Hayvancılık, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı verilerine göre, Uruguay’daki zeytinyağı üretimi 2026 yılında üst üste ikinci yıl artış göstererek 1.300 metrik tona ulaştı.

2026 yılı hasadı, 2025'te üretilen 1.273 tonu ve 2024'teki 614 tonu aştı; ancak üretim, beş yıllık ortalamanın yüzde 10 altında kaldı.

Ülke genelindeki üreticiler, 2023 ve 2024 yıllarında uzun süren kuraklığın yol açtığı ciddi su kıtlığını hafifletmeye yardımcı olan El Niño'nun gelmesinden faydalandı. Bu koşullar, 2024 yılında rekor düzeyde düşük bir hasada neden olmuştu.

2026 hasadından önce yağan bol kış yağmurları ve ardından gelen güneşli ve kurak yaz, ülke genelinde meyve tutumunun güçlü olmasına yardımcı oldu. Birçok üretici ayrıca ortalamanın üzerinde yağ verimi bildirdi.

Bakanlığa göre, yağ üretimi için 11 milyon kilogramdan fazla zeytin hasat edilirken, sofralık zeytin için de 6.065 kilogram hasat edildi. Bakanlık tarafından ankete katılan 33 yağhanenin kendi bildirdiği rakamlara göre, ortalama yağ verimi yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

Bakanlık verileri, iç pazarın nispeten sağlıklı olduğunu da ortaya koyuyor; üreticiler, zeytinyağlarının yüzde 64’ünü Uruguay’da sattıklarını, yüzde 20’sini ise ihraç ettiklerini bildirdi.

Brezilya, İspanya ve ABD, Uruguay zeytinyağı ihracatının başlıca varış noktaları olmaya devam ederken, daha küçük miktarlarda komşu Arjantin’e de sevkiyat yapıldı.

Artan üretim ve ihracata rağmen Uruguay, zeytinyağı konusunda net ithalatçı konumunu korumaktadır. İspanya Dış Ticaret Enstitüsü’nün (ICEX) yakın zamanda yayınladığı bir raporda, ülke İspanyol zeytinyağı ihracatçıları için stratejik bir pazar olarak tanımlanmıştır.

ICEX’e göre, Uruguay 2025 yılında 11,6 milyon dolar (10,6 milyon avro) değerinde 2.200 ton zeytinyağı ithal ederken, ihracatı ise 1,2 milyon dolar (1,1 milyon avro) değerinde 285 ton olarak gerçekleşti.

Enstitü, zeytinyağı tüketiminin son yıllarda artarak kişi başına 0,5 litreye ulaştığını belirtti. 2025 yılında İspanya, Uruguay’ın en büyük zeytinyağı tedarikçisi olurken, onu Arjantin ve İtalya izledi.

ICEX, “Sağlık konusundaki endişelerin artması ve daha yüksek kaliteli ürünlere olan tercih nedeniyle sızma zeytinyağı ön plana çıkıyor” diye yazdı. “Zeytinyağı, premium bir ürün imajını koruyor; ancak orta segmentteki büyüme, daha geniş bir kitle arasında tüketimi teşvik ediyor.”

İspanyol ihracatçılar Uruguay’da “önemli bir büyüme potansiyeli” görürken, bazı yerel üreticiler artan ithalatın yerli sektörü zayıflatacağından endişe duyuyor.

Üreticiler Olive Oil Times’a, daha fazla Uruguaylı şirketin, hasat dalgalanmalarına karşı korunmak ve süpermarketlerin katı tedarik sözleşmelerini yerine getirmek için zeytinyağı ithal ettiğini söyledi.

Bazı üreticiler ve sektör paydaşları, Uruguaylı şirketlerin ithal yağları şişeleyip “Uruguay Ürünü” olarak etiketlemesi konusunda da özel olarak endişelerini dile getirdiler.

Üreticilere göre, şişe, bitki sağlığı ürünleri ve diğer girdilerin maliyetleri artmaya devam etse de bu eğilimler, Uruguay zeytinyağı fiyatlarının nispeten sabit kalmasına yardımcı oldu. Genel enflasyon da baskı yaratıyor; hükümet verilerine göre yıl başından bu yana enflasyon yüzde 4,82 arttı.

Bakanlığa göre, Uruguay zeytinyağının ortalama vergi öncesi toptan satış fiyatı 388 Uruguay pesosuna (8,77 avro) ulaşırken, ortalama perakende fiyatı litre başına 478,6 peso (10,80 avro) oldu.

Yerel üreticiler için bir rekabet avantajı, Avrupa Birliği’nden yapılan zeytinyağı ithalatına uygulanan yüzde 8,4’lük gümrük vergisidir.

Ancak, Uruguay’ın da dört üye ülkeden biri olduğu Mercosur ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdiğinde, bu gümrük vergisinin önümüzdeki on yıl içinde kademeli olarak kaldırılması planlanıyor.

ICEX, “Tohum yağlarından zeytinyağına geçiş yapan tüketicileri çekme konusunda önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır” diye yazdı. “AB-Mercosur Anlaşması, Avrupa zeytinyağlarının rekabet gücünü kademeli olarak artıracaktır.”

Raporda, “Özellikle genç tüketiciler arasında sızma zeytinyağı, organik ürünler ve yenilikçi ambalaj formatları için fırsatlar artıyor” denildi.