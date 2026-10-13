Güney Afrika’dan Kielder, NYIOOC’ta Altın Madalya Kazandıktan Sonra Büyümeye Odaklanıyor

Güney Afrika’nın Batı Cape bölgesinde bulunan Kielder, birinci sınıf zeytinyağına odaklanarak meyve bahçelerinin genişletilmesi, modern sulama ve fidanlık geliştirme faaliyetlerini bir araya getiriyor.

Güney Afrika’da nispeten yeni bir zeytinyağı girişimi, Favolosa, Frantoio ve Arbequina çeşitlerinin harmanından oluşan “Premium Selection” ürünüyle, 2026 NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’na ilk kez katıldığı bu yarışmada ilk Altın Ödülünü kazandı.

“New York, dünyanın en prestijli yarışmalarından biridir. Sonuçlar açıklanmaya başladığında her zaman tırnakları yediren bir an yaşanır. Sayfayı sık sık yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Sonunda Altın Madalya’yı kazandığımızı gördüğümüzde ekip gerçekten çok mutlu oldu. Büyük bir rahatlama oldu,” dedi Kielder Agro Group’un Güney Afrika’daki tarım işletmesi Kielder South Africa’nın mülk ve genel müdürü Nicolaas Roodt, Olive Oil Times’a.

Ancak sonuçta, yapabileceğiniz en iyi şey bahçede ayaklarınızı yere sağlam basmaktır. – Nicolaas Roodt, Kielder Güney Afrika

Roodt için bu ödül, şirketin yaklaşımının doğruluğunu teyit etti. “Çok üstün kaliteli bir zeytinyağı üretmeye çalışıyoruz,” dedi.

Roodt, Güney Afrika’nın küresel zeytinyağı üretiminde sadece çok küçük bir paya sahip olduğunu, ancak ülkenin önde gelen üreticilerinin en yüksek kalite seviyelerinde rekabet edebileceğine inandığını belirtti.

Bu takdir, Kielder’in Güney Afrika’nın Batı Cape eyaletinde, Worcester yakınlarındaki Nuy Vadisi’nde, R60 karayolu üzerinde Robertson’a doğru uzanan bölgede zeytin yetiştiriciliği faaliyetlerini genişletmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.

Çiftliğin zeytinlikleri, çoğunlukla kireç bakımından zengin ve yer yer kil içeren topraklarda 155 hektarlık bir alanı kaplıyor. Toplam 364 hektarlık arazide ayrıca kiraz ve şaraplık üzüm de yetiştiriliyor.

Zeytinliklerin çoğunun yaşı 25'i aşmış olsa da, Kielder Agro Group 2025 yılında Özel Ürünler bölümünü faaliyete geçirdi; şirket, iç ve dış pazarlar için geliştirmeyi planladığı ürünler arasında Güney Afrika sızma zeytinyağını da bulunduruyor.

Kielder şu anda sekiz zeytin çeşidi yetiştiriyor. Roodt, zamanla üretimi, yerel koşullara özellikle iyi uyum sağladığı kanıtlanmış daha az sayıda çeşide yoğunlaştırmayı tercih edeceğini söyledi.

“Daha fazla üretim yapmak istiyoruz, ancak her yıl sürdürülebilir bir şekilde iyi hasatlar sağlayabilecek ve ihtiyacımız olan yağ kalitesini sunabilecek daha az sayıda çeşide odaklanmak istiyorum,” dedi.

Çeşit seçimi, kışın soğuk saat sayısının nispeten az olduğu Nuy Vadisi’nin iklimiyle yakından bağlantılı. Roodt, bunun bazı çeşitlerin uygunluğunu sınırladığını ve özellikle sıcak geçen kışların ardından verimin dalgalanmasına neden olabileceğini belirtti.

Çeşit seçiminin yanı sıra, Kielder farklı bahçe düzenlemelerini de deniyor. Çiftlikte hem geleneksel bahçeler hem de daha yoğun dikimler bulunuyor ve süper yüksek yoğunluklu sistemlerin kullanımı giderek artıyor.

Roodt’a göre bu değişim, hem tarımsal faktörleri hem de ekonomik baskıları yansıtıyor. İşçilik, yakıt, tarımsal girdiler ve elektrik maliyetlerindeki artış, kârlılığı korumak için verimliliği giderek daha önemli hale getiriyor.

Güney Afrika’nın zeytin endüstrisinin tarihsel olarak geleneksel bahçeler etrafında geliştiğini belirten Roodt, ancak üreticilerin maliyetleri kontrol altına almak ve daha fazla işlemi makineleştirmek için giderek daha fazla süper yüksek yoğunluklu sistemleri değerlendirdiğini ekledi.

Çiftliğin planlanan genişlemesi, dışarıdaki üreticilere de ağaç tedarik eden zeytin fidanlığı tarafından destekleniyor.

Kielder Güney Afrika’nın fidanlığında, genç zeytin ağaçları gölgelik ağlarının altındaki çoğaltma tepsilerinde büyüyor; bu fidanlık, şirketin genişlemesini destekliyor ve diğer üreticilere de ağaç tedarik ediyor.

Ancak talep, fidanlığın mevcut üretim kapasitesini aşıyor. Roodt, “Güney Afrika’nın büyüme hızına ayak uydurarak halka yetecek kadar ağaç üretemiyoruz,” dedi.

Kielder, çoğaltma tekniklerine yatırım yapıyor ve bireysel çeşitlerin fidanlıkta nasıl tepki verdiğini inceliyor; böylece çoğaltma başarı oranlarını istikrarlı bir şekilde artırmayı hedefliyor.

Roodt, “Nitelikli bir ağacın ne olduğu, ağacın uygun genetik özelliklere sahip olduğunu nasıl teyit edebileceğimiz ve çeşidin geldiği yerin hasat geçmişine sahip olup olmadığımız konusunda bir standart oluşturmak için gerçekten çaba sarf ediyoruz,” dedi.

Ayrıca, fidanlık malzemesinin kalitesini ve izlenebilirliğini artırmaya yönelik bir SA Olive girişimine de katılıyor.

Kielder genişledikçe ve daha yoğun meyve bahçeleri kurdukça, su temini, sulama yönetimi ve işletme maliyetleri giderek daha önemli hale geliyor.

Nuy Vadisi nispeten az yağış almaktadır ve çiftçiler değişen yağış düzenleriyle mücadele etmektedir. Roodt, “Yağış miktarı aynı kalıyor, ancak belirli bir zaman diliminde çok daha yoğun bir şekilde yağıyor,” dedi.

Yağışların zamanlaması ve yoğunluğu, toprak nemini ve sulama rezervuarlarının ne kadar etkili bir şekilde doldurulabileceğini etkiliyor. Roodt için su, “sahip olduğumuz en kutsal kaynaktır.”

Bilgisayarlı sulama sistemleri su dağıtımını kontrol ederken, değişken hızlı sürücüler, pompaların sürekli tam kapasiteyle çalışmak yerine, herhangi bir anda ihtiyaç duyulan basınçta çalışmasını sağlar.

Kielder Güney Afrika’daki zeytinlikler, şirketin üretimini genişlettiği ve daha verimli yetiştirme ve sulama sistemlerine yatırım yaptığı Western Cape’in Nuy Vadisi’nde yer alıyor.

Roodt, bu sistemin elektrik tasarrufuna yardımcı olduğunu ve borular ile diğer sulama altyapısı üzerindeki yükü azalttığını belirtti.

Şirket, sulama ihtiyaçlarını belirlemek için toprak nemi izleme sistemini, ağaçların gelişimini değerlendirmek ve bahçelerdeki olası sorunları tespit etmek için ise uydudan elde edilen Normalleştirilmiş Farklılık Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) görüntülerini kullanıyor.

NDVI, bitki yoğunluğunu ve canlılığını göstermek için bitki örtüsü tarafından yansıyan kırmızı ve yakın kızılötesi ışık farklarını ölçer.

Teknoloji, tarım makinelerine de entegre ediliyor. Roodt, ilaçlamaların ağaç taçlarına nüfuz etmesini ve yeterli kapsama alanı sağlamasını garanti etmek için püskürtme ekipmanının meyve bahçesi yoğunluğuna uygun olmasının önemine değindi.

Yine de, teknolojinin ilk elden gözlem ve pratik tarım deneyiminin yerini alamayacağını vurguladı.

“Sonuçta, yapabileceğiniz en iyi şey meyve bahçesinde bizzat bulunmaktır,” dedi. “Ağaçlarınıza bakarsınız ve sorunların nerede olduğunu anlarsınız. Teknoloji size çok yardımcı olabilir, ancak yapamayacağı birkaç şey vardır. Tarım yapmayı biliyorsanız, neyin doğru olduğunu da bilirsiniz. Bunu kendi gözlerinizle görmeniz gerekir,” diye ekledi.

Kielder’ın sürdürülebilirlik çabaları arasında zeytin sıkma yan ürünlerinin daha yüksek değerli kullanım alanlarının araştırılması da yer alıyor, ancak bu girişim henüz planlama aşamasında.

Zeytin sıkma artıkları halihazırda kompost haline getirilip bahçelere geri verilmekte ve besin maddeleri toprağa geri kazandırılmaktadır.

“Bunlardan kompost yapıp bahçeye geri vermek benim için çok büyük bir değer taşıyor,” dedi Roodt.

İç pazarın geliştirilmesi ise bir başka zorluktur. Sektör tahminlerine göre Güney Afrika, tükettiği zeytinyağının yaklaşık üçte ikisini ithal etmektedir; bu da yerel üreticileri çok çeşitli ithal ürünlerle rekabet etmek zorunda bırakmaktadır.

Roodt, bu zorluğun üstesinden gelmek için tüketicilerin yüksek kaliteli sızma zeytinyağını ayırt etmelerine ve yerel olarak üretilen yağların değerini anlamalarına yardımcı olunması gerektiğine inanıyor.

Buna bir örnek, SA Olive’in “Uyum Taahhüdü” (Commitment to Compliance) sertifikasyon programıdır; bu program kapsamında, katılımcı zeytinyağları, şişelerine tanınabilir bir mühür almadan önce kimyasal ve organoleptik değerlendirmeden geçer.

Uluslararası alanda ise Kielder, Güney Afrika zeytinyağının kalite açısından rekabet edebileceğine inandığı belirli pazarları hedefliyor ve ara sıra yapılan satışların peşinden koşmak yerine, kalıcı ticari ilişkiler kurmaya önem veriyor.

Roodt, “Amacımız, zeytinyağımızı ya da ürünlerimizi rastgele yerlere satmak değil,” dedi. “Aslında, onlara tedarik etmeye devam edebilmemiz için uzun vadeli ilişkiler kurmak istiyoruz. Güney Afrika zeytinyağını hedeflediğimiz belirli pazarlara giderek daha fazla ihraç etmeyi hedefliyoruz.”

Roodt, uluslararası tanınırlığın Güney Afrikalı üreticilerin yeteneklerini sergilemeye yardımcı olabileceğini belirtti. Kielder için New York’taki Altın Ödül, birinci sınıf bir zeytinyağı markası oluşturma çabalarına erken bir destek sağladı.

“Bu altın renginin yoluna devam etmesini istiyorum,” diye sözlerini tamamladı.