Düşük Fiyatlar İyimserliği Azaltırken, Yunan Zeytinyağı Üretimi Toparlanmaya Hazırlanıyor

Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının ardından, Yunanistan’da zeytinyağı üretiminin önemli ölçüde toparlanması bekleniyor; ancak üreticiler, düşük fiyatların daha yüksek hasadın getireceği faydaları gölgeleyebileceği konusunda uyarıyor.

Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan hasadının ardından, Yunanistan’ın zeytinyağı üretiminin 2026/27 hasat yılında toparlanması bekleniyor; sektördeki bazı tahminlere göre ülke genelinde verim yaklaşık 300.000 ton olacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, Yunanistan, 330.000 metrik tondan fazla zeytinyağı ürettiği 2022/23 sezonundan bu yana en büyük hasadını kaydetmiş olacak.

Bu iyimser görünüm, çeşitli bölgelerde haşere salgınlarının zeytin meyvelerine ciddi zarar verdiği ve bazı üreticileri hasadı normalden daha erken sonlandırmaya zorladığı düşük verimli bir sezonun ardından geliyor.

Güney Peloponez’de zeytin ağaçları sağlıklı görünüyor ve bol miktarda meyve taşıyor.

Batı Messenia’daki sahil kasabası Kyparissia’dan zeytin yağı fabrikası sahibi Nikolaos Souretis, “Bölgemizde rekor düzeyde bir hasat bekliyoruz” dedi.

Bölgenin diğer yerlerinde ise, orta Messenia’daki küçük Chora kasabası çevresindeki bazı bölgelerde hasat çoktan başladı.

Yerel çiftçiler, zeytinleri genellikle diğer Yunan çeşitlerinin çoğundan daha erken olgunlaşan endemik Mavroelia çeşidini yetiştiriyor. Bölgenin en yaygın çeşidi olan Koroneiki'nin hasadının ise Ekim ayı sonlarında başlaması bekleniyor.

İlk tahminlere göre, Messenia’nın bu hasat yılında toplam zeytinyağı üretimi 60.000 tonu aşabilir.

Yerel Nileas zeytinyağı üreticileri derneği başkanı Giorgos Kokkinos, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Ciddi bir aksilik yaşanmaması kaydıyla, bölgemizde verimli bir hasat bekliyoruz” dedi.

“Örneğin, önümüzdeki birkaç ayda yağış ve nemin artması, gloeosporium gibi zeytin zararlılarının çoğalmak için elverişli bir ortam bulacağı anlamına gelir,” diye ekledi.

Ancak üretim hacminin ötesinde, Yunan üreticilerin başlıca endişesi, menşe fiyatlarının litre başına 5 avronun önemli ölçüde altında kalmasıdır.

Kokkinos, geçen yıldan devreden stokların şu anda litre başına yaklaşık 3,40 avroya satıldığını söyledi. Yeni hasat için üretici fiyatlarının da zayıf göründüğünü ve sızma zeytinyağı için litre başına 4 avro civarında seyredeceğini ekledi.

Yunanistan’daki menşe fiyatlarının, dünyanın açık ara en büyük zeytinyağı üreticisi ve küresel toptan fiyatlar için bir referans noktası olan İspanya’daki üretimden bir ölçüde etkileneceğini belirtti.

“İspanya’da bol üretim olması, taze zeytinyağına yönelik yurt dışı talebini düşürerek Yunan zeytinyağı sektörüne baskı uygulayacak ve fiyatları da etkileyecektir” dedi.

Komşu Lakonya bölgesinde de üreticiler bu yıl önemli ölçüde daha yüksek bir verim bekliyor. Geçen sezon, bölge yaklaşık 30.000 tonluk toplam üretim kapasitesinin yalnızca yarısı kadar üretim gerçekleştirdi.

Ancak, menşe fiyatlarının düşük olması da buradaki üreticileri zorluyor; zira arzın artacağına dair beklentiler, fiyatlar üzerinde daha da aşağı yönlü baskı oluşacağına dair endişeleri artırıyor.

“Fiyatlar litre başına beş avronun altında kalırsa, özellikle de Athinolia zeytinlerimizin diğer çeşitlere göre daha fazla özen gerektirdiği bu bölgede, bölgedeki zeytinliklerin yarısının yakında terk edileceğini düşünüyorum,” dedi bölgenin doğusundaki Agioi Apostoloi derneği başkanı Panagiotis Batzakis.

Yerel üreticiler ayrıca, şu anda tüccar ve büyük şişeleme firmalarından çok az talep geldiğini, bu nedenle depolarda geçen yıldan kalan zeytinyağının dolup taştığını belirtti.

Ege Denizi’ndeki Lesbos Adası’nda da üreticiler bu yıl daha fazla hasat bekliyor, ancak üretimin ilk tahminlerin altında kalması muhtemel.

“Adada başlangıçta beklenen verimin sadece yarısını elde etme ihtimalimiz var,” dedi zeytin yağı fabrikası sahibi Babis Papadellis, Yunan devlet televizyonu ERT’ye.

Papadellis, adadaki zeytin ağaçlarının normalden daha sıcak hava koşulları nedeniyle ısı stresi yaşadığını ve bunun sonucunda yapraklarının önemli bir kısmını kaybettiğini belirtti. Son zamanlarda yağan yağmurların yeni büyümeyi teşvik etmesine rağmen, bu hasarın ağaçların bu sezon bol bir hasat verme kapasitesini azalttığını söyledi.

Lesbos’taki üretici fiyatları, ülkenin diğer bölgelerindeki fiyatlardan önemli ölçüde farklılık göstermeyecek ve düşük asitli sızma zeytinyağı için litre başına 4 avro civarında kalması bekleniyor.

Peloponez ile birlikte Yunan zeytinyağı sektörünün merkezlerinden biri olan Girit’te de bu hasat yılında yüksek verim öngörülüyor.

Ön tahminlere göre, adadaki zeytin ağaçları, geçen yılki yaklaşık 40.000 metrik tonluk yetersiz zeytinyağı veriminin iki katına kadar üretim yapabilir.

Lasithi yakınlarındaki Zakros tarım kooperatifinden Kostis Kekerides, bölgedeki zeytinyağı üretiminin bu yıl 1.000 tonu aşabileceğini ve bunun son yıllarda kaydedilen yaklaşık 300 tonluk ortalama yıllık verimden önemli ölçüde yüksek olacağını söyledi.

“Bölgemizdeki zeytin hasadı Ekim başında başlayacak ve muhtemelen Şubat ayına kadar sürecek,” dedi Olive Oil Times’a. “Son üç hasat yılında kuraklıkla ilgili sorunlar yaşadık, ancak bölgemizde yağan bol yağmurlar sayesinde bu yıl durum çok daha iyi görünüyor.”

Kekerides, kooperatifin zeytinyağının bir kısmının, öncelikle ihracat amacıyla Sitia PDO etiketi altında pazarlanmakta olduğunu belirtti. Ancak tüccarlar, yıllık üretimin çoğunu toplu olarak satın almaktadır.

“İdeal olarak, zeytinyağımızın tamamını markalı yağ olarak satmayı tercih ederiz, ancak bunun için öncelikle pazarı güvence altına almamız gerekiyor,” dedi.

Diğer Giritli üreticiler de, Yunanistan anakarasındaki meslektaşlarının ifade ettiği, menşe fiyatlarının düşük olması ve kâr marjlarının giderek daralması konusundaki endişelerini dile getirdiler.

“Hasat masrafları, gübre ve sulama maliyetleri ile enerji maliyetleri hep birlikte tavan yaptı,” dediler. “Zeytinyağı fiyatları, masraflarımızı karşılamayan seviyelerde kalırsa, ayakta kalamayız.”

Ancak, 2026/27 hasadı konusunda Yunanistan genelinde herkes aynı iyimserliği paylaşmıyor.

Orta Yunanistan’ın Stylida kasabasında, yerel üreticiler bir araya gelerek, üretim merkezindeki düşük fiyatları ve bölgede bir başka kötü hasat beklentisini protesto ettiler.

Üreticiler, bölgede hızla yayıldığını ve mahsulü tehdit ettiğini belirttikleri zeytin meyve sineğini kontrol altına almak için yetersiz önlemler alındığını öne sürerek yerel yetkilileri suçladı. Ayrıca, üretim masraflarını karşılamaya ve üreticilere sürdürülebilir bir gelir sağlamaya yetecek düzeyde garantili bir asgari zeytinyağı fiyatı talep ettiler.

İki yerel zeytinyağı derneği, ortak bir açıklamada, “Bir yıl daha zeytin hasadı, üretim maliyetlerini karşılamayan düşük [üretici] fiyatlarıyla başlayacak” dedi.

Dernekler, “Üreticiler gelirlerinin azaldığını görüyor ve geçimlerini sağlayamıyor ya da tarıma devam edemiyorlar” diye ekledi.