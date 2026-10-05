紛争により収穫と貿易が混乱し、レバノンのオリーブオイル輸出が急減

2026年の最初の7か月間、紛争により輸送が妨げられ、南部にあるオリーブ園へのアクセスが制限され、国際的な買い手の間で懸念が高まったことから、レバノンのオリーブオイルの輸出量は半分以上減少した。

2026年の最初の7か月間、レバノンのオリーブオイルの輸出は急減した。公式統計によると、海外への出荷量は2,575トンで、2025年の同時期の5,559トンに比べ53.7％減少した。

輸出額も52.3％減少し、2.28兆レバノン・リラ（当時約2,170万ユーロ）から1.09兆リラ（約1,070万ユーロ）へと減少した。

「この地域全体の何千もの家庭の収入源でもある、優れたレバノン産エクストラバージンオリーブオイルに、海外のバイヤーが再び注目してくれることを願っている」 ――ローズ・ベチャラ・ペリーニ（Darmmess）

しかし、レバノンのオリーブオイル生産量はこれほどの落ち込みは見られなかった。国際オリーブ評議会の推計によると、2024/25収穫年度の生産量は1万9,000トン、2025/26収穫年度は1万9,500トンとされている。

後者の推計値は、ニザール・ハニ農業相が引用した以前の公式予測とは大きく異なっている。同相は2025/26収穫年度について、40％の減少を見込んでいた。

輸出の急激な減少の背景には、物流コストの上昇、南部オリーブ農園へのアクセス制限、そして紛争の影響を受けた地域で生産されたオリーブオイルに対する市場の認識への懸念がある。

2026年3月以降に再燃した紛争により、レバノン全土の輸送およびサプライチェーンが混乱しており、レバノン南部では軍事作戦が続いている。同地域では、紛争中に多くのオリーブ農園が破壊された一方で、無傷のまま残っている農園もある。

レバノンの生産者によると、輸送や出荷はますます複雑化しており、追加の許可や迂回ルートが必要となっている。

「今シーズンは、ベイルートからオリーブオイルを定期的に輸出できるはずだと考えています」と、数々の賞を受賞している「ダルメス（Darmmess）」の創設者、ローズ・ベチャラ・ペリーニ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

レバノン北部および南部のオリーブ園からオリーブを調達している「ダルメス」社は、現地の搾油所でオリーブを搾油した後、そのオイルをベイルートへ輸送して輸出する予定だ。

ベシャラ・ペリーニ氏によると、通常約90分かかるベイルートとデイル・ミマス間の移動には、現在、治安上の理由からベッカー渓谷を経由する迂回ルートが必要となっており、これにより3～4時間余分にかかり、原料やオリーブオイルの輸送コストが増加しているという。

ベシャラ・ペリーニ氏によると、ディール・ミマス周辺およびカウカバ、ラシャヤ・エル・フカーの各村には、地元で「啓示の道」として知られる地域に約35万本のオリーブの木が育っている。その多くは、戦闘が直接及んでいない地域にある巨木である。

ベチャラ・ペリーニ氏によると、ディール・ミマスのオリーブ園の約20％は、イスラエルが定めた軍事緩衝地帯内に位置しているため、現在立ち入ることができない。レバノン軍が管理するその他の地域へのアクセスには、特別な許可が必要となる。

「以前は、一部の地域に立ち入ることができなかったり、オリーブ園での作業を容易に計画できなかったりしました」と彼女は語った。「現在、農家たちは収穫の許可を求めています。立ち入るためには、そこで作業を行う人々の氏名や身分証明書などの書類を提出しなければなりません。私たちは今、収穫を開始しているところです。」

農家たちはまた、この紛争が同地域で生産されるオリーブオイルの評判を傷つけ、輸出にさらなる打撃を与えるのではないかと懸念している。

「これらの地域で生産されたオリーブオイルの安全性について、ネット上では多くの噂が飛び交っています」とベチャラ・ペリーニ氏は語った。「だからこそ、そうした噂に対抗するために、前例のない取り組みを行ったのです。」

ダルメス氏は地元の農家たちと共に、CIHEAMバーリが策定したサンプリング手順に従った。ベチャラ・ペリーニ氏によると、彼らはこの地域全域で、西から東、南から北へと、15本の木からなるグループごとに約1キログラムのオリーブを採取したという。

2026年9月に採取されたサンプルは、IOC（国際オリーブ評議会）認定のスペイン・ハエンにある「Laboratorio Juan Antonio Tello」に送られ、同月後半に分析が行われた。同研究所は、サンプルから抽出されたオイルについて、除草剤および農薬の残留物、多環芳香族炭化水素、重金属、放射性核種のスクリーニング検査を実施した。

グリホサートおよび関連化合物の濃度は0.01 mg/kg未満であり、報告書で定められたグリホサートの最大基準値である1 mg/kgを下回っていた。 鉛は最大値0.10 mg/kgに対し0.02 mg/kg未満であり、検査対象となった多環芳香族炭化水素の一つであるベンゾ[a]ピレンは、最大値2 µg/kgに対し0.5 µg/kg未満であった。

ヒ素、カドミウム、水銀も0.02 mg/kgを下回っていた。ヨウ素131、セシウム134、セシウム137、アメリシウム241はいずれも、検査機関の定量限界を下回っていた。

検査室の分析結果によると、検査対象物質のうち、サンプルに著しい汚染は認められなかった。

「国際的なバイヤーが、この優れたレバノン産エクストラバージンオリーブオイルを再び購入してくれることを願っています。このオイルは、この地域全体の何千もの家庭の収入源でもあるのです」とベチャラ・ペリーニ氏は述べた。

レバノン経済全体も依然として深刻な打撃を受けている。世界銀行は、2026年の国内総生産（GDP）が6.4％縮小し、2025年に記録された脆弱な回復傾向が後退すると予測している。

そのため、同国のオリーブオイル産業にとって輸出はとりわけ重要である。しかし短期的には、南部の農家たちはまずオリーブの木にたどり着き、果樹園の手入れを行い、オリーブを搾油所へ運び出さなければならない。

ディール・ミマス出身の農家イブラヒム氏は、家族で約200本のオリーブの木を所有しているが、オリーブを主な収入源としているにもかかわらず、3年間収穫できていないと語った。2026年の収穫期が始まった今も、家族がすべての木にたどり着けるかどうかは分からないという。

「もし収穫できれば、その収量は家族にまともな生活水準を保障するのに十分な量になるだろう」と、彼は『Olive Oil Times』に送ったコメントで述べた。「オリーブは品質が極めて良く、収穫できれば私たちも家族も大喜びするだろう」

ラシャヤ・エル・フカーでは、68歳のガイス・マアルーフ氏が約8ヘクタールのオリーブ園と3ヘクタールのその他の農地を管理している。過去4年間、激しい戦闘が繰り広げられる期間中、彼の家族は数ヶ月にわたり村を離れざるを得ない状況が繰り返されてきた。

「私たちは、土地での作業や耕作、収穫を完全に止めてしまったわけではありません」とマアルーフ氏は語った。「しかし、数ヶ月間村を離れざるを得ず、治安状況が許すようになって初めて戻ってくるという、危険な時期もありました。」

時には、一部の区画は危険すぎて近づくことができず、作物のうち一部は収穫されないまま放置された。マアルーフ氏によると、古木を焼き尽くす恐れのある火災のリスクを減らすためには除草や耕作が不可欠であるため、オリーブ園の維持管理は収穫作業よりもさらに困難な場合さえあったという。

同家の所有地の約30％は、依然として立ち入り制限の対象となっている。それでも、マアルーフ氏は、豊富な降雨により果実の状態が極めて良好であることから、今年の収穫量は平年の約半分に達する見込みだと見込んでいる。

「今年の収穫により、今後数年間、果樹園の生産性を維持するために必要な不可欠な管理を継続できることは確実です。同時に、基本的な生活ニーズを満たすために主にこれらの作物を頼りにしている3世帯の、最低限の生活水準も確保できるでしょう」と彼は語った。

別の生産者である62歳のジョセフ・スレイマン氏は、樹齢数百年のオリーブの木を約1,200本所有している。紛争が最も激しかった時期には、彼の家族は果樹園の大部分に立ち入ることができず、生産量は通常のほんのわずかな水準にまで落ち込んだ。

「今年、収穫が完了すれば、それは家族を経済的に支え、私たちに生計の手段をもたらしてくれるでしょう」とスレイマン氏は述べ、オリーブの木々は良好な状態にあると付け加えた。

ベチャラ・ペリーニ氏によると、この地域の生産量の多くは在来種の「スーリ」オリーブに由来しており、その古木はレバノン南部の数千年にわたるオリーブ栽培の伝統と密接に結びついているという。

「この収穫が我々の期待通りに豊作となり、販売も順調に進めば、関わる家族のほとんどが新たな活力を取り戻すことになるでしょう」とベチャラ・ペリーニ氏は語った。「彼らは戦争のため、3年間オリーブの収穫を控えてきました。今こそ、彼らが畑に戻る時です。」