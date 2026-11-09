Spaniens Anordnung zum Rückruf von Olivenöl spaltet Erzeuger und Exporteure

Das spanische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAPA) hat einen Beschluss veröffentlicht, der die Ölmühlen dazu verpflichtet, vorübergehend schätzungsweise 188.000 Tonnen Olivenöl vom Markt zurückzuhalten.

Der Olivenölmarkt braucht Stabilität, um die gefürchteten Preisschwankungen zu vermeiden, die sowohl den Erzeugern als auch den Verbrauchern schaden. – Cristóbal Cano, Generalsekretär des Verbandes der Kleinbauern (UPA)

Im Rahmen dieser Maßnahme müssen spanische Ölmühlen 12 Prozent des im Erntejahr 2026/27 produzierten Olivenöls vom Markt nehmen und es bis zum 30. September 2027 in ihren eigenen oder in den Lagerräumen Dritter lagern.

Die Anordnung trat Anfang November in Kraft, wobei im Oktober produziertes Öl davon ausgenommen ist.

Sie gilt für alle Olivenölqualitäten, wobei die Ölmühlen wählen können, ob sie natives Olivenöl extra, natives Olivenöl oder Lampantöl zurückhalten möchten.

Das MAPA erklärte, die Maßnahme „zielt darauf ab, das Angebot zu regulieren, um das Funktionieren des Marktes und des Sektors zu verbessern und zu stabilisieren“.

„Die Maßnahme zielt darauf ab, die Rentabilität der Landwirte zu gewährleisten und gleichzeitig die Interessen der Olivenölkäufer zu schützen“, fügte das Ministerium hinzu. „Das Ziel ist es, für mehr Marktstabilität zu sorgen, wovon sowohl Erzeuger als auch Verbraucher profitieren werden.“

Nach Angaben des Ministeriums wird Spanien im Erntejahr 2026/27 voraussichtlich 1,6 Millionen Tonnen Olivenöl produzieren, was einem Anstieg von mehr als 23 Prozent gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht. Das Land startete in die neue Erntekampagne mit Lagerbeständen von 357.040 Tonnen, was ebenfalls einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Auf der Grundlage dieser Daten sind die in der Vermarktungsverordnung festgelegten technischen Kriterien für die Aktivierung des Mechanismus zur Rücknahme von Erzeugnissen erfüllt, da die Summe aus der Prognose für das neue Wirtschaftsjahr und den Überhangbeständen aus dem vorangegangenen 120 Prozent der durchschnittlichen Olivenölproduktion der letzten sechs Wirtschaftsjahre erreicht“, schrieb das Ministerium.

Das Ministerium fügte hinzu, dass es die Maßnahme nach dem 31. Dezember 2026 je nach Verlauf der Ernte anpassen könnte.

Die Entscheidung fällt zudem vor dem Hintergrund steigender Produktionskosten, wobei lokale Medien von Preisanstiegen von etwa 60 Prozent bei Kraftstoffen und 50 Prozent bei Düngemitteln berichten. Die Preisanstiege werden teilweise auf Versorgungsengpässe zurückgeführt, die mit dem Konflikt zwischen dem Iran und anderen Teilen des Nahen Ostens zusammenhängen.

Vier große Landwirtschaftsverbände, die sich für diesen Schritt eingesetzt hatten, begrüßten das Eingreifen der Regierung in der Hoffnung, dass höhere Preise am Ursprungsort dazu beitragen würden, die steigenden Produktionskosten auszugleichen.

„Der Olivenölmarkt braucht Stabilität, um die gefürchteten Preisschwankungen zu vermeiden, die sowohl den Erzeugern als auch den Verbrauchern schaden. Wir hoffen, dass diese Regelung dazu beitragen wird, dieses Problem zu lösen“, sagte Cristóbal Cano, Generalsekretär der Vereinigung der Kleinbauern (UPA).

Francisco Elvira, Leiter des Olivensektors bei der Koordinierungsstelle der Bauern- und Viehzüchterverbände (COAG), argumentierte, dass der Mechanismus dazu beitragen werde, Preisschwankungen für die Verbraucher zu verhindern.

„Er wird extreme Situationen verhindern, wie zum Beispiel, dass Olivenöl im Supermarkt für neun Euro angeboten wird oder dass Olivenbauern unter dem Selbstkostenpreis verkaufen“, sagte er.

Andere Erzeuger, Abfüller und Exporteure äußerten sich jedoch kritischer zu der Maßnahme.

Der Nationale Verband der Abfüller und Raffinierer von Speiseölen (Anierac) kündigte an, gegen den Beschluss Einspruch einzulegen, und bezeichnete ihn als „nicht die geeignetste“ Maßnahme, um der erwarteten Rekordernte zu begegnen.

Anierac-Direktor Primitivo Fernández sagte, ein besserer Ansatz wäre es, „neue Märkte und Absatzmöglichkeiten“ für die Olivenölproduktion zu erschließen, die der heimische Markt nicht aufnehmen könne.

Jerónimo Palacios, Mitbegründer des in Granada ansässigen Unternehmens Molino & Cata, erklärte, auch Produzenten von hochwertigem Olivenöl lehnten die Maßnahme ab.

Er argumentierte, die Maßnahme könne Ölmühlen dazu veranlassen, Öle minderer Qualität zu produzieren, da deren Rücknahme vom Markt die Preise stützen und gleichzeitig das Risiko auf die Erzeuger hochwertiger nativ extra Olivenöle verteilen könnte.

Rafael Picó, Geschäftsführer des Exporteurverbands Asoliva, erklärte, die Maßnahme könne die internationale Wettbewerbsfähigkeit Spaniens untergraben, da etwa 70 Prozent der spanischen Olivenölproduktion exportiert werden.

Andere Kritiker argumentierten, die Regierung solle zunächst versuchen, die Olivenölimporte einzudämmen, bevor sie die heimische Produktion vom Markt nehme.

Nach Angaben des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Unternehmen lagen die spanischen Olivenölimporte zwischen Oktober 2025 und August 2026 bei etwas über 230.000 Tonnen, was einem Anstieg von mehr als 17 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024/25 entspricht.

„Es macht keinen Sinn, uns zu zwingen, unser Öl zu lagern, um einen Preisverfall zu verhindern, während marokkanische und tunesische Produkte zu deutlich niedrigeren Preisen auf den Markt gelangen dürfen“, erklärte ein verärgerter Erzeuger gegenüber La Gaceta.