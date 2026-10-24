Şili’de Yüksek Sıcaklıklar ve Su Stresi Zeytin Hasadının Düşük Çıkmasına Neden Oldu

Şili, 2026 yılında 16.600 metrik ton zeytinyağı üretti; bu rakam, elverişsiz hava koşulları ve azalan zeytin ekim alanlarının üretim üzerinde olumsuz etki yaratması nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 17 düşüş gösterdi.

Sektör birliği ChileOliva’nın verilerine göre, Şili’deki zeytinyağı üretimi, zorlu geçen 2026 hasat döneminde yüzde 17 düşüş göstererek 16.600 metrik tona geriledi.

Bu düşüş, son altı sezondur devam eden üretim dalgalanmaları eğilimini sürdürüyor; verim, 20.000 ton veya üzeri ile 15.000 ila 16.500 ton arasında değişiyor.

Şili’deki zeytin ekili alanı azalmaya devam ediyor ve 2018’de 22.000 hektarın üzerindeyken şu anda yaklaşık 19.700 hektara geriledi. Bu durumun başlıca nedeni, yeni projelerin geliştirilmesini zorlaştıran su kıtlığı ve iklim değişkenliğidir. – José Manuel Reyes, Alonso Zeytinyağı Ticari Müdürü

ChileOliva verilerine göre, son beş yıldaki ortalama yıllık üretim, önceki beş yıllık dönemde kaydedilen 21.700 tondan düşüş göstererek 17.820 tona gerilemiştir.

ChileOliva Genel Müdürü Gabriela Moglia’ya göre, bu yılki düşüşün başlıca nedeni iklim faktörleriydi ve bazı bölgeler diğerlerine göre daha ciddi şekilde etkilendi.

“Şili’nin kuzeyinde üretimde önemli düşüşler kaydedildi ve iklim analizleri, kış soğuk saatlerinin orta ila düşük düzeyde birikim gösterdiğini ortaya koydu,” diye Olive Oil Times’a konuştu. “Bu durum, zeytin ağaçlarının fizyolojik ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini sınırladı; bu sorun, sulama suyunun kısıtlı olmasıyla daha da ağırlaştı.”

Soğuk saatlerin yetersizliği ve sınırlı su kaynağı, ülkenin zeytinliklerinin yüzde 16’sını barındıran ve Santiago’nun yaklaşık 400 kilometre kuzeyinde yer alan Coquimbo’yu en ağır şekilde vurdu.

“Daha güneydeki diğer bölgelerde, Şili’nin orta-güney kesimlerinde, üretimdeki düşüş daha azdı ve bu durum kış aylarında ve ağaçların aktif büyüme dönemlerinde yaşanan sıcaklık stresi dönemlerine bağlanıyor,” diye ekledi Moglia.

Şili’nin en büyük zeytinyağı üreticisinin pazarlama müdürü Claudio Lovazzano, “yaz aylarında çok yüksek sıcaklıklar ve hasat döneminde don olayları” dahil olmak üzere “zorlu hava koşullarına” rağmen Olivos del Sur’un 2026 yılında üretimini yüzde 28 artırdığını söyledi.

İklim koşullarının ötesinde, Coquimbo’daki üretim düşüşünü, bölgedeki birçok zeytinliklerin zeytin ağaçlarının doğal alternatif verim döngüsünde “verimsiz yıl” dönemine girmesine bağladı.

O’Higgins bölgesindeki ödüllü Alonso Zeytinyağı şirketinin ticari müdürü José Manuel Reyes, şirketin 2026 yılında 2025 yılına kıyasla yüzde 7,6 daha az zeytinyağı ürettiğini söyledi.

“Meyve yükünün azalması, esas olarak çiçeklenme dönemindeki iklim koşullarından kaynaklandı,” dedi. “Ayrıca, verimi oldukça yüksek geçen 2025 sezonunun ardından, zaten daha az hasat alınacağı bir yıl bekliyorduk. Bu düşüşü telafi etmemize yardımcı olan şey, daha yüksek bir ekstraksiyon verimi oldu: yağ içeriği iyi olan, daha kaliteli meyveler elde ettik.”

Reyes, 2025’teki “olağanüstü bir yılın” ardından üretimdeki düşüşün bir ölçüde beklendiğini belirtti. Şili’deki üretimdeki uzun vadeli düşüşü kısmen verimli zeytinlik alanlarındaki azalmaya bağladı.

“Şili’deki zeytin ekili alanı azalmaya devam ediyor; 2018’de 22.000 hektarın üzerindeyken şu anda yaklaşık 19.700 hektarda bulunuyor,” dedi. “Bu durumun başlıca nedeni, yeni projelerin geliştirilmesini zorlaştıran su kıtlığı ve iklim değişkenliğidir.”

Reyes, su kıtlığı ve artan iklim değişkenliğinin Şili zeytinyağı sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli zorluklar olmaya devam ettiğini belirtti.

“Buna, özellikle işgücü ve enerji maliyetlerindeki artış ile daha karmaşık hale gelen ticaret ortamı da ekleniyor,” dedi. “Bu bağlamda, Şili’nin küresel pazarda rekabet gücünü koruması için verimlilik ve kaliteye odaklanmanın kilit öneme sahip olduğuna inanıyorum.”

Moglia da bu endişeleri yineleyerek, iklim değişkenliğini üreticilerin karşı karşıya olduğu başlıca zorluk olarak belirledi.

“En büyük zorluk, iklim değişkenliği karşısında verimliliği korumaktı; bu durum mahsulü doğrudan etkiledi ve hektar başına daha az meyve kilogramı elde edilmesine neden oldu,” dedi. “Bunu aşmak için sıcaklıkları (soğuk saatler, don ve ısı stresi) ve yağışları izlemek, etkili sulama stratejileri uygulamak ve hasadı kalite ve verim kriterlerine göre planlamak çok önemlidir.”

Ancak her üretici bir düşüş bildirmemiştir. Hacienda Choromba’nın ticari müdürü Viera Martínez Vasquez, Santiago yakınlarındaki Metropolitan bölgesinde bulunan şirketin “nispeten normal” bir hasat geçirdiğini söyledi.

“Üretimde bir düşüş yaşamadık,” dedi. “Önümüzdeki sezon için bazı bölgelerde, özellikle de sıcaklıkların daha düşük olduğu ve zeytin veriminin biraz daha az olmasını beklediğimiz bölgelerde, daha düşük bir üretim öngörüyoruz. Ancak geçtiğimiz sezon üretim açısından bizim için iyi bir sezondu.”

Martínez Vasquez, yeni zeytin dikimlerinin yapılmamasının Şili zeytinyağı üretimindeki uzun vadeli düşüşe katkıda bulunduğunu kabul etti. Ancak, Hacienda Choromba’nın yıl sonuna kadar 100 hektarlık bir alana daha zeytin ağacı dikmeyi planladığını belirtti.

“Toplam alanımızı 700 hektara çıkarmak için yaklaşık 100 hektarlık bir alana dikim yapacağız,” dedi. “Genişliyoruz, ancak bunun nedeni bazı ceviz ağaçlarını kaldırıp yerine zeytin ağaçları dikmemizdir.”

Üretimdeki düşüşe rağmen, ChileOliva, zeytinyağı ihracatının 2026 yılının ilk yarısında rekor seviyeye ulaştığını ve bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla yaklaşık 35 milyon dolar (31 milyon avro) değerine ulaştığını bildirdi.

Bu artışın bir kısmı üretim eğilimlerinden kaynaklansa da Moglia, Şili zeytinyağının giderek daha fazla yüksek kaliteli bir ürün olarak kabul gördüğünü belirtti.

ABD ve Brezilya, Şili’nin başlıca ihracat pazarları olmaya devam etti; bu iki ülke, hacim bazında ihracatın yüzde 80’ini, değer bazında ise yüzde 82’sini oluşturdu. İspanya ise üçüncü sırada yer aldı.

Lovazzano, “Ana pazarımız Brezilya’dır” dedi. “Orada, Avrupa ürünlerinin perakende fiyatları 2026 yılının başında çok hızlı bir şekilde düştü, ancak yılın ikinci yarısında ihracat hacmimizin önemli bir kısmını telafi etmeyi başardık.”

Alonso Olive Oil de bu yıl ihracatında artış kaydeden şirketler arasında yer aldı.

Reyes, “Bu yıl ihracatımızı artırdık. Ana pazarlarımız ABD, Meksika, Japonya ve Tayvan’dır,” dedi. “Tüketicilerin uluslararası itibarı kanıtlanmış premium yağlara giderek daha fazla değer verdiği tüm bu pazarlarda özellikle olumlu bir büyüme görüyoruz.”

Reyes, şirketin Temmuz ayında ABD’nin Şili zeytinyağı ihracatına uyguladığı yüzde 12,5’lik gümrük vergisinden etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

“Şu ana kadar herhangi bir etki görmedik. Premium segmentte faaliyet gösterdiğimiz için tüketicilerimiz fiyata daha az duyarlı,” dedi. “Buna rağmen, mevcut durum bizi Avrupa ve Asya’daki varlığımızı güçlendirerek çeşitlendirmeye ve tek bir pazara bağımlılığımızı azaltmaya yönlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri, buradaki geçmişimiz ve tüketicilerin profili göz önüne alındığında bizim için stratejik bir pazar olmaya devam ediyor.”

Moglia da ABD’nin gümrük vergilerinin Şili zeytinyağı ihracatçılarını önemli ölçüde etkilemediğini kabul etti.

“Ancak elbette bu, Şili ürünleri için karmaşık bir konu ve hükümet bu sorunu çözmek için çalışıyor,” dedi.

Öte yandan Lovazzano, ABD’nin gümrük vergilerinin Olivos del Sur’un ihracatını etkilediğini, bunun şirkete Avrupalı rakiplerine karşı hafif bir avantaj sağladığını, ancak diğer ülkelerdeki üreticilere karşı dezavantaj yarattığını belirtti.

“Bu durum bize, ABD’nin başlıca zeytinyağı tedarikçisi olan İspanya ile rekabet etme fırsatı sunuyor,” dedi. “Ancak Tunus ve Fas gibi ülkeler, daha düşük gümrük vergileri veya hatta sıfır gümrük vergisi sayesinde pazarda daha fazla pay elde etti.”

“Bu nedenle, ABD bizim için hâlâ çok stratejik bir pazar olsa da, Kanada gibi ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeyi de hedefliyoruz,” diye ekledi Lovazzano.

Martínez Vasquez, zeytinyağının yaklaşık yarısını ABD’deki şişeleyicilere dökme olarak satan Hacienda Choromba için de ABD’nin önemli bir pazar olduğunu belirtti.

Gümrük vergilerinin büyük bir engel olmadığını kabul etse de, olası artış veya azalışlara ilişkin belirsizliğin anlaşmaların yapılandırılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Hacienda Choromba, zeytinyağının diğer yarısını Şili’de şişelenmiş olarak satıyor; Martínez Vasquez, Şili’de iki çeyrek üst üste yaşanan ekonomik daralmanın ardından teknik resesyonun tüketici harcamalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Martínez Vasquez, “Her şey çok daha pahalı hale geldi ve yaşam maliyeti önemli ölçüde arttı” dedi. “Enflasyon hâlâ önemli bir sorun. Sonuç olarak, zeytinyağı tüketimi — burada süpermarketlerde satılan paketlenmiş perakende ürünlerden bahsediyorum — azaldı.”

“Sonuç olarak, tüketicilerin raflardan satın aldıkları ürünler açısından bu kategori daralmıştır,” diye ekledi. “İnsanların maaşları eskisi kadar yetmiyor, dolayısıyla satın alma güçleri azaldı. Zeytinyağı satın alırken ise insanlar genellikle ‘Zeytinyağı yerine kanola ya da ayçiçek yağı gibi daha ucuz bir yağ alsam daha iyi olur’ diye düşünüyor.”