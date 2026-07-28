Italien verschärft die Vorschriften für Mischungen, die als natives Olivenöl extra verkauft werden

Italien hat den Verkauf von Mischungen, die natives Olivenöl enthalten, auf dem heimischen Markt als „extra vergine“ untersagt, was bei Landwirtschaftsverbänden auf Zustimmung stieß, während Abfüller rechtliche Einwände erhoben.

Mit einer neuen Auslegung bestehender Vorschriften hat die italienische Regierung den Olivenölmarkt erschüttert, indem sie die Grenzen der Kategorie „Natives Olivenöl extra“ neu definiert hat.

Die vom Ministerium für Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und Forsten angekündigten Maßnahmen sollen dazu dienen, natives Olivenöl extra als hochwertiges Produkt zu erhalten.

Ein Ministerialrundschreiben verbietet den Verkauf von Produkten in Italien, die als natives Olivenöl extra gekennzeichnet sind, wenn sie durch Mischen von nativem Olivenöl extra mit nativem Olivenöl minderer Qualität hergestellt wurden.

Nach der neuen Auslegung dürfen solche Mischungen nicht als „extra vergine“ vermarktet werden, selbst wenn sie die nach italienischem und europäischem Recht festgelegten chemischen und sensorischen Anforderungen erfüllen.

Da ein Teil ihrer Bestandteile aus Öl geringerer Qualität stammt, müssen die Mischungen stattdessen als natives Olivenöl klassifiziert und gekennzeichnet werden.

Das Mischen von nativem und nativem Olivenöl extra galt bisher nach der vorherrschenden Auslegung als zulässig, da die Vorschriften der Europäischen Union diese Praxis nicht ausdrücklich verbieten.

Das Ministerium argumentierte, dass der Verkauf solcher Mischungen als „extra vergine“ die Verbraucher irreführen könnte. In dem Rundschreiben wird jedoch eingeräumt, dass der bestehende Rechtsrahmen diese Praxis nicht ausdrücklich verbietet.

Gemäß der Handelsnorm des Internationalen Olivenrats werden native Olivenöle ausschließlich durch mechanische oder andere physikalische Verfahren aus Oliven gewonnen.

Sie dürfen keiner anderen Behandlung unterzogen werden als Waschen, Dekantieren, Zentrifugieren und Filtrieren.

Natives Olivenöl extra darf einen Gehalt an freier Fettsäure von höchstens 0,8 Gramm pro 100 Gramm aufweisen und muss eine Reihe weiterer physikalisch-chemischer und organoleptischer Anforderungen erfüllen.

Natives Olivenöl darf dagegen einen Gehalt an freier Fettsäure von bis zu 2 Gramm pro 100 Gramm aufweisen und unterliegt anderen organoleptischen Anforderungen.

Der Gehalt an freien Fettsäuren ist ein wichtiger chemischer Parameter zur Bestimmung der Qualität und Einstufung von Olivenöl.

Er misst den prozentualen Anteil an freien Fettsäuren – vor allem Ölsäure –, die freigesetzt werden, wenn Triglyceride aufgrund von Fruchtbeschädigungen, Schädlingsbefall, verspäteter Ölgewinnung oder anderen Faktoren abgebaut werden.

Obwohl der Gehalt an freien Fettsäuren am Gaumen nicht wahrnehmbar ist, werden niedrigere Werte im Allgemeinen mit einwandfreien Früchten sowie einer sorgfältigen Handhabung und Verarbeitung in Verbindung gebracht.

Das durch die italienische Initiative aufgeworfene Thema ist in Europa nicht neu.

Im Januar stellte der Europäische Rechnungshof fest, dass die EU-Vorschriften zur Kontrolle von Olivenöl nicht immer eindeutig seien.

Der Rechnungshof forderte die Europäische Kommission ausdrücklich auf, die Vorschriften für Mischungen von nativem Olivenöl aus verschiedenen Erntejahren oder Kategorien zu präzisieren.

Die Kommission nahm die Empfehlung an und verpflichtete sich, das Thema im Laufe des Jahres 2026 mit Experten und nationalen Behörden zu erörtern, um festzulegen, wie die Klarstellung aussehen soll.

Große italienische Landwirtschaftsverbände haben die Entscheidung des Ministeriums unterstützt.

„Die Veröffentlichung des Rundschreibens ist sicherlich zu begrüßen, da sie Ordnung in eine Situation bringt, deren Fortbestehen nicht länger hinnehmbar war – nämlich dass ein Produkt minderer Qualität in ein Produkt höherer Kategorie umgewandelt wurde“, erklärte David Granieri, Präsident von Unaprol und Vizepräsident von Coldiretti, gegenüber der Olive Oil Times.

„Das eigentliche Rätsel ist, wie ein Produkt minderer Qualität in etwas anderes umgewandelt werden konnte“, fügte er hinzu.

Laut Granieri ist die Debatte eng mit den vom Rechnungshof festgestellten allgemeinen Schwächen bei der Rückverfolgbarkeit, Transparenz und Qualitätskontrolle auf dem europäischen Olivenölmarkt verflochten.

Auch Copagri unterstützt den Grundgedanken des Rundschreibens, hat jedoch Fragen hinsichtlich seiner Rechtsgrundlage aufgeworfen.

„Konzeptionell stimme ich voll und ganz zu“, sagte Tommaso Battista, Präsident der Organisation, gegenüber der Olive Oil Times.

Er sagte, die Maßnahme könne dazu beitragen, die Bemühungen gegen Verfälschungen und Betrug zu verstärken.

„Wir wissen, dass in manchen Fällen, in bestimmten Ölmühlen, natives Olivenöl sogar das Ergebnis einer Mischung aus Lampante-Öl und nativem Olivenöl sein kann“, sagte Battista.

Lampante ist eine Kategorie von nativem Olivenöl, die für den direkten menschlichen Verzehr ungeeignet ist und raffiniert werden muss, bevor sie für den Verzehr in Verkehr gebracht werden darf.

Battistas Vorwurf bezog sich auf die betrügerische Verwendung solchen Öls in Produkten, die anschließend in höheren Qualitätsklassen verkauft werden.

„Das ist vielleicht eine starke Aussage, aber ich kann Ihnen versichern, dass dies in einigen Fällen vorkommt“, sagte er. „Und wenn dieses native Olivenöl, das bereits einen Anteil an Lampante enthält, mit nativem Olivenöl extra gemischt wird, könnte es sogar zu nativem Olivenöl extra werden. Das ist natürlich inakzeptabel.“

Battista beschrieb Praktiken, die seiner Aussage nach in einigen Fällen vorkommen. Er führte diese Behauptungen als Teil seiner Argumentation zur Untermauerung des dem Rundschreiben zugrunde liegenden Prinzips an.

Er wies darauf hin, dass das Mischen verschiedener nativ-extra-Olivenöle nach wie vor eine normale und legitime Praxis sei.

Solche Mischungen können beispielsweise verwendet werden, um das sensorische Profil besonders bitterer oder scharfer sortenreiner Öle entsprechend den Verbraucherpräferenzen abzumildern.

Gleichzeitig erklärte Battista, die Rechtsexperten von Copagri prüften derzeit, ob die Auslegung des Ministeriums im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften anwendbar sei.

„Einige unserer Experten auf diesem Gebiet haben Probleme hinsichtlich der rechtlichen Gültigkeit hervorgehoben“, sagte er.

Diese Unsicherheit steht im Mittelpunkt der Einwände, die von der italienischen Olivenölindustrie vorgebracht werden.

Dora Desantis, Vorsitzende der Olivenölgruppe bei Assitol, dem italienischen Verband der Speiseölindustrie, erklärte, ein Verbot von Mischungen aus nativem und extra nativem Olivenöl könne durchaus diskutiert werden.

Sie argumentierte jedoch, dass etwaige Änderungen auf europäischer und nicht auf nationaler Ebene vorgenommen werden sollten.

Laut Desantis erlauben die europäischen Vorschriften seit langem die Mischung von nativem und extra nativem Olivenöl.

In einer an die „Olive Oil Times“ übermittelten Stellungnahme erklärte sie, dass italienische Behörden und europäische Institutionen diese Praxis zuvor anerkannt hätten.

Sie fügte hinzu, dass im Rundschreiben selbst eingeräumt werde, dass das Verbot nicht im bestehenden Rechtsrahmen enthalten sei.

Für die Abfüller geht die Sorge über die rechtliche Auslegung hinaus.

Desantis warnte, dass die Einführung der Beschränkung ausschließlich in Italien zu unterschiedlichen Betriebsvorschriften innerhalb des EU-Binnenmarktes führen könnte.

Unternehmen in anderen Mitgliedstaaten könnten die Mischungen weiterhin gemäß den in ihren Ländern geltenden Vorschriften herstellen, während italienische Unternehmen einer strengeren Auslegung unterliegen würden.

Ein solches Szenario, so schloss sie, „würde zu einem Wettbewerbsnachteil für italienische Unternehmen führen, ohne dass dies echte Auswirkungen auf die Marktdynamik hätte.“

Die Übergangsbestimmungen des Rundschreibens unterscheiden zwischen losem und vorverpacktem Olivenöl.

Betreiber, die vor Inkrafttreten des Rundschreibens Mischungen aus nativem Olivenöl extra und nativem Olivenöl in Tanks gelagert haben, müssen das Produkt innerhalb von 30 Tagen oder vor jeder weiteren Handhabung oder Verarbeitung im offiziellen Online-Register als „natives Olivenöl“ neu klassifizieren.

Für vorverpacktes Öl gilt eine Ausnahmeregelung. Mischungen, die vor Inkrafttreten des Rundschreibens als „natives Olivenöl extra“ abgefüllt und etikettiert wurden, dürfen so lange auf dem Markt verbleiben, bis die bestehenden Bestände aufgebraucht sind.

Die Betreiber müssen außerdem sicherstellen, dass die Einträge im digitalen Olivenölregister die neue Klassifizierung widerspiegeln.

Die Nichteinhaltung stellt einen Verstoß gegen die EU-Vorschriften zur fairen Lebensmittelinformation dar.

Bei Nichteinhaltung drohen die nach italienischem Recht für irreführende Lebensmittelangaben festgelegten Verwaltungsstrafen, unbeschadet einer möglichen strafrechtlichen Haftung.