ancora più duramente».

«Quest’anno, alcune piogge primaverili ci hanno almeno aiutato ad affrontare la stagione calda», ha detto De Palo.

«In quest’ottica, ci impegniamo a proteggere la nostra terra e ad adottare un approccio sostenibile che ci aiuti ad affrontare le sfide della crisi climatica», ha aggiunto. «Coltivare salvaguardando l’ambiente è fondamentale. È anche un modo per creare un paesaggio suggestivo e dimostrare un’autentica cura per la nostra terra».

Savino De Palo e suo padre Luigi organizzano esperienze oleoturistiche nella loro azienda agricola e promuovono attivamente il territorio, spinti da un forte legame con il borgo costiero di Giovinazzo.

L’azienda agricola è alimentata da pannelli fotovoltaici e la maggior parte delle sue attrezzature funziona a elettricità. La famiglia presta inoltre grande attenzione alla gestione del suolo, mantenendo una copertura vegetale controllata e falciando periodicamente.

Gli scarti della potatura vengono triturati e reimmessi negli uliveti come pacciamatura e fertilizzante naturale.

De Palo ha affermato che la famiglia desidera anche sensibilizzare visitatori e turisti sull’importanza di prendersi cura del territorio in modo responsabile.

Lo sviluppo del potenziale turistico della tenuta è uno dei due principali obiettivi di investimento dell’azienda, insieme alla costruzione di un proprio frantoio per completare il ciclo produttivo.

Dal 2021 la famiglia propone esperienze di oleoturismo, tra cui degustazioni e aperitivi tra gli ulivi. I visitatori possono inoltre partecipare alle attività agricole, come la raccolta delle olive.

«Mio padre ed io ci impegniamo a trasmettere il valore della nostra terra, ed è proprio questo il fondamento del nostro progetto», ha affermato De Palo. «Quando abbiamo intrapreso questo percorso, è stato proprio per il nostro attaccamento a questo luogo».

«Mi piace incontrare i nostri ospiti, raccontare storie sul nostro paese e invitare le persone a visitarlo perché lo amo», ha aggiunto.

«Produciamo olio e ci prendiamo cura dei nostri ulivi perché sentiamo un legame profondo, con radici che affondano nella campagna di Giovinazzo», ha detto De Palo.

«Questo diventa un vero punto di forza perché credo che la vera qualità derivi sempre da un forte legame con il territorio», ha concluso. «In definitiva, la qualità è un principio che nasce dall’amore e dalla passione per la terra».