Altas temperaturas e estresse hídrico levam a uma colheita de azeitonas abaixo do esperado no Chile

O Chile produziu 16.600 toneladas métricas de azeite de oliva em 2026, uma queda de 17% em relação ao ano anterior, já que as condições climáticas desfavoráveis e a redução da área plantada com oliveiras afetaram a produção.

A produção de azeite de oliva no Chile caiu 17% durante a difícil safra de 2026, chegando a 16.600 toneladas métricas, segundo dados da associação setorial ChileOliva.

Essa queda dá continuidade a uma tendência de flutuações na produção observada nas últimas seis safras, com rendimentos oscilando entre 20.000 toneladas ou mais e 15.000 a 16.500 toneladas.

A área plantada de oliveiras no Chile continua diminuindo, situando-se atualmente em aproximadamente 19.700 hectares, ante mais de 22.000 em 2018. Isso se deve principalmente à escassez de água e à variabilidade climática, que dificultam o desenvolvimento de novos projetos. – José Manuel Reyes, Gerente Comercial, Alonso Olive Oil

Dados da ChileOliva mostram que a produção média anual nos últimos cinco anos foi de 17.820 toneladas, uma queda em relação às 21.700 toneladas registradas no quinquênio anterior.

De acordo com Gabriela Moglia, gerente geral da ChileOliva, fatores climáticos foram os principais responsáveis pela queda deste ano, com algumas regiões sendo mais severamente afetadas do que outras.

“No norte do Chile, foram registradas quedas significativas na produção, e a análise climática revelou um acúmulo médio a baixo de horas de frio no inverno”, disse ela ao Olive Oil Times. “Essa condição limitou a capacidade das oliveiras de atender às suas necessidades fisiológicas, um problema agravado pela disponibilidade limitada de água para irrigação.”

A falta de horas de frio e a disponibilidade limitada de água afetaram mais fortemente Coquimbo, a cerca de 400 quilômetros ao norte de Santiago, região que responde por 16% dos olivais do país.

“Em outras áreas mais ao sul, no centro-sul do Chile, a queda foi menor e é atribuída a episódios de estresse térmico durante o inverno e em momentos em que as árvores estavam em fase de crescimento ativo”, acrescentou Moglia.

Claudio Lovazzano, diretor de marketing da maior produtora de azeite do Chile, afirmou que a Olivos del Sur aumentou a produção em 28% em 2026, apesar das “condições climáticas desafiadoras”, incluindo “temperaturas muito altas no verão e geadas durante a colheita”.

Além das condições climáticas, ele atribuiu a menor produção em Coquimbo ao fato de muitos dos olivais da região terem entrado em um “ano de baixa produção” no ciclo natural de alternância de produção das oliveiras.

José Manuel Reyes, gerente comercial da premiada Alonso Olive Oil, na região de O’Higgins, disse que a empresa produziu 7,6% menos azeite em 2026 do que em 2025.

“A menor carga de frutos deveu-se principalmente às condições climáticas durante a floração”, disse ele. “Além disso, após uma safra altamente produtiva em 2025, já esperávamos um ano com uma colheita mais modesta. O que nos ajudou a compensar o declínio foi um maior rendimento de extração: obtivemos frutos de melhor qualidade com bom teor de azeite.”

Reyes disse que a queda na produção era, de certa forma, esperada após um “ano excepcional” em 2025. Ele atribuiu o declínio de longo prazo na produção chilena, em parte, à redução da área de olivais produtivos.

“A área plantada de oliveiras no Chile continua diminuindo, situando-se atualmente em aproximadamente 19.700 hectares, ante mais de 22.000 em 2018”, disse ele. “Isso se deve principalmente à escassez de água e à variabilidade climática, que dificultam o desenvolvimento de novos projetos.”

Reyes afirmou que a escassez de água e a crescente variabilidade climática continuam sendo os desafios mais significativos enfrentados pelo setor de azeite de oliva do Chile.

“Isso é agravado pelo aumento dos custos de produção, especialmente de mão de obra e energia, e por um ambiente comercial mais complexo”, disse ele. “Nesse contexto, acredito que a eficiência e o foco na qualidade sejam fundamentais para garantir que o Chile continue competitivo no mercado global.”

Moglia compartilhou dessas preocupações, identificando a variabilidade climática como o principal desafio enfrentado pelos produtores.

“O principal desafio foi manter a produtividade em meio à variabilidade climática, que afetou diretamente a safra e resultou em menos quilos de frutos por hectare”, disse ela. “Para lidar com isso, é essencial monitorar as temperaturas (horas de frio, geadas e estresse térmico) e a precipitação, implementar estratégias eficazes de irrigação e planejar as colheitas com base em critérios de qualidade e rendimento.”

No entanto, nem todos os produtores relataram uma queda. Viera Martínez Vasquez, gerente comercial da Hacienda Choromba, disse que a empresa, localizada na Região Metropolitana, perto de Santiago, teve uma colheita “relativamente normal”.

“Não tivemos queda na produção”, disse ela. “Prevemos uma produção menor para a próxima safra em algumas áreas, especialmente aquelas com temperaturas mais baixas, onde esperamos colher um pouco menos de quilos de azeitonas. Mas a safra passada foi boa para nós em termos de produção.”

Martínez Vasquez concordou que a falta de novos plantios de oliveiras estava contribuindo para o declínio de longo prazo na produção chilena de azeite de oliva. No entanto, ela disse que a Hacienda Choromba planeja plantar mais 100 hectares de oliveiras até o final do ano.

“Vamos plantar cerca de 100 hectares para elevar nosso total para 700”, disse ela. “Estamos nos expandindo, mas isso se deve ao fato de estarmos removendo algumas nogueiras e substituindo-as por oliveiras.”

Apesar do declínio na produção, a ChileOliva informou que as exportações de azeite atingiram um recorde no primeiro semestre de 2026, totalizando quase US$ 35 milhões (€ 31 milhões), um aumento de 32% em relação ao ano anterior.

Embora as tendências de produção tenham impulsionado parte desse aumento, Moglia disse que o azeite chileno é cada vez mais reconhecido como um produto de alta qualidade.

Os Estados Unidos e o Brasil continuaram sendo os principais destinos de exportação do Chile, respondendo juntos por 80% das exportações em volume e 82% em valor. A Espanha ficou em terceiro lugar.

“Nosso principal mercado é o Brasil”, disse Lovazzano. “Lá, os preços de varejo dos produtos europeus caíram muito rapidamente no início de 2026, mas conseguimos recuperar uma parte substancial de nossos volumes de exportação no segundo semestre do ano.”

A Alonso Olive Oil também esteve entre as empresas que registraram aumento nas exportações este ano.

“Este ano, aumentamos nossas exportações. Nossos principais mercados são os Estados Unidos, o México, o Japão e Taiwan”, disse Reyes. “Estamos observando um crescimento particularmente positivo em todos esses mercados, onde os consumidores valorizam cada vez mais os azeites premium com reputação internacional consolidada.”

Ele acrescentou que a empresa não foi afetada pela tarifa de 12,5% que os Estados Unidos impuseram às exportações de azeite chileno em julho.

“Até o momento, não observamos nenhum impacto. Como atuamos no segmento premium, nossos consumidores são menos sensíveis ao preço”, disse ele. “Mesmo assim, a situação atual nos levou a diversificar e reduzir nossa dependência de um único mercado, fortalecendo nossa presença na Europa e na Ásia. Os Estados Unidos continuam sendo um mercado estratégico para nós, dada nossa história lá e o perfil de seus consumidores.”

Moglia concordou que as tarifas dos EUA não afetaram significativamente os exportadores chilenos de azeite de oliva.

“Mas, é claro, trata-se de uma questão complexa para os produtos chilenos, e o governo está trabalhando para resolvê-la”, disse ela.

Enquanto isso, Lovazzano disse que as tarifas dos EUA afetaram as exportações da Olivos del Sur, dando à empresa uma ligeira vantagem sobre os concorrentes europeus, mas colocando-a em desvantagem em relação aos produtores de outros países.

“Isso nos dá a oportunidade de competir com a Espanha, o principal fornecedor de azeite de oliva para os EUA”, disse ele. “No entanto, países como a Tunísia e o Marrocos conquistaram maior penetração no mercado graças a tarifas mais baixas ou até mesmo tarifas zero.”

“Por esse motivo, embora os EUA continuem sendo um mercado muito estratégico para nós, também buscamos fortalecer nossas relações com países como o Canadá”, acrescentou Lovazzano.

Martínez Vasquez disse que os Estados Unidos também são um mercado importante para a Hacienda Choromba, que vende cerca de metade de seu azeite a granel para engarrafadoras americanas.

Embora ela concordasse que as tarifas não fossem um grande obstáculo, ela disse que a incerteza sobre possíveis aumentos ou reduções tornava mais difícil estruturar os negócios.

A Hacienda Choromba vende a outra metade de seu azeite engarrafado no Chile, onde, segundo Martínez Vasquez, uma recessão técnica — após dois trimestres consecutivos de contração econômica — tem pesado sobre os gastos dos consumidores.

“Tudo ficou muito mais caro, e o custo de vida aumentou significativamente”, disse Martínez Vasquez. “A inflação continua sendo um grande problema. Como resultado, o consumo de azeite de oliva — estou falando de produtos embalados vendidos no varejo em supermercados — diminuiu.”

“Como resultado, a categoria sofreu uma contração em termos do que os consumidores estão comprando nas prateleiras”, acrescentou ela. “Os salários das pessoas simplesmente não rendem tanto quanto antes, então seu poder de compra diminuiu. E, quando se trata de comprar azeite de oliva, as pessoas costumam pensar: ‘É melhor eu comprar outro óleo, como o de canola ou de girassol, porque é mais barato’.”