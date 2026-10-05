Produção de azeite na Grécia deve se recuperar, embora os preços baixos atenuem o otimismo

Após uma temporada anterior decepcionante, espera-se que a produção de azeite na Grécia se recupere significativamente, embora os produtores alertem que os preços baixos possam comprometer os benefícios de uma safra maior.

Espera-se que a produção grega de azeite se recupere na safra de 2026/27, após a colheita decepcionante da última temporada, com algumas estimativas do setor apontando para um rendimento nacional em torno de 300.000 toneladas.

Se a previsão se concretizar, a Grécia registraria sua maior safra desde 2022/23, quando o país produziu mais de 330.000 toneladas métricas de azeite de oliva.

Essa perspectiva otimista surge após uma safra de baixos rendimentos, na qual surtos de pragas causaram danos significativos às azeitonas em várias regiões, forçando alguns produtores a encerrar a colheita mais cedo do que o habitual.

No sul do Peloponeso, as oliveiras parecem saudáveis e repletas de frutos.

“Esperamos uma safra excepcional em nossa região”, disse o proprietário do lagar Nikolaos Souretis, da cidade litorânea de Kyparissia, no oeste da Messênia.

Em outras partes da região, a colheita já começou em algumas áreas ao redor da pequena cidade de Chora, no centro da Messênia.

Os agricultores locais cultivam a variedade endêmica Mavroelia, cujas azeitonas geralmente amadurecem mais cedo do que a maioria das outras cultivares gregas. A colheita da Koroneiki, variedade predominante na região, deve começar no final de outubro.

Estimativas iniciais sugerem que a produção total de azeite de Messenia poderá ultrapassar 60.000 toneladas nesta safra.

“Esperamos uma colheita robusta em nossa região, desde que ela transcorra sem contratempos graves”, disse Giorgos Kokkinos, presidente da associação local de produtores de azeite Nileas, ao Olive Oil Times.

“O aumento das chuvas e da umidade nos próximos meses, por exemplo, significaria que pragas da oliveira, como o gloeosporium, encontrariam terreno fértil para se multiplicar”, acrescentou ele.

Além dos volumes de produção, no entanto, uma das principais preocupações dos produtores gregos é que os preços do azeite na origem permaneçam significativamente abaixo de € 5 por litro.

Kokkinos disse que os estoques remanescentes do ano passado estão sendo vendidos atualmente por cerca de € 3,40 por litro. Ele acrescentou que os preços ao produtor para a nova safra também parecem baixos e provavelmente ficarão em torno de € 4 por litro para o azeite extravirgem.

Ele observou que os preços na origem, na Grécia, serão influenciados, em certa medida, pela produção na Espanha, de longe o maior produtor mundial de azeite de oliva e uma referência para os preços globais no atacado.

“Uma produção espanhola abundante exerceria pressão sobre o setor grego de azeite, reduzindo a demanda estrangeira por azeites recém-colhidos, o que também afetaria os preços”, disse ele.

Na vizinha Lacônia, os produtores também esperam um rendimento significativamente maior este ano. Na última safra, a região produziu apenas cerca de metade de sua capacidade total de produção, que gira em torno de 30.000 toneladas.

No entanto, os baixos preços na origem também estão pesando sobre os produtores da região, já que as expectativas de aumento da oferta geram preocupações quanto a uma pressão ainda maior para a queda dos preços.

“Se os preços permanecerem abaixo de cinco euros por litro, especialmente aqui, onde nossas azeitonas da variedade Athinolia exigem mais cuidados do que outras variedades, acredito que metade dos olivais da região logo será abandonada”, disse Panagiotis Batzakis, presidente da associação Agioi Apostoloi, na parte leste da região.

Os produtores locais também afirmaram que, atualmente, há pouca demanda por parte dos comerciantes e grandes engarrafadores, deixando os tanques de armazenamento cheios de azeite de oliva remanescente do ano passado.

Na ilha de Lesbos, no Mar Egeu, os produtores também esperam uma safra maior este ano, embora agora seja provável que a produção fique aquém das projeções iniciais.

“É provável que obtenhamos apenas metade do rendimento inicialmente esperado na ilha”, disse o proprietário do lagar, Babis Papadellis, à emissora estatal grega ERT.

Papadellis explicou que as oliveiras da ilha sofreram estresse térmico devido a um clima mais quente do que o habitual, o que fez com que perdessem uma parte significativa de sua folhagem. Embora as chuvas recentes tenham estimulado um novo crescimento, ele afirmou que os danos reduziram a capacidade das árvores de produzir uma colheita robusta nesta temporada.

Não se espera que os preços na origem, em Lesbos, difiram significativamente dos praticados em outras regiões do país e provavelmente permanecerão próximos a € 4 por litro para o azeite extravirgem de baixa acidez.

Também estão previstos altos rendimentos para Creta nesta safra, um dos centros do setor de azeite de oliva grego, juntamente com o Peloponeso.

De acordo com estimativas preliminares, as oliveiras da ilha poderiam produzir até o dobro do escasso rendimento do ano passado, de cerca de 40.000 toneladas métricas de azeite de oliva.

Kostis Kekerides, da cooperativa agrícola de Zakros, perto de Lasithi, disse que a produção de azeite na região pode ultrapassar 1.000 toneladas este ano, um número significativamente maior do que o rendimento médio anual de cerca de 300 toneladas registrado nos últimos anos.

“A colheita de azeitonas em nossa região começará no início de outubro e provavelmente se estenderá até fevereiro”, disse ele ao Olive Oil Times. “Tivemos problemas com a seca nas últimas três safras, mas a situação parece muito melhor este ano devido às chuvas abundantes em nossa região.”

Kekerides disse que parte do azeite da cooperativa é comercializado sob o selo DOP Sitia, principalmente para exportação. No entanto, os comerciantes compram a maior parte de sua produção anual a granel.

“Idealmente, preferiríamos vender todo o nosso azeite como produto de marca, mas isso exigiria, antes de tudo, garantir um mercado para ele”, disse ele.

Outros produtores cretenses ecoaram as preocupações expressas por seus colegas da Grécia continental sobre os baixos preços na origem e as margens de lucro cada vez mais estreitas.

“As despesas com a colheita, os custos com fertilizantes e irrigação e o custo da energia dispararam”, afirmaram. “Se os preços do azeite permanecerem em níveis que não cubram nossas despesas, não teremos viabilidade.”

No entanto, o otimismo em relação à colheita de 2026/27 não é generalizado em toda a Grécia.

Em Stylida, na Grécia central, os produtores locais se uniram para protestar contra os baixos preços na origem e as expectativas de mais uma safra ruim na região.

Os produtores culparam as autoridades locais pelo que descreveram como medidas inadequadas para conter a mosca-da-azeitona, que, segundo eles, se proliferou na área e ameaça a safra. Eles também exigiram um preço mínimo garantido para o azeite de oliva, suficiente para cobrir as despesas de produção e proporcionar aos produtores uma renda viável.

“Mais um ano, a colheita da azeitona vai começar com preços baixos [ao produtor] que não cobrem os custos de produção”, afirmaram duas associações locais de azeite em um comunicado conjunto.

“Os produtores percebem que sua renda está diminuindo e não conseguem mais se sustentar nem continuar a cultivar”, acrescentaram as associações.