İspanyol Zeytinyağı Üreticileri, Fiyatları İstikrara Kavuşturmak İçin Arz Kontrollerini Talep Ediyor

İspanya, rekor düzeyde bir zeytin hasadına hazırlanırken, üreticiler düşen fiyatları dengelemek amacıyla hükümetten piyasadaki fazla yağı çekmesini talep ediyor; bu durum, şişeleyiciler ve ihracatçıların tepkisine neden oluyor.

İspanya’nın en büyük tarım kooperatifi olan DCoop’un başkanı, dünyanın en büyük üreticisinin rekor düzeyde bir hasat dönemine hazırlanırken, düşen zeytinyağı fiyatlarını desteklemek amacıyla bir piyasa istikrar mekanizması kurulması çağrısında bulunan dört önde gelen tarım kuruluşuna katıldı.

Ekim ayı başında, Genç Çiftçiler Derneği (Asaja), Çiftçiler ve Hayvancılar Örgütleri Koordinatörü (COAG), Küçük Çiftçiler ve Hayvancılar Birliği (UPA) ile İspanyol Tarım-Gıda Kooperatifleri, Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı’na (MAPA), arzı talebe daha uygun hale getirmek için piyasadaki fazla zeytinyağını piyasadan çekmesi çağrısında bulundu.

İspanya’nın bağımsız rekabet otoritesi olan Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu’na (CNMC) göre, “bu önlem, başlangıç stokları ile üretimin toplamı, son altı sezonun en yüksek iki pazarlama seviyesinin ortalamasının en az yüzde 120’sine ulaştığında devreye girecek. Piyasadan çekilen miktar, tahmini üretimin yüzde 20’sini aşamaz.”

“Mevcut zeytinyağı fiyatlarıyla birçok zeytin üreticisinin geçimini sağlayamadığı bir noktaya geldik. ” – Antonio Luque, DCoop Başkanı

CNMC, değerlendirmede bu önlemin “rekabet ve tüketiciler için riskler oluşturduğu” uyarısında bulunarak, önlemin devreye sokulmasına ilişkin herhangi bir kararın “kapsamlı bir piyasa analizine” dayandırılması gerektiğini savundu.

Ancak DCoop Başkanı Antonio Luque, Agropopular’a yaptığı açıklamada, bu mekanizmanın devreye sokulmasının “kimseye zarar vermezken herkese fayda sağlayacağına” inandığını söyledi.

“Buradaki amaç, bu sezon fazla olacağını öngördüğümüz zeytinyağının bir kısmını zorunlu olarak piyasadan çekmek; bunun maliyeti ise üreticilerin kendileri tarafından karşılanacak,” dedi.

Luque, “Maalesef zeytinyağı fiyatları zaten düşük ve düşmeye devam ediyor” diye ekledi. “Tarım Bakanlığı bu önlemi uygulamadığı için fiyatlar düşmeye devam ediyor. Bu önlemi, bu düşüş eğilimini durdurmak için kullanabiliriz. Bunun, zeytin üreticilerinin bu fiyatlar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları zorlukları hafifletebileceğine inanıyorum.”

Infaoliva verilerine göre, menşe yerinde sızma zeytinyağı fiyatları son 12 ayda yüzde 35 düşerek kilogram başına 4,90 avrodan 3,19 avroya geriledi. Sızma ve lampante zeytinyağı fiyatları ise daha ılımlı bir düşüş göstererek her biri yüzde 17 azaldı.

Dizel ve işçilik dahil artan girdi maliyetleri nedeniyle Asaja, COAG, UPA ve İspanyol Tarım-Gıda Kooperatifleri, menşe fiyatlarının birçok üretici için üretim maliyetinin altına düştüğü konusunda uyarıda bulundu.

Luque, “Mevcut zeytinyağı fiyatlarıyla birçok zeytin üreticisinin geçimini sağlayamadığı bir noktaya geldik” dedi.

İspanyol yetkililer, zeytinyağı üretiminin 2026/27 hasat yılında bir önceki sezona göre yüzde 23 artışla 1,6 milyon metrik tona ulaşabileceğini öngörüyor. MAPA verileri ayrıca İspanya’nın yeni hasat yılına 175.745 metrik ton zeytinyağı stokuyla girdiğini gösteriyor.

Üreticiler ve tarım örgütleri, 2025/26 hasat yılında toplam 1,33 milyon tona ulaşan iç tüketim ve ihracatın, ek arzı karşılayacak kadar yeterince artmayacağından ve bu durumun fiyatlar üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratacağından endişe ediyor.

Luque, fazla zeytinyağını geçici olarak stokta tutmanın, ertesi yıl hasatın kötü geçmesi durumunda fiyatların istikrarını sağlamaya da yardımcı olabileceğini savundu.

“Aynı zamanda, bu durum kıtlığın önlenmesine de yardımcı olabilir,” dedi. “Diğer bir deyişle, zeytinyağı stoklarının bir kısmını gelecek yıla devredersek ve yeterli yağmur yağmazsa ya da hasat iyi olmazsa, fiyatlarda keskin bir artıştan kaçınabiliriz. Bunun yerine, tüketiciler için daha makul bir fiyatı korurken, üreticiler için de daha kabul edilebilir bir fiyat sağlayabiliriz.”

Ancak, şişeleyiciler birliği Anierac ve ihracatçılar birliği Asoliva, önerilen istikrar önleminin “yeterince gerekçelendirilmediğini” öne sürerek zeytinyağının piyasadan çekilmesine karşı çıkıyor.

Bunun yerine, iki kuruluş bakanlıktan müdahale edip etmeme kararını vermeden önce hasadın nasıl geliştiğini değerlendirmesini istedi. Ayrıca, İspanyol zeytinyağına yönelik iç tüketimi ve uluslararası talebi artırmak için daha uzun vadeli bir strateji çağrısında bulundular.

CNMC de benzer endişelerini dile getirerek, piyasada bulunan zeytinyağı miktarının sınırlandırılmasının rekabeti zedeleyebileceği ve tüketicilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Denetim kurumu, “Bu tür kısıtlayıcı önlemlerin rekabet ve tüketiciler üzerinde çok olumsuz etkileri olabilir” dedi. “Bu önlemler, piyasada bulunan ürün miktarını sınırlayacaktır. Fiyatları, kaliteyi ve arz çeşitliliğini etkileyecektir. Değer zincirinin rekabetçi işleyişini bozacaktır.”