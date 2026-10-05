Crollo delle esportazioni di olio d'oliva libanese: il conflitto interrompe la raccolta e il commercio

Le esportazioni di olio d'oliva libanese sono diminuite di oltre la metà nei primi sette mesi del 2026, poiché il conflitto ha interrotto i trasporti, limitato l'accesso agli oliveti del sud e suscitato preoccupazioni tra gli acquirenti internazionali.

Le esportazioni di olio d’oliva libanese hanno subito un forte calo nei primi sette mesi del 2026: secondo i dati ufficiali, sono state esportate 2.575 tonnellate, rispetto alle 5.559 tonnellate dello stesso periodo del 2025, con una flessione del 53,7%.

Anche il valore delle esportazioni è sceso del 52,3%, passando da 2,28 trilioni di lire libanesi (circa 21,7 milioni di euro all’epoca) a 1,09 trilioni di lire (circa 10,7 milioni di euro).

La nostra speranza è che gli acquirenti internazionali tornino a prediligere l’eccellente olio extravergine di oliva libanese, che rappresenta anche una fonte di reddito per migliaia di famiglie in tutta la regione.– Rose Bechara Perini, Darmmess

Tuttavia, la produzione di olio d’oliva del Libano non ha registrato un calo di entità paragonabile. Le stime del Consiglio Oleicolo Internazionale indicano una produzione di 19.000 tonnellate nella campagna agricola 2024/25 e di 19.500 tonnellate nel 2025/26.

Quest’ultima stima differisce nettamente da una precedente previsione ufficiale citata dal ministro dell’Agricoltura Nizar Hani, che aveva previsto un calo del 40 per cento per la campagna agricola 2025/26.

Alla base del forte calo delle esportazioni vi sono l’aumento dei costi logistici, l’accesso limitato agli oliveti del sud e le preoccupazioni relative alla percezione da parte del mercato dell’olio d’oliva prodotto nelle zone colpite dal conflitto.

La ripresa del conflitto a partire da marzo 2026 ha interrotto i trasporti e le catene di approvvigionamento in tutto il Paese, mentre nel Libano meridionale proseguono le operazioni militari. In quella zona, molti oliveti sono stati distrutti durante il conflitto, mentre altri sono rimasti intatti.

Secondo i produttori libanesi, i trasporti e le spedizioni sono diventati sempre più complicati, richiedendo autorizzazioni aggiuntive e deviazioni.

«Nella prossima stagione, riteniamo di poter esportare regolarmente il nostro olio d’oliva da Beirut», ha dichiarato a Olive Oil Times Rose Bechara Perini, fondatrice della pluripremiata Darmmess.

Darmmess, che si rifornisce di olive da oliveti nel nord e nel sud del Libano, prevede di spremere i frutti nei frantoi locali prima di trasportare l’olio a Beirut per l’esportazione.

Bechara Perini ha spiegato che il tragitto tra Beirut e Deir Mimas, che normalmente dura circa 90 minuti, richiede ora una deviazione dettata da motivi di sicurezza attraverso la Valle della Bekaa, aggiungendo da tre a quattro ore e aumentando il costo del trasporto delle materie prime e dell’olio d’oliva.

Secondo Bechara Perini, circa 350.000 ulivi crescono nei dintorni di Deir Mimas e dei villaggi di Kawkaba e Rashaya El Foukhar, un’area conosciuta localmente come il “Sentiero della Rivelazione”. Molti sono ulivi monumentali situati in zone non direttamente coinvolte nei combattimenti.

Bechara Perini ha affermato che circa il 20 per cento degli oliveti di Deir Mimas non è attualmente raggiungibile perché ricade all’interno di una zona cuscinetto militare definita da Israele. L’accesso ad altre aree sotto il controllo dell’esercito libanese richiede permessi speciali.

«In precedenza, non potevamo accedere ad alcune zone né pianificare facilmente il lavoro negli uliveti», ha affermato. «Ora gli agricoltori stanno richiedendo il permesso per la raccolta. Per ottenere l’accesso, è necessario presentare la documentazione, compresi i nomi e i dati identificativi di coloro che vi lavoreranno. Stiamo iniziando la raccolta in questi giorni».

Gli agricoltori temono inoltre che il conflitto stia danneggiando la reputazione dell’olio d’oliva prodotto nella regione, con il rischio di pesare ulteriormente sulle esportazioni.

«Online si è parlato molto della sicurezza dell’olio d’oliva prodotto in queste zone», ha detto Bechara Perini. «Ecco perché abbiamo intrapreso un’iniziativa senza precedenti per contrastare quelle voci».

In collaborazione con gli agricoltori locali, Darmmess ha seguito i protocolli di campionamento sviluppati dal CIHEAM di Bari. Bechara Perini ha spiegato che sono stati raccolti circa un chilogrammo di olive da gruppi di 15 alberi distribuiti in tutta l’area, da ovest a est e da sud a nord.

I campioni, raccolti nel settembre 2026, sono stati inviati al Laboratorio Juan Antonio Tello di Jaén, in Spagna, riconosciuto dall’IOC, e analizzati più tardi nello stesso mese. Il laboratorio ha sottoposto l’olio estratto dai campioni a screening per individuare residui di erbicidi e pesticidi, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti e radionuclidi.

Il glifosato e i composti correlati risultavano inferiori a 0,01 mg/kg, rispetto al valore di riferimento massimo di 1 mg/kg indicato nel rapporto per il glifosato. Il piombo era inferiore a 0,02 mg/kg, rispetto a un valore massimo di 0,10 mg/kg, mentre il benzo[a]pirene, uno degli idrocarburi policiclici aromatici analizzati, era inferiore a 0,5 µg/kg rispetto a un massimo di 2 µg/kg.

Anche l’arsenico, il cadmio e il mercurio erano al di sotto di 0,02 mg/kg. Lo iodio-131, il cesio-134, il cesio-137 e l’americio-241 erano tutti al di sotto dei limiti di quantificazione del laboratorio.

Secondo le analisi di laboratorio, i campioni non hanno evidenziato alcuna contaminazione significativa tra le sostanze analizzate.

«La nostra speranza è che gli acquirenti internazionali tornino a scegliere l’eccellente olio extravergine di oliva libanese, che rappresenta anche una fonte di reddito per migliaia di famiglie in tutta la regione», ha affermato Bechara Perini.

Anche l’economia libanese nel suo complesso rimane sottoposta a forti pressioni. La Banca Mondiale prevede che il prodotto interno lordo subisca una contrazione del 6,4% nel 2026, invertendo la fragile ripresa registrata nel 2025.

Le esportazioni sono quindi particolarmente importanti per il settore oleario del Paese. Nel breve termine, tuttavia, gli agricoltori del sud devono innanzitutto raggiungere i propri alberi, curare i propri oliveti e portare le olive al frantoio.

Ibrahim, un agricoltore di Deir Mimas la cui famiglia possiede circa 200 ulivi, ha dichiarato che non riescono a raccogliere da tre anni, nonostante facciano affidamento sulle olive come fonte di reddito. Con l’inizio della raccolta del 2026, non sa ancora se la famiglia riuscirà a raggiungere tutti gli alberi.

«Se riusciremo a raccoglierle, la resa sarà sufficiente a garantire alla famiglia un tenore di vita dignitoso», ha dichiarato in un commento inviato a Olive Oil Times. «Le olive sono di ottima qualità, e sia noi che la famiglia saremmo felicissimi se potessimo raccoglierle».

A Rashaya El Foukhar, il sessantottenne Ghaith Maalouf gestisce circa otto ettari di oliveti e tre ettari di altre colture. Negli ultimi quattro anni, la sua famiglia ha dovuto ripetutamente abbandonare il villaggio per mesi durante i periodi di intensi combattimenti.

«Non abbiamo smesso del tutto di lavorare, coltivare o raccogliere i frutti della terra», ha detto Maalouf. «Tuttavia, ci sono stati periodi pericolosi in cui siamo stati costretti a lasciare il villaggio per mesi, tornando solo quando le condizioni di sicurezza lo permettevano».

A volte, alcuni appezzamenti erano troppo pericolosi da raggiungere e parte del raccolto è rimasta in campo. Maalouf ha spiegato che la manutenzione degli uliveti è stata talvolta persino più difficile della raccolta stessa, poiché il diserbo e l’aratura sono essenziali per ridurre il rischio di incendi che potrebbero distruggere alberi secolari.

Circa il 30 per cento dei terreni della famiglia rimane soggetto a restrizioni di accesso. Ciononostante, Maalouf prevede che la produzione di quest’anno possa raggiungere circa la metà di un raccolto normale, grazie alle abbondanti piogge che hanno lasciato la frutta in condizioni eccellenti.

«Il raccolto di quest’anno ci consentirà sicuramente di continuare a fornire i servizi essenziali necessari per mantenere produttivi gli uliveti negli anni a venire, garantendo al contempo un tenore di vita minimo a tre famiglie che dipendono principalmente da queste colture per soddisfare i propri bisogni primari», ha affermato.

Un altro coltivatore, il 62enne Joseph Sleiman, possiede circa 1.200 ulivi secolari. La sua famiglia non è riuscita a raggiungere gran parte dell’uliveto durante alcuni dei periodi più critici del conflitto, quando la produzione è scesa a una frazione dei livelli normali.

«Se quest’anno la raccolta andrà a buon fine, sosterrà economicamente la famiglia e ci garantirà un mezzo di sussistenza», ha detto Sleiman, aggiungendo che gli alberi sono in buone condizioni.

Bechara Perini ha spiegato che gran parte della produzione della zona proviene dalla varietà autoctona di olive «Souri», i cui alberi secolari sono strettamente legati alla tradizione millenaria dell’olivicoltura del Libano meridionale.

«Se questo raccolto sarà buono come speriamo, se le vendite andranno come dovrebbero, la maggior parte delle famiglie coinvolte vedrà rinascere le proprie speranze», ha detto Bechara Perini. «Si sono astenuti dalla raccolta delle olive per tre anni a causa della guerra. È ora che tornino nei loro campi».