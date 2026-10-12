La Finlandia vince il Campionato mondiale di raccolta delle olive in Croazia

Concorrenti provenienti da dieci paesi si sono riuniti sull’isola croata di Brač per una festa dedicata alla tradizionale raccolta delle olive, e la Finlandia si è aggiudicata il primo premio.

La Finlandia si è aggiudicata a sorpresa il nono Campionato mondiale di raccolta delle olive sull’isola croata di Brač, superando le squadre di altri nove paesi nonostante non abbia una propria tradizione olivicola.

La squadra finlandese ha raccolto 55,4 chilogrammi di olive in soli 45 minuti, classificandosi davanti alla Repubblica Ceca e alla Polonia in una competizione che unisce la raccolta tradizionale delle olive al turismo internazionale e alla rivalità amichevole.

Il campionato si è svolto a Postira, una pittoresca cittadina costiera di circa 1.500 abitanti. L’evento è iniziato giovedì con una presentazione ufficiale delle squadre all’Hotel Pastura, seguita dalla gara venerdì mattina nell’oliveto di San Giuseppe che domina la città.

«Stiamo creando un marchio turistico che non imita, ma ispira», ha dichiarato a Olive Oil Times Ivana Jelinčić, direttrice dell’Ente Turistico di Postira.

«Siamo orgogliosi che la nostra piccola cittadina sia diventata il fulcro di un evento così meraviglioso, che celebra e promuove la cultura delle olive e dell’olio d’oliva attraverso esperienze indimenticabili e le numerose amicizie nate qui nel corso degli anni», ha aggiunto.

Organizzato con il sostegno dell’Ente Turistico di Postira, del Comune, della Cooperativa Agricola di Postira e di Aldura Sport, il campionato ha contribuito a portare questa piccola comunità di pescatori e agricoltori sulla mappa del turismo internazionale.

Dieci squadre in lizza per il titolo

La competizione di quest’anno ha riunito 40 partecipanti in rappresentanza di dieci squadre: Finlandia, Svezia, Serbia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina, Croazia e una squadra internazionale di nomadi digitali.

Ogni squadra era composta da quattro concorrenti: due donne e due uomini. Con l’assenza della Francia, campionessa in carica, quest’anno il titolo era in palio.

La Croazia ha schierato una squadra composta da noti atleti e personaggi dello spettacolo, tra cui la nuotatrice di fondo Dina Levačić, la giornalista televisiva croata Ivana Šilović, il giocatore olimpico di pallanuoto Tomislav Paškvalin e il rapper Ante Cash.

I concorrenti provenienti da dieci paesi hanno preso parte al nono Campionato mondiale di raccolta delle olive a Postira, in Croazia, con 40 partecipanti che si sono sfidati in squadre di quattro.

«Siamo ben coordinati e competitivi», ha affermato Levačić quando le è stato chiesto se il vantaggio di giocare in casa potesse compensare la limitata esperienza della squadra nella raccolta delle olive.

Paškvalin, con in mano una manciata di olive appena raccolte, ha sottolineato il legame dell’evento con il patrimonio culturale croato.

«Questa è una storia meravigliosa che riguarda la nostra oliva croata, il nostro patrimonio e la nostra tradizione», ha detto. «Quando diventa un evento sportivo come questo, è fantastico. Non c’è niente di meglio».

Brendan O’Hara, in rappresentanza degli Stati Uniti, si è mostrato altrettanto entusiasta.

«Ci siamo innamorati di questa esperienza», ha detto. «Speriamo anche in un buon risultato».

Nevena Marinovski, della Serbia, ha accolto con favore le condizioni meteorologiche, nonostante le previsioni avessero suggerito il contrario.

«Siamo pronti. È meraviglioso e il tempo è stato dalla nostra parte», ha detto. «Una bellissima giornata di sole, nonostante le previsioni sfavorevoli».

La raccolta tradizionale sotto pressione

I concorrenti hanno dovuto affrontare una sfida impegnativa: raccogliere il maggior numero possibile di olive in esattamente 45 minuti, utilizzando solo le mani e senza alcun attrezzo meccanico.

Seguendo la tradizione locale, i partecipanti hanno raccolto le olive nei «sakete», i tradizionali grembiuli di tela da raccolta, prima di trasferirle nelle cassette delle loro squadre.

Lavorando interamente a mano, i concorrenti avevano solo 45 minuti per raccogliere il maggior numero possibile di olive, riponendo i frutti nei tradizionali grembiuli di tela.

Allo scadere del tempo, le olive sono state pesate sotto la supervisione del responsabile della Cooperativa Agricola di Postira.

I risultati sono stati tenuti segreti e solo il responsabile e i capitani delle squadre hanno potuto vedere i pesi. La classifica finale è rimasta riservata fino alla cerimonia di premiazione di sabato sera all’Hotel Pastura.

Una vittoria a sorpresa per la Finlandia

All’annuncio dei risultati, la Finlandia è stata incoronata campione del mondo, un esito inaspettato per un paese più noto per le sue foreste, i laghi e i lunghi inverni che per la coltivazione dell’olivo.

«Siamo entusiasti e adoriamo Postira, Brač e la Croazia», ha dichiarato il capitano della squadra finlandese Petri Utriainen.

«Quest’anno volevamo migliorare il nostro quarto posto dell’anno scorso, ma vincere era qualcosa che non osavamo nemmeno sperare. In Finlandia non abbiamo nemmeno un ulivo, e ora siamo campioni del mondo. È incredibile!»

La Repubblica Ceca si è classificata seconda con 48,4 chilogrammi, seguita dalla Polonia con 46,6 chilogrammi. Tutte e tre le squadre medagliate provenivano da paesi privi di una significativa tradizione olivicola.

Con un raccolto di 55,4 chilogrammi, la Finlandia ha superato di sette chilogrammi la Repubblica Ceca, che si è classificata seconda con 48,4 chilogrammi. La Polonia ha conquistato il terzo posto con 46,6 chilogrammi.

La Bosnia-Erzegovina si è classificata quarta con 43,6 chilogrammi, di poco davanti alla Croazia con 43,2 chilogrammi e alla Lituania con 43,0 chilogrammi.

Gli Stati Uniti si sono classificati settimi con 42,4 chilogrammi, seguiti dalla Serbia con 38,0 chilogrammi, dalla Svezia con 34,4 chilogrammi e dalla squadra dei nomadi digitali con 31,6 chilogrammi.

Tutti e tre i gradini del podio sono andati a paesi privi di una significativa tradizione olivicola, a sottolineare il fascino internazionale di questa insolita competizione.

Celebrazione del patrimonio olivicolo di Brač

Oltre alla competizione, gli organizzatori hanno organizzato attività volte a far conoscere ai partecipanti la cultura dell’olio d’oliva di Brač, le tradizioni agricole e i luoghi di interesse storico.

Il programma di sabato prevedeva una visita al Museo dell’Olio d’Oliva a Škrip e una passeggiata attraverso Dol, un villaggio tradizionale noto per la sua architettura caratteristica e il patrimonio rurale.

Le attività riflettevano lo scopo più ampio dell’evento: promuovere l’identità agricola dell’isola, sviluppando al contempo l’agriturismo e rafforzando i legami tra i partecipanti provenienti da diversi paesi.

La Repubblica Ceca si è classificata seconda con 48,4 chilogrammi, seguita dalla Polonia con 46,6 chilogrammi. Tutte e tre le squadre medagliate provenivano da paesi privi di una significativa tradizione olivicola.

«Non potrei essere più orgoglioso», ha dichiarato Jelinčić dopo la cerimonia di premiazione. «Postira è una piccola città di appena 1.500 abitanti, eppure grazie a questo evento siamo riusciti a raggiungere ogni angolo del mondo, condividendo la storia di Postira e della coltivazione dell’olivo in modo così energico, interessante e gioioso».

Tenutosi per la prima volta nel 2017, il Campionato mondiale di raccolta delle olive è diventato un evento internazionale di grande rilievo. Nel 2019 ha ricevuto un premio dal Creative Tourism Network per la migliore esperienza di turismo creativo.

Il campionato dimostra come una pratica agricola secolare possa diventare il fondamento di un’esperienza turistica distintiva, attirando visitatori in una piccola comunità mediterranea e preservando al contempo il suo legame con la coltivazione dell’olivo.

Per la Finlandia, la competizione si è conclusa con un titolo mondiale inaspettato. Per Postira, ha segnato un’altra edizione di successo di un evento che continua a far conoscere ai visitatori di tutto il mondo il patrimonio olivicolo dell’isola.