Spanische Olivenölproduzenten drängen auf Angebotsbeschränkungen zur Stabilisierung der Preise

Während sich Spanien auf eine möglicherweise Rekord-Olivenernte vorbereitet, drängen die Erzeuger die Regierung, überschüssiges Öl vom Markt zu nehmen, um die sinkenden Preise zu stabilisieren – was auf Widerstand seitens der Abfüller und Exporteure stößt.

Der Präsident von DCoop, Spaniens größter landwirtschaftlicher Genossenschaft, hat sich vier führenden Landwirtschaftsverbänden angeschlossen und einen Mechanismus zur Marktstabilisierung gefordert, um den sinkenden Olivenölpreisen entgegenzuwirken, während sich der weltweit größte Produzent auf eine Rekordernte vorbereitet.

Anfang Oktober forderten der Verband junger Landwirte (Asaja), die Koordinierungsstelle der Land- und Viehzüchterverbände (COAG), die Vereinigung der Kleinbauern und Viehzüchter (UPA) sowie die spanischen Agrar- und Lebensmittelgenossenschaften das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAPA) auf, überschüssiges Olivenöl vom Markt zu nehmen, um das Angebot besser an die Nachfrage anzupassen.

Nach Angaben der Nationalen Kommission für Märkte und Wettbewerb (CNMC), der unabhängigen spanischen Wettbewerbsbehörde, „wird die Maßnahme aktiviert, wenn die Anfangsbestände zusammen mit der Produktion mindestens 120 Prozent des Durchschnitts der beiden höchsten Vermarktungsniveaus der letzten sechs Saisons erreichen. Die Rücknahme darf 20 Prozent der geschätzten Produktion nicht überschreiten.“

„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem viele Olivenbauern bei den aktuellen Olivenölpreisen einfach nicht mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten können. “ – Antonio Luque, Präsident von DCoop

In ihrer Stellungnahme warnte die CNMC, dass die Maßnahme „Risiken für den Wettbewerb und die Verbraucher birgt“, und argumentierte, dass jede Entscheidung über ihre Aktivierung „auf einer umfassenden Marktanalyse“ beruhen müsse.

Der DCoop-Präsident Antonio Luque erklärte jedoch gegenüber Agropopular, er sei der Ansicht, dass die Aktivierung des Mechanismus „niemandem schadet, sondern allen zugutekommt“.

„Die Idee ist, einen Teil des Olivenöls, von dem wir erwarten, dass er in dieser Saison als Überschuss anfallen könnte, verpflichtend vom Markt zu nehmen, wobei die Kosten von den Erzeugern selbst getragen werden“, sagte er.

„Leider sind die Olivenölpreise bereits niedrig und fallen weiter“, fügte Luque hinzu. „Sie sinken weiter, weil das Landwirtschaftsministerium diese Maßnahme nicht umgesetzt hat. Wir könnten sie nutzen, um diesen Abwärtstrend zu stoppen. Ich glaube, sie könnte die Not lindern, mit der die Olivenbauern aufgrund dieser Preise konfrontiert sind.“

Nach Angaben von Infaoliva sind die Preise für natives Olivenöl extra am Ursprungsort in den letzten 12 Monaten um 35 Prozent gesunken, von 4,90 € auf 3,19 € pro Kilogramm. Die Preise für natives Olivenöl und Lampantöl sind moderater zurückgegangen und fielen jeweils um 17 Prozent.

Angesichts steigender Produktionskosten, darunter Diesel und Arbeitskräfte, warnten Asaja, COAG, UPA und die spanischen Agrar- und Lebensmittelgenossenschaften, dass die aktuellen Preise am Ursprungsort für viele Erzeuger unter die Produktionskosten gefallen sind.

„Wir haben einen Punkt erreicht, an dem viele Olivenbauern bei den aktuellen Olivenölpreisen einfach nicht mehr ihren Lebensunterhalt bestreiten können“, sagte Luque.

Die spanischen Behörden prognostizieren, dass die Olivenölproduktion im Erntejahr 2026/27 1,6 Millionen Tonnen erreichen könnte, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht. Daten des MAPA zeigen zudem, dass Spanien mit Olivenölvorräten von 175.745 Tonnen in das neue Erntejahr gestartet ist.

Erzeuger und Landwirtschaftsverbände befürchten, dass der Inlandsverbrauch und die Exporte, die im Erntejahr 2025/26 zusammen 1,33 Millionen Tonnen erreichten, nicht ausreichend wachsen werden, um das zusätzliche Angebot aufzunehmen, was weiteren Abwärtsdruck auf die Preise ausüben würde.

Luque argumentierte, dass das vorübergehende Zurückhalten von überschüssigem Öl auch dazu beitragen könnte, die Preise im Falle einer schlechten Ernte im folgenden Jahr zu stabilisieren.

„Gleichzeitig könnte dies dazu beitragen, Engpässe zu verhindern“, sagte er. „Mit anderen Worten: Wenn wir einen Teil der Olivenölvorräte ins nächste Jahr übertragen und es nicht ausreichend regnet oder die Ernte ausfällt, könnten wir einen starken Preisanstieg vermeiden. Stattdessen könnten wir einen für die Verbraucher angemesseneren Preis aufrechterhalten und gleichzeitig einen akzeptableren Preis für die Erzeuger sichern.“

Der Abfüllerverband Anierac und der Exportverband Asoliva lehnen jedoch eine Rücknahme von Olivenöl vom Markt ab und argumentieren, dass die vorgeschlagene Stabilisierungsmaßnahme „nicht ausreichend begründet“ sei.

Stattdessen forderten die beiden Organisationen das Ministerium auf, zunächst die Entwicklung der Ernte abzuwarten, bevor über eine Intervention entschieden wird. Sie sprachen sich zudem für eine längerfristige Strategie zur Steigerung des Inlandsverbrauchs und der internationalen Nachfrage nach spanischem Olivenöl aus.

Die CNMC äußerte ähnliche Bedenken und warnte, dass eine Begrenzung der verfügbaren Olivenölmenge den Wettbewerb untergraben und den Verbrauchern schaden könnte.

„Restriktive Maßnahmen wie diese könnten sehr negative Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Verbraucher haben“, erklärte die Aufsichtsbehörde. „Sie würden die auf dem Markt verfügbare Produktmenge begrenzen. Sie würden sich auf Preise, Qualität und die Vielfalt des Angebots auswirken. Sie würden das wettbewerbsorientierte Funktionieren der Wertschöpfungskette stören.“