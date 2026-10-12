Jordanien rechnet mit einer Erholung des Olivenölmarktes, während sich die Ölmühlen auf die Ernte vorbereiten

Die Olivenölproduktion in Jordanien wird sich voraussichtlich auf 30.000 Tonnen fast verdoppeln, was nach der schwierigen Ernte im vergangenen Jahr möglicherweise zu einer Wiederaufnahme der Exporte und einer Entspannung bei den Preisen führen könnte.

Jordanien bereitet sich auf eine deutliche Erholung der Olivenölproduktion vor; Regierungsvertreter und Branchenvertreter prognostizieren eine Ernte, die fast doppelt so hoch ausfallen wird wie in der vergangenen Saison.

Khalil Al-Amro, stellvertretender Generalsekretär im Landwirtschaftsministerium und zuständig für Agrarmarketing und Qualität, erklärte, vorläufige Schätzungen vor Ort deuteten darauf hin, dass die Produktion im Erntejahr 2026/27 etwa 30.000 Tonnen erreichen könnte, verglichen mit einem jährlichen Inlandsbedarf von rund 27.000 Tonnen. Die Prognose könnte Spielraum für Exporte lassen.

Nach Angaben des jordanischen Statistikamtes sank die Olivenölproduktion im Erntejahr 2025/26 auf 16.342 Tonnen, was einem Rückgang von 54,4 Prozent gegenüber den 35.828 Tonnen der vorangegangenen Saison entspricht.

Das Amt berichtete, dass die Menge der verarbeiteten Oliven von 184.903 auf 84.154 Tonnen sank. Die Olivenölproduktion lag zudem um 34,4 Prozent unter dem historischen Durchschnitt des Landes für den Zeitraum 2012–2024 von 24.923 Tonnen.

Als Hauptursachen für die Produktionsschwankungen wurden der natürliche Wechselzyklus der Olivenbäume und Schwankungen bei den Niederschlagsmengen identifiziert. Die Ernte 2025 war die geringste seit 2009.

Vertreter der Branche haben weitgehend ähnliche Produktionsprognosen abgegeben, auch wenn ihre Schätzungen zum Inlandsverbrauch voneinander abweichen.

Fayad Al-Ziyoud, Mitglied des jordanischen Verbandes der Hersteller und Exporteure von Olivenprodukten sowie des Beratungsausschusses des Internationalen Olivenrats, schätzte die gesamte Olivenproduktion für das neue Erntejahr auf 220.000 bis 230.000 Tonnen.

Etwa 30.000 Tonnen Oliven würden für die Herstellung von Tafeloliven verwendet, während rund 200.000 Tonnen zu Öl verarbeitet würden.

Al-Ziyoud prognostizierte eine Olivenölproduktion von 28.000 bis 31.000 Tonnen. Ausgehend von seiner niedrigeren Schätzung des Inlandsverbrauchs, den er auf 24.000 bis 25.000 Tonnen jährlich bezifferte, rechnete er mit einem exportierbaren Überschuss von 4.000 bis 5.000 Tonnen.

Er erklärte außerdem, dass Importe, die zum Ausgleich des Mangels der letzten Saison genehmigt worden waren, nicht mehr notwendig seien. Die Beschränkungen für den Export von unverarbeiteten Oliven würden zum Schutz der heimischen Verarbeitung bestehen bleiben.

Das Landwirtschaftsministerium hat den Olivenmühlen des Landes die Genehmigung erteilt, am 15. Oktober den Betrieb aufzunehmen, und die regionalen Landwirtschaftsbehörden angewiesen, den Eröffnungstermin durchzusetzen. Eine Verarbeitung vor diesem Datum ist gemäß den Vorschriften für den Betrieb von Olivenmühlen verboten.

Laut Taysir Najdawi, dem Vorsitzenden des Verbandes der Olivenmühlenbetreiber und -produzenten, bereiten sich 153 zugelassene Mühlen in ganz Jordanien auf die Annahme von Oliven vor.

Die verbesserten Niederschlagsmengen haben die Erwartungen für die neue Ernte gesteigert, insbesondere in den nördlichen Olivenanbaugebieten Jordaniens.

In Ajloun, einem der wichtigsten Anbaugebiete des Landes, meldete Landwirtschaftsdirektor Sitan Sarhan etwa 600 Millimeter Niederschlag während der vergangenen Regenzeit. Die Provinz rechnet mit einer Ernte von rund 43.000 Tonnen Oliven aus etwa 8.600 Hektar Olivenhainen.

Neben den günstigeren Wetterbedingungen haben die Behörden ihre Bemühungen zur Verbesserung des Pflanzenschutzes und der Olivenqualität fortgesetzt.

Im April startete das Landwirtschaftsministerium sein nationales Programm zum integrierten Pflanzenschutz bei Oliven für das Jahr 2026, verteilte 35.000 gelbe Klebefallen zur Überwachung und Bekämpfung und organisierte 16 Schulungskurse für Landwirte.

Die Initiative folgt auf eine nationale Kampagne für den Olivensektor, über die die „Olive Oil Times“ bereits berichtet hatte und die sich auf die Bekämpfung der Olivenfruchtfliege, die Reduzierung von Pestizidrückständen und die Verbesserung der Anbaumethoden konzentrierte.

Allein in Ajloun gaben die Landwirtschaftsbehörden an, im Rahmen der integrierten Schädlingsbekämpfung mehr als 3.000 Futterfallen und 3.000 farbige Fallen verteilt zu haben.

Es wird zudem erwartet, dass die höhere Produktion die inländischen Olivenölpreise beeinflussen wird, obwohl Produzenten und Mühlenbetreiber weiterhin mit erhöhten Betriebskosten konfrontiert sind.

Najdawi prognostizierte Einzelhandelspreise zwischen 90 (113,20 €) und 110 (138,36 €) jordanischen Dinar für eine herkömmliche 16-Liter-Dose Olivenöl, abhängig von Qualität und Marktbedingungen.

Dies würde einen Rückgang gegenüber den 130 bis 150 Dinar bedeuten, die in der vergangenen Saison gemeldet wurden, als der starke Produktionsrückgang die Preise in die Höhe trieb.

In einem kürzlich geführten Interview mit Roya News erklärte Najdawi, dass die Mahlgebühren um 0,10 Dinar pro Kilogramm produziertem Olivenöl gestiegen seien, nachdem sie etwa 12 Jahre lang unverändert geblieben waren.

Laut Najdawi war die bisherige Gebühr von 0,65 Dinar pro Kilogramm trotz steigender Betriebskosten beibehalten worden. Die Erhöhung auf 0,75 Dinar würde die Verarbeitungskosten für eine Dose Olivenöl um etwa zwei Dinar erhöhen.

Najdawi führte einen Teil des Kostendrucks auf importierte Ersatzteile und Maschinen zurück, die nicht vor Ort hergestellt werden. Al-Ziyoud schätzte, dass die Landwirte mit Produktionskosten von mindestens 75 bis 80 Dinar pro Dose Olivenöl konfrontiert sind.

Die endgültigen Auswirkungen auf die Verbraucherpreise werden von den tatsächlichen Produktionsmengen, der Qualität der geernteten Oliven und der Nachfrage während der Saison abhängen.

Die bevorstehende Ernte hat auch die Diskussion über traditionelle Anbaumethoden wiederbelebt, insbesondere über den weit verbreiteten Brauch, vor der Olivenernte auf den ersten Herbstregen zu warten.

Diese Praxis, die vor Ort als „shtwat al-zaytoun“ oder „Olivenregen“ bekannt ist, spiegelt den seit langem bestehenden Glauben wider, dass Regen den Ölgehalt der Früchte erhöht.

Von der jordanischen Nachrichtenagentur Petra befragte Landwirtschaftsexperten, darunter Al-Ziyoud, forderten die Erzeuger jedoch auf, sich stattdessen auf die Reife der Früchte zu konzentrieren. Sie erklärten, dass Regen den Wassergehalt der Früchte erhöhen kann, ohne zwangsläufig ihren Ölgehalt zu steigern.

Während sich die Ölmühlen auf die Aufnahme des Betriebs vorbereiten, verstärken die jordanischen Behörden zudem ihre Bemühungen, die Verbraucher vor Betrug mit Olivenöl zu schützen.

Das Landwirtschaftsministerium hat die Verbraucher dazu aufgefordert, Olivenöl von vertrauenswürdigen Erzeugern, zugelassenen Ölmühlen und etablierten Einzelhändlern zu kaufen, und warnte vor verdächtig günstigen Angeboten und Produkten unklarer Herkunft.

Im August erörterten die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde sowie Vertreter der Branche zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für die kommende Saison, darunter Maßnahmen zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit, zur Angabe der Erntesaison auf den Etiketten und zur Einschränkung des Verkaufs leerer Metalldosen.

Zu den Empfehlungen gehört der Aufruf an die Verbraucher, leere Olivenöldosen vor dem Entsorgen zu durchstechen. Diese Maßnahme soll verhindern, dass die Behälter zur Vermarktung von verfälschten Produkten wiederverwendet werden, und bezieht die Verbraucher in den Schutz der Echtheit jordanischen Olivenöls mit ein.

Für die Landwirte in Ajloun hat die erwartete Erholung nach der schwierigen Ernte des letzten Jahres eine besondere Bedeutung.

Im Oktober 2025, zu Beginn der vorangegangenen Ernte, erklärte der lokale Landwirt Jamil Abu Wissam gegenüber der jordanischen Zeitung Al-Ghad, dass einige Ölmühlen noch nicht genügend Oliven erhalten hätten, um den Betrieb aufzunehmen. Viele Bäume trugen so wenig Früchte, dass die Erzeuger nicht einmal ihren eigenen Haushaltsbedarf decken konnten.

Einige Landwirte, so erklärte er, hätten beschlossen, die wenigen an ihren Bäumen verbliebenen Oliven nicht zu ernten, da sie befürchteten, der Aufwand könnte die Äste beschädigen und die nächste Saison gefährden.

In einem erneuten Gespräch mit „Al-Ghad“ im September 2026 beschrieb Abu Wissam die wiedergewonnene Vorfreude auf die bevorstehende Ernte, die den Familien Olivenöl und eingelegte Oliven für den Eigenverbrauch sowie Einnahmen aus dem Verkauf des Überschusses sichert.

„Alle warten gespannt auf die Erträge eines Baumes, der seit Jahrhunderten an den Hängen von Ajloun wächst“, sagte Abu Wissam gegenüber Al-Ghad.