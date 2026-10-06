Akdeniz Diyetinin Yetişkin Aknesinin Daha Düşük Görülme Sıklığıyla İlişkisi

Birleşik Krallık’ta yapılan geniş çaplı bir araştırma, Akdeniz tarzı beslenme düzenini daha sıkı bir şekilde uygulayan yetişkinlerin akneye yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu; bu konuda erkekler ve kadınlar arasında belirgin farklılıklar gözlendi.

King’s College London’daki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, sağlıklı yağlar, meyveler, sebzeler ve tam tahıllar açısından zengin Akdeniz tarzı bir beslenme düzenini sıkı bir şekilde uygulayan yetişkinlerde akne görülme olasılığı daha düşüktür.

Araştırmacılar, ergenlerdeki akneye kıyasla daha az ilgi gören bir konu olan yetişkinlerde genel beslenme kalitesi ile akne arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla UK Biobank verilerini analiz ettiler.

Akne, özellikle ergenlik döneminde yaygın olarak görülen, ancak yetişkinlikte de devam edebilen veya ortaya çıkabilen yaygın bir iltihaplı cilt hastalığıdır. Daha önceki araştırmalar, büyük ölçüde gençlere ve süt ile yüksek glisemik indeksli ürünler dahil olmak üzere tek tek gıdaların olası etkilerine odaklanmıştı.

Çalışmada, 37 ila 73 yaşları arasındaki 228.757 katılımcının verileri analiz edildi. Araştırmacılar, birbiriyle bağlantılı tıbbi kayıtları kullanarak katılımcıları şu kategorilere ayırdı: şu anda akne sorunu olanlar, akne öyküsü olanlar ve akne öyküsü olmayanlar.

Katılımcılar ayrıca beslenme anketlerini doldurdu ve gıda hatırlama değerlendirmelerine katıldı. Araştırmacılar, akne yaygınlığını genel beslenme kalitesiyle karşılaştırdı ve tek tek gıda grupları ile süt ürünleri üzerinde ikincil bir analiz gerçekleştirdi.

Sonuçlar, daha yüksek beslenme kalitesi ile yetişkin aknesinin daha düşük yaygınlığı arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Beslenme alışkanlıkları Akdeniz tarzı beslenmeye daha çok benzeyen katılımcılarda genel olarak bu durumun yaygınlığı daha düşüktü.

Bu ilişki, beslenme alışkanlıkları erkeklerden önemli ölçüde farklı olan kadınlar arasında özellikle belirgindi. Bitki kaynaklı gıdaları daha fazla tüketen kadınlarda akne yaygınlığı daha düşüktü.

Erkekler arasında ise hayvansal gıdalar, özellikle et içeriği yüksek ve karbonhidrat içeriği düşük beslenme düzenleri, akne prevalansının artmasıyla ilişkilendirildi. Öte yandan, pişmiş sebze, yoğurt ve peynir tüketiminin artması, akne prevalansının azalmasıyla ilişkilendirildi.

Araştırmacılar ayrıca farklı süt ürünleri türleri arasında zıt ilişkiler tespit ettiler. Yağsız süt ve süt bazlı tatlılar akne prevalansının artmasıyla ilişkilendirilirken, yoğurt ve peynir ise prevalansın azalmasıyla ilişkilendirildi.

Domuz eti tüketimi de erkeklerde akne görülme sıklığının artmasıyla ilişkilendirildi.

Genel olarak, bulgular beslenme kalitesinin yetişkin aknesinde rol oynayabileceğini ve gıda tüketimi ile bu durum arasındaki ilişkinin erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterebileceğini göstermektedir.

Ancak, araştırmanın gözlemsel niteliği nedeniyle bu bulgular yalnızca bir ilişki olduğunu göstermekte olup, belirli gıdaların veya beslenme alışkanlıklarının akneyi tetiklediğini veya önlediğini kanıtlamamaktadır.

King’s College London’da doktora öğrencisi olan baş yazar Bochen Li, erkekler ve kadınlar arasında gözlemlenen farklılıkların, araştırmacıların daha kişiselleştirilmiş beslenme rehberleri geliştirmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.

Li ayrıca, yoğurt ve peynir gibi fermente süt ürünleri ile yağsız süt ve süt bazlı tatlılar gibi ürünler arasındaki zıt ilişkileri de vurguladı. Araştırmacılar, farklı süt ürünlerinin cilt sağlığını nasıl etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Çalışmanın ortak yazarı Wendy Hall, akne sorunu olan katılımcıların genel olarak daha az sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olma eğiliminde olduklarını ekleyerek, yalnızca tek tek gıdalara odaklanmak yerine genel beslenme alışkanlıklarının potansiyel önemini vurguladı.

Araştırmacılar, beslenme değişikliklerinin akneyi önlemeye veya semptomları azaltmaya yardımcı olup olamayacağının ve cinsiyete özgü beslenme önerilerinin bu durumun yönetiminde nihayetinde bir rol oynayıp oynayamayacağının belirlenmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.