Por dentro das comunidades trapistas da Itália que produzem azeite e cerveja

Um dos poucos lagares de azeite em funcionamento na área urbana de Roma, o lagar da Abadia de Tre Fontane é o único localizado no coração da Cidade Eterna. Administrado pela comunidade trapista residente, o lagar faz parte da propriedade da abadia, que produz azeite extravirgem, mel e as únicas cervejas trapistas da Itália, incluindo uma aromatizada com folhas das oliveiras da propriedade.

Os trapistas receberam esse nome em homenagem à Abadia de Notre-Dame de la Trappe, em Soligny, na França. Eles são um ramo da Ordem Cisterciense, fundada por monges beneditinos em 1098.

Nosso dia é organizado em torno do Ofício Divino, o ciclo de orações que marca as horas do dia e da noite, bem como os períodos de trabalho manual. – Irmã Daniela, Abadia de Tre Fontane

Durante séculos, a Regra de São Bento tem orientado a vida cotidiana nas comunidades trapistas, prescrevendo o estudo e o trabalho manual, juntamente com a oração, como meios de autossustento. O Capítulo 48 afirma: “Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt.” (“A ociosidade é inimiga da alma; portanto, os irmãos [e irmãs] devem ocupar-se com o trabalho manual em determinados momentos e com a leitura divina em outras horas fixas […] são verdadeiros monges [e monjas] se viverem do trabalho de suas próprias mãos.”)

A venda de produtos confeccionados pelas comunidades trapistas na Abadia de Tre Fontane e no Mosteiro de Valserena ajuda a sustentar os mosteiros e a apoiar iniciativas beneficentes. (Foto: Mosteiro de Valserena)

Ao longo dos séculos, esse compromisso com o trabalho e a autossuficiência levou as comunidades monásticas trapistas em todo o mundo a se especializarem em uma ampla gama de atividades agrícolas, adaptando-se às condições e culturas locais. A venda dos produtos resultantes ajuda a sustentar os mosteiros e a apoiar iniciativas beneficentes.

Na Itália, a Abadia de Tre Fontane, em Roma, na região do Lácio, e o Mosteiro de Valserena, em Guardistallo, perto de Pisa, na Toscana, produzem azeite extravirgem a partir dos olivais de suas propriedades.

Com permissão para visitar a comunidade de clausura, o Olive Oil Times conheceu a Irmã Daniela, que nos recebeu no pátio de entrada da Abadia de Tre Fontane antes de nos guiar pelo lagar e pelo olival.

“Nosso dia é organizado em torno do Ofício Divino, o ciclo de orações que marca as horas do dia e da noite, bem como os períodos de trabalho manual”, disse ela. “Participamos do trabalho agrícola durante todo o ano, incluindo todas as etapas da produção de azeite, desde a poda até a colheita.”

A vida cotidiana dos monges e monjas trapistas é orientada pela Regra de São Bento, que, além da oração, prescreve o estudo e o trabalho manual. (Foto: Mosteiro de Valserena)

A irmã Daniela explicou que o dia começa às 3h30 da manhã com as Véginas, a primeira oração do Ofício Divino, celebrada durante a noite. Segue-se a Laudes às 6h45, após a qual a comunidade participa da missa antes de se reunir para a Terça às 8h30, a Sexta ao meio-dia, a Nona às 15h, as Vésperas às 18h e as Completas às 20h.

Todos os dias também é reservado um tempo para a Lectio Divina, a prática da leitura meditativa e da contemplação das Sagradas Escrituras.

“Embora sejamos nós que oramos, atuamos como a voz de toda a humanidade diante de Deus”, disse a irmã Daniela. “Durante nossas orações, proclamamos os Salmos, que abrangem a experiência humana em toda a sua universalidade e se relacionam com todas as pessoas, independentemente de seu credo ou origem. Quando alguém recita essas palavras, é como se redescobrisse não apenas sua própria humanidade, mas a humanidade compartilhada por todas as pessoas na Terra.”

Os períodos de contemplação e estudo são complementados por pelo menos cinco horas de trabalho por dia, de acordo com a Regra de São Bento.

O lagar e os olivais se estendem ao lado do complexo monástico e de suas três igrejas: a Abadia de São Vicente e Santo Anastasio, Santa Maria Scala Cœli e a Igreja do Martírio de São Paulo.

Durante nossa visita, o moinho estava em plena atividade. À medida que nos aproximávamos das instalações por uma passagem lateral, o silêncio que permeava os pátios da abadia gradualmente deu lugar ao batimento rítmico das máquinas. Dois técnicos estavam processando as azeitonas colhidas naquele mesmo dia.

“Embora a abadia e seu olival tenham uma longa história, o moinho foi instalado há cerca de 20 anos”, disse Stefano Bivone, que supervisiona as operações de moagem. “Ela está equipada com uma linha de extração Pieralisi que nos permite atingir o padrão de qualidade que buscamos. Para dedicar o máximo cuidado ao nosso azeite, processamos azeitonas para terceiros apenas aos sábados e domingos. Além disso, nosso produto é orgânico, o que exige um nível ainda maior de atenção.”

As comunidades trapistas complementam a oração e o estudo com várias horas de trabalho por dia, de acordo com a Regra de São Bento. (Foto: Mosteiro de Valserena)

A irmã Daniela então nos guiou até o olival, que abriga cerca de 4.000 oliveiras, principalmente das variedades Leccino e Frantoio, além de cultivares nativas antigas, como a Córsega.

Eucaliptos imponentes e centenários margeiam o olival. Suas folhas são coletadas e enviadas a um laboratório, onde são utilizadas para produzir um licor baseado em uma receita antiga preservada pela abadia.

“O licor é, na verdade, utilizado para fins medicinais, pois é conhecido por seus efeitos calmantes na garganta”, explicou a irmã Daniela. “As árvores de eucalipto são uma característica distintiva da Abadia de Tre Fontane. Séculos atrás, essa área era um pântano onde a malária representava um risco, e elas foram plantadas para melhorar as condições sanitárias da região.”

Nesse mesmo período, o Mosteiro de Valserena também colhe azeitonas; lá, as freiras residentes cuidam de um olival de 6,5 hectares com cerca de 1.030 árvores, a maioria das quais é anterior à construção do mosteiro. As 200 árvores mais jovens foram plantadas em 2021.

O mosteiro utiliza variedades tradicionais da Toscana, incluindo Leccino, Frantoio, Moraiolo e Lazzero, para produzir azeite extravirgem e uma variedade de produtos à base de azeite, incluindo cosméticos.

Na Abadia de Tre Fontane, a colheita continuará durante todo o mês de novembro. As folhas recém-colhidas da propriedade dão sabor à Tertia, uma das três cervejas fabricadas em uma área dedicada do complexo monástico, ao lado da Scala Coeli e da Tripel. Juntas, elas são as únicas cervejas trapistas da Itália e ostentam o selo “Produto Trapista Autêntico”.

“As cervejas trapistas são produzidas de acordo com critérios rigorosos estabelecidos pela Associação Internacional Trapista”, disse o irmão Pietro enquanto supervisionava um dos últimos lotes de fabricação do ano. “Meu papel é supervisionar o processo, garantindo o cumprimento dos três requisitos fundamentais que a cerveja trapista deve atender.”

De acordo com os critérios estabelecidos pela Associação Trappista Internacional, a cervejaria deve estar localizada dentro da abadia ou em suas imediações; a produção deve ocorrer sob a supervisão dos monges; e os rendimentos devem ser utilizados para sustentar a comunidade monástica, a Ordem Trappista, projetos de desenvolvimento e causas beneficentes, sem fins de enriquecimento individual ou lucro comercial.

“Além de supervisionar a produção, trabalho com os outros irmãos nas etapas finais do processo, incluindo rotulagem, embalagem e envio”, explicou o irmão Pietro.

“Trapista” não é um estilo específico de cerveja, mas uma designação ligada à origem da cerveja e à produção monástica. As cervejas trapistas são tradicionalmente caracterizadas por um corpo encorpado, teor alcoólico relativamente alto e notas frutadas ou apimentadas. Muitas passam por fermentação secundária na garrafa. Hoje, menos de uma dúzia de mosteiros em todo o mundo produzem cerveja trapista autêntica.

As outras cervejas da abadia também incorporam ingredientes botânicos característicos: a Scala Coeli é aromatizada com casca de laranja, enquanto a Tripel é fabricada com folhas de eucalipto da propriedade.

As comunidades trapistas da Abadia de Tre Fontane, em Roma, e do Mosteiro de Valserena, em Guardistallo, participam de todas as etapas da produção de azeite de oliva, desde a poda até a colheita. (Foto: Mosteiro de Valserena)

“As folhas de oliveira são cuidadosamente selecionadas e limpas de quaisquer galhinhos”, explicou Claudio Conti, o mestre cervejeiro que apoia a comunidade na produção de cerveja. “Usamos um quilo para cada 1.400 litros de mosto, adicionando-as durante os últimos 10 a 15 minutos da fervura e deixando-as em infusão para que seus componentes aromáticos sejam incorporados à cerveja. A Tertia é uma cerveja de fermentação alta, no estilo inglês, fabricada com malte Pilsner, lúpulo europeu de alta qualidade e açúcar para a fermentação secundária na garrafa.”

Quando nossa visita chegou ao fim e deixamos a tranquilidade da abadia para retornar à agitação da cidade, a irmã Daniela e o irmão Pietro ainda tinham tarefas a cumprir antes de voltarem à igreja do mosteiro para as orações que encerrariam mais um dia de trabalho e contemplação.