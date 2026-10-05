Exportações de azeite libanês despencam à medida que o conflito interrompe a colheita e o comércio

As exportações de azeite do Líbano caíram mais da metade nos primeiros sete meses de 2026, uma vez que o conflito interrompeu o transporte, restringiu o acesso aos olivais do sul e gerou preocupações entre os compradores internacionais.

As exportações de azeite libanês sofreram uma queda acentuada nos primeiros sete meses de 2026; os dados oficiais indicam que foram enviadas 2.575 toneladas para o exterior, em comparação com 5.559 toneladas no mesmo período de 2025, o que representa uma queda de 53,7%.

O valor das exportações também caiu 52,3%, passando de 2,28 trilhões de liras libanesas (aproximadamente € 21,7 milhões na época) para 1,09 trilhão de liras (aproximadamente € 10,7 milhões).

Nossa esperança é que os compradores internacionais voltem a adquirir o excelente azeite extravirgem libanês, que também é fonte de renda para milhares de famílias em toda a região. – Rose Bechara Perini, Darmmess

No entanto, a produção de azeite do Líbano não registrou um volume comparável. Estimativas do Conselho Oleícola Internacional apontam para uma produção de 19.000 toneladas na safra de 2024/25 e de 19.500 toneladas em 2025/26.

Essa última estimativa difere significativamente de uma previsão oficial anterior citada pelo ministro da Agricultura, Nizar Hani, que havia projetado um declínio de 40% para a safra de 2025/26.

Por trás da acentuada queda nas exportações estão os custos logísticos crescentes, o acesso restrito aos olivais do sul e as preocupações com a percepção do mercado em relação ao azeite produzido em áreas afetadas por conflitos.

A retomada do conflito desde março de 2026 interrompeu o transporte e as cadeias de abastecimento em todo o país, enquanto as operações militares continuam no sul do Líbano. Lá, muitos olivais foram destruídos durante o conflito, enquanto outros permanecem intactos.

De acordo com os produtores libaneses, o transporte e o embarque tornaram-se cada vez mais complicados, exigindo autorizações adicionais e redirecionamento de rotas.

“Nesta próxima safra, acreditamos que poderemos exportar nosso azeite regularmente a partir de Beirute”, disse Rose Bechara Perini, fundadora da premiada Darmmess, ao Olive Oil Times.

A Darmmess, que obtém azeitonas de olivais no norte e no sul do Líbano, espera prensar os frutos em moinhos locais antes de transportar o azeite para Beirute para exportação.

Bechara Perini disse que a viagem entre Beirute e Deir Mimas, que normalmente leva cerca de 90 minutos, agora exige um desvio por motivos de segurança pelo Vale do Bekaa, o que acrescenta de três a quatro horas e aumenta o custo do transporte de materiais e do azeite de oliva.

Segundo Bechara Perini, aproximadamente 350 mil oliveiras crescem nos arredores de Deir Mimas e nas aldeias de Kawkaba e Rashaya El Foukhar, uma área conhecida localmente como o Caminho da Revelação. Muitas são oliveiras monumentais localizadas em áreas não diretamente envolvidas nos combates.

Bechara Perini disse que cerca de 20% dos olivais de Deir Mimas estão atualmente inacessíveis, pois se encontram dentro de uma zona tampão militar definida por Israel. O acesso a outras áreas sob controle do Exército libanês requer autorizações especiais.

“Antes, não podíamos acessar algumas áreas nem planejar facilmente o trabalho nos olivais”, disse ela. “Agora, os agricultores estão solicitando permissão para a colheita. Para obter acesso, é preciso apresentar documentação, incluindo os nomes e a identificação das pessoas que trabalharão no local. Estamos começando a colheita agora.”

Os agricultores também temem que o conflito esteja prejudicando a reputação do azeite produzido na região, o que pode pesar ainda mais sobre as exportações.

“Tem havido muita especulação na internet sobre a segurança do azeite produzido nessas áreas”, disse Bechara Perini. “É por isso que tomamos uma iniciativa sem precedentes para combater esses rumores.”

Juntamente com os agricultores locais, Darmmess seguiu os protocolos de amostragem desenvolvidos pelo CIHEAM Bari. Bechara Perini disse que coletaram cerca de um quilo de azeitonas de grupos de 15 árvores espalhadas pela área, de oeste a leste e de sul a norte.

As amostras, coletadas em setembro de 2026, foram enviadas ao Laboratório Juan Antonio Tello, em Jaén, na Espanha — reconhecido pelo COI —, e analisadas no final daquele mês. O laboratório examinou o azeite extraído das amostras em busca de resíduos de herbicidas e pesticidas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, metais pesados e radionuclídeos.

O glifosato e compostos relacionados apresentaram valores inferiores a 0,01 mg/kg, em comparação com o valor de referência máximo de 1 mg/kg para o glifosato estabelecido no relatório. O chumbo ficou abaixo de 0,02 mg/kg, em comparação com um valor máximo de 0,10 mg/kg, enquanto o benzo[a]pireno, um dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos testados, ficou abaixo de 0,5 µg/kg, contra um máximo de 2 µg/kg.

O arsênico, o cádmio e o mercúrio também estavam abaixo de 0,02 mg/kg. O iodo-131, o césio-134, o césio-137 e o amerício-241 estavam todos abaixo dos limites de quantificação do laboratório.

De acordo com as análises laboratoriais, as amostras não apresentaram contaminação significativa entre as substâncias testadas.

“Nossa esperança é que os compradores internacionais voltem a adquirir o excelente azeite de oliva extravirgem libanês, que também é fonte de renda para milhares de famílias em toda a região”, disse Bechara Perini.

A economia libanesa em geral também continua sob forte pressão. O Banco Mundial prevê que o produto interno bruto sofra uma contração de 6,4% em 2026, revertendo a frágil recuperação registrada em 2025.

As exportações são, portanto, particularmente importantes para o setor de azeite do país. No curto prazo, porém, os agricultores do sul precisam primeiro chegar às suas árvores, cuidar de seus olivais e levar as azeitonas ao lagar.

Ibrahim, um agricultor de Deir Mimas cuja família possui cerca de 200 oliveiras, disse que eles não conseguem colher há três anos, apesar de dependerem das azeitonas como fonte de renda. Com o início da colheita de 2026, ele ainda não sabe se a família conseguirá chegar a todas as árvores.

“Se conseguirmos colhê-las, a produção será suficiente para proporcionar à família um padrão de vida digno”, disse ele em um comentário enviado ao Olive Oil Times. “As azeitonas são de excelente qualidade, e tanto nós quanto a família ficaríamos muito felizes se pudéssemos colhê-las.”

Em Rashaya El Foukhar, Ghaith Maalouf, de 68 anos, administra cerca de oito hectares de olivais e três hectares de outras culturas. Nos últimos quatro anos, sua família teve que deixar a vila repetidamente por meses durante períodos de combates intensos.

“Não paramos completamente de trabalhar, cultivar ou colher a terra”, disse Maalouf. “No entanto, houve períodos perigosos em que fomos forçados a deixar a vila por meses, retornando somente quando as condições de segurança permitiam.”

Às vezes, alguns lotes eram perigosos demais para serem acessados, e partes da safra ficavam sem colheita. Maalouf disse que cuidar dos olivais às vezes tem sido ainda mais difícil do que colhê-los, já que o controle de ervas daninhas e o arado são essenciais para reduzir o risco de incêndios que poderiam destruir árvores centenárias.

Cerca de 30% das terras da família continuam sujeitas a restrições de acesso. Ainda assim, Maalouf espera que a produção deste ano possa atingir cerca de metade de uma colheita normal, já que as chuvas abundantes deixaram as frutas em excelentes condições.

“A colheita deste ano certamente nos permitirá continuar prestando os serviços essenciais necessários para manter os pomares produtivos nos próximos anos, ao mesmo tempo em que garante um padrão mínimo de vida para três famílias que dependem principalmente dessas culturas para suprir suas necessidades básicas”, disse ele.

Outro produtor, Joseph Sleiman, de 62 anos, é proprietário de aproximadamente 1.200 oliveiras centenárias. Sua família não conseguiu acessar grande parte do olival durante alguns dos piores períodos do conflito, quando a produção caiu para uma fração dos níveis normais.

“Se a colheita for concluída este ano, ela sustentará a família financeiramente e nos proporcionará um meio de subsistência”, disse Sleiman, acrescentando que as árvores estão em boas condições.

Bechara Perini disse que grande parte da produção da região provém da variedade autóctone de azeitona Souri, cujas árvores antigas estão intimamente associadas à tradição milenar do cultivo de azeitonas no sul do Líbano.

“Se essa colheita for boa como esperamos, se as vendas forem as esperadas, a maioria das famílias envolvidas verá seus dias renovados”, disse Bechara Perini. “Elas deixaram de colher azeitonas por três anos por causa da guerra. É hora de voltarem aos seus campos.”