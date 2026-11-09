İspanya’nın Zeytinyağı Piyasadan Çekme Kararı, Üreticiler ile İhracatçılar Arasında Anlaşmazlığa Neden Oluyor

İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı (MAPA), zeytin yağı imalatçılarının piyasadan tahmini 188.000 metrik ton zeytinyağını geçici olarak çekmelerini zorunlu kılan bir karar yayınladı.

Zeytinyağı piyasası, hem üreticilere hem de tüketicilere zarar veren korkulan fiyat dalgalanmalarını önlemek için istikrara ihtiyaç duyuyor. – Cristóbal Cano, Küçük Çiftçiler Birliği (UPA) genel sekreteri

Bu önlem kapsamında, İspanyol zeytinyağı imalatçıları, 2026/27 hasat yılında üretilen zeytinyağının yüzde 12’sini piyasadan çekmek ve 30 Eylül 2027 tarihine kadar kendi tesislerinde veya üçüncü şahısların tesislerinde depolamak zorundadır.

Karar, Ekim ayında üretilen zeytinyağını hariç tutarak Kasım ayı başında yürürlüğe girdi.

Tüm zeytinyağı sınıfları için geçerli olan bu düzenleme, imalatçıların sızma zeytinyağı, sızma zeytinyağı veya yemeklik zeytinyağından hangisini stoklayacaklarını seçmelerine olanak tanıyor.

MAPA, bu önlemin “pazarın ve sektörün işleyişini iyileştirmek ve istikrara kavuşturmak amacıyla arzı düzenlemeyi amaçladığını” belirtti.

Bakanlık, “Bu önlem, üreticilerin kârlılığını garanti altına almayı ve aynı zamanda zeytinyağı alıcılarının çıkarlarını korumayı amaçlamaktadır” diye ekledi. “Hedef, hem üreticilere hem de tüketicilere fayda sağlayacak şekilde piyasada daha fazla istikrar sağlamaktır.”

Bakanlığa göre, İspanya’nın 2026/27 hasat yılında 1,6 milyon metrik ton zeytinyağı üretmesi bekleniyor; bu rakam, bir önceki sezona göre yüzde 23’ün üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Ülke, bir yıl öncesine göre yine yüzde 23 daha yüksek olan 357.040 metrik ton stokla yeni hasat dönemine girdi.

Bakanlık, “Bu verilere göre, yeni hasat yılı için yapılan tahmin ile bir önceki hasat yılından devreden stokların toplamı, önceki altı hasat yılının ortalama zeytinyağı üretiminin yüzde 120’sine ulaştığı için, ürün geri çekme mekanizmasının devreye sokulmasına ilişkin pazarlama yönetmeliğinde belirlenen teknik kriterler karşılanmaktadır” diye yazdı.

Bakanlık, hasadın gidişatına bağlı olarak 31 Aralık 2026’dan sonra bu önlemi değiştirebileceğini de ekledi.

Karar, artan girdi maliyetlerinin de yaşandığı bir dönemde alındı; yerel basında, yakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 60, gübre fiyatlarında ise yüzde 50 artış olduğu bildiriliyor. Bu artışlar, kısmen İran ve Orta Doğu’nun diğer bölgelerinde yaşanan çatışmalara bağlı kıtlıklara atfediliyor.

Bu adım için lobi faaliyeti yürüten dört büyük tarım sendikası, hükümetin müdahalesini memnuniyetle karşıladı ve menşe fiyatlarındaki artışın artan üretim maliyetlerini dengelemeye yardımcı olacağını umdu.

Küçük Çiftçiler Birliği (UPA) Genel Sekreteri Cristóbal Cano, “Zeytinyağı piyasası, hem üreticilere hem de tüketicilere zarar veren korkunç fiyat dalgalanmalarını önlemek için istikrara ihtiyaç duyuyor. Bu düzenlemenin bu sorunu çözmeye yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.

Çiftçiler ve Hayvancılık Örgütleri Koordinatörü (COAG) zeytin sektörü başkanı Francisco Elvira, bu mekanizmanın tüketiciler için fiyat dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olacağını savundu.

“Bu mekanizma, süpermarkette zeytinyağının 9 avroya satılması ya da zeytin üreticilerinin maliyetinin altında satış yapması gibi aşırı durumları önleyecektir,” dedi.

Ancak diğer üreticiler, şişeleyiciler ve ihracatçılar bu önlemi daha eleştirel bir gözle değerlendiriyor.

Ulusal Yemeklik Yağ Paketleyicileri ve Rafinericileri Birliği (Anierac), bu kararı “beklenen rekor hasadı ele almak için en uygun yol” olmadığını belirterek, karara itiraz edeceğini açıkladı.

Anierac direktörü Primitivo Fernández, iç pazarın karşılayamadığı zeytinyağı üretimi için “yeni pazarlar ve satış kanalları aramanın” daha iyi bir yaklaşım olacağını söyledi.

Granada merkezli Molino & Cata’nın kurucu ortağı Jerónimo Palacios, yüksek kaliteli zeytinyağı üreticilerinin de bu önlemi reddettiğini belirtti.

Palacios, bu politikanın yağ fabrikalarını daha düşük kaliteli yağlar üretmeye teşvik edebileceğini savundu; zira bu yağların piyasadan çekilmesi, fiyatlarını desteklerken, riski yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üreticileri arasında dağıtabileceğini belirtti.

İhracatçılar birliği Asoliva’nın genel müdürü Rafael Picó, ülkenin zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin ihraç edildiği göz önüne alındığında, bu önlemin İspanya’nın uluslararası rekabet gücünü zayıflatabileceğini belirtti.

Diğer eleştirmenler ise hükümetin, yerli üretimi piyasadan çekmeden önce zeytinyağı ithalatını azaltmaya çalışması gerektiğini savundu.

Ekonomi, Ticaret ve İşletme Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2025 ile Ağustos 2026 arasında İspanya’nın zeytinyağı ithalatı 230.000 metrik tonu biraz aştı; bu, 2024/25 döneminin aynı dönemine kıyasla yüzde 17’nin üzerinde bir artışa tekabül ediyor.

“Fiyatların düşmesini önlemek için bizi yağımızı depolamaya zorlarken, Fas ve Tunus ürünlerinin çok daha düşük fiyatlarla pazara girmesine izin vermek mantıksız,” diye konuştu hoşnutsuz bir üretici La Gaceta’ya.