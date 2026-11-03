Die steigende Nachfrage nach Finanzmitteln deutet auf Wachstum im montenegrinischen Olivenölsektor hin

Montenegros nationales Förderprogramm zur Modernisierung des Olivensektors war zum zweiten Mal in Folge bereits Monate vor dem geplanten Termin ausgeschöpft, was die wachsende Nachfrage nach Investitionen in die Olivenhaine des Landes widerspiegelt.

Die Ausschreibung für Investitionen in die primäre Olivenproduktion für das Jahr 2026 sollte ursprünglich vom 20. April bis zum 30. Oktober laufen. Stattdessen schloss das Landwirtschaftsministerium sie bereits am 12. Juni, nachdem die Nachfrage die verfügbaren Mittel überstieg. Im Jahr 2025 wurde dasselbe Programm aus demselben Grund bereits am 7. August geschlossen.

„Unsere Aufgabe ist es, die Art und Weise unserer Produktion zu modernisieren, nicht das zu verändern oder zu zerstören, was uns frühere Generationen hinterlassen haben. “ – Ćazim Alković, Olivenbauernverband von Bar

Zu den förderfähigen Investitionen im Jahr 2026 gehörten Bewässerung, die Sanierung vernachlässigter Olivenhaine, die Urbarmachung von Brachland und die Zertifizierung von Pflanzgut. Die Investitionssummen konnten zwischen 500 und 10.000 Euro liegen, wobei die öffentliche Förderung bis zu 60 Prozent der Kosten abdeckte. Registrierte Bio-Erzeuger und Frauen, die als Leiterinnen landwirtschaftlicher Betriebe registriert waren, konnten jeweils einen zusätzlichen Förderzuschlag von 10 Prozentpunkten erhalten.

„Die Olivenölproduktion ist in Montenegro derzeit sehr beliebt“, erklärte Marija Markoč, Geschäftsführerin des „Hauses der Oliven“ in Stari Bar, gegenüber der Olive Oil Times. „Erfolgreiche Menschen aus anderen Branchen, die private Unternehmen besitzen, engagieren sich ebenfalls gerne in der Landwirtschaft und im Olivenanbau.“

Markoč erklärte, dass sich ein Teil dieser Investitionen auf Zentralmontenegro konzentriere, wo neue semi-intensive Olivenplantagen in Gebiete vordringen, die traditionell dem Gemüseanbau, dem Weinbau und anderen Obstkulturen gewidmet waren.

Arbeiter sortieren frisch geerntete Oliven bei Odiva in Montenegro, wo Investitionen in moderne Produktion und Verarbeitung dazu beitragen, den Olivenölsektor des Landes zu stärken. (Foto: Odiva)

Sie erklärte, dass strengere Qualitätsanforderungen ebenfalls dazu beigetragen hätten, die Einstellung der Erzeuger zu ändern. Montenegro verabschiedete 2014 sein aktuelles Gesetz über den Olivenanbau und die Olivenölproduktion und änderte es 2016, um die nationalen Vorschriften im Zuge des bevorstehenden EU-Beitritts weiter an die Standards der Europäischen Union anzupassen.

Markoč sagte, viele Erzeuger und Ölmühlenbetreiber hätten sich anfangs gegen die strengeren Anforderungen gewehrt, da ihnen die Ausrüstung und das technische Wissen fehlten.

„Sie waren noch nicht bereit“, sagte sie. „Sie hatten weder die Ausrüstung noch das nötige Wissen.“

Im Laufe der Zeit begannen die Erzeuger, gesunde Früchte direkt von den Bäumen zu ernten, anstatt darauf zu warten, dass sie herunterfallen, während die Ölmühlen Zentrifugen, Kaltpressung und strengere Hygienestandards einführten.

„Im zentralen Teil Montenegros, insbesondere rund um Podgorica, Zeta, Tuzi und Danilovgrad, werden neue Olivenhaine angelegt, moderne Verarbeitungskapazitäten aufgebaut und moderne Prinzipien des Anbaus und der Olivenölproduktion eingeführt“, erklärte Ćazim Alković, Vorsitzender des Olivenbauernverbands von Bar, gegenüber der „Olive Oil Times“.

„Gleichzeitig beobachten wir an der montenegrinischen Küste, wo der Olivenanbau eine jahrhundertealte Tradition hat, positive Entwicklungen bei der Wiederherstellung vernachlässigter Haine und Verbesserungen in der Produktionstechnologie.“

Trotz dieser Fortschritte sagte Markoč, dass die Wirtschaftlichkeit des traditionellen Olivenanbaus weiterhin eine Herausforderung darstelle.

Reihen von Olivenbäumen in den Hainen von Odiva in Montenegro. Das Unternehmen bewirtschaftet mehr als 13.500 Bäume und hat in moderne Olivenölproduktion und -verarbeitung investiert. (Foto: Odiva)

„Letztendlich muss es rentabel sein“, sagte sie. „Beim traditionellen Olivenanbau kann es nicht sehr rentabel sein, da unsere einheimische Sorte zu Ertragsschwankungen neigt und es aufgrund der hügeligen und abschüssigen Gelände, der schlechten Infrastruktur und der sehr kleinen Olivenhaine sehr schwierig ist, viele andere technische Maßnahmen einzuführen.“

Alković erklärte, dass die nationale Ausschreibung für den Olivenanbau 2025 zwar überzeichnet war, einige lokale Förderprogramme in Bar ihre Budgets jedoch nicht immer vollständig ausgeschöpft hätten.

Als Mitglied des IPARD-III-Begleitausschusses von Montenegro erklärte er, dass ein Teil der Programmmittel innerhalb des geplanten Zeitraums nicht ausgeschöpft werde und auf die Folgejahre übertragen werde.

IPARD, das Instrument für Heranführungshilfe im Bereich der ländlichen Entwicklung, stellt EU-Mittel für Investitionen in die landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung in Beitrittskandidatenländern bereit.

Die erste Ausschreibung im Rahmen von Maßnahme 3 des IPARD-III-Programms, die 2024 gestartet wurde, stellte 7,2 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln für Investitionen in die Lebensmittelverarbeitung, einschließlich der Olivenverarbeitung, bereit. Die EU stellte 75 Prozent der Mittel bereit, der Rest stammte aus dem Staatshaushalt Montenegros.

„Es reicht nicht aus, einfach nur Mittel bereitzustellen, eine öffentliche Ausschreibung zu starten und darauf zu warten, dass sich Olivenbauern bewerben“, sagte Alković. „Es ist viel mehr Arbeit vor Ort erforderlich, zusammen mit individuellen Gesprächen mit den Erzeugern, der Vorstellung der verfügbaren Maßnahmen und konkreter Unterstützung bei der Vorbereitung der Unterlagen und der Durchführung der Investitionen.“

Markoč erklärte, dass lokale Programme möglicherweise nur wenige Unterlagen erfordern, während die Vorbereitung größerer IPARD-Anträge Monate dauern kann und oft die Hinzuziehung von Beratern erforderlich macht. Das „Haus der Oliven“, eine öffentliche Einrichtung im Dienst der Erzeuger in Bar, unterstützt die Produzenten regelmäßig bei der Erstellung von Anträgen.

Sowohl Alković als auch Markoč nannten die Bewässerung als Priorität für künftige Investitionen.

In den Olivenhainen von Odiva in Montenegro reifen die Oliven am Baum, wo die Erzeuger in moderne Anbaumethoden investieren, um Qualität und Produktivität zu verbessern. (Foto: Odiva)

„Investitionen in rationelle Bewässerungssysteme, insbesondere in Tropfbewässerung, Wasserquellen, Brunnen und Stauseen, müssen Priorität haben“, sagte Alković.

„Dieses Jahr hat unseren Erzeugern wirklich vor Augen geführt, welche Folgen ein Mangel an Bewässerung für den Olivenhain haben kann“, sagte Markoč und verwies auf die sehr geringen Erträge in vielen traditionellen Olivenhainen nach einer anhaltenden Dürre. „In diesen traditionellen Olivenhainen, glauben Sie mir, bewässert niemand. Das wäre eine entscheidende Veränderung.“

Markoč erklärte, die Modernisierung sei in der Olivenölverarbeitung schneller vorangeschritten als in der Primärproduktion.

„Unser Ziel war es nie, einfach nur die Produktion zu steigern, sondern ein nachhaltiges System zu schaffen, das außergewöhnliche Qualität und langfristige Wettbewerbsfähigkeit sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt garantiert“, erklärte Andreja Šuškavčević Novović, Leiterin der Olivenmühle Odiva, gegenüber der Olive Oil Times.

Odiva bewirtschaftet mehr als 13.500 Olivenbäume und betreibt eine moderne Ölmühle, die auch anderen Erzeugern, darunter Kleinproduzenten, zur Verfügung steht.

„Von Anfang an waren wir der Überzeugung, dass die Entwicklung eines einzelnen Erzeugers nur dann wirklich Sinn macht, wenn sie auch zur Entwicklung des gesamten Sektors beiträgt“, so Šuškavčević Novović.

Odiva hat zudem IPARD-Fördermittel erhalten, die laut Angaben des Unternehmens dazu beigetragen haben, die Verarbeitungs- und Lagertechnik zu verbessern und Investitionen zu beschleunigen.

„Öffentliche Förderung spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere in Sektoren, die erhebliche Anfangsinvestitionen erfordern und eine lange Amortisationszeit haben, wie beispielsweise der Olivenanbau“, sagte Šuškavčević Novović.

Andreja Šuškavčević Novović, Leiterin der Odiva-Olivenmühle in Montenegro, erklärte, öffentliche Investitionen seien unerlässlich, um die Qualität des Olivenöls zu verbessern und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Sektors zu stärken. (Foto: Odiva)

Markoč erklärte, Investitionen in traditionelle Olivenhaine sollten auch regelmäßige Schnittmaßnahmen, die Bodenversorgung, den Pflanzenschutz sowie eine bessere Verfügbarkeit von zertifiziertem Pflanzgut einheimischer Sorten umfassen.

Alković erklärte, Genossenschaften und andere gemeinschaftliche Strukturen könnten den Erzeugern helfen, Ernte- und Schnittgeräte gemeinsam zu nutzen, den Pflanzenschutz zu koordinieren, Oliven zu verarbeiten und ihr Öl zu vermarkten.

Er forderte zudem höhere Investitionen in die Überwachung der Olivenfruchtfliege sowie in mechanisierte Schnitt- und Erntemaschinen. Er fügte hinzu, dass die Sanierung verlassener Haine mit Verbesserungen der Zufahrtsstraßen einhergehen sollte.

Der Arbeitskräftemangel mache die Mechanisierung immer wichtiger, so Alković, doch die Maschinen müssten an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sein. Steile, terrassierte Haine an der Küste seien nicht für dieselben Maschinen geeignet wie neuere Plantagen.

„Es reicht nicht aus, lediglich den Kauf von Geräten zu subventionieren“, sagte Alković. „Die Erzeuger brauchen Hilfe dabei, zu erkennen, welche Investitionen unter ihren Bedingungen wirklich gerechtfertigt sind, sowie Zugang zu professioneller Unterstützung und modernen Technologien.“

Markoč betonte, dass neue Plantagen einen erheblichen Anteil einheimischer Olivensorten enthalten sollten, was sie als wesentlich erachtet, um eine unverwechselbare Identität für montenegrinisches Olivenöl auf dem heimischen und internationalen Markt zu etablieren.

Ein Mitarbeiter bedient moderne Olivenverarbeitungsanlagen in der Ölmühle von Odiva in Montenegro, wo Investitionen in neue Technologien dazu beigetragen haben, die Produktionskapazität und Effizienz zu steigern. (Foto: Odiva)

Sie schlug vor, dass einheimische Sorten 20 bis 30 Prozent der Neuanpflanzungen ausmachen sollten.

„Wir müssen durch etwas Authentisches wettbewerbsfähig sein“, sagte sie. „Authentizität entsteht durch traditionelle Olivenhaine und durch das historische Profil des Olivenöls, das unseren einheimischen Olivensorten gewidmet ist.“

Šuškavčević Novović erklärte, dass das relativ geringe Produktionsvolumen Montenegros die Produzenten nicht daran hindere, mit etablierten Olivenanbaugebieten zu konkurrieren.

„Montenegro verfügt über außergewöhnliche natürliche Bedingungen, einheimische Olivensorten und eine langjährige Tradition, doch sind größere Investitionen in Markenbildung, Qualitätsstandardisierung und gemeinsame Vermarktung nach wie vor unerlässlich“, sagte sie.

Für Alković sollte die Modernisierung das olivenanbauliche Erbe des Landes stärken, nicht ersetzen.

„Unsere Aufgabe ist es, die Art und Weise, wie wir produzieren, zu modernisieren, nicht das zu verändern oder zu zerstören, was uns frühere Generationen hinterlassen haben“, sagte er.